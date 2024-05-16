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Ам-Алитер таблетки блистер 8 мг/5 мг, №30 - Киев (530223) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
201,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
211,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10), блистер (2)
207,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
201,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
201,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
207,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
201,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
201,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
231,99
Экономия: -32,17 грн
199,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
201,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
201,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
201,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
201,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
207,99
Экономия: -18,05 грн
189,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
201,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
201,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
201,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
219,53
Экономия: -21,57 грн
197,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (125)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
201,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (1)
231,70
Экономия: -41,80 грн
189,90 грн