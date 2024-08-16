с осторожностью : при наличии у женщины любого из нижеперечисленных состояний или факторов риска следует обсудить с пациенткой целесообразность применения препарата Вендиол. В случае ухудшения состояния или появления любого из нижеперечисленных симптомов или факторов риска рекомендуется посоветоваться со врачом, который примет решение о необходимости прерывания применения препарата Вендиол.

Нарушение кровообращения. Риск ВТЭ. Прием любого КГК повышает риск ВТЭ по сравнению с отсутствием применения. Препараты, содержащие левоноргестрел, норгестимат или норэтистерон, ассоциированы с более низким риском ВТЭ. Другие препараты, такие как Вендиол, могут быть связаны с повышением в 2 раза такого риска. Решение о применении любого препарата вместо лекарственного средства с более низким риском развития ВТЭ следует принимать только после обсуждения с пациенткой, чтобы убедиться, что она понимает риск ВТЭ при применении КГК, осознает влияние существующих факторов риска на вероятность возникновения ВТЭ, а также то, что риск ВТЭ является самым высоким в течение первого года применения препарата. Существуют также некоторые свидетельства того, что этот риск повышается при повторном применении КГК после перерыва в применении в течение ≥4 нед.

Примерно у 2 из 10 тыс. женщин, которые не применяют КГК и не являются беременными, развивается ВТЭ в течение 1 года. Тем не менее, у любой отдельной женщины риск может быть намного выше, в зависимости от существующих факторов риска (см. информацию ниже).

По оценке1, у 9–12 из 10 тыс женщин, которые применяют КГК, содержащие гестоден, развивается ВТЭ в течение 1 года; это можно сравнить с примерно 6 случаями2 у женщин, которые применяют КГК, содержащих левоноргестрел.

В обоих случаях частота ВТЭ за 1 год ниже, чем ожидаемая в период беременности или послеродовой период.

ВТЭ может приводить к летальному исходу в 1–2% случаев.

1 Эти случаи выявлены в результате общеупотребительного эпидемиологического исследования, проведенного с использованием различных КГК, содержащих левоноргестрел (использованы относительные риски).

2 Средний показатель в диапазоне 5–7 на 10 тыс. женщин для КГК, содержащих левоноргестрел, по сравнению с контрольной группой 2,3–3,6.

Количество случаев ВТЭ у 10 тыс. женщин в год



Среди женщин, применяющих КГК крайне редко, наблюдали тромбозы других кровеносных сосудов, например печеночных, мезентериальных, почечных вен сетчатки и артерий.

Факторы риска ВТЭ. Риск венозных тромбоэмболических осложнений среди тех, кто применяет КГК, может быть существенно выше, при наличии дополнительных факторов риска, особенно если существуют множественные факторы риска (табл. 2).

Вендиол противопоказан женщинам с множественными факторами риска, их наличие говорит о высокой вероятности возникновения ВТЭ (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Наличие более одного фактора риска может повышать вероятность ВТЭ более значимо, чем сумма некоторых индивидуальных факторов, в таком случае вероятность ВТЭ должна быть тщательно рассчитана. Если риск развития осложнений превышает пользу от применения, в этом случае КГК не следует назначать (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Таблица 2. Факторы риска ВТЭ



Фактор риска Комментарий Ожирение (индекс массы тела (ИМТ) более 30 кг/м2) Риск повышается при увеличении ИМТ.

Особенно для женщин с дополнительными факторами риска Длительная иммобилизация, серьезные хирургические вмешательства, операции на нижних конечностях и тазу, нейрохирургические операции или обширная травма.

Примечание: временная иммобилизация, в том числе авиаперелеты продолжительностью более 4 ч, также является фактором риска развития ВТЭ, особенно при наличии других факторов риска В данных случаях рекомендуется прекратить применение пластыря/таблетки/кольца (при плановой операции не менее чем за 4 нед) и не восстанавливать ранее, чем через 2 нед после полного восстановления двигательного режима. Необходимо использовать другой метод контрацепции для предотвращения нежелательной беременности.

Должна быть рассмотрена возможность антитромботической терапии, если использование Вендиола не было прекращено ранее Отягощенный семейный анамнез (случаи ВТЭ у братьев, сестер или родителей, особенно в относительно раннем возрасте, до 50 лет) При подозрении наследственной предрасположенности необходимо проконсультироваться с врачом перед применением любого КГК Другие состояния, которые приводят к ВТЭ Рак, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хронические воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит) и серповидно-клеточная анемия С увеличением возраста После 35 лет риск существенно повышается



Не существует единого мнения относительно возможного влияния варикозного расширения вен и поверхностного тромбофлебита на начало или прогрессирование венозного тромбоза.

Следует учитывать риск тромбоэмболии в период беременности, а в частности в течение 6-недельного периода после родов (информация по применению в период беременности и кормления грудью приведена в разделе Применение в период беременности или кормления грудью).

Симптомы ВТЭ (ТГВ и ТЭЛА)

В случае появления симптомов женщине рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу, что она принимает КГК.

Симптомы ТГВ могут включать:

— односторонний отек ноги и/или стопы или участка вдоль вены на ноге;

— боль или повышенная чувствительность в ноге, которая может ощущаться только при стоянии или ходьбе;

— ощущение жара в пораженной ноге;

— покраснение или изменение цвета кожи на ноге.

Симптомы ТЭЛА могут включать:

— внезапную одышку по неустановленной причине или учащенное дыхание;

— внезапный кашель, возможно, с кровохарканьем;

— острую боль в груди;

— тяжелую спутанность сознания или головокружение

— частое или нерегулярное сердцебиение.

Некоторые из этих симптомов (например одышка, кашель) являются неспецифическими и могут быть неправильно интерпретированы как более распространенные или менее тяжелые явления (например инфекции дыхательных путей).

Другие признаки окклюзии сосудов могут включать внезапную боль, отек и появление синюшного цвета конечности.

Симптомы окклюзии сосуда глаза могут варьировать от безболезненной размытости зрения, которая может прогрессировать вплоть до потери зрения. Иногда потеря зрения может быть практически мгновенной.

Риск АТЭ. Эпидемиологические исследования связывают применения КГК с повышенным риском АТЭ (инфаркта миокарда) или нарушения мозгового кровообращения (например транзиторной ишемической атаки, инсульта). Артериальные тромбоэмболические осложнения могут заканчиваться летальным исходом.

Факторы риска для АТЭ. Риск артериальных тромбоэмболических осложнений или нарушения мозгового кровообращения среди пациенток, принимающих КГК, повышается у женщин с факторами риска (см. табл. 3). Вендиол противопоказан, если у пациентки существует один серьезный или несколько факторов риска развития АТЭ, приводящие к высокому риску артериального тромбоза (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). При наличии у женщины более одного фактора риска, возможно, что повышение риска будет больше, чем сумма отдельных факторов — в этом случае следует учитывать общий риск АТЭ для пациентки. Если соотношение пользы и риска считается отрицательным, не следует назначать КГК (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Таблица 3. Факторы риска АТЭ



Фактор риска Комментарий Возраст В возрасте 35 лет риск существенно возрастает Курение Женщины не должны курить, если планируют использовать КГК. Женщинам в возрасте от 35 лет, которые курят, рекомендуется использовать другие методы контрацепции АГ Ожирение (ИМТ более 30 кг/м2) Риск повышается при увеличении ИМТ

Особенно существенно для женщин с дополнительными факторами риска Отягощенный семейный анамнез (случаи артериального тромбоза у братьев, сестер или родителей, особенно в относительно раннем возрасте, до 50 лет) При подозрении наследственной предрасположенности необходимо проконсультироваться с врачом перед применением любого КГК Мигрень Повышение частоты и тяжести приступов мигрени при применении КГК (может предшествовать цереброваскулярным нарушениям) является основанием для немедленного прекращения применения Другие состояния, связанные с неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями Сахарный диабет, гипергомоцистеинемия, заболевания сердечных клапанов и мерцательная аритмия, дислипопротеинемия, системная красная волчанка



Симптомы АТЭ

В случае возникновения симптомов женщине рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу, что она принимает КГК.

Симптомы нарушения мозгового кровообращения могут включать:

— внезапное онемение или слабость лицевых мышц, руки или ноги, особенно односторонние;

— внезапное нарушение ходьбы, головокружение, потеря равновесия или координации;

— внезапная спутанность сознания, нарушение речи или восприятия;

— внезапное ухудшение зрения одного или обоих глаз;

— внезапная тяжелая или продолжительная головная боль без определенной причины;

— обморок или потеря сознания с судорогами или без них.

Преходящие симптомы указывают на транзиторную ишемическую атаку.

Симптомы инфаркта миокарда могут включать:

— боль, дискомфорт, ощущение сжатия или тяжести в груди, руке или ниже грудины;

— ощущение дискомфорта с иррадиацией в спину, челюсть, горло, руку, желудок,

— ощущение переполнения желудка, нарушение пищеварения или удушье;

— повышенное потоотделение, тошнота, рвота или головокружение;

— чрезвычайная слабость, тревожность или одышка;

— быстрое или нерегулярное сердцебиение.

Рак в гинекологии

В некоторых эпидемиологических исследованиях выявлено повышение риска развития рака шейки матки у женщин, длительно принимающих КГК (более 5 лет), однако по-прежнему имеются противоречивые данные о зависимости рака шейки матки от сексуального поведения и других факторов, таких как вирус папилломы человека.

Метаанализ 54 эпидемиологических исследований свидетельствует о незначительном повышении относительного риска (ОР 1,24) развития рака молочной железы у женщин, применяющих КГК. Этот повышенный риск постепенно исчезает в течение 10 лет после прекращения применения КГК. Поскольку рак молочной железы редко возникает у женщин в возрасте до 40 лет, увеличение количества случаев диагностирования рака молочной железы у женщин, применяющих или недавно применявших пероральные контрацептивы, является незначительным в отношении уровня общего риска рака молочной железы на протяжении всей жизни. Результаты этих исследований не предоставляют доказательств существования причинно-следственной связи. Картина повышенного риска может объясняться как более ранней диагностикой рака молочной железы у женщин, применяющих КГК, так и биологическим действием КГК или обеими факторами.

Отмечено, что рак молочной железы, выявленный у женщин, которые когда-либо принимали КГК, клинически менее выражен, чем у тех, которые никогда не применяли КГК.

В случае применения высокодозовых КГК (50 мкг этинилэстрадиола) снижается вероятность возникновения рака эндометрия и яичников. Касается ли это утверждение низкодозовых КГК, еще предстоит выяснить.

Новообразования печени. Имеются сообщения об единичных случаях развития доброкачественных опухолей и еще более редких случаях злокачественных опухолей печени у женщин, применяющих КГК. В отдельных случаях эти опухоли приводили к жизнеугрожающему интраабдоминальному кровотечению.

Головная боль. Возникновение или обострение мигрени, возникновение необычной, повторяющейся, длительной или сильной головной боли требует немедленного прекращения лечения и выяснения причины.

Другое. Депрессивное настроение и депрессия являются частыми побочными реакциями при применении гормональных контрацептивов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Депрессия может быть тяжелой и является известным фактором риска суицидального поведения и самоубийства. Женщин следует информировать о необходимости обратиться к врачу в случае перепадов настроения и симптомов депрессии, даже если они возникают вскоре после начала лечения.

Женщины с гипертриглицеридемией или отягощенным семейным анамнезом гипертриглицеридемии, которые применяют КГК, подвержены высокому риску возникновения панкреатитов.

Хотя поступали сообщения о незначительном повышении АД у женщин, принимающих КГК, клинически важные изменения редки. Только в этих редких случаях немедленное прекращение приема КГК оправдано. Если КГК применяют на фоне АГ и наблюдается постоянное или значительное повышение АД, которое не поддается адекватной антигипертензивной терапии, применение КГК необходимо прекратить. Применение КГК может быть восстановлено, если с помощью антигипертензивной терапии достигнуты нормальные значения АД.

Такие состояния, как желтуха и/или зуд, связанный с холестазом, образование камней в желчном пузыре, порфирия, системная красная волчанка, гемолитико-уремический синдром, хорея Сиденгама, герпес беременных, потеря слуха, связанная с отосклерозом, могут развиваться или ухудшаться как в период беременности, так и во время приема КГК, но причинно-следственная связь с их приемом не доказана.

У женщин с наследственной формой отека Квинке экзогенные эстрогены могут вызывать или усиливать симптомы ангионевротического отека.

Острые заболевания или обострение хронических заболеваний печени могут потребовать отмены КГК, пока показатели функции печени не нормализуются. Рецидивирующая холестатическая желтуха, развитие которой впервые наблюдалось в период предыдущей беременности или предыдущего приема половых гормонов, требует прекращения приема препарата КГК.

Хотя КГК могут влиять на инсулинорезистентность и толерантность к глюкозе, отсутствует необходимость изменения терапевтического режима у больных сахарным диабетом, принимающих низкодозированные КГК (<0,05 мг этинилэстрадиола). Однако женщины с сахарным диабетом требуют тщательного наблюдения во время приема КГК.

Сообщается об усилении эндогенной депрессии, эпилепсии, болезни Крона и язвенного колита при применении КГК.

Иногда может возникать хлоазма, особенно у женщин с хлоазмой беременных в анамнезе. Женщины, склонные к возникновению хлоазмы, должны избегать воздействия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового облучения во время применения КГК.

Этот препарат содержит 40,118 мг лактозы моногидрата в таблетках с активным веществом и 37,26 мг лактозы безводной в плацебо-таблетках. Пациенткам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует принимать этот препарат.

Таблетки плацебо содержат краситель желтый закат (Е110), который может вызывать аллергические реакции.

Медицинский осмотр. Перед началом или возобновлением применения препарата Вендиол необходимо тщательно собрать анамнез (включая семейный анамнез), должна быть исключена беременность. Необходимо выполнить измерение АД и провести полное медицинское обследование с учетом противопоказаний (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ) и предостережений (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Следует обратить внимание женщины на информацию о венозном и артериальном тромбозах, включая риск приема препарата Вендиол по сравнению с другими КГК, на симптомы ВТЭ и АТЭ, на известные факторы риска и действия при подозрении на наличие тромбоза.

Женщина также должна внимательно прочитать инструкцию и следовать рекомендациям. Частота и характер таких обследований должны быть основаны на существующих нормах медицинской практики с учетом индивидуальных особенностей каждой пациентки.

Женщина должна быть предупреждена, что гормональные контрацептивы не защищают от ВИЧ-инфекции (СПИД) и других инфекций, передающихся половым путем.

Снижение эффективности. Эффективность КГК может снижаться в следующих случаях: пропущенные таблетки (см. ПРИМЕНЕНИЕ), желудочно-кишечные расстройства (см. ПРИМЕНЕНИЕ) или одновременное применение других препаратов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Нарушение менструального цикла. При применении любых оральных контрацептивов могут возникать межменструальные кровотечения (мажущие выделения или прорывные кровотечения), особенно в течение первых нескольких месяцев. С учетом этого, оценку нерегулярных межменструальных кровотечений можно проводить только после периода адаптации организма к препарату после 3 циклов приема таблеток.

Если нерегулярные кровянистые выделения сохраняются после периода адаптации или появляются после периода регулярных циклов, следует рассмотреть негормональные причины кровотечений и выполнение соответствующих диагностических мероприятий для исключения наличия опухолей и беременности. В диагностические мероприятия можно включить кюретаж.

У некоторых женщин может не наступить менструальное кровотечение во время прерывания приема препарата.

В случае применения КГК согласно инструкций в разделе ПРИМЕНЕНИЕ беременность маловероятна. Однако если прием препарата происходил нерегулярно или если менструальные кровотечения отсутствуют в течение 2 циклов, в этом случае перед продолжением приема КГК необходимо исключить беременность.

Повышение уровня АлАТ. В процессе исследований с участием пациенток, получавших лечение по поводу инфекции вируса гепатита С омбитасвиром/паритапревиром/ритонавиром и дасабувиром с рибавирином или без него, отмечали повышение активности АлАТ более чем в 5 раз выше верхней границы нормы значительно чаще у женщин, которые принимали препараты, содержащие этинилэстрадиол, например КГК (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Вендиол противопоказан к применению в период беременности.

Клинически, в отличие от диэтилстильбэстрола, в результате многочисленных эпидемиологических исследований не установлена зависимость между риском пороков развития и применением эстрогенов в виде монотерапии или в комбинации в начале беременности.

Кроме того, риски для половой дифференцировки плода (особенно женского пола), описанные для старых, высокоандрогенных прогестагенов, не могут быть экстраполированы на современные прогестагены (такие как в этом препарате), обладающие значительно менее выраженными андрогенными свойствами или не имеют их вовсе.

Таким образом, если во время приема препарата, содержащего эстроген и прогестаген, установлена беременность, прерывание беременности не требуется.

Повышенный риск ВТЭ в послеродовой период необходимо учитывать при возобновлении применения препарата Вендиол (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Кормление грудью. КГК могут влиять на лактацию, уменьшая количество и изменяя состав грудного молока. Применение этого препарата не рекомендуется в период кормления грудью, поскольку эстроген и прогестаген проникают в грудное молоко, что может негативно повлиять на ребенка.

При желании пациентки продолжать грудное вскармливание необходимо рекомендовать другой метод контрацепции.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Вендиол не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Дети. Препарат не предназначен для применения у детей.