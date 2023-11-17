Препарат назначать взрослым и детям от 2 лет.

Для взрослых и подростков от 12 лет рекомендованная суточная доза составляет 5 мг (20 капель) 1 раз в сутки.

Пациенты пожилого возраста. Больным пожилого возраста с нормальной функцией почек коррекция дозы препарата не требуется. Корректировка дозы рекомендуется пожилым пациентам с нарушением функции почек от умеренной до тяжелой степени (см. Почечная недостаточность ниже) .

Почечная недостаточность. Для больных с пониженной функцией почек расчет дозы необходимо проводить индивидуально с учетом клиренса креатинина согласно нижеследующей таблице.

Для использования этой таблицы необходимо определить клиренс креатинина (КЛ кр ) пациента в миллилитрах в минуту (мл/мин). Клиренс креатинина следует определять по содержанию креатинина в сыворотке крови в миллиграммах на децилитр (мг/дл) по формуле:

КЛ кр = (140-возраст × масса тела (кг))/72 × креатинин плазмы крови (мг/дл) (× 0,85 для женщин)

Коррекция дозы препарата для больных с пониженной функцией почек в зависимости от клиренса креатинина:



Функция почек Клиренс креатинина КЛ кр , мл/мин Доза препарата и кратность приема Нормальная >80 5 мг (20 капель) 1 раз в сутки Снижение легкой степени 50 — 79 5 мг (20 капель) 1 раз в сутки Снижение средней степени 30 — 49 5 мг (20 капель) 1 раз в 2 суток Снижение тяжелой степени <30 5 мг (20 капель) 1 раз в 3 суток Терминальная стадия заболевания почек и пациенты, которым проводят гемодиализ <10 Противопоказан

Для детей с нарушением функции почек дозу лекарственного средства следует корректировать индивидуально с учетом почечного клиренса и массы тела.

Из специфических данных по применению детям с нарушением функции почек нет.

Печеночная недостаточность.

Нет необходимости в коррекции режима дозировки для пациентов с печеночной недостаточностью. Для больных с печеночной и почечной недостаточностью следует корректировать режим дозирования в соответствии с вышеприведенной таблицей (см. Почечная недостаточность выше).

Применение детей. Рекомендуемые разовые и суточные дозы в зависимости от возраста представлены в таблице:



Возраст Разовая доза и красность приема Суточная доза 2–6 лет 1,25 мг (5 капель) 2 раза в сутки 2,5 мг (10 капель) 6–12 лет 5 мг (20 капель) 1 раз в сутки 5 мг (20 капель)