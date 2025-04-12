Хеппидерм-Здоровье Аэрозоль (Happyderm-Zdorovye Aerosol)
Хеппидерм-Здоровье Аэрозоль инструкция по применению
Состав
действующее вещество: декспантенол;
1 г препарата (без учета хладона 134а) содержит декспантенола 50 мг;
вспомогательные вещества: DL-пантолактон, спирт цетостеариловый, калия цетилфосфат, глицерин, диметикон ДМ 100, вода очищенная, хладон 134а; Euxyl® PE 9010 (Эуксил), содержащий феноксиэтанол и этилгексилглицерин.
Лекарственная форма
Пена кожная.
Основные физико-химические свойства: препарат при выходе из баллона образует пену белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты для лечения ран и язв.
Код АТС D03A Х03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Действующим веществом препарата является декспантенол — провитамин В5, который имеет такую же биологическую эффективность, как и пантотеновая кислота, благодаря промежуточному обмену веществ. В клетках кожи декспантенол быстро превращается в пантотеновую кислоту. Пантотеновая кислота и ее соли являются водорастворимыми витаминами, которые в виде коэнзима А участвуют во многих метаболических процессах. Пантотеновая кислота необходима для формирования и заживления поврежденных кожи и слизистых оболочек.
Местное применение декспантенола может компенсировать повышенную потребность поврежденной кожи и/или слизистых оболочек в пантотеновой кислоте.
Фармакокинетика.
Активная субстанция абсорбируется кожей. Подробные исследования по метаболизму активного вещества в коже и слизистых оболочках не проводили.
Показания
Применять при различных повреждениях кожи и слизистых оболочек, в том числе при ссадинах, ожогах, асептических послеоперационных ранах, трансплантантах кожи, буллезном и пузырчатой дерматитах.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При применении препарата по показаниям взаимодействие с другими лекарственными средствами неизвестно.
Особенности применения
Аэрозольный баллон находится под давлением, поэтому необходимо предотвращать падения, удары, воздействие прямых солнечных лучей и нагревание до температуры более 50 °С.
После окончания применения препарата баллон не раскрывать и не сжигать. Не распылять препарат вблизи открытого огня или на раскаленные предметы. Не допускать попадания в глаза. При случайном попадании препарата в глаза их необходимо тщательно промыть водой.
Спирт цетостеариловый может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).
Способ применения и дозы
Препарат равномерно распылить на поврежденный участок один или несколько раз в сутки. Распыляя препарат, держать баллон вертикально, клапаном вверх. Чтобы получить качественную пену, нужно энергично встряхивать баллон перед каждым применением, особенно если его не использовали в течение длительного времени. Если препарат применяется впервые, поначалу может распыляться только газ, прежде чем образуется пена.
Продолжительность лечения зависит от вида и течения заболевания и определяется после консультации с врачом.
Если препарат применять на область лица, его не следует распылять непосредственно на лицо. Желательно распылить препарат на руку и распределить его на соответствующей части лица. Не распылять препарат в глаза, непосредственно в рот или в нос.
Дети
Детям препарат следует применять по назначению врача и под присмотром взрослых.
Побочные реакции
Аллергические реакции: очень редко могут возникать аллергический контактный дерматит и раздражение кожи, проявляющиеся такими симптомами как зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница и пузырьки.
В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 58,5 г или по 117 г в баллоне вместе с насадкой с защитным колпачком в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украины, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.