L-Май (L-Mai) (351288) - инструкция по применению ATC-классификация
L-Май инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Левоцетиризин — это активный стабильный R–энантиомер цетиризина, принадлежащий к группе конкурентных антагонистов гистамина. Его фармакологическое действие обусловлено блокировкой Н1–гистаминовых рецепторов. Родство с Н1–гистаминовыми рецепторами у левоцетиризина в 2 раза больше, чем у цетиризина. Левоцетиризин оказывает влияние на гистаминозависимую стадию развития аллергической реакции, уменьшает миграцию эозинофилов, сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления. Предупреждает развитие и подавляет течение аллергических реакций, оказывает антиэкссудативное, противозудное, противовоспалительное действие, почти не оказывает антихолинергического и антисеротонинового действия.
Фармакокинетика. Фармакокинетические параметры левоцетиризина имеют линейную зависимость, не зависят от дозы и времени и имеют низкую вариабельность у разных пациентов. Фармакокинетический профиль при введении левоцетиризина такой же, как и при применении цетиризина. В процессе абсорбции или выведения не наблюдается хиральная инверсия.
Абсорбция. После перорального введения препарат быстро и интенсивно абсорбируется. Степень всасывания препарата не зависит от дозы и приема пищи, но Cmax левоцетиризина уменьшается и достигает своего максимального значения позже. Биодоступность после приема внутрь составляет 100%.
В исследованиях оригинального левоцетиризина у 50% больных действие препарата развивалось через 12 мин после однократной дозы, а у 95% — через 0,5–1 ч. У взрослых максимальная концентрация препарата в сыворотке крови достигается через 50 мин после однократного приема внутрь терапевтической дозы. Равновесная концентрация в крови достигается через 2 дня приема препарата. Обычно максимальная концентрация составляет 270 нг/мл после однократного использования 5 мг и 308 нг/мл после повторного применения этой дозы.
Распределение. Отсутствует информация о распределении препарата в тканях человека, а также о проникновении левоцетиризина через гематоэнцефалический барьер. В исследованиях на животных оригинального левоцетиризина наибольшая концентрация зафиксирована в печени и почках, а самая низкая - в тканях центральной нервной системы. Распределение левоцетиризина ограничено, объем распределения составляет 0,4 л/кг. Связывание препарата с белками плазмы крови составляет 90%.
Биотрансформация. В организме человека уровень метаболизма левоцетиризина составляет менее 14% от принятой дозы, и поэтому отличие в результате генетического полиморфизма или сопутствующего приема лекарственных средств, подавляющих ферментативные системы, как ожидается, будет незначительным. Процесс метаболизма включает ароматическую оксидацию, N- и О-деалкилирование и конъюгацию с таурином. Деалкилирование в первую очередь происходит с участием цитохрома CYP 3А4, в то время как в процессе ароматической оксидации принимают участие многочисленные и/или неопределенные изоформы цитохрома. В исследованиях оригинального левоцетиризина не выявлено влияния на активность изоферментов цитохрома CYP 1A2, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1, CYP 3A4 в концентрациях, значительно превышающих максимальные при пероральном приеме 5 мг. Учитывая низкую степень метаболизма и отсутствие способности к угнетению ферментативных систем, взаимодействие левоцетиризина с другими веществами (и наоборот) маловероятно.
Выведение. Экскреция препарата происходит за счет клубочковой фильтрации и активной канальцевой секреции. Т½ левоцетиризина из плазмы крови у взрослых составляет 7,9 ± 1,9 ч. Т½ препарата более короткий у маленьких детей. Средний кажущийся общий клиренс у взрослых составляет 0,63 мл/мин/кг. В основном выведение левоцетиризина и его метаболитов из организма происходит с мочой (выводится в среднем 85,4% принятой дозы препарата). С калом выводится только 12,9% дозы препарата.
Особые популяции.
Нарушение функций почек. Притворный клиренс левоцетиризина коррелирует с клиренсом креатинина. Поэтому пациентам с умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек рекомендуется подбирать интервалы между приемами левоцетиризина с учетом клиренса креатинина. В случае анурии при терминальной стадии заболевания почек общий клиренс левоцетиризина у пациентов по сравнению с таковым у лиц без почечной недостаточности уменьшается примерно на 80%. Количество левоцетиризина, выводимого во время стандартной 4-часовой процедуры гемодиализа, составляет <10%.
Показания L-Май
Симптоматическое лечение аллергического ринита (в том числе круглогодичного аллергического ринита) и крапивницы.
Применение L-Май
Препарат назначать взрослым и детям от 2 лет.
Для взрослых и подростков от 12 лет рекомендованная суточная доза составляет 5 мг (20 капель) 1 раз в сутки.
Пациенты пожилого возраста. Больным пожилого возраста с нормальной функцией почек коррекция дозы препарата не требуется. Корректировка дозы рекомендуется пожилым пациентам с нарушением функции почек от умеренной до тяжелой степени (см. Почечная недостаточность ниже) .
Почечная недостаточность. Для больных с пониженной функцией почек расчет дозы необходимо проводить индивидуально с учетом клиренса креатинина согласно нижеследующей таблице.
Для использования этой таблицы необходимо определить клиренс креатинина (КЛкр) пациента в миллилитрах в минуту (мл/мин). Клиренс креатинина следует определять по содержанию креатинина в сыворотке крови в миллиграммах на децилитр (мг/дл) по формуле:
КЛкр = (140-возраст × масса тела (кг))/72 × креатинин плазмы крови (мг/дл) (× 0,85 для женщин)
Коррекция дозы препарата для больных с пониженной функцией почек в зависимости от клиренса креатинина:
|Функция почек
|Клиренс креатинина КЛкр, мл/мин
|Доза препарата и кратность приема
|Нормальная
|>80
|5 мг (20 капель) 1 раз в сутки
|Снижение легкой степени
|50 — 79
|5 мг (20 капель) 1 раз в сутки
|Снижение средней степени
|30 — 49
|5 мг (20 капель) 1 раз в 2 суток
|Снижение тяжелой степени
|<30
|5 мг (20 капель) 1 раз в 3 суток
|Терминальная стадия заболевания почек и пациенты, которым проводят гемодиализ
|<10
|Противопоказан
Для детей с нарушением функции почек дозу лекарственного средства следует корректировать индивидуально с учетом почечного клиренса и массы тела.
Из специфических данных по применению детям с нарушением функции почек нет.
Печеночная недостаточность.
Нет необходимости в коррекции режима дозировки для пациентов с печеночной недостаточностью. Для больных с печеночной и почечной недостаточностью следует корректировать режим дозирования в соответствии с вышеприведенной таблицей (см. Почечная недостаточность выше).
Применение детей. Рекомендуемые разовые и суточные дозы в зависимости от возраста представлены в таблице:
|Возраст
|Разовая доза и красность приема
|Суточная доза
|2–6 лет
|1,25 мг (5 капель) 2 раза в сутки
|2,5 мг (10 капель)
|6–12 лет
|5 мг (20 капель) 1 раз в сутки
|5 мг (20 капель)
Способ применения.
Капли следует накапать в ложку или растворить в небольшом количестве воды и принимать внутрь. Если капли принимаются в разбавленном виде, следует учитывать, особенно при применении детям, что объем воды, к которой добавляются капли, должен соответствовать количеству жидкости, которую пациент способен проглотить. Разбавленный раствор следует принять сразу.
Отсчитывая капли, флакон следует держать вертикально вверх дном. В случае отсутствия потока капель или если соответствующее количество капель не было получено из-за прекращения потока , следует перевернуть флакон в вертикальное положение, а затем снова вверх дном и продолжить отсчитывание капель.
Препарат можно принимать независимо от еды.
Продолжительность применения.
Пациентов с интермитирующим аллергическим ринитом (продолжительность симптомов заболевания составляет менее 4 суток в неделю или менее 4 недель в год) следует лечить в соответствии с течением заболевания и анамнеза: лечение можно прекратить, если симптомы исчезнут, и восстановить снова при повторном появлении симптомов. В случае персистирующего аллергического ринита (продолжительность симптомов заболевания составляет более 4 суток в неделю или более 4 недель в год) на период контакта с аллергенами пациенту можно предложить постоянную терапию. Существует клинический опыт применения левоцетиризина в течение не менее 6–месячного периода лечения. При хронических заболеваниях (хронический аллергический ринит, хроническая крапивница) продолжительность лечения составляет до 1 года (данные доступны из клинических исследований при применении оригинального цетиризина (рацемической смеси)).
Дети. Применение левоцетиризина детям до 2 лет не рекомендуется из-за ограниченности данных по данной возрастной категории.
Лекарственное средство применять детям от 2 лет.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к левоцетиризину, цетиризину, гидроксизину, к другим производным пиперазина или к другому вспомогательному веществу этого лекарственного средства.
Тяжелая форма ХПН (клиренс креатинина <10 мл/мин).
Побочные эффекты
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, в том числе анафилаксия.
Нарушения питания и обмена веществ: повышенный аппетит.
Со стороны нервной системы: сонливость, головная боль, повышенная утомляемость, слабость, астения, судороги, парестезия, головокружение, обморок, тремор, дисгевзия.
Со стороны психики: нарушение сна, возбуждение, галлюцинация, депрессия, агрессия, бессонница, суицидальные мысли.
Со стороны сердца: усиленное сердцебиение, тахикардия.
Со стороны органов зрения: нарушение зрения, нечеткость зрения.
Со стороны органов слуха и равновесия: вертиго.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: гепатит.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: дизурия, задержка мочи.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея, запор, сухость во рту, боли в животе.
Со стороны кожи и подкожных тканей: ангионевротический отек, стойкие медикаментозные сыпи, зуд, сыпь, крапивница.
Со стороны костно-мышечной системы: миалгия, артралгия.
Общие нарушения: отек.
Результаты исследований: увеличение массы тела, отклонение функциональных печеночных проб от нормы.
Описание отдельных побочных реакций. Сообщалось о зуде после прекращения применения левоцетиризина.
Особые указания
С осторожностью применять пациентам с ХПН (необходима коррекция режима дозирования) и пациентам пожилого возраста (возможно снижение клубочковой фильтрации). Следует с осторожностью применять лекарственное средство при употреблении алкоголя (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Назначая препарат пациентам с определенными состояниями, провоцирующими задержку мочи (например, травмы спинного мозга, гиперплазия предстательной железы), следует иметь в виду, что левоцетиризин повышает такой риск.
Нет данных об усилении эффекта седативных средств при применении в терапевтических дозах, но следует избегать их применения при приеме левоцетиризина.
Антигистаминные препараты ингибируют ответ на кожные аллергические пробы, поэтому перед их проведением прием препарата необходимо прекратить за 3 дня до исследования (период выведения левоцетиризина).
Зуд может появиться после прекращения левоцетиризина, даже если таких симптомов не было до начала лечения. Он может исчезнуть сам собой. В некоторых случаях симптомы могут быть интенсивными, и может потребоваться восстановление приема препарата. После возобновления лечения эти симптомы должны исчезнуть.
Метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, входящие в состав лекарственного средства, могут вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).
Применение в период беременности или кормления грудью. Левоцетиризин противопоказан для применения в период беременности. Цетиризин проникает в грудное молоко, поэтому при необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.
фертильность.
Нет клинических данных (включая исследование оригинального препарата на животных) относительно влияния левоцетиризина на фертильность.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с другими потенциально опасными механизмами при лечении препаратом.
Взаимодействия
Исследования взаимодействий левоцетиризина (включая исследования с индукторами CYP3A4) не проводились. Исследования оригинального цетиризина (рацемическое соединение) показали, что одновременное применение с антипирином, азитромицином, циметидином, диазепамом, эритромицином, глипизидом, кетоконазолом или псевдоэфедрином не оказывает клинически значимых неблагоприятных взаимодействий. При одновременном применении с теофиллином (400 мг/сут) при многократном приеме наблюдалось небольшое снижение (на 16%) общего клиренса левоцетиризина (распределение теофиллина не изменялось). При исследовании многократного применения ритонавира (600 мг 2 раза в сутки) и цетиризина (10 мг в сутки) степень экспозиции цетиризина увеличивалась примерно на 40%, тогда как распределение ритонавира несколько уменьшалось (–11%) после совместного применения цетиризина.
Прием пищи не влияет на степень всасывания препарата, но снижает скорость его абсорбции.
Одновременное применение цетиризина или левоцетиризина и алкоголя или других средств, подавляющих центральную нервную систему, у чувствительных пациентов может привести к дополнительному снижению бдительности и способности к выполнению работы.
Передозировка
Симптомы. Симптомы передозировки могут включать сонливость у взрослых. У детей поначалу могут возникнуть возбуждение и повышенная раздражительность с последующей сонливостью.
Лечение. Специфического антидота для левоцетиризина нет. При появлении симптомов передозировки рекомендуется симптоматическая и поддерживающая терапия. Можно рассмотреть необходимость промывания желудка спустя короткое время после приема препарата. Гемодиализ для выведения левоцетиризина из организма неэффективен.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.