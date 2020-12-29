только для офтальмологического применения.

Во время лечения препаратом Арутимол, капли глазные, 0,25%/0,5% р-р, необходимо регулярно следить за внутриглазным давлением и роговицей.

Как и другие офтальмологические препараты местного применения, тимолол абсорбируется системно. Благодаря β-адренергическому компоненту при применении препарата Арутимол, капли глазные, 0,25%/0,5% р-р, могут возникнуть такие же побочные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы, легких и другие побочные реакции, которые наблюдаются при применении системных блокаторов β-адренорецепторов. Частота возникновения системных побочных реакций при местном офтальмологическом применении ниже, чем при системном применении.

Нарушения со стороны сердца. Следует критически оценить целесообразность терапии блокаторами β-адренорецепторов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, ИБС, стенокардия Принцметала и сердечная недостаточность) и гипотонией, а также рассмотреть возможность терапии другими активными веществами. Необходимо наблюдать за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями на предмет выявления признаков ухудшения их состояния, а также возможного возникновения побочных реакций.

Из-за негативного влияния на время проведения импульса, блокаторы β-адренорецепторов следует назначать с осторожностью пациентам с блокадой сердца I степени. Сердечная недостаточность должна быть должным образом контролируемая перед началом терапии каплями Арутимол. Пациентов с тяжелым сердечным заболеванием в анамнезе следует наблюдать за признаками сердечной недостаточности и контролировать их пульс.

Нарушения со стороны сосудов. С осторожностью следует назначать лечение пациентам с тяжелыми нарушениями периферического кровообращения (например, тяжелая форма болезни Рейно или синдрома Рейно).

Со стороны органов дыхания. Зарегистрированные респираторные реакции, в частности летальный исход вследствие бронхоспазма у больных с астмой после введения некоторых офтальмологических блокаторов β-адренорецепторов. Арутимол следует с осторожностью применять у пациентов с ХОБЛ легкой или средней степени тяжести и только в случае, если потенциальная польза превышает потенциальный риск.

Остальные блокаторы β-адренорецепторов. Влияние на внутриглазное давление и известные эффекты системной β-блокады могут усиливаться, когда тимолол назначают пациентам, которые уже получают системные блокаторы β-адренорецепторов. Необходимо тщательно наблюдать за ответной реакцией таких больных. Не рекомендуется одновременное применение двух местных блокаторов β-адренорецепторов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Гипогликемия/диабет. Блокаторы β-адренорецепторов следует с осторожностью применять у пациентов, склонных к спонтанной гипогликемии, или больных лабильным сахарным диабетом, поскольку блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать признаки и симптомы острой гипогликемии.

Гипертиреоз. Блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать признаки гипертиреоза.

Заболевания роговицы. Офтальмологические блокаторы β-адренорецепторов могут вызвать сухость глаз. Следует с осторожностью назначать лечение пациентам с заболеваниями роговицы.

Анафилактические реакции. Во время приема блокаторов β-адренорецепторов пациенты с атопией в анамнезе или тяжелой анафилактической реакцией на различные аллергены могут быть более чувствительными к повторному применению таких аллергенов и нечувствительны к обычным дозам адреналина, которыми обычно лечат анафилактические реакции.

Отслойка сосудистой оболочки. Имелись сообщения об отслойке сосудистой оболочки при использовании терапии, угнетающей выработку внутриглазной жидкости (например тимолол, ацетазоламид) после трабекулотомии.

Анестезия во время хирургических вмешательств. Офтальмологические блокаторы β-адренорецепторов могут блокировать системное действие агонистов β-адренорецепторов, например, адреналина. Необходимо предупредить анестезиолога о том, что пациент получает тимолол.

Бензалкония хлорид может вызвать раздражение глаз. Следует избегать контакта с мягкими контактными линзами. Хлорид бензалкония может привести к изменению цвета мягких контактных линз. Контактные линзы следует снять перед закапыванием препарата Арутимол, капли глазные, 0,25%/0,5% р-р, и надеть снова не ранее, чем через 15 мин.

Мышечная слабость. Сообщалось, что блокаторы β-адренорецепторов вызывают слабость мышц, что связано с определенными симптомами миастении (например диплопия, птоз и общая слабость). Также поступала информация, что тимолол вызывает слабость мышц у некоторых пациентов с миастенией gravis или с симптомами миастении.

У пациентов с закрытоугольной глаукомой непосредственной целью лечения является необходимость открытия угла. Это требует сужения зрачка миотиками. Арутимол мало или вообще не влияет на зрачок. Когда глазные капли Арутимол применяют для снижения повышенного внутриглазного давления при глаукоме с закрытием угла, его следует применять миотически, а не в одиночку. Как и при применении других противоглаукомных препаратов, у некоторых пациентов наблюдалось снижение чувствительности к тимололу после длительной терапии. Перед общей анестезией следует постепенно прекратить применение блокаторов β-адренорецепторов, поскольку они снижают способность сердца реагировать на стимуляцию рецепторов симпатической системы ß-адренорецепторами. Если дополнительно применять другие глазные средства, необходимо подождать 15 мин между их применением. Во время стабилизации внутриглазного давления начальное снижение может составлять до 50%, после чего эффективность препарата может уменьшиться. Пациентов следует предупредить о недопустимости контакта наконечника дозатора с глазом или окружающими структурами. Пациентов следует также предупредить, что глазные р-ры, если неправильно обращаться с ними, могут загрязниться обычными бактериями, которые, как известно, вызывают глазные инфекции. Серьезное повреждение глаза и дальнейшая потеря зрения могут быть следствием использования загрязненных р-ров. Пациентов также следует предупредить, что при возникновении любого интеркуррентного состояния глаз (например, травма, глазная хирургия или инфекция), они должны немедленно обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего использования имеющегося многодозового контейнера. Сообщалось о бактериальном кератите, связанном с применением многоразовых контейнеров актуальных офтальмологических препаратов. Эти контейнеры были случайно загрязнены пациентами, у которых в большинстве случаев наблюдалось параллельное заболевание роговицы или нарушение поверхности эпителия глаза.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность Нет достаточных данных по применению тимолола беременными женщинами. Тимолола малеат не стоит применять в период беременности, если для его применения нет четких показаний. Эпидемиологические исследования не выявили мальформативных эффектов, но продемонстрировали риск задержки внутриутробного развития, когда блокаторы β-адренорецепторов применять перорально. Кроме того, признаки и симптомы β-блокады (например, брадикардия, артериальная гипотензия, угнетение дыхания и гипогликемия) были обнаружены у новорожденных, когда блокаторы β-адренорецепторов применяли до родов. Если тимолол применять до родов, следует проводить тщательный мониторинг состояния новорожденных в течение первых нескольких дней их жизни.

Кормление грудью. Блокаторы β-адренорецепторов проникают в грудное молоко и способны вызвать серьезные побочные эффекты у младенца, находящегося на грудном вскармливании. Однако при применении терапевтических доз тимолола в глазных каплях маловероятно, что в грудное молоко попадет значительное количество, чтобы вызвать клинические симптомы β-блокады у младенцев. Тщательно взвесив пользу от грудного вскармливания для ребенка и пользу от терапии для женщины следует отменить кормление грудью или прекратить применение препарата Арутимол, капли глазные, 0,25%/0,5%.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Даже при надлежащем применении препарат Арутимол, капли глазные, 0,25%/0,5% может влиять на зрение и, таким образом, на способность реагировать при управлении транспортными средствами, работе с другими механизмами или работе в опасных условиях. Возможно временное затуманивание зрения или другие зрительные расстройства, включая рефракционные изменения, диплопию, птоз, частые случаи легкой и временной нечеткости зрения и иногда — случаи головокружения или повышенной утомляемости. Это может повлиять на способность управлять транспортным средством или различными механизмами. При одновременном употреблении алкоголя подобные эффекты могут усиливаться. Если при закапывании возникает затуманивание зрения, пациент должен подождать, пока зрение не станет ясным, прежде чем управлять автомобилем или работать с механизмами.