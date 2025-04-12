Фармакодинамика.

Тетрациклин является бактериостатическим антибиотиком (при высоких дозах оказывает также и бактерицидное действие) широкого спектра действия из группы тетрациклинов и активен в отношении микроорганизмов, которые находятся как вне клеток, так и внутри них. Тетрациклин ингибирует синтез белков в микроорганизмах, препятствуя их связыванию с аминоцилом-тРНК на 30S-субъединице рибосом. Тетрациклин активен в отношении большого количества бактерий, включая грамположительные и грамотрицательные, аэробные и анаэробные микроорганизмы. Он активен в отношении спирохет, микоплазм, риккетсий, хламидий и некоторых простейших, часто патогенов, вызывающих глазные инфекции.

Антибиотик применяют также для лечения инфекций, вызванных Streptococcus pyogenes, и некоторыми анаэробными стрептококками, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, Actinomyces israelii, Shigella, Escherichia coli, Haemophilus influenzae.

Также в группу чувствительных к препарату грамотрицательных анаэробных микроорганизмов входят Fusobacterium и некоторые штаммы Bacteroides. Но большинство штаммов B. Fragilis устойчивы к тетрациклину.

Тетрациклины входят в группу препаратов выбора при инфекциях, вызванных Mycoplasma pneumoniae и Ureaplasma urealyticum, хламидиями (C. trachomatis, C. psitacci, С. pneumoniae) и риккетсиями (R. akari, R. ricketsii, R. prowazeki, Coxiella burnetii). При местном применении проявляется активность также по отношению к Proteus spp. и Pseudomonas aeruginosa. Тетрациклин обычно ингибирует чувствительные микроорганизмы в концентрации 4 мкг/мл. У стафилококков существует перекрестная устойчивость ко всем тетрациклинам, кроме миноциклина. Бактериальная устойчивость к тетрациклинам, применяемым в клинической практике, в большинстве случаев приобретенная. Известны следующие механизмы устойчивости бактерий к тетрациклинам:

1) образование цитоплазматического протеина, защищающего рибосомы и делающего их нечувствительными к действию препарата;

2) выделение фермента (ферментов), модифицирующих антибиотик;

3) изменение проницаемости микробов для агента.

Для тетрациклинов наиболее распространенным является второй и третий механизм. Генетическая информация по этой устойчивости часто заложена во внехромосомных элементах ДНК (плазмидах).

Установлен синергизм при комбинированном применении тетрациклина и макролидов (эритромицин, олеандомицин), а также стрептомицина.

Фармакокинетика.

При местном применении тетрациклины всасываются через конъюнктиву и достигают адекватных уровней для угнетения наиболее частых этиологических возбудителей поверхностных глазных инфекций — конъюнктивита, блефарита, розацеа, трахомы и других заболеваний, вызванных хламидиями, даразоцитами.