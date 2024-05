фармакодинамика

Периндоприл

Механизм действия. Периндоприл — ингибитор фермента, который превращает ангиотензин I в ангиотензин II (АПФ). Преобразовательный фермент, или киназа, — это экзопептидаза, которая делает возможным превращение ангиотензина I в сосудосуживающий ангиотензин II, а также вызывает распад вазодилататора брадикинина до неактивного гептапептида. Ингибирование АПФ приводит к снижению концентрации ангиотензина II в плазме крови, что повышает активность ренина (за счет угнетения отрицательной обратной связи на высвобождение ренина) и снижает секрецию альдостерона. Поскольку АПФ инактивирует брадикинин, ингибирование АПФ также приводит к повышению активности циркулирующей и местной калликреинкининовой системы (и таким образом также приводит к активации системы простагландинов). Этот механизм действия приводит к снижению АД ингибиторами АПФ и частично отвечает за появление некоторых побочных эффектов (например, кашля).

Периндоприл действует через свой активный метаболит — периндоприлат. Другие же метаболиты не демонстрируют активности в подавлении АПФ в экспериментальных условиях.

Клиническая эффективность и безопасность. АГ. Периндоприл эффективно снижает АД при всех степенях АГ: легкой, умеренной и тяжелой; снижение систолического АД и диастолического АД наблюдается как в положении лежа, так и в положении стоя.

Периндоприл уменьшает сопротивление периферических сосудов, что приводит к снижению АД. В результате увеличивается периферический кровоток без влияния на ЧСС.

Обычно увеличивается и почечный кровоток, тогда как скорость клубочковой фильтрации обычно не меняется.

Максимальный антигипертензивный эффект развивается через 4–6 ч после однократного приема и сохраняется не менее 24 ч: соотношение Т/Р (эффективность перед приемом следующей дозы/максимальная эффективность) периндоприла составляет 87–100%.

АД снижается быстро. У пациентов, ответивших на лечение, нормализация АД происходит в течение месяца и сохраняется без возникновения тахифилаксии.

В случае отмены периндоприла эффекта отмены не возникает.

Периндоприл уменьшает гипертрофию левого желудочка.

Клинические исследования доказали, что периндоприл обладает сосудорасширяющими свойствами. Он улучшает эластичность крупных артерий и уменьшает соотношение толщины стенки к просвету сосуда для малых артерий.

Предотвращение сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с доказанной стабильной ИБС

EUROPA — это международное мультицентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование, которое длилось 4 года. В исследовании приняли участие пациенты с подтвержденным ИБС и без клинически подтвержденной сердечной недостаточности. В общем 90% пациентов перенесли в анамнезе инфаркт миокарда и/или операцию по реваскуляризации. Большинство пациентов в исследовании получали периндоприл в дополнение к стандартной терапии: дезагреганты, гиполипидемические препараты и блокаторы β-адренорецепторов.

Главными критериями оценки эффективности была комбинированная точка: сердечно-сосудистая летальность, нелетальный инфаркт миокарда и/или остановка сердечной деятельности с последующим успешным ее восстановлением. Результатом терапии периндоприлом терт-бутиламином в дозе 8 мг 1 раз в сутки стало достоверное абсолютное снижение показателя первичной конечной точки исследования.

Амлодипин

Механизм действия. Амлодипин — ингибитор потока ионов кальция, относится к группе дигидропиридинов (блокатор медленных кальциевых каналов, или антагонист ионов кальция) и блокирует трансмембранный поток ионов кальция в клетки гладких мышц миокарда и сосудов.

Механизм антигипертензивного действия амлодипина обусловлен прямым релаксирующим действием на гладкие мышцы сосудов. Точный механизм, с помощью которого амлодипин уменьшает выраженность проявлений стенокардии, полностью не определен, но он уменьшает общую ишемию нагрузки благодаря этим действиям:

– амлодипин расширяет периферические артериолы и таким образом снижает ОПСС (постнагрузку). Поскольку ЧСС не изменяется, снижение нагрузки на сердце уменьшает потребление энергии миокардом и его потребность в кислороде;

– амлодипин также частично способствует расширению главных коронарных артерий и коронарных артериол как в неизмененных, так и в ишемизированных участках миокарда. Такая дилатация увеличивает поступление кислорода в миокард у больных вазоспастической стенокардией (стенокардия Принцметала или вариантная стенокардия).

У пациентов с АГ прием амлодипина 1 раз в сутки обеспечивает клинически выраженное снижение АД в течение 24 ч как в положении лежа, так и в положении стоя. Благодаря медленному началу действия амлодипин не вызывает острой гипотензии.

У пациентов со стенокардией прием амлодипина 1 раз в сутки увеличивает общее время физической нагрузки, время до возникновения приступа стенокардии и увеличивает время до возникновения депрессии сегмента S–T на 1 мм, снижает частоту приступов стенокардии и потребность в применении нитроглицерина.

С приемом амлодипина не связаны какие-либо негативные метаболические проявления или изменения уровня липидов в плазме крови, поэтому его можно применять пациентам с БА, сахарным диабетом и подагрой.

ИБС. Эффективность амлодипина в предотвращении клинических событий у пациентов с ИБС оценена в независимом мультицентровом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании «Сравнение амлодипина с эналаприлом по ограничению случаев тромбоза (CAMELOT)». В течение 2 лет пациенты применяли амлодипин в дозе 5–10 мг, эналаприл в дозе 10–20 мг и плацебо в дополнение к стандартной терапии статинами, блокаторами β-адренорецепторов, диуретиками и ацетилсалициловой кислотой. Результаты исследования свидетельствуют о том, что лечение амлодипином связано с меньшим количеством случаев госпитализации по поводу стенокардии и операций реваскуляризации у пациентов с ИБС.

Сердечная недостаточность. Исследования по гемодинамике и клинические исследования с контролем нагрузки с участием пациентов с сердечной недостаточностью II–IV класс по NYHA показали, что амлодипин не приводил к клиническому ухудшению по результатам показателей переносимости физических нагрузок, фракции выброса левого желудочка и клинической симптоматики.

Целью плацебо-контролируемого исследования PRAISE была оценка влияния амлодипина на пациентов с сердечной недостаточностью III–IV класс по NYHA, которые принимали дигоксин, диуретики и ингибиторы АПФ. Результаты исследования свидетельствуют, что применение амлодипина не привело к повышению риска летальности или повышению риска заболеваемости/летальности, связанных с сердечной недостаточностью.

PRAISE-2 — долгосрочное плацебо-контролируемое исследование. Цель исследования — оценка влияния амлодипина на пациентов с сердечной недостаточностью III–IV класс по NYHA, без клинических симптомов или объективных данных, подтверждающих ИБС или лежащих в основе ИБС. Пациенты, которые принимали участие в исследовании, длительное время принимали ингибиторы АПФ, препараты наперстянки и диуретики. Исследование показало, что амлодипин не влияет на общую кардиоваскулярную летальность. В рамках исследования прием амлодипина ассоциировался с повышением частоты сообщений об отеке легких.

ALLHAT — исследование различных типов лечения для предотвращения сердечных приступов. Рандомизированное двойное слепое исследование по изучению заболеваемости/летальности ALLHAT (Антигипертензивная и гиполипидемическая терапия для профилактики сердечных приступов) проводили для сравнения современных терапевтических средств: амлодипина в дозе 2,5–10 мг/сут (блокатор кальциевых каналов) или лизиноприла в дозе 10–40 мг/сут (ингибитор АПФ) в качестве терапии первой линии и тиазидного диуретика хлорталидона в дозе 12,5–25 мг/сут у пациентов с АГ легкой и умеренной степени.

В исследовании принимали участие пациенты с АГ в возрасте от 55 лет, которые находились под наблюдением в среднем в течение 4,9 года. Пациенты имели хотя бы один дополнительный кардиоваскулярный фактор риска, в том числе в анамнезе инфаркт миокарда или инсульт, или подтверждение другого атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания, сахарный диабет 2-го типа, дислипидемию ЛПВП (липопротеиды высокой плотности), гипертрофию левого желудочка, установленную по данным ЭКГ или ЭхоКГ, табакокурение.

Первичная конечная точка исследования была комбинированной и состояла из летальных осложнений ИБС или нелетального инфаркта миокарда. Среди вторичных конечных точек — частота возникновения сердечной недостаточности (составляющая комбинированной сердечно-сосудистой конечной точки) была достоверно выше в группе, в которой применяли амлодипин, по сравнению с группой хлорталидона. Не отмечено достоверной разницы в летальности по любым причинам между терапией на основе амлодипина и терапией на основе хлорталидона.

Свойства, общие для периндоприла и амлодипина

Исследование ASCOT-BLPA (Anglo-Scandinavian Cardiac outcomes Trial — Blood Pressure Lowering Arm) по изучению заболеваемости и летальности проведено с участием пациентов с АГ, имевших по меньшей мере 3 из следующих кардиоваскулярных факторов риска: гипертрофия левого желудочка (выявлена по данным ЭКГ или ЭхоКГ), другие отклонения, установленные на ЭКГ, сахарный диабет 2-го типа, заболевания периферических артерий, перенесенный инсульт или транзиторная ишемическая атака, мужской пол, возраст от 55 лет, микроальбуминурия или протеинурия, курение, соотношение уровня общего ХС в плазме крови к ХС ЛПВП ≥6, семейный анамнез раннего возникновения ИБС.

Основная цель исследования — оценка и сравнение долговременных эффектов 2 режимов длительной антигипертензивной терапии в отношении комбинированной конечной точки — нелетального инфаркта миокарда (включая бессимптомный инфаркт миокарда) и летальных осложнений ИБС, а именно — амлодипин в комбинации с периндоприлом, который применяли в случае необходимости снижения АД, по сравнению с терапией атенололом в сочетании с диуретиком бендрофлуметиазидом, который применяли в случае необходимости снижения АД.

В конце исследования большинство пациентов применяли менее 2 антигипертензивных средств, но были и такие, кто получал монотерапию амлодипином и атенололом.

По результатам исследования отмечали недостоверное снижение первичной конечной точки, состоявшей из нелетального инфаркта миокарда (включая бессимптомный инфаркт миокарда) и летальных осложнений ИБС в группе пациентов, получавших комбинацию амлодипин/периндоприл по сравнению с группой атенолол/бендрофлуметиазид. Однако наблюдалось достоверное снижение всех показателей вторичных конечных точек (за исключением летальной и нелетальной сердечной недостаточности) в группе пациентов, получавших амлодипин/периндоприл.

Фармакокинетика. Скорость и степень всасывания периндоприла и амлодипина как монопрепаратов, так и в составе фиксированной комбинации Ам-Алитера достоверно не отличаются.

Периндоприл

Абсорбция. После приема внутрь периндоприл быстро всасывается, C max в плазме крови достигается в течение 1 ч. Т ½ периндоприла в плазме крови составляет 1 ч.

Периндоприл является пролекарством. 27% общего количества принятого периндоприла достигает кровотока в виде активного метаболита — периндоприлата. Кроме активного метаболита — периндоприлата, препарат образует 5 метаболитов, которые являются неактивными. C max периндоприлата в плазме крови достигается через 3–4 ч после приема.

Прием пищи уменьшает преобразования периндоприла в периндоприлат, следовательно, снижается его биодоступность, поэтому суточную дозу периндоприла терт-бутиламина рекомендуется принимать однократно утром перед едой.

Распределение. Отмечается линейная зависимость между дозой периндоприла и его концентрацией в плазме крови. V d несвязанного периндоприлата составляет примерно 0,2 л/кг массы тела.

Связывание периндоприлата с белками плазмы крови составляет 20%, главным образом с АПФ, но этот показатель является дозозависимым.

Выведение. Периндоприлат выводится с мочой. Период окончательного полувыведения несвязанной фракции составляет около 17 ч. Стадия равновесной концентрации в плазме крови достигается через 4 дня от начала лечения.

Выведение периндоприлата замедляется у пациентов пожилого возраста, а также у лиц с сердечной или почечной недостаточностью (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Поэтому обычное медицинское наблюдение будет включать частый мониторинг уровня креатинина и калия.

Печеночная недостаточность. Диализный клиренс периндоприлата — 70 мл/мин.

Кинетика периндоприла изменяется у больных циррозом печени — печеночный клиренс периндоприла уменьшается вдвое. Однако количество образующегося периндоприлата не уменьшается. Таким образом, этим больным не нужно корректировать дозу (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Амлодипин

Абсорбция, распределение, связывание с белками плазмы крови. После перорального применения терапевтических доз амлодипина он хорошо всасывается и достигает C max в крови через 6–12 ч после приема. Биодоступность составляет от 64 до 80%. V d составляет примерно 21 л/кг. Исследования in vitro показали, что примерно 97,5% циркулирующего в крови амлодипина связывается с белками плазмы крови.

Прием пищи не влияет на биодоступность амлодипина.

Метаболизм/выведение. Т ½ из плазмы крови составляет приблизительно 35–50 ч, что позволяет применять препарат 1 раз в сутки.

Амлодипин главным образом метаболизируется в печени с образованием неактивных метаболитов. 60% метаболитов выводится с мочой и 10% — в неизмененном виде.

Пациенты пожилого возраста. Т max амлодипина в плазме крови у лиц пожилого возраста и более молодых пациентов одинаков. У пациентов пожилого возраста отмечается тенденция к снижению клиренса амлодипина и, соответственно, повышение показателя AUC и Т ½ . Повышение показателя AUC и Т ½ у пациентов с застойной сердечной недостаточностью соответствовало возрастным особенностям участников исследования.

Печеночная недостаточность. Существует очень ограниченное количество клинических данных по применению амлодипина у пациентов с нарушением функции печени. У лиц с печеночной недостаточностью клиренс амлодипина снижается, это приводит к увеличению Т ½ и повышению показателя AUC примерно на 40–60%.