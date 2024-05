Свойства компонентов: согласно общедоступным литературным источникам, составляющие, входящие в состав Гепазак плюс, имеют следующие свойства:

Аргинин — условно незаменимая аминокислота, достаточный уровень которой в определенные периоды жизни человека (интенсивного роста и развития, во время заболеваний, стресса, астении) не может быть обеспечен только за счет внутреннего синтеза этого соединения, в связи с этим она должна попадать в организм с пищей. Среднесуточная потребность потребления аргинина составляет 5,4 г. В организме человека аргинин входит в состав 20 белков, и является активным и разносторонним клеточным регулятором многих жизненно важных функций организма, осуществляет гепатопротекторное действие благодаря антиоксидантной, антигипоксической и мембраностабилизирующей активности, положительно влияет на процессы энергообеспечения в гепатоцитах. Аргинин также является субстратом для NO-синтазы-фермента, который катализирует синтез оксида азота (NO) в эндотелиоцитах. NO играет важную роль в биорегуляции организма. Физиологическая роль оксида азота заключается в релаксации кровеносных сосудов, гладкой мускулатуры трахеи, желудка, кишечника, мочевого пузыря, матки и др. также улучшает микроциркуляцию и портальное кровообращение в печени.

Установлено, что L-аргинин обладает гепатопротекторными свойствами благодаря тому, что снижает вязкость зон белково-липидного контакта и повышает активность мембраносвязанного фермента цитохрома Р450, обеспечивает детоксикационную функцию печени. При участии фермента аргиназы L-аргинин распадается на L-орнитин и мочевину, что обеспечивает элиминирование заменимых нитросодержащих веществ из организма. L-аргинин является незаменимым компонентом цикла мочевой кислоты. Этот путь позволяет постоянно удалять токсичный аммиак (NH 3 ) из организма. Побочный продукт этой реакции, L-орнитин, является предшественником для синтеза полиаминов — молекул, незаменимых для пролиферации и дифференцировки клеток печени и других органов. Аргинин увеличивает обезвреживание аммиака в печени, способствуя превращению аммиака в мочевину, связывает токсичные ионы аммония, которые образуются при катаболизме белков в печени.

Бетаин — производное аминокислоты глицина — триметилглицин. В организме он синтезируется путем окисления холина или поступает с пищей. Бетаин может заменять холин и функционировать как эффективный донор метильных групп при пищевой недостаточности метионина и способен предотвращать накопление липидов в печени. Он признан эффективным липотропным агентом. Метаболизм бетаина связан с обменом холина и метионина. Одной из важных функций холина является синтез фосфатидилхолина, компонента клеточных мембран и обязательного компонента ЛПВП. Бетаин в этих реакциях способствует превращению гомоцистеина в метионин. Благодаря этому бетаин может замещать дефекты в реакциях метилирования, вызванные нарушением фолатного цикла или синтеза некоторых витаминов. При этих нарушениях участие бетаина в превращении гомоцистеина в метионин становится решающим. Антистеатогенное и антифибротическое действие бетаина ассоциируется с его свойствами уменьшать уровень гомоцистеина в крови и нормализовать содержание аденозина в печени. Дефекты фолатного цикла и цикла гомоцистеин — метионин являются распространенными нарушениями и наблюдаются при жировой болезни печени.

Таким образом, сочетание двух компонентов природного происхождения — аргинина и бетаина, согласно научным исследованиям, может проявлять следующие физиологические и метаболические эффекты:

1. Анаболический

– аргинин и бетаин обеспечивают повышение синтеза белка в организме, увеличение выносливости к физическим нагрузкам, повышение работоспособности; способствуют уменьшению общей слабости и усталости, приливу сил и энергии;

– аргинин увеличивает продукцию оксида азота, который является универсальным вазодилататором и антиоксидантом, улучшает кровоснабжение всех органов и тканей организма;

– аргинин улучшает микроциркуляцию и гемодинамику;

– бетаин реализует осмопротекторное действие на клетки, поддерживает водный баланс и уменьшает потребность человека в энергии для жизнедеятельности.

2. Детоксикационный

– аргинин, являющийся субстратом для синтеза мочевины (в печени), способствует выведению конечных продуктов азотистого обмена из организма, связывает токсичный аммиак и поддерживает азотистый баланс;

– бетаин как универсальный осмопротектор поддерживает водоэлектролитный баланс клеток (борьба с ацидозом) и усиливает обезвреживание и выведение токсинов, свободных радикалов, продуктов обмена алкоголя и медикаментов из организма.

3. Гепатопротекторный

– аргинин и бетаин являются субстратом для синтеза белков и фосфолипидов мембран гепатоцитов;

– аргинин повышает детоксикационные возможности печени путем дезактивации аммиака;

– аргинин (донатор NO) усиливает артериальный кровоток в печени, уменьшает венозное сопротивление в системе портальной вены, улучшает процессы печеночной микроциркуляции, уменьшает гипоксию печени;

– бетаин принимает непосредственное участие в образовании фосфатидилхолина и ЛПОНП, способствует окислению накопленных жиров в печени, а также их утилизации.