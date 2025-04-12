Тетранекст (Tetranext)
Тетранекст инструкция по применению
Состав
действующее вещество: тетрациклина гидрохлорид;
1 г мази содержит тетрациклина гидрохлорида 10 мг;
вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), масло минеральное, парафин, ланолин, парафин белый мягкий.
Лекарственная форма
Мазь глазная.
Основные физико-химические свойства: мазь однородной консистенции от желтого до темно-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, действующие на органы чувств. Средства, применяемые в офтальмологии. Противомикробные средства. Антибиотики.
Код ATС S01A A09.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Тетрациклин является бактериостатическим антибиотиком (при высоких дозах оказывает также и бактерицидное действие) широкого спектра действия из группы тетрациклинов и активен в отношении микроорганизмов, которые находятся как вне клеток, так и внутри них. Тетрациклин ингибирует синтез белков в микроорганизмах, препятствуя их связыванию с аминоцилом-тРНК на 30S-субъединице рибосом. Тетрациклин активен в отношении большого количества бактерий, включая грамположительные и грамотрицательные, аэробные и анаэробные микроорганизмы. Он активен в отношении спирохет, микоплазм, риккетсий, хламидий и некоторых простейших, часто патогенов, вызывающих глазные инфекции.
Антибиотик применяют также для лечения инфекций, вызванных Streptococcus pyogenes, и некоторыми анаэробными стрептококками, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, Actinomyces israelii, Shigella, Escherichia coli, Haemophilus influenzae.
Также в группу чувствительных к препарату грамотрицательных анаэробных микроорганизмов входят Fusobacterium и некоторые штаммы Bacteroides. Но большинство штаммов B. Fragilis устойчивы к тетрациклину.
Тетрациклины входят в группу препаратов выбора при инфекциях, вызванных Mycoplasma pneumoniae и Ureaplasma urealyticum, хламидиями (C. trachomatis, C. psitacci, С. pneumoniae) и риккетсиями (R. akari, R. ricketsii, R. prowazeki, Coxiella burnetii). При местном применении проявляется активность также по отношению к Proteus spp. и Pseudomonas aeruginosa. Тетрациклин обычно ингибирует чувствительные микроорганизмы в концентрации 4 мкг/мл. У стафилококков существует перекрестная устойчивость ко всем тетрациклинам, кроме миноциклина. Бактериальная устойчивость к тетрациклинам, применяемым в клинической практике, в большинстве случаев приобретенная. Известны следующие механизмы устойчивости бактерий к тетрациклинам:
1) образование цитоплазматического протеина, защищающего рибосомы и делающего их нечувствительными к действию препарата;
2) выделение фермента (ферментов), модифицирующих антибиотик;
3) изменение проницаемости микробов для агента.
Для тетрациклинов наиболее распространенным является второй и третий механизм. Генетическая информация по этой устойчивости часто заложена во внехромосомных элементах ДНК (плазмидах).
Установлен синергизм при комбинированном применении тетрациклина и макролидов (эритромицин, олеандомицин), а также стрептомицина.
Фармакокинетика.
При местном применении тетрациклины всасываются через конъюнктиву и достигают адекватных уровней для угнетения наиболее частых этиологических возбудителей поверхностных глазных инфекций — конъюнктивита, блефарита, розацеа, трахомы и других заболеваний, вызванных хламидиями, даразоцитами.
Показания
Местное лечение поверхностных глазных инфекций, вызванных чувствительными к тетрациклину микроорганизмами: Streptococcus spp., Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis.
Применяют для лечения блефарита, конъюнктивита, кератита, дакриоцистита, ячменя, трахомы, а также в составе до- и послеоперационной профилактики в глазной хирургии.
Препарат также применяют для профилактики бленореи новорожденных (Neisseria gonorrhoeae).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу и другим компонентам препарата или другим антибактериальным средствам тетрациклинового ряда.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При местном офтальмологическом применении тетрациклина следует иметь в виду, что его бактериостатическое действие может препятствовать бактерицидному действию пенициллинов, цефалоспоринов и аминогликозидов. Следует избегать их одновременного применения как местного, так и системного.
Применение тетрациклина пациентами, использующими раствор для контактных линз, содержащим 0,004% тиомерсала, связывают с различными по степени тяжести глазными реакциями (покраснение глаз, раздражение, блефарит), поэтому следует избегать их одновременного применения.
Следует избегать одновременного применения офтальмологического тетрациклина и местных кортикостероидов (см. раздел «Особенности применения»).
Особенности применения
Следует избегать одновременного офтальмологического применения тетрациклина и местных кортикостероидов (дексаметазон, преднизолон и гидрокортизон) из-за возможности маскировки клинических признаков бактериальных, вирусных или грибковых инфекций. Кортикостероиды могут ингибировать реакции гиперчувствительности к тетрациклину.
Как и другие антибактериальные лекарственные средства, при длительном применении тетрациклин может привести к чрезмерному росту нечувствительных штаммов или грибков. При появлении суперинфекции рекомендуется проведение соответствующего лечения.
Из-за возможного развития фотодерматозов (повышенной фоточувствительности при применении антибиотиков класса тетрациклинов) препарат не следует применять при солнечном свете или под влиянием УФ-облучения.
Применение тетрациклина следует прекратить при первом появлении кожной высыпаний или других признаков реакций гиперчувствительности.
При инфекции глаз пациенты не должны носить контактные линзы.
Поскольку препарат содержит вспомогательные вещества пропилпарагидроксибензоат (Е 216) и метилпарагидроксибензоат (Е 218), он может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Поскольку препарат, как вспомогательное вещество, содержит ланолин, он может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).
Способ применения и дозы
Дозирование
В зависимости от тяжести состояния полоску глазной мази длиной 1–1,5 см наносят в складку конъюнктивы нижнего века 3–4 раза в сутки, в более тяжелых случаях — до 6 раз в сутки.
Продолжительность лечения определяет врач, обычно она составляет 5 — 7 дней. После уменьшения выраженности симптомов лечение следует продолжать еще 2–3 дня. При более тяжелых инфекциях глаз, острой или хронической трахомии курс лечения может длиться до 1–2 месяцев, при этом тетрациклин можно комбинировать с пероральным применением антибиотика.
Для профилактики бленореи новорожденных полоску глазной мази длиной 0,5–1 см наносят в складку конъюнктивы нижнего века новорожденного в течение 1 часа после родов.
Для каждого новорожденного используют новый тюбик мази.
При одновременном применении с другими офтальмологическими препаратами интервал между нанесениями должен составлять не менее 10 минут, глазную мазь следует наносить в последнюю очередь.
Очень важно соблюдать гигиену при нанесении глазной мази, поэтому не следует касаться кончиком тюбика глаз или окружающих поверхностей.
Способ применения
1. До первого вскрытия защитная лента между колпачком и тюбиком не должна быть сломана.
2. Полоску глазной мази (1–1,5 см) осторожно наносят в конъюнктивальный мешок пораженного глаза так, чтобы кончик тюбика не касался век или окружающих поверхностей.
3. Веки закрывают на 1–2 минуты и движениями глазного яблока в разные стороны переносят лекарства по всей поверхности.
4. Чистой салфеткой снимают лишнее количество мази с век и ресниц. Другой чистой салфеткой протирают кончик тюбика и плотно закрывают.
5. Если нужно нанести тетрациклин и в другой глаз, повторяют все описанные шаги.
Дети
Препарат применяют новорожденным только для профилактики бленореи. Препарат нельзя назначать детям в возрасте младше 8 лет.
Побочные реакции
Сообщали о таких побочных реакциях умеренной степени, которые быстро проходят после прекращения лечения
Со стороны органов зрения: затуманивание зрения, чувство жжения, острой боли, зуда глаз или век, гиперемия конъюнктивы, отек век, усиленное слезотечение и боль в глазах.
Со стороны иммунной системы: местные аллергические реакции — дерматит, сыпь, зуд, фотодерматит (повышенная чувствительность к солнечному свету и УФ-облучению); генерализованные аллергические реакции — сыпь, зуд/отек лица, языка, горла, головокружение, одышка.
Срок годности
2 года.
После первого вскрытия хранить 28 дней при температуре не выше 25 °С.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 г в тубе; по 1 тубе в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД АД/BALKANPHARMA-RAZGRAD AD.