Онтазен-1000 (Ontazen-1000)
Онтазен-1000 инструкция по применению
Состав
действующее вещество: сeftriaxonе;
1 флакон содержит цефтриаксон натрия эквивалентно цефтриаксону 1000 мг.
Лекарственная форма
Порошок для инъекций.
Основные физико-химические свойства: кристаллический порошок от белого до желтовато-оранжевого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Другие β-лактамные антибиотики. Цефалоспорины III поколения. Цефтриаксон. Код ATС J01D D04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Цефтриаксон ингибирует синтез клеточной стенки бактерий после присоединения к пенициллинсвязывающим белкам. В результате прекращается биосинтез клеточной стенки (пептидогликана), что в свою очередь приводит к лизису бактериальной клетки и ее гибели.
Резистентность
Бактериальная резистентность к цефтриаксону может развиваться в результате действия одного или нескольких механизмов:
- гидролиза β-лактамазами, включая β-лактамазы расширенного спектра, карбапенемазы и ферменты Amp C, которые могут быть индуцированы или устойчиво угнетены у некоторых аэробных грамотрицательных бактерий;
- пониженной аффинности пенициллинсвязывающих белков к цефтриаксону;
- непроницаемости наружной мембраны у грамотрицательных бактерий;
- бактериального эфлюксного насоса.
Предельные значения при определении чувствительности
Предельные значения для минимальной ингибирующей концентрации определены Европейским комитетом по тестированию антимикробной чувствительности (EUCAST):
|Патоген
|Метод разведения (минимальная ингибирующая концентрация, мг/л)
|Чувствительный
|Резистентный
|Enterobacteriaceae
|≤ 1
|2
|Staphylococcus spp.
|a.
|a.
|Streptococcus spp. (группы A, B, C и G)
|b.
|b.
|Streptococcus pneumoniae
|≤ 0,5c.
|2
|Streptococci группы Viridans
|≤ 0,5
|0,5
|Haemophilus influenzae
|≤ 0,12c.
|0,12
|Moraxella catarrhalis
|≤ 1
|2
|Neisseria gonorrhoeae
|≤ 0,12
|0,12
|Neisseria meningitidis
|≤ 0,12 c.
|0,12
|Не связаны с видом
|≤ 1d.
|2
a. вывод о чувствительности сделан на основе чувствительности к цефокситину;
b. вывод о чувствительности сделан на основе чувствительности к пенициллину;
c. редко встречаются изоляты с минимальной ингибирующей концентрацией, превышающей предельные значения чувствительности. Если это наблюдается, следует провести повторное тестирование, а в случае подтверждения — отправить в референтную лабораторию;
d. предельные значения касаются суточной внутривенной дозы 1 г × 1 и высокой дозы не менее 2 г × 1.
В общем чувствительные виды
Грамположительные аэробы
Staphylococcus aureus (метициллиночувствительный)£, коагулазонегативные стафилококки (метициллиночувствительные)£, Streptococcus pyogenes (группы А), Streptococcus agalactiae (группы В), Streptococcus pneumoniae, Streptococci группы Viridans.
Грамотрицательные аэробы
Borrelia burgdorferi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Providencia spp., Treponema pallidum.
Виды, для которых приобретенная резистентность может быть проблемой
Грамположительные аэробы
Staphylococcus epidermidis+, Staphylococcus haemolyticus+, Staphylococcus hominis+.
Грамотрицательные аэробы
Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli%, Klebsiella pneumoniae%, Klebsiella oxytoca%, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Serratia marcescens.
Анаэробы
Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp., Clostridium perfringens.
Первоначально резистентные микроорганизмы
Грамположительные аэробы
Enterococcus spp., Listeria monocytogenes.
Грамотрицательные аэробы
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia.
Анаэробы
Clostridium difficile.
Другие
Chlamydia spp., Chlamydophila spp., Mycoplasma spp., Legionella spp., Ureaplasma urealyticum.
£ Все метициллинрезистентные стафилококки резистентны к цефтриаксону.
+ Частота резистентности > 50% минимум в одном регионе.
% Штаммы, продуцирующие β-лактамазу расширенного спектра, всегда резистентны.
Фармакокинетика.
Всасывание
Внутримышечное введение
После внутримышечной инъекции средний пиковый уровень цефтриаксона в плазме крови составляет около половину от наблюдаемого после внутривенного введения эквивалентной дозы. Максимальная концентрация в плазме крови после однократного в/м введения 1 г препарата составляет 81 мг/л и достигается через 2–3 ч после введения. Площадь под кривой «концентрация-время» в плазме крови после внутримышечного введения равна таковой после внутривенного введения эквивалентной дозы.
Внутривенное введение
После болюсного введения цефтриаксона в дозе 500 мг и 1 г средний пиковый уровень цефтриаксона в плазме крови составляет около 120 и 200 мг/л соответственно. После внутривенных инфузий цефтриаксона в дозе 500 мг, 1 г и 2 г уровень цефтриаксона в плазме крови составляет около 80, 150 и 250 мг/л соответственно.
Распределение
Объем распределения цефтриаксона составляет 7–12 л. Концентрации, намного превышающие минимальные угнетающие концентрации для большинства значимых возбудителей инфекций, проявляются в тканях, включая легкие, сердце, желчевыводящие пути, печень, миндалины, среднее ухо и слизистую носа, кости, а также спинномозговую, плевральную и синовиальную жидкости. Увеличение средней пиковой концентрации в плазме крови на 8–15% (Cmax) наблюдалось при повторном введении; равновесное состояние достигалось в большинстве случаев в течение 48–72 часов в зависимости от пути введения.
Проникновение в отдельные ткани
Цефтриаксон проникает в оболочки головного мозга. Пенетрация более выражена при воспалении оболочек головного мозга. Средняя пиковая концентрация цефтриаксона в спинномозговой жидкости у пациентов с бактериальным менингитом составляет до 25% от таковой в плазме крови по сравнению с 2% у пациентов без воспаления оболочек головного мозга. Пиковые концентрации цефтриаксона в спинномозговой жидкости достигаются через 4–6 часов после внутривенной инъекции. Цефтриаксон проходит через плацентарный барьер и ожидается в малых концентрациях в грудном молоке (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Связывание с белками плазмы крови
Цефтриаксон обратимо связывается с альбумином. Связывание с белками плазмы составляет около 95% при концентрации в плазме крови менее 100 мг/л. Связывание насыщается, и степень связывания уменьшается с ростом концентрации (до 85% при концентрации в плазме крови 300 мг/л).
Биотрансформация
Цефтриаксон не подвергается системному метаболизму, а превращается в неактивные метаболиты под действием кишечной микрофлоры.
Выведение
Общий плазменный клиренс цефтриаксона (связанного и несвязанного) составляет 10–22 мл/мин. Почечный клиренс равен 5–12 мл/мин. 50–60% цефтриаксона выводится в неизмененном виде почками, в первую очередь путем гломерулярной фильтрации, 40–50% — в неизмененном виде с желчью. Период полувыведения цефтриаксона у взрослых составляет около 8 часов.
Пациенты с почечной или печеночной недостаточностью
У больных с нарушением функций почек или печени фармакокинетика цефтриаксона изменяется незначительно, отмечается лишь незначительное увеличение периода полувыведения (менее чем в 2 раза), даже у пациентов с тяжелым нарушением функции почек.
Относительно умеренное увеличение периода полувыведения при нарушении функции почек объясняется компенсаторным увеличением внепочечного клиренса вследствие уменьшения связывания с белками плазмы крови и соответствующим увеличением внепочечного клиренса общего цефтриаксона.
У пациентов с нарушением функции печени период полувыведения цефтриаксона не увеличивается из-за компенсаторного увеличения почечного клиренса. Это происходит также в результате увеличения свободной фракции цефтриаксона в плазме крови, что способствует наблюдаемому парадоксальному увеличению общего клиренса препарата с увеличением объема распределения параллельно такому общему клиренсу.
Пациенты пожилого возраста
У пациентов в возрасте старше 75 лет средний период полувыведения обычно в 2–3 раза выше, чем у молодых взрослых.
Дети
Период полувыведения цефтриаксона удлиненный у новорожденных до 14 дней. Уровень свободного цефтриаксона может в дальнейшем возрастать в результате действия таких факторов как уменьшение клубочковой фильтрации и нарушение связывания с белками плазмы крови. У детей период полувыведения меньше, чем у новорожденных или взрослых.
Плазменный клиренс и объем распределения общего цефтриаксона выше у новорожденных, младенцев и детей, чем у взрослых.
Линейность/нелинейность
Фармакокинетика цефтриаксона нелинейна и все основные фармакокинетические параметры, за исключением периода полувыведения, зависят от дозы, основанной на общей концентрации препарата, уменьшаясь в меньшей степени, чем пропорционально дозе. Нелинейность наблюдается в результате насыщения связывания с белками плазмы крови и для общего цефтриаксона это наблюдается в плазме крови, а для свободного (несвязанного) — нет.
Фармакокинетическая/фармакодинамическая взаимосвязь
Как и у других β-лактамов, фармакокинетический/фармакодинамический индекс, демонстрирующий наилучшую корреляцию с эффективностью in vivo, представляет собой процент интервала дозировки, при котором несвязанная концентрация остается выше минимальной ингибирующей концентрации цефтриаксона для отдельных целевых видов (т.е. ингибирующей концентрации).
Препарат применять детям в соответствии с дозировкой, указанной в разделе «Способ применения и дозы».
Показания
Препарат следует применять для лечения нижеперечисленных инфекций у взрослых и детей, в том числе доношенных новорожденных (с рождения):
- бактериальный менингит;
- внебольничная пневмония;
- госпитальная пневмония;
- острый средний отит;
- внутрибрюшные инфекции;
- осложненные инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит);
- инфекции костей и суставов;
- осложненные инфекции кожи и мягких тканей;
- гонорея;
- сифилис;
- бактериальный эндокардит.
Препарат можно применять для:
- лечение острого осложнения хронической обструктивной болезни легких у взрослых;
- для лечения диссеминированного боррелиоза Лайма (раннего (II стадия) и позднего (III стадия)) у взрослых и детей, включая новорожденных в возрасте старше 15 дней;
- предоперационная профилактика инфекций в месте хирургического вмешательства;
- для ведения пациентов с нейтропенией, у которых развилась лихорадка с подозрением на бактериальную инфекцию;
- для лечения пациентов с бактериемией, возникшей в связи с любой из вышеупомянутых инфекций или если есть подозрение на любую из вышеупомянутых инфекций.
Препарат следует назначать вместе с другими антибактериальными препаратами в случае если возможный диапазон бактериальных возбудителей не подпадает под его спектр действия (см. раздел «Особенности применения»).
Следует учитывать официальные рекомендации по соответствующему применению антибактериальных средств.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к цефтриаксону или любому другому цефалоспорину. Наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности (например анафилактических реакций) к любому другому типу β-лактамных антибактериальных средств (пенициллинов, монобактамов и карбапенемов).
Цефтриаксон противопоказан недоношенным новорожденным ≤ 41 неделя с учетом срока внутриутробного развития (гестационный возраст + возраст после рождения)*;
доношенным новорожденным (в возрасте ≤ 28 дней):
- с гипербилирубинемией, желтухой, гипоальбуминемией или ацидозом, поскольку при таких состояниях связывание билирубина, вероятно, нарушено*;
- требующие (или ожидаемые потребности) внутривенного введения препаратов кальция или инфузий кальцийсодержащих растворов, поскольку существует риск образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона (см. разделы «Особенности применения» и «Побочные реакции»).
* В исследованиях in vitro было показано, что цефтриаксон может вытеснять билирубин из связи с альбумином плазмы крови, что приводит к возможному риску развития билирубиновой энцефалопатии у таких пациентов.
Перед введением цефтриаксона следует исключить наличие противопоказаний к применению лидокаина, если его применять как растворитель (см. раздел «Особенности применения»). См. инструкцию по медицинскому применению лидокаина, особенно противопоказания.
Растворы цефтриаксона, содержащие лидокаин, не следует вводить внутривенно.
Особенности применения
Реакции гиперчувствительности
Как и при применении всех β-лактамных антибиотиков, сообщалось о случаях серьезных реакций гиперчувствительности, иногда с летальным исходом (см. раздел «Побочные реакции»). В случае тяжелых реакций гиперчувствительности цефтриаксон следует немедленно прекратить и принять надлежащие неотложные меры. Перед началом лечения следует установить, есть ли у пациента в анамнезе тяжелые реакции гиперчувствительности к цефтриаксону, другим цефалоспоринам или другим типам β-лактамных средств. Следует с осторожностью применять цефтриаксон пациентам с наличием в анамнезе нетяжелой гиперчувствительности к другим β-лактамным препаратам.
Зарегистрированы случаи тяжелых нежелательных реакций со стороны кожи (синдром Стивенса-Джонсона или синдром Лайелла/токсический эпидермальный некролиз); однако частота этих явлений неизвестна (см. раздел «Побочные реакции»).
Взаимодействие с лекарственными средствами, содержащими кальций
У недоношенных и доношенных младенцев младше 1 месяца описаны случаи образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона в легких и почках с летальным исходом. По меньшей мере, одному из этих пациентов вводили цефтриаксон и кальций в разное время и через различные внутривенные инфузионные системы. Согласно имеющимся научным данным, не зарегистрировано подтвержденных случаев образования внутрисосудистых преципитатов, кроме новорожденных, которым вводили цефтриаксон и кальцийсодержащие растворы или какие-либо другие кальцийсодержащие препараты. В исследованиях in vitro было показано, что новорожденным чревато повышенным риском образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона по сравнению с пациентами других возрастных групп.
При применении цефтриаксона пациентам любого возраста препарат нельзя смешивать или вводить одновременно с какими-либо растворами для внутривенного введения, содержащими кальций, даже при использовании различных инфузионных систем или введении препаратов в различные инфузионные участки. Однако пациентам в возрасте старше 28 дней цефтриаксон и кальцийсодержащие растворы можно вводить последовательно, друг после друга, при введении препаратов через различные инфузионные системы в разные участки тела или замены или тщательной промывки инфузионной системы между введением этих средств физиологическим солевым раствором, чтобы предотвратить образование преципитата. Пациентам, нуждающимся в постоянных инфузиях кальцийсодержащих растворов для полного парентерального питания (ППХ), медицинские работники могут назначить альтернативные антибактериальные средства, применение которых не связано с подобным риском образования преципитатов. Если применение цефтриаксона пациентам, нуждающимся в постоянном питании, признано необходимым, растворы для ППХ и цефтриаксон можно вводить одновременно, хотя и через различные инфузионные системы и в разные участки тела. Также введение растворов для ППХ можно приостановить на время инфузии цефтриаксона и промыть инфузионные системы между введением растворов (см. разделы «Противопоказания», «Побочные реакции», «Фармакокинетика» и «Несовместимость»).
Дети
Безопасность и эффективность препарата у новорожденных, младенцев и детей были установлены для доз, описанных в разделе «Способ применения и дозы». В исследованиях было показано, что цефтриаксон, как и другие цефалоспорины, может вытеснять билирубин из связи с альбумином плазмы крови.
Цефтриаксон противопоказан недоношенным и доношенным новорожденным, угрожающим риском развития билирубиновой энцефалопатии (см. раздел «Противопоказания»).
Иммуноопосредованная гемолитическая анемия
Случаи иммунопосредованной гемолитической анемии наблюдались у пациентов, получавших антибактериальные средства класса цефалоспоринов, в том числе препарат (см. раздел «Побочные реакции»). Тяжелые случаи гемолитической анемии, в том числе с летальным исходом, были зарегистрированы в период лечения препаратом как у взрослых, так и у детей.
Если при применении цефтриаксона у пациента возникает анемия, следует рассмотреть диагноз анемии, ассоциированной с применением цефалоспорина, и прекратить применение цефтриаксона до установления этиологии заболевания.
Длительное лечение
При длительном лечении следует регулярно проводить развернутый анализ крови.
Колит/чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов
Случаи колита и псевдомембранозного колита, ассоциированных с применением антибактериальных средств, были зарегистрированы на фоне применения почти всех антибактериальных средств, включая цефтриаксон. Тяжесть этих заболеваний может колебаться от легкой до угрожающей жизни. Поэтому важно учитывать возможность такого диагноза у пациентов, у которых во время или после применения цефтриаксона возникла диарея (см. раздел «Побочные реакции»). Следует обсудить прекращение терапии цефтриаксоном и применение соответствующих средств против Clostridium difficile. Лекарственные средства, подавляющие перистальтику, не следует применять.
Как и при применении других антибактериальных средств, могут возникать суперинфекции, вызванные нечувствительными к препарату микроорганизмами.
Тяжелая почечная и печеночная недостаточность
В случае тяжелой почечной и печеночной недостаточности рекомендуется тщательный клинический мониторинг безопасности и эффективности препарата (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Воздействие на результаты серологических исследований
При применении препарата тест Кумбса может давать ложноположительные результаты. Также препарат может вызывать ложноположительные результаты анализа на наличие галактоземии (см. раздел «Побочные реакции»).
При определении глюкозы в моче неферментными методами могут быть получены ложноположительные результаты. При применении цефтриаксона уровни глюкозы в моче следует определять с помощью ферментных методов анализа (см. раздел «Побочные реакции»).
Натрий
1 г препарата содержит 3,6 ммоль натрия. Это следует принять во внимание пациентам, которые соблюдают диету с контролируемым содержанием натрия.
Диапазон антибактериальной активности
Цефтриаксон имеет ограниченный спектр антибактериальной активности и может быть непригоден для применения в качестве монотерапии при лечении определенных типов инфекции, кроме случаев, когда возбудитель уже подтвержден (см. раздел «Способ применения и дозы»). В случае полимикробных инфекций, когда среди подозреваемых возбудителей резистентны к цефтриаксону микроорганизмы, следует рассмотреть применение дополнительных антибиотиков.
Применение лидокаина
Если в качестве растворителя использовать раствор лидокаина, цефтриаксон можно вводить только внутримышечно. Перед введением препарата следует учесть противопоказания к применению лидокаина, предостережения и другую соответствующую информацию, приведенную в инструкции по медицинскому применению лидокаина (см. раздел «Противопоказания»). Раствор лидокаина ни в коем случае не вводить внутривенно.
Желчекаменная болезнь
В случае наличия на сонограмме теней следует учесть возможность образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона. Затенения, ошибочно считавшиеся желчными камнями, наблюдались на сонограммах желчного пузыря, и частота их возникновения возрастала при применении цефтриаксона в дозе от 1 г/сут. Особую осторожность следует соблюдать при применении препарата детям. Такие преципитаты исчезают после прекращения терапии цефтриаксоном. В редких случаях образование преципитатов кальциевой соли цефтриаксона сопровождалось симптоматикой. В случае наличия симптомов рекомендуется консервативное нехирургическое лечение, и врач должен принять решение о прекращении применения препарата, опираясь на результаты оценки пользы-риска конкретного случая (см. раздел «Побочные реакции»).
Желчный стаз
Случаи панкреатита, возможно, вызванные непроходимостью желчных путей, были зарегистрированы у пациентов, получавших препарат (см. раздел «Побочные реакции»). Большинство таких пациентов имели факторы риска развития холестаза и образования билиарного сладжа, такие как предварительная значительная терапия, тяжелая болезнь и полное парентеральное питание. Нельзя исключать, что инициирующим или дополнительным фактором развития этого нарушения может быть образование желчных путей преципитатов вследствие применения препарата.
Почечнокаменная болезнь
Зарегистрированы случаи образования почечных камней, исчезавших после прекращения применения цефтриаксона (см. раздел «Побочные реакции»). В случае наличия симптомов следует произвести ультразвуковое обследование. Решение о применении препарата пациентам с наличием в анамнезе почечных камней или гиперкальциурии принимает врач, опираясь на результаты оценки пользы-риска конкретного случая.
Утилизация неиспользованного и с просроченным сроком годности: поступление лекарственного средства во внешнюю среду необходимо свести к минимуму. Лекарственное средство не следует выбрасывать в сточные воды и бытовые отходы. Для утилизации необходимо использовать так называемую систему сбора отходов при наличии таковой.
Способ применения и дозы
Дозировка
Доза препарата зависит от тяжести, чувствительности, локализации и типа инфекции, а также возраста и функции печени и почек пациента.
Ниже приведенные дозы являются рекомендованными для этих показаний. В особо тяжелых случаях следует применять высокую дозу из рекомендуемого диапазона.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет (≥ 50 кг).
|Доза цефтриаксона*
|Частота введения**
|Показания
|1–2 г
|1 раз в сутки
Внебольничная пневмония
Острое осложнение хронической обструктивной болезни легких
Внутрибрюшные инфекции
Осложненные инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит)
|2 г
|1 раз в сутки
Госпитальная пневмония
Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
Инфекции костей и суставов
|2–4 г
|1 раз в сутки
Ведение пациентов с нейтропенией, у которых развилась лихорадка и подозрение на бактериальную инфекцию
Бактериальный эндокардит
Бактериальный менингит
* При документально подтвержденной бактериемии следует рассмотреть вопрос о применении высокой дозы из рекомендуемого диапазона.
** В случае применения доз, превышающих 2 г/сут, следует рассмотреть вопрос о введении препарата 2 раза в сутки (с 12-часовым интервалом).
Показания у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет (≥50 кг), требующих особых схем дозирования.
Острый средний отит
Может применяться однократная внутримышечная доза 1–2 г препарата.
Некоторые данные свидетельствуют, что в случае, когда состояние пациента тяжелое или предыдущая терапия была неэффективной, препарат может быть эффективным при внутримышечном введении в дозе 1–2 г/сут в течение 3 дней.
Предоперационная профилактика инфекций в месте хирургического вмешательства
2 г однократно перед операцией.
Гонорея
Разовая доза 500 мг внутримышечно.
Сифилис
Общерекомендуемыми дозами являются 500 мг — 1 г 1 раз в сутки с увеличением дозы до 2 г 1 раз в сутки при нейросифилисе в течение 10–14 дней. Рекомендации по дозировке при сифилисе, включая нейросифилис, основаны на ограниченных данных. Следует также учитывать национальные или местные рекомендации.
Диссеминированный боррелиоз Лайма (ранний (II стадия) и поздний (III стадия))
По 2 г 1 раз в день в течение 14–21 дня. Рекомендованная продолжительность лечения варьирует, следует учитывать национальные или местные рекомендации.
Дети
Новорожденные, младенцы и дети в возрасте 15 дней — 12 лет (< 50 кг)
Детям с массой тела 50 кг или более следует применятьь обычные дозы для взрослых.
|Доза цефтриаксона*
|Частота введения**
|Показания
|50–80 мг/кг
|1 раз в сутки
Внутрибрюшные инфекции
Осложненные инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит)
Внебольничная пневмония
Госпитальная пневмония
|50–100 мг/кг (максимально 4 г)
|1 раз в сутки
Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
Инфекции костей и суставов
Ведение пациентов с нейтропенией, у которых развилась лихорадка и подозрение на бактериальную инфекцию
|80–100 мг/кг (максимально 4 г)
|1 раз в сутки
|Бактериальный менингит
|100 мг/кг (максимально 4 г)
|1 раз в сутки
|Бактериальный эндокардит
* При документально подтвержденной бактериемии следует рассмотреть вопрос о применении высокой дозы из рекомендуемого диапазона.
** В случае применения доз, превышающих 2 г/сут, следует рассмотреть вопрос о введении препарата 2 раза в сутки (с 12-часовым интервалом).
Показания у новорожденных, младенцев и детей в возрасте 15 дней — 12 лет (< 50 кг), требующих особых схем дозирования.
Острый средний отит
Для начального лечения острого среднего отита может применяться однократная внутримышечная инъекция препарата в дозе 50 мг/кг. Некоторые данные свидетельствуют, что в случае, когда состояние ребенка тяжелое или предыдущая терапия была неэффективной, препарат может быть эффективным при внутримышечном введении в дозе 50 мг/кг/сут в течение 3 дней.
Предоперационная профилактика инфекций в месте хирургического вмешательства
50–80 мг/кг однократно перед операцией.
Сифилис
Общерекомендованными дозами являются 75–100 мг/кг (максимально 4 г) 1 раз в сутки в течение 10–14 дней. Рекомендации по дозировке при сифилисе, включая нейросифилис, основаны на очень ограниченных данных. Следует также учитывать национальные или местные рекомендации.
Диссеминированный боррелиоз Лайма (ранний (II стадия) и поздний (III стадия))
50–80 мг/кг 1 раз в день в течение 14–21 дня. Рекомендованная продолжительность лечения варьирует, следует учитывать национальные или местные рекомендации.
Новорожденные в возрасте 0–14 дней
Препарат противопоказан для применения недоношенным новорожденным с постменструальным возрастом до 41 недели (гестационный возраст+календарный возраст).
|Доза цефтриаксона*
|Частота введения
|Показання
|20–50 мг/кг
|1 раз в сутки
Внутрибрюшные инфекции
Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
Осложненные инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит)
Внебольничная пневмония
Госпитальная пневмония
Инфекции костей и суставов
Ведение пациентов с нейтропенией, у которых развилась лихорадка и подозрение на бактериальную инфекцию
|50 мг/кг
|1 раз в сутки
Бактериальный менингит
Бактериальный эндокардит
* При документально подтвержденной бактериемии следует рассмотреть вопрос о применении высокой дозы из рекомендуемого диапазона.
Не следует превышать максимальную суточную дозу 50 мг/кг.
Показания у новорожденных в возрасте 0–14 дней, требующих особых схем дозирования.
Острый средний отит
Для начального лечения острого среднего отита можно применять однократную внутримышечную инъекцию цефтриаксона в дозе 50 мг/кг.
Предоперационная профилактика инфекций в месте хирургического вмешательства
20–50 мг/кг однократно перед операцией.
Сифилис
Общерекомендуемая доза составляет 50 мг/кг 1 раз в сутки в течение 10–14 дней. Рекомендации по дозировке при сифилисе, включая нейросифилис, основаны на очень ограниченных данных. Следует также учитывать национальные или местные рекомендации.
Продолжительность лечения
Продолжительность лечения зависит от течения болезни. Учитывая общие рекомендации по антибиотикотерапии, применение цефтриаксона следует продолжать в течение 48–72 часов после исчезновения проявлений лихорадки или подтверждения достижения эрадикации бактериальной инфекции.
Пациенты пожилого возраста
При удовлетворительной функции почек и печени коррекция дозы пациентам пожилого возраста не требуется.
Пациенты с печеночной недостаточностью
Имеющиеся данные свидетельствуют об отсутствии необходимости корригировать дозу для пациентов с легкой или умеренной печеночной недостаточностью, если функция почек не нарушена.
Нет данных исследований пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (см. раздел «Фармакокинетика»).
Пациенты с почечной недостаточностью
У пациентов с нарушенной функцией почек нет необходимости снижать дозу цефтриаксона, если функция почек не нарушена. Только при почечной недостаточности в предтерминальной стадии (клиренс креатинина менее 10 мл/мин) суточная доза цефтриаксона не должна превышать 2 г.
Для пациентов, находящихся на диализе, нет необходимости в дополнительном введении препарата после диализа. Цефтриаксон не удаляется из организма путем перитонеального диализа или гемодиализа. Рекомендуется тщательный клинический мониторинг безопасности и эффективности препарата.
Пациенты с тяжелым нарушением функции печени и почки
При одновременном тяжелом нарушении функций почек и печени рекомендуется тщательный клинический мониторинг безопасности и эффективности препарата.
Способ введения
Внутримышечное введение
Препарат можно вводить путем глубокой внутримышечной инъекции. Внутримышечную инъекцию следует делать в центр относительно большой мышцы. Рекомендуется вводить не более 1 г в один участок.
Если лидокаин применять в качестве растворителя, полученный раствор не следует вводить внутривенно (см. раздел «Противопоказания»). Для подробной информации рекомендуется ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению лидокаина.
Применение лидокаина предусматривает предварительное проведение пробы для определения индивидуальной чувствительности к этому лекарственному средству.
Внутривенное введение
Препарат можно вводить путем внутривенной инфузии продолжительностью не менее 30 минут (предпочтительный путь) или путем медленной внутривенной инъекции продолжительностью более 5 минут. Внутривенное прерывистое введение следует осуществлять в течение 5 минут преимущественно в большие вены. Внутривенные дозы по 50 мг/кг или более следует вводить путем инфузии младенцам и детям в возрасте младше 12 лет. Новорожденным внутривенные дозы следует вводить в течение 60 минут с целью уменьшения потенциального риска билирубиновой энцефалопатии (см. разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»). Вопрос о внутримышечном введении следует рассматривать, когда внутривенный путь введения невозможен или менее приемлем для пациента. Дозы, превышающие 2 г, следует вводить внутривенно.
Цефтриаксон противопоказан новорожденным (≤ 28 дней), если им требуется (или ожидается, что потребуется) лечение кальцийсодержащими внутривенными растворами, включая инфузионные растворы, содержащие кальций, такие как парентеральное питание, в связи с риском образования преципитатов кальциевых солей цефтриаксона (см. раздел «Противопоказания»).
Нельзя использовать растворители, содержащие кальций, такие как раствор Рингера или раствор Гартмана, для растворения цефтриаксона во флаконах или для последующего разведения восстановленного раствора для внутривенного введения, поскольку может образоваться преципитат. Возникновение преципитатов кальциевых солей цефтриаксона может происходить при смешивании цефтриаксона с растворами, содержащими кальций в одной инфузионной системе для внутривенного введения. Поэтому нельзя смешивать или одновременно вводить цефтриаксон с растворами, содержащими кальций (см. разделы «Противопоказания», «Особенности применения» и «Несовместимость»).
В целях предоперационной профилактики инфекций в месте хирургического вмешательства цефтриаксон следует вводить за 30–90 минут до хирургического вмешательства.
Разведение. С учетом требуемой дозы следует определить необходимое количество флаконов. Для внутривенного или внутримышечного введения добавить рекомендуемый объем раствора для разведения, указанный в таблице ниже, после чего хорошо встряхнуть флакон до полного растворения содержимого флакона.
Для внутривенной инфузии добавить 15 мл раствора для разведения и хорошо встряхнуть до полного растворения содержимого флакона.
Отобрать 15 мл полученного раствора и добавить к 25 мл жидкости для разведения в инфузионном флаконе, чтобы подготовить дозу пациента (доводя до общего объема 40 мл, как указано в таблице ниже).
Раствор следует вводить путем внутривенного введения, как описано в данном разделе
|Порошок
|Раствор для разведения
|Количество раствора
|Объем замещения
|Внутримышечная инъекция
|1000 мг
|1% Лидокаин для инъекций
|3,5 мл
|0,63 мл
|Внутривенная инъекция
|1000 мг
|Вода для инъекций
|10 мл
|0,63 мл
|Внутривенная инъекция
|2000 мг
Раствор глюкозы 5%, 0,9% раствор натрия хлорида для инъекций
Раствор натрия хлорида для инъекций (0,45% хлорида натрия и 2,5% глюкозы)
Декстран 6% в растворе глюкозы для инъекций 5% гидроксиэтилкрахмал 6–10% инфузии**
* Раствор цефтриаксона в лидокаине не следует применять внутривенно.
** 6% инфузия: 30 г гидроксиэтилкрахмала, 4,5 г хлорида натрия, воды для инъекций до 500 мл.
10% инфузия: 50 г гидроксиэтилкрахмала, 4,5 г хлорида натрия, воды для инъекций до 500 мл.
При применении других жидкостей для разведения следует проверить совместимость с цефтриаксоном. Полученный раствор должен быть прозрачным, свободным от посторонних включений.
Побочные реакции
Побочными реакциями, наиболее часто наблюдавшимися при применении цефтриаксона, являются эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения, диарея, сыпь и повышение уровня печеночных ферментов.
Частоту возникновения нежелательных реакций на цефтриаксон определяли по данным клинических исследований.
По частоте явления классифицированы следующим образом:
очень распространенные (≥1/10);
распространенные (≥ 1/100 < 1/10);
нераспространенные (≥ 1/1000 < 1/100);
редко распространенные (≥ 1/10000 < 1/1000);
частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
Инфекции и инвазии: нераспространенные — грибковые инфекции половых органов; редко распространенные — псевдомембранный колит b; частота неизвестна a– суперинфекции b.
Со стороны системы крови: распространенные — эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения; нераспространенные — гранулоцитопения, анемия, расстройства коагуляции; частота неизвестна a — гемолитическая анемия b, агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна а- анафилактический шок, анафилактические реакции, анафилактоидные реакции, реакции гиперчувствительности b.
Со стороны нервной системы: нераспространенные — головная боль, головокружение; частота неизвестна а – судороги.
Со стороны органов слуха: частота неизвестна а– вертиго.
Со стороны дыхательной системы: редко распространенные– бронхоспазм.
Со стороны пищеварительного тракта: распространенные — диарея b, жидкий стул; нераспространенные — тошнота, рвота; частота неизвестна а– панкреатит b, стоматит, глоссит.
Со стороны гепатобилиарной системы: распространены — повышение уровня печеночных ферментов; частота неизвестна а– преципитаты в желчном пузыре b, ядерная желтуха.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: распространены — сыпь; нераспространенные — зуд; редко распространенные — крапивница; частота неизвестна а — синдром Стивенса-Джонсона b, токсический эпидермальный некролиз b, многоформная эритема, острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Со стороны мочевыделительной системы: редко распространенные — гематурия, глюкозурия; частота неизвестна а– олигурия, образование преципитатов в почках (оборотные).
Общие расстройства и реакции в месте введения препарата: нераспространенные — флебит, боль в месте инъекции, лихорадка; редко распространенные — отек, озноб.
Данные лабораторных анализов: нераспространенные — повышение уровня креатинина в крови; частота неизвестна а– ложноположительные результаты теста Кумбса b, ложноположительные результаты анализа на галактоземию b, ложноположительные результаты неферментных методов определения глюкозы.
a На основе постмаркетинговых отчетов. Поскольку информация об этих реакциях добровольно поступала от населения в неопределенном количестве, невозможно достоверно оценить их частоту, поэтому она характеризуется как неизвестная.
b См. раздел «Особенности применения».
Инфекции и инвазии
Случаи диареи после применения цефтриаксона могут быть связаны с Clostridium difficile. Следует назначить соответствующее количество жидкости и электролитов (см. раздел «Особенности применения»).
Преципитаты кальциевой соли цефтриаксона
Редкие случаи тяжелых нежелательных реакций, иногда с летальным исходом, зарегистрированы у недоношенных и доношенных новорожденных (возраст <28 дней), которым внутривенно вводили цефтриаксон и препараты кальция. При аутопсии в легких и почках выявлены преципитаты кальциевой соли цефтриаксона. Высокий риск образования преципитатов у новорожденных является следствием их малого объема крови и более длинного, чем у взрослых, периода полувыведения цефтриаксона (см. разделы «Противопоказания», «Особенности применения» и «Фармакодинамика»).
Зарегистрированы случаи образования преципитатов в почках, преимущественно у детей в возрасте старше 3 лет, получавших большие суточные дозы (например ≥ 80 мг/кг/сут) или общие дозы свыше 10 грамм, а также имели дополнительные факторы риска (например, ограниченное потребление жидкости или постельный режим). Риск образования преципитатов возрастает у пациентов, лишенных подвижности или у больных в обезвоживании. Преципитаты могут сопровождаться симптомами или быть асимптоматическими, могут приводить к почечной недостаточности и анурии, и исчезают после прекращения применения цефтриаксона (см. раздел «Особенности применения»).
Зарегистрированы случаи образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона в желчном пузыре, преимущественно у пациентов, которым препарат вводили в дозах выше стандартной рекомендованной дозы. У детей, по данным проспективных исследований, частота образования преципитатов при внутривенном введении препарата была разной — в некоторых исследованиях более 30%. При медленном введении препарата (в течение 20–30 минут) частота образования преципитатов, очевидно, ниже. Образование преципитатов обычно не сопровождается симптомами, но в редких случаях возникали такие клинические симптомы как боль, тошнота и рвота. В этих случаях рекомендуется симптоматическое лечение. После прекращения применения цефтриаксона преципитаты обычно исчезают (см. раздел «Особенности применения»).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.
Приготовленный раствор хранить не более 6 часов при температуре не выше 25 °С и не более 24 часов в холодильнике (2–8 °С).
Упаковка
По 1 флакону в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Сенс Лабораторис Пвт. Лтд.