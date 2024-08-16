Вендиол (Vendiol) (355030) - инструкция по применению ATC-классификация
Вендиол инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Монофазный комбинированный пероральный контрацептив.
Индекс Перля с учетом некорректного применения: 0,24 (21 521 цикл), 95% доверительный интервал 0,04–0,57.
Контрацептивный эффект препарата Вендиол обеспечивается тремя взаимодополняющими механизмами:
— влияние на гипоталамо-гипофизарную систему путем угнетения овуляции;
— повышение вязкости цервикальной слизи делает ее относительно непроходимой для сперматозоидов;
— воздействие на эндометрий ухудшает условия для имплантации плодного яйца.
Фармакокинетика. Этинилэстрадиол
Всасывание. При пероральном применении этинилэстрадиол быстро и полностью всасывается. После приема 15 мкг Cmax в сыворотке крови 30 пг/мл достигается в интервале 1–1,5 ч. Этинилэстрадиол подвергается эффекту первого прохождения через печень с большой индивидуальной вариабельностью. Абсолютная биодоступность — около 45%.
Распределение. Кажущийся объем распределения этинилэстрадиола — 15 л/кг массы тела, при этом связывание с белками плазмы крови составляет около 98%. Этинилэстрадиол индуцирует синтез глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) и кортикостероидсвязывающего глобулина в печени. В процессе лечения с применением 15 мкг этинилэстрадиола концентрация ГСПГ в плазме крови повышается с 86 до 200 нмоль/л.
Метаболизм. Этинилэстрадиол полностью метаболизируется (клиренс метаболитов из плазмы крови составляет около 10 мл/мин/кг). Метаболиты выводятся с мочой (40%) и калом (60%).
Выведение. Т½ этинилэстрадиола — около 15 ч. Только небольшая часть этинилэстрадиола выводится в неизмененном виде. Метаболиты этинилэстрадиола выводятся из организма с мочой и желчью в соотношении 4/6.
Равновесное состояние. Равновесное состояние достигается во второй половине цикла, когда концентрации этинилэстрадиола в сыворотке крови повышаются в 1,4–2,1 раза.
Гестоден
Всасывание. При пероральном применении гестоден быстро и полностью всасывается. Абсолютная биодоступность — около 100%. После однократного приема дозы 60 мкг Cmax в сыворотке крови 2 нг/мл достигается через 1 ч. Концентрация в плазме крови сильно зависит от уровня ГСПГ.
Распределение. Кажущийся объем распределения — 1,4 л/кг после однократного приема дозы 60 мкг. 30% гестодена связывается с альбумином плазмы крови, 50—70% связывается с ГСПГ.
Метаболизм. Гестоден полностью метаболизируется. Метаболический клиренс составляет около 0,8 мл/мин/кг после однократного приема 60 мкг. Неактивные метаболиты выделяются с мочой (60%) и калом (40%).
Выведение. Ожидаемый Т½ — около 13 ч. Т½ увеличивается до 20 ч, при сочетанном применении с этинилэстрадиолом.
Равновесное состояние. После повторного приема комбинации гестоден/этинилэстрадиол концентрации в сыворотке крови повышаются в 2–4 раза.
Показания Вендиол
пероральная гормональная контрацепция.
Принимая решение о назначении Вендиола, необходимо учитывать имеющиеся факторы риска для отдельной женщины, особенно факторы риска венозной тромбоэмболии (ВТЭ), и то, насколько высок риск ВТЭ при применении Вендиола по сравнению с другими комбинированными гормональными контрацептивами (КГК) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Применение Вендиол
для перорального применения
Таблетки необходимо глотать целиком, не разжевывая, при необходимости запивая небольшим количеством жидкости ежедневно примерно в одно и то же время в порядке, указанном на блистерной упаковке. Следует принимать 1 таблетку в сутки (желательно в одно и то же время суток) в течение 28 дней подряд (по 1 желтой таблетке в сутки в течение 24 дней, затем — по 1 зеленой таблетке плацебо в сутки в последующие 4 дня) без перерыва между приемом таблеток из следующей упаковки. Кровотечение отмены обычно начинается через 2–3 дня после приема последней таблетки, содержащей активное вещество, и может продолжаться до начала приема таблеток из новой упаковки.
Как начать прием препарата Вендиол. Если в предыдущий месяц гормональную контрацепцию не проводили
Прием таблеток следует начинать в первый день естественного менструального цикла (то есть в первый день менструального кровотечения).
Переход с другого КГК, вагинального кольца или трансдермального пластыря
Прием препарата Вендиол лучше всего начинать сразу на следующий день после приема последней активной таблетки (последней таблетки, содержащей активное вещество) предыдущего контрацептивного препарата, но ни в коем случае не позднее следующего дня после обычного перерыва в приеме таблеток или после приема плацебо-таблеток предыдущего контрацептивного препарата. В случае применения трансдермального пластыря или вагинального кольца женщина должна начать прием препарата в день удаления, но в любом случае не позднее дня, когда необходимо ввести новое кольцо или наклеить следующий пластырь.
Переход с контрацептивов, содержащих только прогестагены (мини-пили, инъекции, имплантат), или внутриматочной системы, высвобождающей прогестаген
Переход с мини-пили возможен в любое время, с имплантата или внутриматочной системы — в день их удаления, с инъекций — в день, когда необходимо выполнить очередную инъекцию, но во всех этих случаях необходимо дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема препарата Вендиол.
Применение после аборта в I триместр беременности
Женщина может начать прием препарата немедленно. В этом случае применение дополнительных контрацептивных методов не требуется.
Применение после родов или аборта во II триместр беременности
Прием препарата Вендиол следует начать между 21-м и 28-м днем после родов или аборта во II триместр. Если женщина начнет прием позже, необходимо дополнительно использовать барьерный метод контрацепции в течение первых 7 дней приема таблеток. Однако если половой контакт был до начала приема препарата, необходимо исключить беременность перед началом применения контрацептивного препарата, или женщина должна дождаться своей первой менструации.
Пропуск приема таблеток
Эффективность контрацепции может быть снижена, если желтая таблетка не была принята, особенно в начале упаковки.
При опоздании с приемом таблетки продолжительностью менее чем 12 ч контрацепция не нарушается. Таблетку необходимо принять немедленно, как только женщина вспомнит о пропущенной таблетке, следующую следует принять в обычное время.
В случае опоздания с приемом таблетки желтого цвета продолжительностью более чем 12 ч контрацептивный эффект не гарантирован.
В этом случае необходимо руководствоваться следующими двумя основными правилами.
1. Прием таблеток никогда не следует прерывать более чем на 4 дня.
2. Для достижения необходимого угнетения системы гипоталамус — гипофиз — яичники необходим 7-дневный период непрерывного приема таблеток.
Согласно вышеуказанным правилам, рекомендуется следующее.
1–7-й дни приема препарата
Женщина должна принять последнюю пропущенную таблетку немедленно, как только она вспомнит об этом, даже если это будет означать одновременный прием 2 таблеток. После этого таблетки следует принимать в обычное время. Дополнительно в течение последующих 7 дней необходимо использовать барьерный метод контрацепции, например презерватив. Если женщина жила половой жизнью в предыдущие 7 дней, необходимо учитывать возможность возникновения беременности. Чем больше количество пропущенных таблеток и чем ближе пропуск к перерыву в приеме препарата, тем выше риск наступления беременности.
8–14-й дни приема препарата
Женщина должна принять последнюю пропущенную таблетку немедленно, как только она вспомнит об этом, даже если это будет означать одновременный прием 2 таблеток. После этого таблетки следует принимать в обычное время. Если таблетки принимали регулярно в течение 7 дней, предшествующих первой пропущенной таблетке, дополнительных контрацептивных мер не требуется. Если женщина принимала таблетки нерегулярно или пропустила более 1 таблетки, необходимы дополнительные контрацептивные мероприятия в течение 7 дней.
15–24-й дни приема препарата
В связи с вероятным будущим перерывом в приеме таблеток существует высокий риск снижения надежности контрацепции. Однако, несмотря на это, корректируя схему приема препарата, снижение контрацептивной защиты можно предотвратить. Согласно вышеуказанным правилам, необходимость в других контрацептивных мероприятиях отсутствует при условии, если женщина правильно принимала таблетки в течение 7 дней до первой пропущенной таблетки. В противном случае женщина должна придерживаться первой рекомендации и использовать другие дополнительные контрацептивные мероприятия в течение 7 дней.
1. Женщина должна принять последнюю пропущенную таблетку немедленно, как только она вспомнит об этом, даже если это будет означать одновременный прием 2 таблеток. После этого таблетки следует принимать в обычное время до тех пор, пока таблетки с активным веществом не закончатся. Все 4 таблетки плацебо последнего ряда не принимаются. Женщина должна начать прием следующей упаковки сразу после завершения приема таблеток из предыдущей упаковки. Кровотечение отмены маловероятно, пока не закончится вторая упаковка, но возможны незначительные кровянистые выделения или прорывные кровотечения в дни приема препарата.
2. Женщина может также прекратить прием таблеток из текущей упаковки. В этом случае необходимо принимать по 1 таблетке плацебо последнего ряда в течение 4 дней, включая дни пропуска, потом начать прием таблеток из новой упаковки.
Если женщина забывала принимать таблетки и в период приема таблеток плацебо и у нее отсутствует кровотечение отмены, необходимо исключить беременность.
Прием в случае желудочно-кишечных нарушений
Если у женщины была рвота или диарея, всасывание может быть неполным, и должны быть использованы дополнительные меры контрацепции. Если рвота возникла в течение 3–4 ч после приема препарата, необходимо принять дополнительную таблетку как можно раньше, но не позднее чем через 12 ч от обычного времени приема. Если прошло более 12 ч, следует ориентироваться на рекомендации при пропуске таблетки (см. ПРИМЕНЕНИЕ, Прием пропущенных таблеток). Если женщина не хочет изменять обычный график приема препарата, она должна принять дополнительную таблетку, начиная новую упаковку.
Изменение дня начала менструального цикла
Если женщина хочет отсрочить день начала менструального кровотечения, она должна начать прием препарата Вендиол из следующей упаковки, пропустив прием плацебо-таблеток. Продолжать прием препарата из следующей упаковки можно так долго, как желает женщина (до окончания таблеток в упаковке). В этот период могут возникать прорывные кровотечения или мажущие выделения. После приема плацебо-таблеток женщина должна восстановить регулярный прием препарата Вендиол.
Если женщина хочет перенести начало кровотечения на другой день недели, следует сократить период приема плацебо-таблеток на столько дней, на сколько она хочет. Чем короче этот интервал, тем выше риск отсутствия кровотечения отмены и появления прорывных кровотечений и мажущих выделений во время приема второй упаковки (также, как и в случае переноса начала кровотечения).
Противопоказания
КГК не следует применять в следующих случаях. При появлении любого из этих состояний при применении КГК необходимо немедленно прекратить его прием.
— Повышенная чувствительность к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ (см. СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА).
— Наличие или риск ВТЭ:
• ВТЭ — существующая ВТЭ (применение антикоагулянтов) или ВТЭ в анамнезе (например тромбоз глубоких вен (ТГВ) или тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)); известная наследственная или приобретенная склонность к ВТЭ, например резистентность к активированному протеину С (активированный протеин С, в том числе фактор V Лейдена), недостаточность антитромбина III, недостаточность протеина C, недостаточность протеина S;
• обширное хирургическое вмешательство с длительной иммобилизацией (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ);
• высокий риск ВТЭ вследствие наличия множественных факторов риска (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
— Наличие или риск артериальной тромбоэмболии (АТЭ):
• АТЭ — существующая АТЭ, АТЭ в анамнезе (например инфаркт миокарда) или продромальное состояние (например стенокардия);
• цереброваскулярная болезнь — инсульт в настоящее время, инсульт в анамнезе, продромальное состояние (например транзиторная ишемическая атака);
• известная наследственная или приобретенная склонность к АТЭ, например гипергомоцистеинемия и антифосфолипидные антитела (антикардиолипиновые антитела, волчаночный антикоагулянт);
• мигрень с очаговыми неврологическими симптомами в анамнезе;
• высокий риск АТЭ вследствие множественных факторов риска (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) или наличия любого из перечисленных серьезных факторов риска: сахарный диабет с сосудистыми осложнениями, тяжелая АГ, тяжелая дислипидемия.
— Установленная или возможная беременность.
— Наличие злокачественного новообразования молочной железы или подозрение на его наличие.
— Карцинома эндометрия или наличие любой другой эстрогензависимой опухоли, или подозрение на ее наличие; наличие опухолей печени (доброкачественных или злокачественных) или наличие таких опухолей в анамнезе, тяжелые заболевания печени (до тех пор, пока функция печени не восстановится).
— Тяжелая почечная недостаточность или ОПН.
— Кровотечение из влагалища неясной этиологии.
— Наличие панкреатита или панкреатит в анамнезе, если он связан с тяжелой гипертриглицеридемией.
Противопоказано одновременное применение препарата Вендиол и лекарственных средств, содержащих омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дасабувир (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Побочные эффекты
при применении КГК выявлены следующие побочные эффекты.
Серьезные побочные эффекты — см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Применение любых КГК повышает риск ВТЭ. Информацию о рисках в зависимости от типа КГК и риска артериальных тромбозов — см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
В клинических исследованиях аменорея выявлена у 15% пациенток (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Наиболее частыми побочными эффектами, о которых сообщали пациентки в III фазе клинических исследований и в постмаркетинговый период, являлись головная боль, мигрень, кровотечения и кровянистые мажущие выделения.
Также такие нежелательные эффекты выявлены при применении КГК (табл. 1):
Таблица 1. Побочные эффекты, выявленные при применении КГК
|Класс систем органов
|Часто
(≥1/100–<1/10)
|Нечасто
(≥1/1000–<1/100)
|Редко (≥1/10 000–<1/1000)
|Очень редко (<1/10 000)
|Инфекционные и паразитарные заболевания
|Вагинит, в том числе вагинальный кандидоз
|Доброкачественные, злокачественные и
неуточненные новообразования
(в том числе кисты и полипы)
|Доброкачественные опухоли печени
и гепатоцеллюлярная карцинома
|Со стороны иммунной системы
|Анафилактические/анафилактоидные реакции, в редких случаях крапивница, ангионевротический отек, недостаточность кровообращения, дыхательная недостаточность
|Нарушение течения системной красной волчанки
|Со стороны метаболизма и питания
|Уменьшение или повышение аппетита, дислипидемия (в том числе гипертриглицеридемия)
|Нарушение толерантности к глюкозе
|Нарушение течения порфирии
|Психические расстройства
|Перепады настроения, в том числе депрессия, нарушение либидо
|Со стороны нервной системы
|Тревожность, головокружение, головная боль
|Нарушение течения хореи
|Со стороны органа зрения
|Непереносимость контактных линз
|Неврит зрительного нерва, тромбоз сосудов сетчатки
|Со стороны сосудистой системы
|АГ, мигрень
|ВТЭ/АТЭ
|Со стороны пищеварительной системы
|Тошнота, рвота, боль в животе
|Спазмы, вздутие живота
|Панкреатит
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Холестатическая желтуха
|Желчнокаменная болезнь, холестаз*
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Акне
|Сыпь, хлоазма (мелазма) с возможностью персистенции, гирсутизм, алопеция
|Узловатая эритема
|Многоформная эритема
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Гемолитико-уремический синдром
|Со стороны половых органов и молочных желез
|Болезненность молочных желез, повышенная чувствительность молочных желез, галакторея, дисменорея, выделения из влагалища, нарушение менструального цикла, эктропион
|Общие нарушения и реакции в месте введения
|Задержка жидкости/отеки
|Исследования
|Увеличение/уменьшение массы тела
*КГК могут ухудшить течение желчнокаменной болезни и усилить холестаз.
Описание отдельных нежелательных реакций
Повышенный риск артериальных/венозных тромботических и тромбоэмболических событий, включая инфаркт миокарда, инсульт, транзиторную ишемическую атаку, ТЭЛА отмечают у женщин, принимающих КГК, подробнее — см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Данные о подозреваемых нежелательных реакциях
Сбор информации о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет большое значение. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения пользы/риска препарата. Медицинским работникам следует сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях с помощью национальной системы отчетности.
Особые указания
с осторожностью : при наличии у женщины любого из нижеперечисленных состояний или факторов риска следует обсудить с пациенткой целесообразность применения препарата Вендиол. В случае ухудшения состояния или появления любого из нижеперечисленных симптомов или факторов риска рекомендуется посоветоваться со врачом, который примет решение о необходимости прерывания применения препарата Вендиол.
Нарушение кровообращения. Риск ВТЭ. Прием любого КГК повышает риск ВТЭ по сравнению с отсутствием применения. Препараты, содержащие левоноргестрел, норгестимат или норэтистерон, ассоциированы с более низким риском ВТЭ. Другие препараты, такие как Вендиол, могут быть связаны с повышением в 2 раза такого риска. Решение о применении любого препарата вместо лекарственного средства с более низким риском развития ВТЭ следует принимать только после обсуждения с пациенткой, чтобы убедиться, что она понимает риск ВТЭ при применении КГК, осознает влияние существующих факторов риска на вероятность возникновения ВТЭ, а также то, что риск ВТЭ является самым высоким в течение первого года применения препарата. Существуют также некоторые свидетельства того, что этот риск повышается при повторном применении КГК после перерыва в применении в течение ≥4 нед.
Примерно у 2 из 10 тыс. женщин, которые не применяют КГК и не являются беременными, развивается ВТЭ в течение 1 года. Тем не менее, у любой отдельной женщины риск может быть намного выше, в зависимости от существующих факторов риска (см. информацию ниже).
По оценке1, у 9–12 из 10 тыс женщин, которые применяют КГК, содержащие гестоден, развивается ВТЭ в течение 1 года; это можно сравнить с примерно 6 случаями2 у женщин, которые применяют КГК, содержащих левоноргестрел.
В обоих случаях частота ВТЭ за 1 год ниже, чем ожидаемая в период беременности или послеродовой период.
ВТЭ может приводить к летальному исходу в 1–2% случаев.
1 Эти случаи выявлены в результате общеупотребительного эпидемиологического исследования, проведенного с использованием различных КГК, содержащих левоноргестрел (использованы относительные риски).
2 Средний показатель в диапазоне 5–7 на 10 тыс. женщин для КГК, содержащих левоноргестрел, по сравнению с контрольной группой 2,3–3,6.
Количество случаев ВТЭ у 10 тыс. женщин в год
Среди женщин, применяющих КГК крайне редко, наблюдали тромбозы других кровеносных сосудов, например печеночных, мезентериальных, почечных вен сетчатки и артерий.
Факторы риска ВТЭ. Риск венозных тромбоэмболических осложнений среди тех, кто применяет КГК, может быть существенно выше, при наличии дополнительных факторов риска, особенно если существуют множественные факторы риска (табл. 2).
Вендиол противопоказан женщинам с множественными факторами риска, их наличие говорит о высокой вероятности возникновения ВТЭ (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Наличие более одного фактора риска может повышать вероятность ВТЭ более значимо, чем сумма некоторых индивидуальных факторов, в таком случае вероятность ВТЭ должна быть тщательно рассчитана. Если риск развития осложнений превышает пользу от применения, в этом случае КГК не следует назначать (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Таблица 2. Факторы риска ВТЭ
|Фактор риска
|Комментарий
|Ожирение (индекс массы тела (ИМТ) более 30 кг/м2)
|Риск повышается при увеличении ИМТ.
Особенно для женщин с дополнительными факторами риска
|Длительная иммобилизация, серьезные хирургические вмешательства, операции на нижних конечностях и тазу, нейрохирургические операции или обширная травма.
Примечание: временная иммобилизация, в том числе авиаперелеты продолжительностью более 4 ч, также является фактором риска развития ВТЭ, особенно при наличии других факторов риска
|В данных случаях рекомендуется прекратить применение пластыря/таблетки/кольца (при плановой операции не менее чем за 4 нед) и не восстанавливать ранее, чем через 2 нед после полного восстановления двигательного режима. Необходимо использовать другой метод контрацепции для предотвращения нежелательной беременности.
Должна быть рассмотрена возможность антитромботической терапии, если использование Вендиола не было прекращено ранее
|Отягощенный семейный анамнез (случаи ВТЭ у братьев, сестер или родителей, особенно в относительно раннем возрасте, до 50 лет)
|При подозрении наследственной предрасположенности необходимо проконсультироваться с врачом перед применением любого КГК
|Другие состояния, которые приводят к ВТЭ
|Рак, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хронические воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) и серповидно-клеточная анемия
|С увеличением возраста
|После 35 лет риск существенно повышается
Не существует единого мнения относительно возможного влияния варикозного расширения вен и поверхностного тромбофлебита на начало или прогрессирование венозного тромбоза.
Следует учитывать риск тромбоэмболии в период беременности, а в частности в течение 6-недельного периода после родов (информация по применению в период беременности и кормления грудью приведена в разделе Применение в период беременности или кормления грудью).
Симптомы ВТЭ (ТГВ и ТЭЛА)
В случае появления симптомов женщине рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу, что она принимает КГК.
Симптомы ТГВ могут включать:
— односторонний отек ноги и/или стопы или участка вдоль вены на ноге;
— боль или повышенная чувствительность в ноге, которая может ощущаться только при стоянии или ходьбе;
— ощущение жара в пораженной ноге;
— покраснение или изменение цвета кожи на ноге.
Симптомы ТЭЛА могут включать:
— внезапную одышку по неустановленной причине или учащенное дыхание;
— внезапный кашель, возможно, с кровохарканьем;
— острую боль в груди;
— тяжелую спутанность сознания или головокружение
— частое или нерегулярное сердцебиение.
Некоторые из этих симптомов (например одышка, кашель) являются неспецифическими и могут быть неправильно интерпретированы как более распространенные или менее тяжелые явления (например инфекции дыхательных путей).
Другие признаки окклюзии сосудов могут включать внезапную боль, отек и появление синюшного цвета конечности.
Симптомы окклюзии сосуда глаза могут варьировать от безболезненной размытости зрения, которая может прогрессировать вплоть до потери зрения. Иногда потеря зрения может быть практически мгновенной.
Риск АТЭ. Эпидемиологические исследования связывают применения КГК с повышенным риском АТЭ (инфаркта миокарда) или нарушения мозгового кровообращения (например транзиторной ишемической атаки, инсульта). Артериальные тромбоэмболические осложнения могут заканчиваться летальным исходом.
Факторы риска для АТЭ. Риск артериальных тромбоэмболических осложнений или нарушения мозгового кровообращения среди пациенток, принимающих КГК, повышается у женщин с факторами риска (см. табл. 3). Вендиол противопоказан, если у пациентки существует один серьезный или несколько факторов риска развития АТЭ, приводящие к высокому риску артериального тромбоза (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). При наличии у женщины более одного фактора риска, возможно, что повышение риска будет больше, чем сумма отдельных факторов — в этом случае следует учитывать общий риск АТЭ для пациентки. Если соотношение пользы и риска считается отрицательным, не следует назначать КГК (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Таблица 3. Факторы риска АТЭ
|Фактор риска
|Комментарий
|Возраст
|В возрасте 35 лет риск существенно возрастает
|Курение
|Женщины не должны курить, если планируют использовать КГК. Женщинам в возрасте от 35 лет, которые курят, рекомендуется использовать другие методы контрацепции
|АГ
|Ожирение (ИМТ более 30 кг/м2)
|Риск повышается при увеличении ИМТ
Особенно существенно для женщин с дополнительными факторами риска
|Отягощенный семейный анамнез (случаи артериального тромбоза у братьев, сестер или родителей, особенно в относительно раннем возрасте, до 50 лет)
|При подозрении наследственной предрасположенности необходимо проконсультироваться с врачом перед применением любого КГК
|Мигрень
|Повышение частоты и тяжести приступов мигрени при применении КГК (может предшествовать цереброваскулярным нарушениям) является основанием для немедленного прекращения применения
|Другие состояния, связанные с неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями
|Сахарный диабет, гипергомоцистеинемия, заболевания сердечных клапанов и мерцательная аритмия, дислипопротеинемия, системная красная волчанка
Симптомы АТЭ
В случае возникновения симптомов женщине рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу, что она принимает КГК.
Симптомы нарушения мозгового кровообращения могут включать:
— внезапное онемение или слабость лицевых мышц, руки или ноги, особенно односторонние;
— внезапное нарушение ходьбы, головокружение, потеря равновесия или координации;
— внезапная спутанность сознания, нарушение речи или восприятия;
— внезапное ухудшение зрения одного или обоих глаз;
— внезапная тяжелая или продолжительная головная боль без определенной причины;
— обморок или потеря сознания с судорогами или без них.
Преходящие симптомы указывают на транзиторную ишемическую атаку.
Симптомы инфаркта миокарда могут включать:
— боль, дискомфорт, ощущение сжатия или тяжести в груди, руке или ниже грудины;
— ощущение дискомфорта с иррадиацией в спину, челюсть, горло, руку, желудок,
— ощущение переполнения желудка, нарушение пищеварения или удушье;
— повышенное потоотделение, тошнота, рвота или головокружение;
— чрезвычайная слабость, тревожность или одышка;
— быстрое или нерегулярное сердцебиение.
Рак в гинекологии
В некоторых эпидемиологических исследованиях выявлено повышение риска развития рака шейки матки у женщин, длительно принимающих КГК (более 5 лет), однако по-прежнему имеются противоречивые данные о зависимости рака шейки матки от сексуального поведения и других факторов, таких как вирус папилломы человека.
Метаанализ 54 эпидемиологических исследований свидетельствует о незначительном повышении относительного риска (ОР 1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих КГК. Этот повышенный риск постепенно исчезает в течение 10 лет после прекращения применения КГК. Поскольку рак молочной железы редко возникает у женщин в возрасте до 40 лет, увеличение количества случаев диагностирования рака молочной железы у женщин, применяющих или недавно применявших пероральные контрацептивы, является незначительным в отношении уровня общего риска рака молочной железы на протяжении всей жизни. Результаты этих исследований не предоставляют доказательств существования причинно-следственной связи. Картина повышенного риска может объясняться как более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, применяющих КГК, так и биологическим действием КГК или обеими факторами.
Отмечено, что рак молочной железы, выявленный у женщин, которые когда-либо принимали КГК, клинически менее выражен, чем у тех, которые никогда не применяли КГК.
В случае применения высокодозовых КГК (50 мкг этинилэстрадиола) снижается вероятность возникновения рака эндометрия и яичников. Касается ли это утверждение низкодозовых КГК, еще предстоит выяснить.
Новообразования печени. Имеются сообщения об единичных случаях развития доброкачественных опухолей и еще более редких случаях злокачественных опухолей печени у женщин, применяющих КГК. В отдельных случаях эти опухоли приводили к жизнеугрожающему интраабдоминальному кровотечению.
Головная боль. Возникновение или обострение мигрени, возникновение необычной, повторяющейся, длительной или сильной головной боли требует немедленного прекращения лечения и выяснения причины.
Другое. Депрессивное настроение и депрессия являются частыми побочными реакциями при применении гормональных контрацептивов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Депрессия может быть тяжелой и является известным фактором риска суицидального поведения и самоубийства. Женщин следует информировать о необходимости обратиться к врачу в случае перепадов настроения и симптомов депрессии, даже если они возникают вскоре после начала лечения.
Женщины с гипертриглицеридемией или отягощенным семейным анамнезом гипертриглицеридемии, которые применяют КГК, подвержены высокому риску возникновения панкреатитов.
Хотя поступали сообщения о незначительном повышении АД у женщин, принимающих КГК, клинически важные изменения редки. Только в этих редких случаях немедленное прекращение приема КГК оправдано. Если КГК применяют на фоне АГ и наблюдается постоянное или значительное повышение АД, которое не поддается адекватной антигипертензивной терапии, применение КГК необходимо прекратить. Применение КГК может быть восстановлено, если с помощью антигипертензивной терапии достигнуты нормальные значения АД.
Такие состояния, как желтуха и/или зуд, связанный с холестазом, образование камней в желчном пузыре, порфирия, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хорея Сиденгама, герпес беременных, потеря слуха, связанная с отосклерозом, могут развиваться или ухудшаться как в период беременности, так и во время приема КГК, но причинно-следственная связь с их приемом не доказана.
У женщин с наследственной формой отека Квинке экзогенные эстрогены могут вызывать или усиливать симптомы ангионевротического отека.
Острые заболевания или обострение хронических заболеваний печени могут потребовать отмены КГК, пока показатели функции печени не нормализуются. Рецидивирующая холестатическая желтуха, развитие которой впервые наблюдалось в период предыдущей беременности или предыдущего приема половых гормонов, требует прекращения приема препарата КГК.
Хотя КГК могут влиять на инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе, отсутствует необходимость изменения терапевтического режима у больных сахарным диабетом, принимающих низкодозированные КГК (<0,05 мг этинилэстрадиола). Однако женщины с сахарным диабетом требуют тщательного наблюдения во время приема КГК.
Сообщается об усилении эндогенной депрессии, эпилепсии, болезни Крона и язвенного колита при применении КГК.
Иногда может возникать хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщины, склонные к возникновению хлоазмы, должны избегать воздействия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового облучения во время применения КГК.
Этот препарат содержит 40,118 мг лактозы моногидрата в таблетках с активным веществом и 37,26 мг лактозы безводной в плацебо-таблетках. Пациенткам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует принимать этот препарат.
Таблетки плацебо содержат краситель желтый закат (Е110), который может вызывать аллергические реакции.
Медицинский осмотр. Перед началом или возобновлением применения препарата Вендиол необходимо тщательно собрать анамнез (включая семейный анамнез), должна быть исключена беременность. Необходимо выполнить измерение АД и провести полное медицинское обследование с учетом противопоказаний (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ) и предостережений (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Следует обратить внимание женщины на информацию о венозном и артериальном тромбозах, включая риск приема препарата Вендиол по сравнению с другими КГК, на симптомы ВТЭ и АТЭ, на известные факторы риска и действия при подозрении на наличие тромбоза.
Женщина также должна внимательно прочитать инструкцию и следовать рекомендациям. Частота и характер таких обследований должны быть основаны на существующих нормах медицинской практики с учетом индивидуальных особенностей каждой пациентки.
Женщина должна быть предупреждена, что гормональные контрацептивы не защищают от ВИЧ-инфекции (СПИД) и других инфекций, передающихся половым путем.
Снижение эффективности. Эффективность КГК может снижаться в следующих случаях: пропущенные таблетки (см. ПРИМЕНЕНИЕ), желудочно-кишечные расстройства (см. ПРИМЕНЕНИЕ) или одновременное применение других препаратов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Нарушение менструального цикла. При применении любых оральных контрацептивов могут возникать межменструальные кровотечения (мажущие выделения или прорывные кровотечения), особенно в течение первых нескольких месяцев. С учетом этого, оценку нерегулярных межменструальных кровотечений можно проводить только после периода адаптации организма к препарату после 3 циклов приема таблеток.
Если нерегулярные кровянистые выделения сохраняются после периода адаптации или появляются после периода регулярных циклов, следует рассмотреть негормональные причины кровотечений и выполнение соответствующих диагностических мероприятий для исключения наличия опухолей и беременности. В диагностические мероприятия можно включить кюретаж.
У некоторых женщин может не наступить менструальное кровотечение во время прерывания приема препарата.
В случае применения КГК согласно инструкций в разделе ПРИМЕНЕНИЕ беременность маловероятна. Однако если прием препарата происходил нерегулярно или если менструальные кровотечения отсутствуют в течение 2 циклов, в этом случае перед продолжением приема КГК необходимо исключить беременность.
Повышение уровня АлАТ. В процессе исследований с участием пациенток, получавших лечение по поводу инфекции вируса гепатита С омбитасвиром/паритапревиром/ритонавиром и дасабувиром с рибавирином или без него, отмечали повышение активности АлАТ более чем в 5 раз выше верхней границы нормы значительно чаще у женщин, которые принимали препараты, содержащие этинилэстрадиол, например КГК (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Вендиол противопоказан к применению в период беременности.
Клинически, в отличие от диэтилстильбэстрола, в результате многочисленных эпидемиологических исследований не установлена зависимость между риском пороков развития и применением эстрогенов в виде монотерапии или в комбинации в начале беременности.
Кроме того, риски для половой дифференцировки плода (особенно женского пола), описанные для старых, высокоандрогенных прогестагенов, не могут быть экстраполированы на современные прогестагены (такие как в этом препарате), обладающие значительно менее выраженными андрогенными свойствами или не имеют их вовсе.
Таким образом, если во время приема препарата, содержащего эстроген и прогестаген, установлена беременность, прерывание беременности не требуется.
Повышенный риск ВТЭ в послеродовой период необходимо учитывать при возобновлении применения препарата Вендиол (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Кормление грудью. КГК могут влиять на лактацию, уменьшая количество и изменяя состав грудного молока. Применение этого препарата не рекомендуется в период кормления грудью, поскольку эстроген и прогестаген проникают в грудное молоко, что может негативно повлиять на ребенка.
При желании пациентки продолжать грудное вскармливание необходимо рекомендовать другой метод контрацепции.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Вендиол не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.
Дети. Препарат не предназначен для применения у детей.
Взаимодействия
примечание: следует ознакомиться с информацией о лекарственном средстве, применяемом одновременно, для выявления потенциальных взаимодействий.
Фармакодинамические взаимодействия. Одновременное применение с лекарственными средствами, содержащими омбитасвир/паритапревир/ритонавир и дасабувир, с рибавирином или без него, может вызвать риск повышения АлАТ (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Поэтому пациенткам, которые принимают Вендиол, следует перейти на альтернативный метод контрацепции (например на контрацептивные препараты, содержащие только прогестаген или негормональные методы) до начала терапии вышеуказанными комбинированными лекарственными средствами. Применение препарата Вендиол можно восстановить через 2 нед после завершения лечения этими комбинированными лекарственными средствами.
Фармакокинетические взаимодействия
Влияние других лекарственных средств на препарат Вендиол. Взаимодействия возможны с лекарственными средствами, которые индуцируют микросомальные ферменты. Это может привести к повышению клиренса половых гормонов, что может вызвать возникновение прорывного кровотечения и/или приводит к потере эффективности контрацептива.
Терапия. Индукция ферментов может быть выявлена уже через несколько дней лечения. Максимальная индукция ферментов целом отмечается через несколько недель. После отмены лечения индукция ферментов может длиться около 4 нед.
Краткосрочное лечение. Женщины, принимающие лекарственные средства, которые индуцируют ферменты, должны временно использовать барьерный метод или другой метод контрацепции дополнительно к КГК. Барьерный метод следует использовать в течение всего срока лечения соответствующим препаратом и еще в течение 28 дней после прекращения его применения. Если терапия препаратом-индуктором начинается в период применения последних активных таблеток КГК из текущей упаковки, то таблетки плацебо следует выбросить, а прием таблеток из следующей упаковки КГК начать сразу после окончания таблеток в предыдущей упаковке.
Долгосрочное лечение. Женщинам при долгосрочной терапии действующими веществами, которые индуцируют ферменты печени, рекомендуется другой надежный негормональный метод контрацепции. Следующие взаимодействия были описаны в литературе.
Действующие вещества, повышающие клиренс КГК (снижение эффективности КГК в связи с индукцией ферментов), например барбитураты, бозентан, карбамазепин, фенитоин, примидон, рифампицин, и препараты для лечения ВИЧ ритонавир, невирапин и эфавиренз, возможно, также фельбамат, гризеофульвин, окскарбазепин, топирамат и препараты, содержащие зверобой продырявленный (Hypericum perforatum). Существует риск снижения эффективности контрацепции во время лечения и в течение одного цикла после прекращения лечения модафинилом.
Действующие вещества с непостоянным воздействием на клиренс КГК. При одновременном применении с КГК большое количество комбинаций ингибиторов протеазы ВИЧ и ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы, в том числе комбинации с ингибиторами вируса гепатита С, могут повышать или снижать концентрацию эстрогена или прогестинов в плазме крови. Совокупное влияние таких изменений может быть клинически значимым в некоторых случаях. Поэтому для выявления потенциальных взаимодействий следует ознакомиться с информацией для медицинского применения лекарственного средства для лечения ВИЧ/свирусного гепатита С, который принимается одновременно, и любыми связанными рекомендациями. При наличии каких-либо сомнений женщинам дополнительно следует использовать барьерный метод контрацепции при терапии ингибиторами протеазы или ингибиторами ненуклеозидной обратной транскриптазы.
Действующие вещества, снижающие клиренс КГК (ингибиторы ферментов). Клиническая значимость потенциального взаимодействия с ингибиторами ферментов остается невыясненной.
Одновременное применение сильных ингибиторов CYP 3A4 может повысить плазменные концентрации эстрогена, прогестина или обоих компонентов. Эторикоксиб в дозах 60–120 мг/сут продемонстрировал повышение плазменных концентраций этинилэстрадиола в 1,4–1,6 раза соответственно при одновременном применении с комбинированным гормональным контрацептивом, содержащим 0,035 мг этинилэстрадиола.
Влияние препарата Вендиол на другие лекарственные средства. КГК могут влиять на метаболизм других лекарственных средств. Соответственно, концентрация в плазме крови и тканях может повышаться (например циклоспорин) или снижаться (например ламотриджин).
Клинические данные свидетельствуют о том, что этинилэстрадиол подавляет клиренс субстратов CYP 1A2, что, в свою очередь, вызывает слабое (например при применении теофиллина) или умеренное (например при применении тизанидина) повышение их плазменных концентраций.
Лабораторные исследования. Прием контрацептивных стероидов может влиять на результаты некоторых лабораторных исследований, включая биохимические показатели функции печени, почек, щитовидной железы, надпочечников, уровни транспортных белков в плазме крови, таких как кортикостероидосвязывающий глобулин, фракции липопротеинов, показатели углеводного обмена и параметры системы свертывания крови. Изменения обычно не выходят за пределы нормы.
Передозировка
каких-либо серьезных побочных эффектов в результате применения высоких доз КГК не наблюдалось. Обобщенный опыт применения КГК свидетельствует, что эти случаи могут сопровождаться следующими симптомами: тошнота, рвота, и у молодых девушек — небольшие вагинальные кровотечения.
Специфический антидот отсутствует, поэтому лечение должно быть исключительно симптоматическим.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света и влаги. Хранить в недоступном для детей месте.