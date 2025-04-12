Препарат равномерно распылить на поврежденный участок один или несколько раз в сутки. Распыляя препарат, держать баллон вертикально, клапаном вверх. Чтобы получить качественную пену, нужно энергично встряхивать баллон перед каждым применением, особенно если его не использовали в течение длительного времени. Если препарат применяется впервые, поначалу может распыляться только газ, прежде чем образуется пена.

Продолжительность лечения зависит от вида и течения заболевания и определяется после консультации с врачом.

Если препарат применять на область лица, его не следует распылять непосредственно на лицо. Желательно распылить препарат на руку и распределить его на соответствующей части лица. Не распылять препарат в глаза, непосредственно в рот или в нос.