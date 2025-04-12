следует контролировать уровень аммиака у пациентов с наличием предцирротической или цирротической стадии гипераммониемии, которые применяют таблетки адеметионина.

Поскольку недостаточность витамина В 12 и фолиевой кислоты (фолатов) может вызвать снижение концентрации адеметионина, пациентам из группы риска (анемия, заболевания печени, беременность или возможность развития дефицита витаминов из-за других заболеваний или способа питания, такого как вегетарианство) необходимо регулярно проводить анализ крови для проверки плазменного уровня этих веществ. Если выявлен дефицит, рекомендуется лечение витамином В 12 и/или фолиевой кислотой (фолатами) до или во время применения адеметионина. В случае невозможности проведения указанных исследований пациентам из группы риска рекомендуется применение витамина В 12 и/или фолиевой кислоты (фолатов) согласно инструкциям по применению этих лекарственных средств (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Метаболизм ).

Адеметионин не рекомендуется к применению пациентами с биполярными психозами. Сообщалось о пациентах, у которых произошел переход от депрессии к гипомании или мании при лечении адеметионином.

Опубликовано одно сообщение о развитии серотонинового синдрома у пациента, который применял адеметионин на фоне приема кломипрамина. Хотя возможность взаимодействия предполагается теоретически, следует с осторожностью применять адеметионин одновременно с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, трициклическими антидепрессантами (например кломипрамином), препаратами и растительными средствами, содержащими триптофан (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Эффективность применения адеметионина для лечения депрессии была продемонстрирована в ходе краткосрочных клинических наблюдений (3–6 нед). Эффективность применения адеметионина продолжительностью более 6 нед для лечения депрессии неизвестна. Существует много способов лечения депрессии, поэтому пациенты должны проконсультироваться с врачом для определения оптимальной терапии. Больных следует предупредить о необходимости информирования врача, если во время терапии адеметионином симптомы их заболевания (депрессии) не проходят или ухудшаются.

Пациенты с депрессией обычно находятся в группе повышенного риска совершения суицида или других серьезных поступков, поэтому нуждаются в тщательном наблюдении и постоянной психиатрической помощи при лечении адеметионином с целью контроля эффективности лечения симптомов депрессии.

Поступали сообщения о кратковременном появлении или усилении чувства тревоги у пациентов, принимавших адеметионин. В большинстве случаев в прерывании терапии не было необходимости. Иногда ощущение тревоги исчезало после снижения дозы или прекращения терапии.

Влияние на иммунологический анализ гомоцистеина. Адеметионин влияет на иммунологический анализ гомоцистеина, результаты которого могут ошибочно указывать на повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови у пациентов, принимающих адеметионин. В связи с этим таким пациентам рекомендуется применять неиммунологические методы определения уровня гомоцистеина в плазме крови.

Печеночная недостаточность. Фармакокинетические характеристики не отличаются у здоровых добровольцев и пациентов с хроническим заболеванием печени.

Почечная недостаточность. Существуют ограниченные клинические данные относительно применения адеметионина у пациентов с почечной недостаточностью. Таким больным адеметионин следует применять с осторожностью.

Самоубийство/суицидальные мысли. Депрессия связана с повышенным риском возникновения суицидальных мыслей, суицидального поведения и самоубийства (суицидальных событий). Риск сохраняется до наступления ремиссии при лечении депрессии. Существенного улучшения может не произойти в течение первых недель лечения или в течение нескольких недель после начального курса терапии, поэтому за пациентами с депрессией необходимо тщательное наблюдение до тех пор, пока не будет отмечаться улучшение состояния.

Другие психические заболевания, при которых назначается данный препарат, также могут быть связаны с повышенным риском суицидального поведения. Кроме того, такие болезни могут быть связаны с тяжелым депрессивным расстройством. При лечении пациентов с тяжелым депрессивным расстройством следует проявлять большую осторожность и принимать такие же меры безопасности, как и при лечении пациентов с другими психическими заболеваниями.

Применение в период беременности или кормления грудью. В ходе клинических исследований у женщин, которых лечили адеметионином в III триместр беременности, не наблюдалось каких-либо побочных реакций. В I и II триместры беременности препарат Рехол следует применять только после тщательной оценки врачом соотношения пользы для беременной/риск для плода. В период кормления грудью препарат можно применять только тогда, когда потенциальная польза для матери превышает возможный риск для младенца.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. У некоторых пациентов во время терапии препаратом может возникнуть головокружение. В таких случаях следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами до полного исчезновения симптомов, которые могут повлиять на скорость реакции при указанных видах деятельности.