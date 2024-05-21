может быть рекомендована в качестве дополнительного источника ПНЖК омега-3, в том числе ЭПК и ДГК, витамина Е.

Омега-3 ПНЖК — ЭПК и ДГК — относятся к незаменимым жирным кислотам. Омега-3 ПНЖК обладают кардиопротекторными свойствами. Положительное влияние на липиды плазмы крови реализуется путем нормализации липидного спектра крови, происходящей за счет уменьшения синтеза ТГ в печени, поскольку ЭПК и ДГК ингибируют этерификацию других жирных кислот, а также за счет уменьшения количества свободных жирных кислот (увеличивается количество пероксисом β-окисления жирных кислот), принимающих участие в синтезе ТГ. Уменьшение синтеза ТГ ведет к снижению уровня ЛПОНП. Омега-3 ПНЖК также оказывают влияние на гемостаз за счет угнетения тромбоксана А2, что уменьшает агрегационную способность тромбоцитов, снижая риск тромбообразования. Благодаря стабилизации мембран кардиомиоцитов омега-3 ПНЖК характерен антиаритмогенный эффект. Омега-3 ПНЖК также проявляют противовоспалительные свойства.

Альфа-токоферол (витамин Е) является антиоксидантом, предотвращает окисление ПНЖК, участвует в тканевом дыхании, защищает клетки и ткани от вредного воздействия избыточного количества свободных радикалов и перекисных продуктов.