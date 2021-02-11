Астатор 5 (Astator 5) (353444) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Астатор 5 инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Категория отпуска
- Упаковка
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: montelukast;
1 таблетка содержит монтелукаста натрия эквивалентно монтелукасту 5 мг;
вспомогательные вещества: маннит (Е 421), целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, аспартам (Е 951), ароматизатор вишневый, железа оксид красный (Е172), магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки жевательные.
Основные физико-химические свойства: круглые таблетки розового цвета (допускается вкрапления темно-розового цвета), с линией разлома с двух сторон.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для системного применения при обструктивных заболеваниях дыхательных путей. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов.
Код АТС R03D C03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Цистеиниллейкотриены (LTC4, LTD4, LTE4) являются мощными эйкозаноидами воспаления, которые выделяются различными клетками, в том числе тучными клетками и эозинофилами. Эти важные проастматические медиаторы связываются с цистеиниллейкотриеновыми рецепторами (CysLT), имеющимися в дыхательных путях человека, и вызывают такие реакции как бронхоспазм, секреция слизи, усиление проницаемости сосудов и увеличение количества эозинофилов.
Монтелукаст при пероральном применении является активным соединением, которое с высокой избирательностью и сродством связывается с CysLT1-рецепторами. Согласно клиническим исследованиям, монтелукаст подавляет бронхоспазм после ингаляции LTD4 в дозе 5 мг. Бронходилатация наблюдается в течение 2 часов после перорального применения; этот эффект был аддитивным к бронходилатации, вызванной β-агонистами.
Лечение монтелукастом угнетало как раннюю, так и позднюю фазы бронхоконстрикции, вызванной антигенной стимуляцией. Монтелукаст по сравнению с плацебо уменьшает число эозинофилов периферической крови у взрослых пациентов и детей. В процессе отдельного исследования прием монтелукаста значительно уменьшал число эозинофилов в дыхательных путях (по замерам мокроты). У взрослых пациентов и детей от 2 до 14 лет монтелукаст по сравнению с плацебо, уменьшает число эозинофилов периферической крови и улучшает клинический контроль астмы.
Во время исследований с участием взрослых монтелукаст в дозе 10 мг 1 раз в сутки по сравнению с плацебо продемонстрировал значительное улучшение показателя утреннего ОФВ1 (изменение от исходного на 10,4% и 2,7% соответственно), утренней пиковой скорости выдоха (УПСВ) (изменение от начального на 24,5 л/мин и 3,3 л/мин соответственно) и достоверное уменьшение общего применения β-агонистов (изменение от начального на -26,1% и -4,6% соответственно). Улучшение сообщенных пациентом показателей дневных и ночных симптомов астмы было достоверно лучшим, чем при применении плацебо.
Исследования с участием взрослых продемонстрировали способность монтелукаста дополнять клинический эффект ингаляционных кортикостероидов (изменение в%) начального показателя для ингаляционного беклометазона с монтелукастом по сравнению с беклометазоном соответственно для ОФВ1: 5,43% и 1,04%; применение β-агонистов: -8,70% и 2,64%). По сравнению с ингаляционным беклометазоном (200 мкг 2 раза в сутки, спейсерное устройство) монтелукаст продемонстрировал быстрый начальный ответ, хотя в течение 12-недельного исследования беклометазон вызвал более выраженный средний терапевтический эффект (изменение первоначального показателя для монтелукаста по сравнению с беклометазоном соответственно для ОФВ1: 7,49% и 13,3%, применение β-агониста: -28,28% и -43,89%). Однако по сравнению с беклометазоном, у большего числа пациентов, получавших лечение монтелукастом, достигнут подобный клинический ответ (то есть у 50% пациентов, получавших лечение беклометазоном, достигнуто улучшение ОФВ1 примерно на 11% и более по сравнению с исходным, тогда как у 42% пациентов, получавших лечение монтелукастом, достигнут такой же ответ).
В процессе 8-недельного исследования с участием детей в возрасте от 6 до 14 лет монтелукаст в дозе 5 мг 1 раз в сутки по сравнению с плацебо достоверно улучшал респираторную функцию (изменение от исходного показателя ОФВ1: 8,71% по сравнению с 4,16%, изменение показателя УПСВ: 27,9 л/мин по сравнению с 17,8 л/мин) и снижал частоту применения β-агонистов по необходимости (изменение от исходного показателя на -11,7% по сравнению с +8,2%).
В процессе 12-месячного исследования сравнения эффективности монтелукаста и ингаляционного флутиказона для контроля астмы у детей в возрасте от 6 до 14 лет с персистирующей астмой легкой степени монтелукаст проявлял не меньшую эффективность, чем флутиказон, по увеличению (в процентном выражении) количества дней без применения быстродействующих лекарственных средств для неотложной помощи (первичная конечная точка). В среднем за 12-месячный период лечения процентный показатель количества дней без применения неотложной терапии увеличился с 61,6 до 84,0 в группе монтелукаста и с 60,9 до 86,7 в группе флутиказона. В группах разница в процентном выражении среднеквадратичного (LS) увеличения количества дней без применения быстродействующих лекарственных средств для неотложной помощи была статистически значимая (-2,8 с 95% ДИ -4,7; -0,9), но в пределах заранее установленной клинически не меньшей эффективности.
Монтелукаст и флутиказон также улучшали контроль астмы относительно вторичных переменных, которые оценивались в течение 12-месячного периода лечения.
ОФВ1 увеличился с 1,83 л до 2,09 л в группе монтелукаста и с 1,85 л до 2,14 л в группе флутиказона. Межгрупповое отличие показателя LS по увеличению ОФВ1 составило 0,02 л с 95% ДИ -0,06; 0,02. Среднее процентное увеличение от исходных показателей надлежащего ОФВ1 составило 0,6% в группе лечения монтелукастом и 2,7% в группе лечения флутиказоном. Отличие показателя LS от исходных показателей надлежащего ОФВ1 было достоверным: -2,2% с 95% ДИ -3,6; -0,7.
Показатель количества дней с применением β-агониста снизился с 38,0% до 15,4% в группе монтелукаста и с 38,5% до 12,8% в группе флутиказона. Межгрупповое отличие показателя LS по проценту дней с применением β-агониста было достоверным 2,7 с 95% ДИ 0,9; 4,5.
Показатель количества пациентов с приступом астмы (приступ астмы определен как период ухудшения течения астмы, который требует лечения оральными стероидами, незапланированного посещения врача, неотложной помощи или госпитализации) составил 32,2% в группе монтелукаста и 25,6% в группе флутиказона; коэффициент расхождения (95% ДИ) достоверный: равен 1,38 (1,04; 1,84).
Показатель количества пациентов, получавших системные (в основном пероральные) кортикостероиды в период исследования, составил 17,8% в группе монтелукаста и 10,5% в группе флутиказона. Межгрупповое отличие показателя LS было достоверным: 7,3% с 95% ДИ 2,9; 11,7.
Достоверное уменьшение бронхоспазма, связанного с физической нагрузкой (БФН), было продемонстрировано во время 12-недельного исследования у взрослых (максимальное снижение ОФВ1 22,33% для монтелукаста по сравнению с 32,40% для плацебо, время до восстановления в пределах 5% от начального ОФВ1 44,22 мин по сравнению с 60,64 мин). Этот эффект наблюдался в течение 12-недельного периода исследования. Снижение БФН также было продемонстрировано во время короткого исследования с участием детей в возрасте от 6 до 14 лет (максимальное снижение ОФВ1 составило 18,27% по сравнению с 26,11%; время до восстановления в пределах 5% от начального ОФВ1 17,76 мин по сравнению с 27,98 мин). Эффект в обоих исследованиях был продемонстрирован в конце интервала при приеме 1 раз в сутки.
У пациентов с чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте которые получали текущую терапию ингаляционными и/или пероральными кортикостероидами, лечение монтелукастом сравнению с плацебо приводило к значительному улучшению контроля астмы (изменение первоначального показателя ОФВ1 составляет 8,55% против 1,74% и изменение от исходного в снижении общего применения β-агониста -27,78% против 2,09%).
Фармакокинетика.
Абсорбция
Монтелукаст быстро всасывается после приема внутрь. После применения взрослыми натощак таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 10 мг, средняя максимальная концентрация (Cmax) в плазме крови достигалась через 3 часа (Tmax). Средняя биодоступность при пероральном применении составляет 64%. Применение обычной пищи не влияло на биодоступность и на Cmax при пероральном применении. Безопасность и эффективность были подтверждены в ходе клинических исследований при применении таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 10 мг, независимо от времени приема пищи. Для таблеток жевательных 5 мг показатель Cmax у взрослых достигался через 2 часа после приема натощак. Средняя биодоступность при пероральном применении составляет 73% и снижается до 63% при приеме стандартной пищей.
Распределение
Более 99% монтелукаста связывается с белками плазмы крови. Объем распределения монтелукаста в стационарной фазе в среднем составляет от 8 до 11 литров. В процессе исследований на крысах с применением радиоактивно меченого монтелукаста прохождение через гематоэнцефалический барьер было минимальным. Кроме того, во всех других тканях концентрации обозначенного радиоизотопом материала через 24 часа после приема дозы также оказались минимальными.
Метаболизм
Монтелукаст активно метаболизируется. Во время исследований с применением терапевтических доз концентрации метаболитов монтелукаста в стационарном состоянии плазмы крови у взрослых и пациентов детского возраста не определяются.
Цитохром Р450 2С8 является основным ферментом в метаболизме монтелукаста. Кроме того, цитохромы CYP 3A4 и 2С9 играют незначительную роль в метаболизме монтелукаста, хотя итраконазол (ингибитор CYP 3А4) не изменял фармакокинетические показатели монтелукаста у здоровых добровольцев, получавших 10 мг монтелукаста в сутки.
Согласно результатам исследований in vitro с использованием микросом печени человека терапевтические плазменные концентрации монтелукаста не подавляют цитохромы Р450 3А4, 2С9, 1А2, 2А6, 2С19 и 2D6. Участие метаболитов в терапевтическом действии монтелукаста минимально.
Выведение
Клиренс монтелукаста в плазме крови у здоровых взрослых добровольцев в среднем составляет 45 мл/мин. После приема монтелукаста, меченого изотопом, 86% выводится с калом в течение 5 дней и менее 0,2% — с мочой. В совокупности с биодоступностью монтелукаста при пероральном применении этот факт указывает на то, что монтелукаст и его метаболиты почти полностью выводятся с желчью.
Фармакокинетика у различных групп пациентов
Для пациентов с нарушениями функции печени легкой или средней степени тяжести коррекция дозы не требуется. Исследование с участием пациентов с нарушениями функции почек не проводились. Поскольку монтелукаст и его метаболиты выводятся с желчью, коррекция дозы для пациентов с нарушениями функции почек не считается необходимой. Данных о характере фармакокинетики монтелукаста у пациентов с нарушениями функции печени тяжелой степени (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) нет.
При приеме больших доз монтелукаста (которые в 20 и 60 раз превышали дозу, рекомендованную для взрослых) наблюдалось снижение концентрации теофиллина в плазме крови. Этот эффект не наблюдается при приеме рекомендованной дозы 10 мг 1 раз в сутки.
Показания
Как дополнительное лечение при бронхиальной астме у пациентов с персистирующей бронхиальной астмой легкой и средней степени, которая недостаточно контролируется ингаляционными кортикостероидами, а также при недостаточном клиническом контроле астмы с помощью агонистов β-адренорецепторов короткого действия, которые применяют при необходимости.
Как альтернативный метод лечения вместо низких доз ингаляционных кортикостероидов для пациентов с персистирующей астмой легкой степени, у которых не отмечали в последнее время серьезных приступов бронхиальной астмы, которые требуют применения пероральных кортикостероидов, а также не могут применять ингаляционные кортикостероиды (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Профилактика бронхиальной астмы, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физической нагрузкой.
Облегчение симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита. Риски возникновения психоневрологической симптоматики у пациентов с аллергическим ринитом могут превышать пользу от применения лекарственного средства, поэтому его необходимо применять как препарат резерва пациентам с неадекватным ответом или непереносимостью альтернативной терапии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Лекарственное средство Астатор 5 можно назначать вместе с другими лекарственными средствами, которые обычно применяются для профилактики или длительного лечения астмы. При исследовании взаимодействия между лекарственными средствами рекомендуется клиническая доза монтелукаста не имела важного клинического влияния на фармакокинетику таких лекарственных средств: теофиллин, преднизон, преднизолон, пероральные контрацептивы (этинилэстрадиол/норэтиндрон 35/1), терфенадин, дигоксин и варфарин.
У пациентов, которые одновременно принимали фенобарбитал, площадь под кривой «концентрация-время» (AUC) для монтелукаста снижалась примерно на 40%. Поскольку монтелукаст метаболизируется с помощью СYР 3А4, 2C8 и 2C9, необходимо быть осторожным, особенно в отношении детей, если монтелукаст назначают одновременно с индукторами СYР 3А4, 2C8 и 2C9, например с фенитоином, фенобарбиталом и рифампицином.
В исследованиях in vitro было показано, что монтелукаст является мощным ингибитором CYP 2C8. Однако данные клинического исследования взаимодействия лекарственных средств, включающих монтелукаст и розиглитазон (маркерный субстрат; лекарственное средство, которое метаболизируется с помощью CYP 2C8), показали, что монтелукаст не является ингибитором CYP 2C8 in vivo. Таким образом, монтелукаст не влияет в значительной степени на метаболизм препаратов, метаболизирующихся с помощью этого фермента (например, паклитаксела, росиглитазона и репаглинида).
Исследования in vitro показали, что монтелукаст является субстратом CYP 2C8 и в меньшей степени — 2С9 и 3А4. В процессе клинического исследования взаимодействия лекарственных средств с применением монтелукаста и гемфиброзила (ингибитора CYP 2C8 и 2С9) гемфиброзил повышал системную экспозицию монтелукаста в 4,4 раза. При одновременном применении с гемфиброзилом или другими мощными ингибиторами CYP 2C8 коррекция дозы монтелукаста не нужна, но врач должен учитывать повышенный риск возникновения побочных реакций.
По результатам исследований in vitro, не ожидается возникновения клинически важных взаимодействий с менее мощными ингибиторами CYP 2C8 (например, с триметопримом). Одновременное применение монтелукаста с итраконазолом, сильным ингибитором CYP 3A4, не приводил к существенному повышению системной экспозиции монтелукаста.
Особенности применения
Пациентов следует предупредить, что Астатор 5 для перорального применения никогда не применяют для лечения острых приступов бронхиальной астмы, а также о том, что они должны всегда иметь при себе соответствующее лекарственное средство экстренной помощи. При остром приступе следует применять ингаляционные β-агонисты короткого действия. Пациенты должны как можно быстрее проконсультироваться с врачом, если они нуждаются в большем количестве β-агониста короткого действия, чем обычно.
Не следует проводить внезапной замены ингаляционных или пероральных кортикостероидных препаратов лекарственным средством Астатор 5.
Нет данных, подтверждающих, что дозу пероральных кортикостероидов можно уменьшить при одновременном применении монтелукаста.
Сообщалось о возникновении психоневрологических реакций у взрослых, подростков и детей, получавших Астатор 5 (см. раздел «Побочные реакции»). Пациенты и врачи должны быть внимательными к психоневрологическим реакциям. Пациентам и/или ухаживающим за ними лицам смотрителям следует дать указания о том, чтобы они сообщали своему врачу в случае возникновения таких реакций. Врачи должны тщательно оценивать риски и преимущества продолжения применения лекарственного средства Астатор 5, если такие реакции возникают.
В редких случаях у пациентов, получающих противоастматические средства, в том числе монтелукаст, может наблюдаться системная эозинофилия, иногда вместе с клиническими проявлениями васкулита, так называемый синдром Чарга — Стросса, лечение которого проводится с помощью системной кортикостероидной терапии. Такие случаи обычно (но не всегда) были связаны с уменьшением дозы или отменой кортикостероидного средства. Вероятность того, что антагонисты лейкотриеновых рецепторов могут быть связаны с появлением синдрома Чарга — Стросса, нельзя опровергнуть или подтвердить. Врачи должны помнить о возможности возникновения у пациентов эозинофилии, васкулитной сыпи, ухудшения легочной симптоматики, осложнения со стороны сердца и/или нейропатии. Пациентов, у которых возникли такие симптомы, следует повторно обследовать и посмотреть их схему лечения.
Лечение монтелукастом не дает возможности пациентам с аспиринзависимой астмой применять ацетилсалициловую кислоту или другие нестероидные противовоспалительные средства.
Астатор 5 содержит аспартам, который является источником фенилаланина. Пациентам, больным фенилкетонурией, необходимо учитывать, что 1 жевательная таблетка 5 мг содержит фенилаланин в количестве, эквивалентном дозе фенилаланина 0,842 мг.
Лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на таблетку, то есть практически свободно от натрия.
Способ применения и дозы
Таблетки разжевать перед глотанием.
Пациентам с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом (сезонным и круглогодичным) необходимо принимать 1 таблетку жевательную 5 мг 1 раз в сутки. Для облегчения симптомов аллергического ринита время приема подбирают индивидуально.
Для лечения бронхиальной астмы доза для детей в возрасте 6 — 14 лет составляет 1 жевательную таблетку (5 мг) в сутки, принимать вечером. Астатор 5 следует принимать за 1 час до еды или через 2 часа после еды. Нет необходимости в коррекции дозы для этой возрастной группы.
Общие рекомендации
Терапевтическое воздействие лекарственного средства на показатели контроля астмы наступает в течение 1 дня. Пациентам следует рекомендовать продолжать принимать препарат, даже если достигнут контроль астмы, а также в периоды обострения астмы.
Нет необходимости в коррекции дозы для пациентов с нарушениями функции почек или с нарушениями функции печени легкой и средней степени тяжести. Нет данных относительно пациентов с нарушениями функции печени тяжелой степени тяжести. Дозировка для мальчиков и девочек одинаковая.
Как альтернативный метод лечения вместо низкодозовых ингаляционных кортикостероидов при персистирующей астме легкой степени
Монтелукаст не рекомендуется в качестве монотерапии у пациентов с персистирующей астмой средней степени. Применение монтелукаста как альтернативы низкодозовым ингаляционным кортикостероидам детям с персистирующей астмой легкой степени следует рассматривать только для пациентов, у которых за последнее время не было серьезных приступов астмы, которые требуют применения пероральных кортикостероидов и не могут применять ингаляционные кортикостероиды (см. раздел «Показания»).
Персистирующая астма легкой степени определена как возникновение симптомов астмы чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в день, возникновение ночных симптомов чаще 2 раз в месяц, но реже 1 раза в неделю, нормальная функция легких в периодах между эпизодами. Если достаточный контроль астмы не достигнут, в дальнейшем (обычно в течение 1 месяца) следует определить необходимость дополнительной или другой противовоспалительной терапии, основываясь на последовательной системе лечения астмы. Необходимо периодически оценивать состояние пациентов по поводу контроля астмы.
Применение лекарственного средства Астатор 5 в зависимости от другого лечения астмы
Когда лекарственное средство Астатор 5 применяется как дополнительная терапия к ингаляционным кортикостероидам, ингаляционные кортикостероиды не следует внезапно заменять лекарственным средством Астатор 5 (см. раздел «Особенности применения»).
Дети
Применяют детям в возрасте 6 — 14 лет.
Побочные реакции
Монтелукаст оценивался в ходе клинических исследований: таблетки жевательные 5 мг применяли примерно 1750 детям в возрасте от 6 до 14 лет.
В процессе клинических исследований нижеприведенные побочные реакции наблюдались часто (от ≥ 1/100 до < 1/10) у пациентов, получавших лечение монтелукастом, а также с большей частотой, чем у пациентов, получавших лечение плацебо.
Таблица 1
|Системы органов
Дети в возрасте 4 — 14 лет
(одно 8-недельное исследование; n=201)
(два 56-недельных исследования; n=615)
|Со стороны нервной системы
|Головная боль
Во время клинических исследований при пролонгированном лечении небольшого количества взрослых пациентов в течение 2 лет и детей в возрасте 6 — 14 лет в течение 12 месяцев профиль безопасности не менялся.
Постмаркетинговый период
Побочные реакции, о которых сообщалось в постмаркетинговый период, указаны согласно классам систем органов и с использованием специальных терминов в таблице 2. Частота определена по данным клинических исследований.
Таблица 2
|Классы систем органов
|Побочные реакции
|Частота*
|Инфекции и инвазии
|Инфекции верхних дыхательных путей**
|Очень часто
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Тенденция к усилению кровоточивости
|Редко
|Тромбоцитопения
|Очень редко
|Со стороны иммунной системы
|Реакции гиперчувствительности, в том числе анафилаксия
|Нечасто
|Эозинофильная инфильтрация печени
|Очень редко
|Со стороны психики
|Нарушения сна, в том числе ночные кошмары, бессонница, сомнамбулизм, тревожность, ажитация, включая агрессивное поведение или враждебность, депрессия, психомоторная гиперактивность (включая раздражительность, беспокойство, тремор§)
|Нечасто
|Нарушение внимания, нарушение памяти, тик
|Редко
|Галлюцинации, дезориентация, суицидальные мысли и поведение (суицидальность), обсессивно-компульсивные расстройства, дисфемия
|Очень редко
|Со стороны нервной системы
|Головокружение, вялость, парестезия/гипестезия, судороги
|Нечасто
|Со стороны сердца
|Пальпитация
|Редко
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Носовое кровотечение
|Нечасто
|Синдром Чарга — Стросса (см. раздел «Особенности применения»), легочная эозинофилия
|Очень редко
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Диарея***, тошнота***, рвота***
|Часто
|Сухость во рту, диспепсия
|Нечасто
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Повышение уровня трансаминаз сыворотки крови (АлАТ, АсАТ)
|Часто
|Гепатит (включая холестатическое, гепатоцеллюлярное и смешанное повреждение печени)
|Очень редко
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Сыпь***
|Часто
|Гематома, крапивница, зуд
|Нечасто
|Ангионевротический отек
|Редко
|Узелковая эритема, мультиформная эритема
|Очень редко
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Артралгия, миалгия, включая мышечные судороги
|Нечасто
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Энурез у детей
|Нечасто
|Общие расстройства и побочные реакции, вызванные приемом лекарственного средства
|Пирексия***
|Часто
|Астения/утомляемость, недомогание, отек
|Нечасто
*Частота определена в соответствии с частотой сообщений в базе данных клинических исследований: очень часто (≥ 1/10), часто (от ≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100), редко (от ≥ 1/10000 до <1/1000), очень редко (< 1/10000).
**Эта побочная реакция наблюдалась с частотой «очень часто» у пациентов, которые применяли монтелукаст, а также у пациентов, которые получали плацебо, во время клинических исследований.
***Эта реакция наблюдалась с частотой «часто» у пациентов, которые применяли монтелукаст, а также у пациентов, которые применяли плацебо, во время клинических исследований.
§Редко.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Категория отпуска
По рецепту.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной упаковке.
Производитель
Торрент Фармасьютикалс Лтд.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Индрад Плант, Вилл. Индрад, Талука Кади, Дист. Мехсана Гуджарат 382721, Индия.