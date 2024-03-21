Для ведения случаев нежелательных реакций, таких как ладонно-подошвенная эритродизестезия (ДПЭ), стоматит или гематологическая токсичность, можно уменьшить дозу лекарственного средства или отложить его введение. Рекомендации по модификации доз лекарственного средства в случае развития таких побочных реакций приведены в разделе «Способ применения и дозы».

Пациенты с нарушениями функции печени

Фармакокинетика липосомального доксорубицина гидрохлорида у пациентов с нарушениями функции печени изучена недостаточно. Вывод доксорубицина из организма происходит в основном с участием печени. Следует уменьшать дозу липосомального доксорубицина гидрохлорида при уровне билирубина в сыворотке крови 1,2 мг/дл или выше.

До получения дальнейшего опыта пациентам с нарушениями функции печени дозу лекарственного средства следует уменьшать, исходя из опыта применения средства в клинических исследованиях лечения рака молочной железы и рака яичников. Таким образом, в начале терапии, если уровень билирубина составляет 1,2–3,0 мг/дл, первую дозу уменьшают на 25%. Если уровень билирубина >3,0 мг/дл, первую дозу уменьшать на 50%. Если пациент перенес первую дозу без повышения сывороточного уровня билирубина или печеночных ферментов, во 2-м цикле дозу можно повысить до следующего уровня, то есть, если первую дозу снижали на 25%, во 2-м цикле применять полную дозу; если дозу снижали на 50%, во 2-м цикле ее следует повышать до 75% от полной дозы. В случае переносимости дозу в дальнейших циклах можно повысить до полной дозы. Перед применением препарата необходимо оценить функцию печени с помощью традиционных клинико-лабораторных тестов, таких как определение уровня АЛТ/АСТ, щелочной фосфатазы и билирубина.

Пациенты с нарушениями функции почек

Поскольку доксорубицин метаболизируется в основном печенью и выводится с желчью, потребности в коррекции дозы нет. Данные популяционной фармакокинетики (в интервале исследованных значений клиренса креатинина: 30–156 мл/мин) показывают, что состояние функции почек не влияет на клиренс доксорубицина гидрохлорида. Данные по фармакокинетике лекарственного средства у пациентов с клиренсом креатинина менее 30 мл/мин отсутствуют.

Пациенты с СПИД-ассоциированной саркомой Капоши и спленэктомией

Из-за отсутствия опыта применения Дополо пациентам, которым была сделана спленэктомия, таким пациентам применять препарат не рекомендуется.

Допол не следует применять для лечения СПИД-ассоциированной саркомы Капоши, которую можно эффективно лечить с помощью местной терапии или системного применения α-интерферона.

Пациенты пожилого возраста

Результаты популяционного анализа показывают, что возраст в интервале исследованных значений (21–75 лет) не оказывает значительного влияния на фармакокинетику препарата.

Кардиотоксичность

Всем пациентам, которым применяют Дополо рекомендуется регулярный и частый мониторинг сердечной функции путем ЭКГ. Транзиторные изменения ЭКГ, такие как уплощение зубца Т, депрессия сегмента S-T и доброкачественная аритмия не являются обязательными показаниями для прекращения терапии лекарственным средством. Однако снижение вольтажа комплекса QRS считается более показательным признаком кардиотоксичности. При возникновении этого изменения необходимо рассмотреть вопрос о проведении эндомиокардиальной биопсии как наиболее специфического теста на антрациклинового повреждения миокарда.

К более специфическим по сравнению с ЭКГ методам оценки и мониторинга функции сердца принадлежат измерения фракции выброса левого желудочка с помощью эхокардиографии или радионуклидной ангиографии (MUGA). Эти методы необходимо применять регулярно перед началом терапии лекарственным средством и периодически в течение периода лечения для определения острых изменений и после завершения лечения, для определения отсроченной кардиотоксичности. Оценка функции левого желудочка считается обязательной перед каждым дополнительным введением лекарственного средства, которое превышает кумулятивную дозу 450 мг/м2 антрациклина в течение жизни.

Вышеупомянутые тесты методы обследования для мониторинга работы сердца в течение периода терапии антрациклинами следует применять в таком порядке: ЭКГ, измерение фракции выброса левого желудочка, эндомиокардиальная биопсия. Если результаты обследования свидетельствуют о возможном поражении сердца, связанном с применением лекарственного средства, следует тщательно взвесить пользу от продолжения терапии и риск поражения миокарда.

Пациентам с кардиологическими заболеваниями, нуждающимся в лечении, применять препарат можно только в случае, когда польза от лечения превышает риск для пациента.

При применении лекарственного средства пациентам с нарушениями функции сердца необходимо соблюдать осторожность.

Доксорубицина гидрохлорид может вызвать поражение миокарда, включая острую левожелудочковую недостаточность. В случае подозрения на кардиомиопатию, т.е. если фракция выброса левого желудочка существенно уменьшилась по сравнению со значениями до начала терапии и/или фракция выброса левого желудочка ниже прогностически релевантного значения (например, <45%), можно рассмотреть целесообразность проведения миокардиальной биопсии и необходимо тщательно оценить пользу от продолжения терапии по сравнению с риском развития необратимого поражения сердца. Риск кардиомиопатии, вызванной доксорубицином гидрохлоридом, конечно пропорционален кумулятивному влиянию лекарственного средства. Связь между кумулятивной дозой лекарственного средства и риском сердечной токсичности не определена.

Застойная сердечная недостаточность вследствие кардиомиопатии может развиться неожиданно, без предварительных изменений на ЭКГ, и может также наблюдаться через несколько недель после прекращения терапии.

Следует соблюдать осторожность в случае пациентов, которым применяли другие антрациклины. При расчете общей дозы доксорубицина гидрохлорида нужно обязательно учитывать любое предварительное (или сопутствующее) применение кардиотоксических соединений, таких как другие антрациклины/антрахиноны или, например, 5-фторурацил. Кардиотоксичность также может возникать при кумулятивных дозах антрациклина ниже 450 мг/м2 у пациентов с предшествующим облучением средостения или у тех, кто получает сопутствующую терапию циклофосфамидом.

Профиль кардиологической безопасности схемы дозирования лекарственного средства, рекомендованного в случае как рак молочной железы, так и рака яичников (50 мг/м2), подобен профилю безопасности лекарственного средства при его применении в дозе 20 мг/м2 пациентам со СПИД-ассоциированной саркомой Капоши.

Миелосупрессия

Большинство пациентов, которые получают курс лечения Дополо, имеют начальную миелосуперсию вследствие таких факторов как, например, ВИЧ-инфицирование или многократные курсы сопутствующего или предшествующего медикаментозного лечения, или опухоли с вовлечением костного мозга. Существуют данные, что у пациенток с раком яичников, которым лекарственное средство применяли в дозе 50 мг/м2, миелосупрессия была обычно легкой или умеренной степени тяжести, обратимого характера и не сопровождалась эпизодами нейтропенической инфекции или сепсиса. Известно, что при клиническом исследовании по сравнению доксорубицина гидрохлорида и топотекана частота сепсиса, связанного с применением лекарственного средства, в группе пациенток с раком яичников, которым применяли доксорубицина гидрохлорид, была существенно ниже, чем в группе применения Топотекана. Небольшая частота случаев миелосупрессии наблюдалась у пациентов с метастатическим раком молочной железы, которым применяли доксорубицина гидрохлорид в клиническом исследовании терапии первой линии. В отличие от применения лекарственного средства пациенткам с раком яичников, у лиц со СПИД-ассоциированной саркомой Капоши миелосупрессия очевидно является дозоограничивающим нежелательным эффектом. В связи с возможным угнетением костного мозга во время проведения терапии лекарственным средством необходимо проверять картину крови, по меньшей мере перед введением каждой дозы лекарственного средства.

Стойка тяжелая миелосупрессия может привести к развитию суперинфекции или кровотечения.

В контролируемых клинических исследованиях с участием пациентов с СПИД-ассоциированной саркомой Капоши по сравнению с применением блеомицина/винкристина частота оппортунистических инфекций была заметно большей для терапии лекарственным средством. Пациенты и врачи должны знать об их высокой частоте возникновения и принимать соответствующие меры.

Вторичные злокачественные гематологические заболевания

Как и при применении других антинеопластических средств, повреждающих ДНК, у пациентов, получавших комбинированную терапию с доксорубицином, регистрировались случаи вторичной острой миелоидной лейкемии и миелодисплазий. Поэтому всем пациентам, которым применяют доксорубицин, необходим контроль гематологических показателей.

Вторичные новообразования ротовой полости

Известны случаи вторичного рака ротовой полости, которые были зарегистрированы у пациентов после длительного (более 1 года) применения доксорубицина гидрохлорида или у тех, кто получал кумулятивные дозы лекарственного средства более 720 мг/м2. Случаи вторичного рака ротовой полости диагностировали как при применении доксорубицина гидрохлорида, так и в течение периода до 6 лет после введения последней дозы. Пациентов следует периодически осматривать на наличие язв в ротовой полости или какого-либо дискомфорта в ротовой полости, что может указывать на вторичный рак ротовой полости. Переменная фармакокинетика и селективное тканевое распределение липосомального доксорубицина, которые способствуют возникновению повышенного токсического воздействия на кожу и мукозита по сравнению со свободным доксорубицином, могут играть важную роль в развитии вторичных злокачественных новообразований ротовой полости при длительном применении.

Реакции, связанные с инфузией

Серьезные, иногда угрожающие жизни реакции, связанные с инфузией, характеризующихся одним или более из следующих симптомов: приливы крови к лицу, лихорадка, астма, гиперемия, крапивница, сыпь, головная боль, боль в грудной клетке, лихорадка, гипертензия, тахикардия, зуд, потливость, одышка, отек лица, озноб, боль в спине, чувство сжатия в груди и горле, бронхоспазм, апноэ, цианоз, гипотензия, синкопе, могут возникать через несколько минут после начала инфузии препарата. В очень редких случаях также наблюдались судороги. Для устранения этих симптомов обычно достаточно временно прекратить инфузию без применения дополнительной терапии. Необходимо держать наготове лекарственные средства для лечения таких симптомов (например, антигистаминные лекарственные средства, кортикостероиды, адреналин и противосудорожные средства), а также оборудование для проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии. Для большинства пациентов курс лечения может быть восстановлен после устранения всех симптомов без повторного возникновения. Реакции на инфузию редко возникают после первого цикла лечения. Чтобы свести к минимуму риск инфузионных реакций, начальную дозу следует вводить со скоростью не более 1 мг/мин, с последующим повышением дозы при хорошей переносимости препарата (см. раздел «Способ применения и дозы»). В случае возникновения тяжелых или угрожающих жизни реакций, связанных с инфузией, введение препарата следует прекратить.

Сахарный диабет

Следует принять во внимание, что каждый флакон Дополо содержит сахарозу и вводится вместе с 5% (50 мг/мл) раствором глюкозы для инфузий.

Частые нежелательные реакции, требующие коррекции дозы или отмены лекарственного средства, перечислены в разделе «Побочные реакции».

Больные с наследственной непереносимостью сахарозы

Данное лекарственное средство содержит в своем составе сахарозу. Не следует принимать больным с наследственной непереносимостью сахарозы.