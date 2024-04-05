Валацикловир-Гетеро (Valaciclovir-Hetero) (353691) - инструкция по применению ATC-классификация
Валацикловир-Гетеро инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: валацикловир;
1 таблетка содержит 500 мг валацикловира (в виде валацикловира гидрохлорида);
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, повидон, магния стеарат;
оболочка: OpadryWhite YS-1–7003 (титана диоксид (Е 171), гипромелоза, полиэтиленгликоль 400, полисорбат 80).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: капсулообразные таблетки белого или почти белого цвета, покрытые пленочной оболочкой с надписью "V" с одной стороны и "500" с другой.
Фармакотерапевтическая группа
Противовирусные препараты прямого действия.
Код АТС J05A B11.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Валацикловир — противовирусный препарат, L-валиновый эфир ацикловира, который является аналогом пуринового (гуанин) нуклеозида. В организме человека валацикловир быстро и почти полностью превращается в ацикловир и валин с помощью валацикловиргидролазы. Ацикловир является специфическим ингибитором вирусов герпеса с активностью in vitro против вирусов простого герпеса I и II типа, вируса Varicella zoster, цитомегаловируса, вируса Эпштейна-Барр и вируса герпеса человека VI типа. Ацикловир ингибирует синтез вирусной ДНК сразу после фосфорилирования и превращения в активную форму трифосфат ацикловира. На первой стадии фосфорилирования необходима активность вирусоспецифического фермента. Для вируса простого герпеса, вируса Varicella zoster и вируса Эпштейна–Барр это вирусная тимидинкиназа (ТК), которая присутствует только в клетках, инфицированных вирусом. Частичная селективность фосфорилирования сохраняется при цитомегаловирусной инфекции и опосредуется через продукт гена фосфотрансферазы UL97. Активация ацикловира специфическим вирусным ферментом в значительной степени объясняет его селективность.
Процесс фосфорилирования ацикловира (превращение из моно- в трифосфат) осуществляется клеточными киназами. Ацикловира трифосфат конкурентно ингибирует вирусную ДНК-полимеразу и инкорпорируется в вирусную ДНК, что приводит к облигатному (полному) разрыву цепи, прекращению синтеза ДНК и, следовательно, к блокированию репликации вируса.
Резистентность обусловлена дефицитом тимидинкиназы вируса, что приводит к чрезмерному распространению вируса в организме хозяина. Иногда пониженная чувствительность к ацикловиру обусловлена появлением штаммов вируса с нарушенной структурой вирусной ТК или ДНК-полимеразы. Вирулентность этих разновидностей вируса напоминает таковую у его дикого штамма.
Широкое мониторирование клинических изолятов вируса простого герпеса и вируса Varicella zoster у больных, лечившихся ацикловиром, дало возможность определить, что у больных с нормальным иммунитетом вирус со сниженной чувствительностью к ацикловиру встречается очень редко и нечасто проявляется только у больных с тяжелым нарушением иммунитета, например после трансплантации органов или у реципиентов костного мозга, при проведении химиотерапии злокачественных новообразований и ВИЧ-инфицированных.
Валацикловир ускоряет прекращение боли при лечении опоясывающего герпеса, уменьшает продолжительность болевого синдрома, а также количество больных с зостерассоциированной болью, в том числе с острой и постгерпетической невралгией.
Профилактика цитомегаловирусной инфекции с помощью валацикловира снижает риск острого отторжения трансплантата (больные после пересадки почек), частоту возникновения оппортунистических инфекций и других инфекций, вызываемых вирусом герпеса (вирусом простого герпеса и вирусом Herpes zoster).
Фармакокинетика.
Абсорбция
После перорального приема валацикловир хорошо всасывается, быстро и почти полностью превращается в ацикловир и валин. Это превращение, очевидно, происходит с помощью фермента валацикловиргидролазы, выделенного из печени человека. Биодоступность ацикловира при приеме 1 г валацикловира составляет 54% и не снижается во время приема пищи. Фармакокинетика валацикловира не является дозозависимой. Скорость и степень абсорбции уменьшаются с повышением дозы, вызывая менее пропорциональное увеличение Сmax в пределах терапевтического увеличения доз и снижения биодоступности при применении доз, превышающих 500 мг. Средняя пиковая концентрація ацикловира составляет 10–37 мкмоль (2,2–8,3 мкг/мл) после применения разовой дозы 250–2000 мг валацикловира здоровими добровольцами с нормальной функцией почек, а медиана времени достижения этой концентрации — 1–2 часа. Пиковая концентрация валацикловира в плазме крови составляетвсего 4% концентрации ацикловира и наступает в среднем через 30–100 минут, а через 3 часа уменьшается ниже измеряемого количества. Фармакокинетические параметры валацикловира и ацикловира после разового и повторного введения подобны.
Распределение
Связывание валацикловира с белками плазмы крови очень низкое — 15%. Проникновение в спинномозговую жидкость (СМЖ), определяемой соотношением СМЖ/AUC плазмы крови — примерно 25% для ацикловира и метаболита 8-гидроксиацикловира и 2,5% для метаболита 9-карбоксиметоксиметилгуанина.
Метаболизм
После перорального применения валацикловир превращается в ацикловир и L-валин через метаболизм первого прохождения в кишечнике и/или печене. Незначительно ацикловир превращается в метаболиты 9-карбоксиметоксиметилгуанин с помощью алкоголь- и альдегиддегидрогеназы и в 8-гидроксиацикловир с помощью альдегидоксидазы. Около 88% общей экспозиции препарата в плазме крови принадлежит ацикловиру, 11% — 9-карбоксиметокиметилгуанину и 1% — 8-гидроксиацикловиру. Ни валацикловир, ни ацикловир не метаболизируются ферментами цитохрома Р450.
Выведение
Период полувыведения ацикловира после однократного и многократного введения валацикловира больным с нормальной функцией почек составляет приблизительно 3 часов. Валацикловир выводится с мочой, главным образом в виде ацикловира (более 80% дозы) и его метаболита 9-карбоксиметоксиметилгуанина.
Особые группы пациентов.
У больных с терминальной стадией почечной недостаточности период полувыведения ацикловира составляет около 14 часов.
Вирус опоясывающего герпеса и вирус простого герпеса существенно не изменяют фармакокинетику ацикловира и валацикловира после перорального применения валацикловира.
В исследовании фармакокинетики валацикловира и ацикловира во время поздних стадий беременности площадь под кривой «концентрация — время» ацикловира в фазе плато после применения валацикловира в дозе 1000 мг была приблизительно в 2 раза выше, чем после применения ацикловира перорально в дозе 1200 мг в сутки.
У пациентов с ВИЧ-инфекцией фармакокинетические характеристики ацикловира после применения разовой или многократных доз 1000 мг или 2000 мг валацикловира не изменялись по сравнению с таковыми у здорових лиц.
У реципиентов трансплантатов органов, получавших валацикловир в дозе 2000 мг 4 раза/сут, максимальная концентрация ацикловира равнялась или превышала таковую у здорових добровольцев, получавших такую же дозу препарата, а суточные показатели площади под кривой «концентрация — время» были значительно больше.
Показания
Лечение опоясывающего герпеса (Herpes zoster).
Лечение инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом простого герпеса, включая первичный и рецидивирующий генитальный герпес.
Лечение лабиального герпеса (губной лихорадки).
Превентивное лечение (супрессия) рецидивов инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусом простого герпеса, включая генитальный герпес.
Снижение передачи вируса генитального герпеса здоровому партнеру при применении валацикловира в качестве супрессивной терапии в сочетании с безопасным сексом.
Профилактика цитомегаловирусной инфекции и заболевания после трансплантации органов.
Противопоказания
Валацикловир противопоказан больным с повышенной чувствительностью к валацикловиру, ацикловиру или к любому компоненту препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Никаких клинически значимых форм взаимодействий не выявлено.
Ацикловир выводится преимущественно в неизмененном состоянии с мочой путем активной канальцевой секреции. Какие-либо препараты, которые назначаются одновременно и оказывают влияние на механизм выведения, могут увеличивать концентрацию ацикловира в плазме крови после применения валацикловира. После приема валацикловира в дозе 1 г, циметидина и пробенецида, блокирующих канальцевую секрецию, увеличивается площадь под кривой «концентрация — время» ацикловира и снижается его почечный клиренс, но при этом необходимость в изменении дозы отсутствует ввиду широкого терапевтического индекса ацикловира.
Относительно больных, получающих более высокие дозы валацикловира (4 г и более в сутки), следует соблюдать осторожность при одновременном назначении с лекарственными средствами, которые конкурируют с ацикловиром за пути выведения, поскольку это может приводить к повышению уровня в плазме крови одного или обоих препаратов и их метаболитов. При одновременном применении с микофенолата мофетилом (иммуносупрессорный препарат, который применяется после пересадки органов) повышается уровень в плазме крови ацикловира и неактивного метаболита микофенолата мофетила.
Также следует соблюдать осторожность (с мониторингом изменений функции почек) при одновременном назначении высоких доз валацикловира (4 г и более) и других препаратов, влияющих на функцию почек (например циклоспорина, такролимуса).
Особенности применения
Гидратация: следует поддерживать адекватный уровень вводимой жидкости у больных с повышенным риском дегидратации, особенно у больных пожилого возраста.
Применение при нарушенной функции почек и пациентам пожилого возраста
Ацикловир выводится почками, и поэтому дозу валацикловира следует снизить для больных с нарушениями функций почек (см. раздел «Способ применения и дозы»). Больные пожилого возраста со сниженной функцией почек нуждаются в коррекции дозы. У пациентов с нарушениями функции почек и у больных пожилого возраста повышается риск развития неврологических осложнений, эти пациенты требуют тщательного наблюдения для выявления этих эффектов. По данным сообщений, такие реакции в большинстве случаев обратимы после прекращения лечения (см. раздел «Побочные реакции»).
Применение болем высоких доз валацикловира при печеночной недостаточности и трансплантации печени.
Относительно применения болем высоких доз валацикловира (4 мг и более в сутки) для лечения пациентов с заболеваниями печени даннях нет, потому необходимо с осторожностью назначать болем высокие дозы валацикловира таким больным. Специальных исследований по применению валацикловира при трансплантации печени не проводилось; однако было установлено, что профилактика с помощью высоких доз ацикловира снижает частоту инфицирования и заболевания, вызванных цитомегаловирусом.
Применение при лечении опоясывающего герпеса
При лечении больных, особенно с ослабленным иммунитетом, необходимо внимательно следить за клиническим ответом. Если ответ на лечение недостаточный, рекомендуется применение внутривенной противовирусной терапии. Пациентов с осложненным опоясывающим герпесом, например с поражением висцеральных органов, диссеминацией вируса, моторной нейропатией, энцефалитом и цереброваскулярными нарушениями следует лечить внутривенными противовирусными средствами.
Кроме того, больным с ослабленным иммунитетом, имеющим герпетические поражения глаз или высокий риск диссеминации болезни и поражением висцеральных органов, необходимо лечиться внутривенными противовирусными средствами.
Уменьшение риска передачи вируса генитального герпеса
Супрессивная терапия валацикловиром снижает риск передачи генитального герпеса. Она не излечивает герпетическую инфекцию, а также полностью не исключает риск передачи вируса. Дополнительно к терапии валацикловиром рекомендуется, чтобы больные соблюдали правила безопасного секса.
Применение при цитомегаловирусной инфекции
Информация об эффективности препарата, полученная при лечении больных с высоким риском цитомегаловирусной инфекции, с целью профилактики после трансплантации органов, показала, что валацикловир следует применять этим пациентам, если по причине безопасности прекращено применение валганцикловира или ганцикловира. Применение высоких доз валацикловира, необходимое для профилактики цитомегаловирусной инфекции, может вызывать частое возникновение побочных реакций, включая нарушения нервной системы по сравнению с применением доз ниже, применяемых при других показаниях. Необходимо тщательно следить за функцией почек пациентов и проводить соответствующую коррекцию доз препарата.
Способ применения и дозы
Лечение опоясывающего герпеса: взрослым применять по 1000 мг (2 таблетки) препарата 3 раза в сутки в течение 7 дней.
Лечение инфекций, вызванных вирусом простого герпеса
Больные с нормальным иммунитетом (взрослые): 500 мг (1 таблетка) препарата 2 раза в сутки.
Для рецидивирующих случаев лечение должно длиться 3 или 5 дней. При первичном течении заболевания, которое может быть более тяжелым, лечение необходимо продлить 5 — 10 дней. Лечение следует начинать как можно раньше. Для рецидивирующих форм инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, идеальным было бы применение препарата в продромальный период или сразу же после появления первых симптомов. Валацикловир может предупредить развитие поражений при рецидивах инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, при начале лечения сразу же после появления первых симптомов заболевания.
Альтернативной для лечения лабиального герпеса (губной лихорадки) эффективной дозой валацикловира является 2000 мг (4 таблетки) 2 раза в сутки в течение 1 дня. Вторую дозу следует применять приблизительно через 12 ч (не ранее чем через 6 ч) после первой дозы. При таком режиме дозирования длительность лечения должена быть не более 1 дня, поскольку доказано, что более длительное применение не увеличивает клиническую эффективность лечения. Лечение следует начинать при появлении первых ранних симптомов лабиального герпеса (ощущение пощипывания, зуд или жжение в области губ).
Превентивное лечение (супрессия) рецидивов инфекций, вызванных вирусом простого герпеса:
- больным с нормальным иммунитетом (взрослые) назначать 500 мг (1 таблетка) препарата 1 раз в сутки;
- больным с иммунодефицитом (взрослые) назначать дозу 500 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки.
Уменьшение передачи вируса генитального герпеса.
Взрослым гетеросексуалам с нормальным иммунитетом, которые имеют 9 или менее обострений в год, валацикловир назначается инфицированному партнеру в дозе 500 мг 1 раз в сутки.
Данных об уменьшении риска передачи вируса генитального герпеса в других популяциях больных нет.
Профилактика цитомегаловирусной инфекции и болезни.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: валацикловир назначается в дозе 2000 мг (4 таблетки) 4 раза в сутки, как можно раньше после трансплантации. При почечной недостаточности дозы снижают (см. «Дозировка при нарушенной функции почек»). Продолжительность лечения составляет 90 дней, но может быть продолжена для пациентов с высокой степенью риска.
Дозировка при нарушенной функции почек
Необходимо осторожно назначать валацикловир больным с нарушениями функций почек. Обязательно следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Режим дозирования зависит от клиренса креатинина и показаний и приведен в таблице.
|Терапевтическое показание
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Доза валацикловира
|Herpeszoster (лечение) взрослых больных с нормальным иммунитетом и больных с иммунодефицитом
50 и более
30–49
10–29
менее 10
1 г 3 раза в сутки
1 г 2 раза в сутки
1 г 1 раз в сутки
500 мг 1 раз в сутки
|Herpessimplex (лечение) взрослых больных с нормальным иммунитетом
30 и более
менее 30
500 мг 2 раза в сутки
500 мг 1 раз в сутки
|Herpeslabialis(лечение) взрослых больных с нормальным иммунитетом
50 и более
30–49
10–29
менее 10
2 г 2 раза в сутки
1 г 2 раза в сутки
500 мг 2 раза в сутки
500 мг 1 раз
|Herpessimplex (предотвращение)
|Взрослые больные с нормальным иммунитетом
30 и более
менее 30
500 мг 1 раз в сутки
250* мг 1 раз в сутки
|Взрослые больные с иммунодефицитом
30 и более
менее 30
500 мг 2 раза в сутки
500 мг 1 раз в сутки
|Профилактика цитомегаловирусной инфекции
75 и более
50–75
25–50
10–25
менее 10 или диализ
2 г 4 раза в сутки
1,5 г 4 раза в сутки
1,5 г 3 раза в сутки
1,5 г 2 раза в сутки
1,5 1 раз в сутки
*Применять при наличии таблеток препарата в дозе 250 мг.
Пациентам, которые находятся на интермиттирующем гемодиализе, рекомендуется применять те же дозы валацикловира, что и пациентам с клиренсом креатинина менее 15 мл/мин. Дозы необходимо назначать после проведения гемодиализа.
Клиренс креатинина необходимо постоянно контролировать, особенно в периоды, когда функция почек может быстро изменяться, например сразу после трансплантации. Соответственно следует корректировать дозу валацикловира.
Дозировка при нарушенной функции печени
Корректировать дозу больным с легкой или умеренной степенью цирроза нет необходимости (синтезирующая функция печени сохранена). Показатели фармакокинетики при поздних стадиях цирроза (с нарушением синтезирующей функции печени и наличием признаков портального блока) свидетельствуют об отсутствии необходимости корректировать дозировку, однако клинический опыт ограничен.
О применении высоких доз (4000 мг и более) в сутки см. раздел «Особенности применения».
Пациенты пожилого возраста
Дозу валацикловира следует корректировать, чтобы избежать возможных нарушений функции почек (см. «Дозирование при нарушении функции почек»).
Необходимо поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Дети
Применяется детям в возрасте старше 12 лет для профилактики цитомегаловирусной инфекции и болезни.
Побочные реакции
Наиболее распространенными побочными действиями, по данным клинических исследований, были головные боли и тошнота. Относительно более серьезных побочных действий были сообщения о тромботических тромбоцитопенических пурпурах/гемолитическом уремическом синдроме, острой почечной недостаточности и неврологических нарушениях.
Побочные действия, сведения о которых приведены ниже, классифицированы по органам и системам и частоте возникновения. По частоте возникновения побочные действия разделены на следующиекатегории: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), нечасто (≥1/1000 и <1/100), редко (≥1/10000 и <1/1000), очень редко (<1/10000).
Со стороны нервной системы
Часто: головная боль.
Со стороны пищеварительного тракта
Часто: тошнота.
Со стороны крови и лимфатической системы
Очень редко: лейкопения, тромбоцитопения.
Лейкопения главным образом наблюдается у больных с иммунодефицитом.
Со стороны иммунной системы
Очень редко: анафилаксия.
Со стороны нервной системы и психические расстройства
Редко: головокружение, спутанность сознания, галлюцинации, понижение умственных способностей.
Очень редко: возбуждение, тремор, атаксия, дизартрия, психотические симптомы, конвульсии, энцефалопатия, кома.
Вышеуказанные симптомы в большинстве случаев обратимыми и наблюдаются главным образом у больных с почечной недостаточностью или с другими факторами предрасположенности (см. раздел «Особенности применения»). У больных после трансплантации органов, получающих валацикловир для профилактики цитомегаловирусной инфекции в высоких дозах (8 г в сутки), неврологические реакции возникают чаще, чем у больных, получающих дозы меньше.
Со стороны дыхательной системы и органов грудной полости
Нечасто: одышка.
Со стороны пищеварительного тракта
Редко: дискомфорт в животе, рвота, диарея.
Со стороны гепатобилиарной системы
Очень редко: обратимое увеличение уровня печеночных функциональных тестов.
Периодически это описывается как гепатит.
Со стороны кожи и подкожных тканей
Нечасто: сыпь, включая явления фотосенсибилизации.
Редко: зуд.Очень редко: крапивница, ангионевротический отек.
Со стороны почек и мочевыводящей системы
Редко: нарушение функции почек.
Очень редко: острая печеночная недостаточность, боль в почках, гематурия (часто ассоциирована с другими нарушениями функции почек).
Боль в почках может быть ассоциирована с почечной недостаточностью.
Сообщалось об образовании преципитатов ацикловира в канальцах почек. Во время лечения следует обеспечить адекватный уровень приема жидкости (см. раздел «Особенности применения»).
Другие: есть сообщения о почечной недостаточности, микроангиопатической гемолитической анемии и тромбоцитопении (иногда в комбинации) у тяжелых больных с иммунодефицитом, особенно у больных с поздними стадиями ВИЧ-болезни, которые получали высокие дозы (8000 мг в сутки) валацикловира в течение длительного времени в клинических исследованиях. Эти явления были замечены у пациентов с такими же заболеваниями, которые не лечились валацикловиром.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По №10 (5×2), №30 (6×5) таблеток в блистерах, в коробке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Гетеро Лабз Лимитед, Индия/Hetero Labs Limited, India.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Юнит ІІІ, Формулейшн Плот № 22 — 110 ИДА, Джидиметла, Хайдерабад, 500 055 Телангана, Индия/Unit ІІІ, Formulation Plot No 22 — 110 IDA, Jeedimetla, Hyderabad, 500 055 Telangana, India.