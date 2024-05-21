Вагибиотик (Vagibiotic) (352310) - инструкция по применению Диетические добавки
Вагибиотик инструкция по применению
Характеристика
нормальная вагинальная флора характеризуется положительным равновесием между полезными бактериями (лактобактериями) и условно-патогенными микроорганизмами. Лактобактерии обладают антагонистической активностью по отношению к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам, и образуют благоприятные условия для развития полезной микрофлоры.
Lactobacillus Plantarum LB931 имеют следующий механизм подавления патогенной и условно-патогенной флоры:
1. способствуют выработке органических кислот, в частности молочной кислоты, стимулирует иммунную систему и формирует слабо-кислую среду, предупреждая развитие урологических и гинекологических инфекционных заболеваний;
2. вырабатывают бактериоцины (антимикробные вещества белковой природы);
3. вырабатывают пероксид водорода (антисептик, который оказывает дезинфицирующее и дезодорационное действие);
4. имеют высокую адгезию к эпителию, в результате чего формируется защитный барьер против колонизации патогенными и условно-патогенными микроорганизмами;
5. обладают конкурирующим действием в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов за пищевые субстраты и рецепторные участки, которые присутствуют на эпителиальных клетках стенок влагалища и кишечника.
Рекомендации по употреблению
Вагибиотик® рекомендуется употреблять для увеличения количества естественных лактобактерий во влагалищной среде и подавления роста условно-патогенной микрофлоры — основного звена развития бактериального вагиноза.
Употребление Вагибиотика® препятствует таким проявлениям бактериального вагиноза или вагинита, как зуд, выделения, неприятный запах и прочее.
Вагибиотик® употребляется для профилактики в случае назначения антибактериальной, гормональной и других видах терапии, которые могут привести к нарушениям микробиоценоза влагалища с целью предотвращения дисбиотических сдвигов (уменьшение количества лактобактерий и увеличение условно-патогенных и патогенных микроорганизмов).
Вагибиотик® может быть рекомендован как дополнительный источник лактобактерий для повышения иммунитета и нормализации кишечной и вагинальной микрофлоры; в случае патологически измененной микрофлоры влагалища (например, бактериальный вагиноз или молочница); во время и после лечения антибиотиками; при нарушениях, обусловленных стрессом; при снижении функции иммунной системы; в период применения лекарств, влияющих на качество влагалищной микрофлоры (пероральные контрацептивы); во время и после беременности; после применения гормональных препаратов; после перенесенной инфекции, передающейся половым путем.
Не является лекарственным средством.
Способ употребления и суточное количество: употреблять детям от 14-ти лет и взрослым по 1 капсуле 2 раза в сутки за полчаса до еды в течение недели, капсулы необходимо запить достаточным количеством воды. Повторный курс может быть применен через 3 нед.
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Не превышать указанное рекомендованное суточное количество для ежедневного потребления.
Предостережение: этот продукт можно употреблять самостоятельно при четко определенных проявлениях, не требующих медицинского внимания. Продукт можно употреблять без назначения врача, но при условии предварительной консультации с ним, в соответствии с информацией, указанной в данном письме-вкладыше. В случае, если проявления не исчезают в течение короткого периода, необходимо обратиться за консультацией к врачу. Перед употреблением в период беременности и лактации обязательно проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам продукта; дети до 14-ти лет.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке в сухом и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C.