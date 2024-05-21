Вагибиотик® рекомендуется употреблять для увеличения количества естественных лактобактерий во влагалищной среде и подавления роста условно-патогенной микрофлоры — основного звена развития бактериального вагиноза.

Употребление Вагибиотика® препятствует таким проявлениям бактериального вагиноза или вагинита, как зуд, выделения, неприятный запах и прочее.

Вагибиотик® употребляется для профилактики в случае назначения антибактериальной, гормональной и других видах терапии, которые могут привести к нарушениям микробиоценоза влагалища с целью предотвращения дисбиотических сдвигов (уменьшение количества лактобактерий и увеличение условно-патогенных и патогенных микроорганизмов).

Вагибиотик® может быть рекомендован как дополнительный источник лактобактерий для повышения иммунитета и нормализации кишечной и вагинальной микрофлоры; в случае патологически измененной микрофлоры влагалища (например, бактериальный вагиноз или молочница); во время и после лечения антибиотиками; при нарушениях, обусловленных стрессом; при снижении функции иммунной системы; в период применения лекарств, влияющих на качество влагалищной микрофлоры (пероральные контрацептивы); во время и после беременности; после применения гормональных препаратов; после перенесенной инфекции, передающейся половым путем.

Не является лекарственным средством.

Способ употребления и суточное количество: употреблять детям от 14-ти лет и взрослым по 1 капсуле 2 раза в сутки за полчаса до еды в течение недели, капсулы необходимо запить достаточным количеством воды. Повторный курс может быть применен через 3 нед.

Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

Не превышать указанное рекомендованное суточное количество для ежедневного потребления.

Предостережение: этот продукт можно употреблять самостоятельно при четко определенных проявлениях, не требующих медицинского внимания. Продукт можно употреблять без назначения врача, но при условии предварительной консультации с ним, в соответствии с информацией, указанной в данном письме-вкладыше. В случае, если проявления не исчезают в течение короткого периода, необходимо обратиться за консультацией к врачу. Перед употреблением в период беременности и лактации обязательно проконсультироваться с врачом.