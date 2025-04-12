Декспантенол

Хеппидерм-Здоровье Аэрозоль (Happyderm-Zdorovye Aerosol)

2 препарата
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Хеппидерм-Здоровье Аэрозоль
Хеппидерм-Здоровье Аэрозоль
Пена накожная 50 мг/г баллон 117 г №1
Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Хеппидерм-Здоровье Аэрозоль
Хеппидерм-Здоровье Аэрозоль
Пена накожная 50 мг/г баллон 58.5 г №1
Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Инструкция указана для Хеппидерм-Здоровье Аэрозоль пена накожная 50 мг/г баллон 117 г №1

Хеппидерм-Здоровье Аэрозоль инструкция по применению

Инструкция указана для Хеппидерм-Здоровье Аэрозоль пена накожная 50 мг/г баллон 117 г №1

Состав

действующее вещество: декспантенол;

1 г препарата (без учета хладона 134а) содержит декспантенола 50 мг;

вспомогательные вещества: DL-пантолактон, спирт цетостеариловый, калия цетилфосфат, глицерин, диметикон ДМ 100, вода очищенная, хладон 134а; Euxyl® PE 9010 (Эуксил), содержащий феноксиэтанол и этилгексилглицерин.

Лекарственная форма

Пена кожная.

Основные физико-химические свойства: препарат при выходе из баллона образует пену белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения ран и язв.

Код АТС D03A Х03.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Действующим веществом препарата является декспантенол — провитамин В5, который имеет такую же биологическую эффективность, как и пантотеновая кислота, благодаря промежуточному обмену веществ. В клетках кожи декспантенол быстро превращается в пантотеновую кислоту. Пантотеновая кислота и ее соли являются водорастворимыми витаминами, которые в виде коэнзима А участвуют во многих метаболических процессах. Пантотеновая кислота необходима для формирования и заживления поврежденных кожи и слизистых оболочек.

Местное применение декспантенола может компенсировать повышенную потребность поврежденной кожи и/или слизистых оболочек в пантотеновой кислоте.

Фармакокинетика.

Активная субстанция абсорбируется кожей. Подробные исследования по метаболизму активного вещества в коже и слизистых оболочках не проводили.

Показания

Применять при различных повреждениях кожи и слизистых оболочек, в том числе при ссадинах, ожогах, асептических послеоперационных ранах, трансплантантах кожи, буллезном и пузырчатой дерматитах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При применении препарата по показаниям взаимодействие с другими лекарственными средствами неизвестно.

Особенности применения

Аэрозольный баллон находится под давлением, поэтому необходимо предотвращать падения, удары, воздействие прямых солнечных лучей и нагревание до температуры более 50 °С.

После окончания применения препарата баллон не раскрывать и не сжигать. Не распылять препарат вблизи открытого огня или на раскаленные предметы. Не допускать попадания в глаза. При случайном попадании препарата в глаза их необходимо тщательно промыть водой.

Спирт цетостеариловый может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).

Способ применения и дозы

Препарат равномерно распылить на поврежденный участок один или несколько раз в сутки. Распыляя препарат, держать баллон вертикально, клапаном вверх. Чтобы получить качественную пену, нужно энергично встряхивать баллон перед каждым применением, особенно если его не использовали в течение длительного времени. Если препарат применяется впервые, поначалу может распыляться только газ, прежде чем образуется пена.

Продолжительность лечения зависит от вида и течения заболевания и определяется после консультации с врачом.

Если препарат применять на область лица, его не следует распылять непосредственно на лицо. Желательно распылить препарат на руку и распределить его на соответствующей части лица. Не распылять препарат в глаза, непосредственно в рот или в нос.

Дети

Детям препарат следует применять по назначению врача и под присмотром взрослых.

Побочные реакции

Аллергические реакции: очень редко могут возникать аллергический контактный дерматит и раздражение кожи, проявляющиеся такими симптомами как зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница и пузырьки.

В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 58,5 г или по 117 г в баллоне вместе с насадкой с защитным колпачком в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украины, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Характеристики
Производитель
Корпорация Здоровье
Форма выпуска
Пена накожная
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
50 мг/г
Вес
117 г
ATC-группа
Регистрация
UA/11691/01/01 от 21.11.2019
Международное название