Витрум® Омега-3 Плюс (Vitrum® Omega-3 Plus) (353900) - инструкция по применению Диетические добавки
Витрум Омега-3 Плюс инструкция по применению
Характеристика
может быть рекомендована в качестве дополнительного источника ПНЖК омега-3, в том числе ЭПК и ДГК, витамина Е.
Омега-3 ПНЖК — ЭПК и ДГК — относятся к незаменимым жирным кислотам. Омега-3 ПНЖК обладают кардиопротекторными свойствами. Положительное влияние на липиды плазмы крови реализуется путем нормализации липидного спектра крови, происходящей за счет уменьшения синтеза ТГ в печени, поскольку ЭПК и ДГК ингибируют этерификацию других жирных кислот, а также за счет уменьшения количества свободных жирных кислот (увеличивается количество пероксисом β-окисления жирных кислот), принимающих участие в синтезе ТГ. Уменьшение синтеза ТГ ведет к снижению уровня ЛПОНП. Омега-3 ПНЖК также оказывают влияние на гемостаз за счет угнетения тромбоксана А2, что уменьшает агрегационную способность тромбоцитов, снижая риск тромбообразования. Благодаря стабилизации мембран кардиомиоцитов омега-3 ПНЖК характерен антиаритмогенный эффект. Омега-3 ПНЖК также проявляют противовоспалительные свойства.
Альфа-токоферол (витамин Е) является антиоксидантом, предотвращает окисление ПНЖК, участвует в тканевом дыхании, защищает клетки и ткани от вредного воздействия избыточного количества свободных радикалов и перекисных продуктов.
Рекомендации по употреблению
взрослым по 1 капсуле 1 раз в сутки во время еды.
Срок употребления: 1 мес, в дальнейшем согласовывается с врачом.
Не следует использовать при индивидуальной непереносимости компонентов продукта, детям, беременным или кормящим грудью.
Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики любых болезней, не должен использоваться в качестве заменителя различных диет.
Не превышать рекомендуемое количество (порцию) для ежедневного потребления.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре 15–25 °C и относительной влажности воздуха не выше 60%.