витамины А, Е — антиоксиданты, предотвращающие повреждение клеточных структур свободными радикалами и преждевременное старение.

Биотин — источник серы, участвует в синтезе белка коллагена, таким образом, положительно влияет на структуру кожи, волос и ногтей.

Омега-3 — класс полиненасыщенных жирных кислот, которые наш организм не может синтезировать самостоятельно. Доказано, что ежедневное употребление омега-3 кислот служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений суставов, улучшает зрение, состояние кожи и волос.

Коэнзим Q10 — надежная защита от УФ-излучения с целью снижения пигментации и профилактики появления морщин.

Цинк обладает антибактериальными свойствами, что немаловажно для ухода за кожей после косметологических процедур. Регулирует деятельность сальных желез, помогает справиться с жирным блеском и улучшить состояние кожи.

Селен — минерал с антиоксидантным действием. Необходим для многих процессов в организме.