Рехол (Rehol)
Рехол инструкция по применению
Состав
Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая; кросповидон; кремния диоксид коллоидный безводный; магния стеарат; метакрилатный сополимер (тип А); полиэтиленгликоль (макрогол) 6000; титана диоксид (Е171) железа оксид желтый (Е172); тальк.
Адеметионин - 400 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. S-аденозил-L-метионин (адеметионин) — природная аминокислота, содержится почти во всех тканях и жидких средах организма. Адеметионин главным образом действует как коэнзим и донор метильной группы в реакциях трансметилирования — необходимого метаболического процесса у людей и животных. Перенос метильных групп (трансметилирование) также является необходимым метаболическим процессом при постройке двойного фосфолипидного слоя в мембранах клеток и способствует текучести мембран. Адеметионин способен проникать через ГЭБ. Процесс трансметилирования с участием адеметионина является ключевым в образовании нейромедиаторов ЦНС, включая катехоламины (допамин, норадреналин, адреналин), серотонин, мелатонин и гистамин.
Адеметионин также является предшественником в образовании физиологических сульфированных соединений (цистеина, таурина, глютатиона, коэнзима А и других) в реакциях транссульфирования. Глютатион, наиболее сильный антиоксидант в печени, играет важную роль в печеночной детоксикации. Адеметионин повышает уровень печеночного глютатиона у пациентов с поражением печени как алкогольного, так и неалкогольного генеза. Фолиевая кислота (фолаты) и витамин В12 — необходимые конутриенты в процессах метаболизма и восстановления адеметионина.
Фармакокинетика.
Абсорбция. У человека после в/в введения фармакокинетический профиль адеметионина является биэкспоненциальным и состоит из фазы быстрого выраженного распределения в тканях и конечной фазы элиминации с T½ = около 1,5 ч. Абсорбция при в/м введении является практически полной (96%), плазменная Cmax достигается через 45 мин после введения. После приема внутрь кишечно-растворимых таблеток адеметионина плазменная Cmax является дозозависимой и составляет 0,5-1 мг/л и достигается через 3-5 ч после приема разовой дозы от 400 мг до 1000 мг. Плазменная концентрация снижается до начального значения в течение 24 ч. Биодоступность после перорального применения повышается, если адеметионин применять между приемами пищи.
Распределение. Объем распределения — 0,41 л/кг и 0,44 л/кг для доз адеметионина 100 мг и 500 мг соответственно. Связывание с белками плазмы крови незначительное и составляет ≤5%.
Метаболизм. Реакции, в результате которых происходит продукция, усвоение и восстановление адеметионина, называются циклом адеметионина. На первом этапе этого цикла адеметионинзависимая метилаза использует адеметионин как субстрат для продукции S-аденозил-гомоцистеина, который затем гидролизуется до гомоцистеина и аденозина при помощи S-аденозил-гомоцистеин-гидролазы. Гомоцистеин, в свою очередь, подвергается обратной трансформации до метионина путем переноса метильной группы от 5-метилтетрагидрофолата. Наконец, метионин может трансформироваться в адеметионин, завершая цикл.
Выведение. В радиоизотопных исследованиях при пероральном применении радиоактивно меченого (метил 14С) адеметионина у здоровых добровольцев выведение с мочой радиоактивного вещества составило 15,5±1,5% через 48 ч, выведение с калом — 23,5±3,5% через 72 ч , при этом в устойчивых пулах оставалось инкорпорированным около 60% вещества.
Показания Рехол
— внутрипеченочный холестаз у взрослых, в том числе у больных хроническим гепатитом различной этиологии, и цирроз печени;
— внутрипеченочный холестаз у беременных;
— депрессивные синдромы.
Применение Рехол
начальная терапия. Для перорального применения (приема внутрь) рекомендуемая доза составляет 10–25 мг/кг массы тела в сутки. Начальная доза — 800 мг/сут (2 таблетки), общая суточная доза не должна превышать 1600 мг (4 таблетки). Суточную дозу таблеток можно разделить на 2–3 приема.
Поддерживающая терапия. Принимать внутрь по 2–4 таблетки в сутки (800–1600 мг/сут).
Длительность терапии зависит от тяжести течения заболевания и определяется врачом индивидуально.
Таблетки следует глотать, не разжевывая. Таблетки Рехол покрыты специальной оболочкой, которая растворяется только в кишечнике, благодаря чему адеметионин высвобождается в двенадцатиперстной кишке. Для лучшего всасывания активного вещества и для полного терапевтического эффекта таблетки следует применять между приемами пищи.
Пациенты пожилого возраста. В клинические исследования адеметионина не было включено достаточное количество пациентов пожилого возраста (то есть в возрасте старше 65 лет) для того, чтобы можно было определить, существует ли разница в ответе на лечение у пациентов пожилого возраста и более молодых больных. Однако из имеющегося клинического опыта различий между реакциями на лечение у больных пожилого возраста и более молодых пациентов не выявлено. В целом подбор дозы для пациентов пожилого возраста необходимо проводить осторожно, обычно начиная с наиболее низкой рекомендованной дозы, учитывая повышенную частоту снижения функции печени, почек или сердца, наличие сопутствующих патологических состояний и применение лекарственных средств.
Дети. Безопасность и эффективность применения адеметионина у детей не установлены.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому вспомогательному веществу препарата. Генетические дефекты, влияющие на цикл метионина и/или вызывающие гомоцистинурию и/или гипергомоцистеинемию (например дефицит цистатионин β-синтазы, дефект метаболизма витамина В12).
Побочные эффекты
в ходе клинических исследований адеметионин применяли более 2100 пациентов.
Чаще всего при лечении адеметионином сообщалось о головной боли, диарее и тошноте.
О нижеуказанных побочных реакциях сообщали с указанием частоты в ходе клинических исследований применения адеметионина (n = 2115), а также в спонтанных сообщениях. Побочные реакции классифицированы по системам органов (согласно MedDRA) и по частоте возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000).
Со стороны ЖКТ: часто — боль в животе, диарея, тошнота; нечасто — сухость во рту, диспепсия, метеоризм, желудочно-кишечная боль, желудочно-кишечное кровотечение, желудочно-кишечные расстройства, рвота; редко — вздутие живота, эзофагит.
Общие нарушения: нечасто — астения, отек, гипертермия, озноб; редко — недомогание.
Со стороны иммунной системы: нечасто — гиперчувствительность, анафилактоидные или анафилактические реакции (например гиперемия, одышка, бронхоспазм, боль в спине, дискомфорт в грудной клетке, изменение АД (артериальная гипотензия, АГ) или частоты пульса (тахикардия, брадикардия)).
Инфекции и инвазии: нечасто — инфекции мочевыводящих путей.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: нечасто — артралгия, мышечные судороги.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль; нечасто — головокружение, парестезии, дисгевзия.
Со стороны психики: часто — тревожность, бессонница; нечасто — ажитация, спутанность сознания.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — отек гортани.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — зуд; нечасто — гипергидроз, ангионевротический отек, аллергические кожные реакции (например сыпь, зуд, крапивница, эритема).
Со стороны сосудов: нечасто — приливы, артериальная гипотензия, флебит. Редко сообщалось о суицидальных мыслях/поведении у пациентов с депрессивными синдромами (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые указания
следует контролировать уровень аммиака у пациентов с наличием предцирротической или цирротической стадии гипераммониемии, которые применяют таблетки адеметионина.
Поскольку недостаточность витамина В12 и фолиевой кислоты (фолатов) может вызвать снижение концентрации адеметионина, пациентам из группы риска (анемия, заболевания печени, беременность или возможность развития дефицита витаминов из-за других заболеваний или способа питания, такого как вегетарианство) необходимо регулярно проводить анализ крови для проверки плазменного уровня этих веществ. Если выявлен дефицит, рекомендуется лечение витамином В12 и/или фолиевой кислотой (фолатами) до или во время применения адеметионина. В случае невозможности проведения указанных исследований пациентам из группы риска рекомендуется применение витамина В12 и/или фолиевой кислоты (фолатов) согласно инструкциям по применению этих лекарственных средств (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Метаболизм).
Адеметионин не рекомендуется к применению пациентами с биполярными психозами. Сообщалось о пациентах, у которых произошел переход от депрессии к гипомании или мании при лечении адеметионином.
Опубликовано одно сообщение о развитии серотонинового синдрома у пациента, который применял адеметионин на фоне приема кломипрамина. Хотя возможность взаимодействия предполагается теоретически, следует с осторожностью применять адеметионин одновременно с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, трициклическими антидепрессантами (например кломипрамином), препаратами и растительными средствами, содержащими триптофан (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Эффективность применения адеметионина для лечения депрессии была продемонстрирована в ходе краткосрочных клинических наблюдений (3–6 нед). Эффективность применения адеметионина продолжительностью более 6 нед для лечения депрессии неизвестна. Существует много способов лечения депрессии, поэтому пациенты должны проконсультироваться с врачом для определения оптимальной терапии. Больных следует предупредить о необходимости информирования врача, если во время терапии адеметионином симптомы их заболевания (депрессии) не проходят или ухудшаются.
Пациенты с депрессией обычно находятся в группе повышенного риска совершения суицида или других серьезных поступков, поэтому нуждаются в тщательном наблюдении и постоянной психиатрической помощи при лечении адеметионином с целью контроля эффективности лечения симптомов депрессии.
Поступали сообщения о кратковременном появлении или усилении чувства тревоги у пациентов, принимавших адеметионин. В большинстве случаев в прерывании терапии не было необходимости. Иногда ощущение тревоги исчезало после снижения дозы или прекращения терапии.
Влияние на иммунологический анализ гомоцистеина. Адеметионин влияет на иммунологический анализ гомоцистеина, результаты которого могут ошибочно указывать на повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови у пациентов, принимающих адеметионин. В связи с этим таким пациентам рекомендуется применять неиммунологические методы определения уровня гомоцистеина в плазме крови.
Печеночная недостаточность. Фармакокинетические характеристики не отличаются у здоровых добровольцев и пациентов с хроническим заболеванием печени.
Почечная недостаточность. Существуют ограниченные клинические данные относительно применения адеметионина у пациентов с почечной недостаточностью. Таким больным адеметионин следует применять с осторожностью.
Самоубийство/суицидальные мысли. Депрессия связана с повышенным риском возникновения суицидальных мыслей, суицидального поведения и самоубийства (суицидальных событий). Риск сохраняется до наступления ремиссии при лечении депрессии. Существенного улучшения может не произойти в течение первых недель лечения или в течение нескольких недель после начального курса терапии, поэтому за пациентами с депрессией необходимо тщательное наблюдение до тех пор, пока не будет отмечаться улучшение состояния.
Другие психические заболевания, при которых назначается данный препарат, также могут быть связаны с повышенным риском суицидального поведения. Кроме того, такие болезни могут быть связаны с тяжелым депрессивным расстройством. При лечении пациентов с тяжелым депрессивным расстройством следует проявлять большую осторожность и принимать такие же меры безопасности, как и при лечении пациентов с другими психическими заболеваниями.
Применение в период беременности или кормления грудью. В ходе клинических исследований у женщин, которых лечили адеметионином в III триместр беременности, не наблюдалось каких-либо побочных реакций. В I и II триместры беременности препарат Рехол следует применять только после тщательной оценки врачом соотношения пользы для беременной/риск для плода. В период кормления грудью препарат можно применять только тогда, когда потенциальная польза для матери превышает возможный риск для младенца.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. У некоторых пациентов во время терапии препаратом может возникнуть головокружение. В таких случаях следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами до полного исчезновения симптомов, которые могут повлиять на скорость реакции при указанных видах деятельности.
Взаимодействия
зафиксировано развитие серотонинового синдрома у пациента, который применял адеметионин на фоне приема кломипрамина. Хотя возможность взаимодействия вероятна, следует с осторожностью применять адеметионин одновременно с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, трициклическими антидепрессантами (например кломипрамином), препаратами и растительными средствами, содержащими триптофан (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Передозировка
редко сообщалось о случаях передозировки адеметионином. При передозировке врачи должны обращаться в местные токсикологические центры. В целом рекомендуется наблюдение за пациентом и поддерживающее лечение.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.