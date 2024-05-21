АЕВИТ ПРЕМИУМ (AEVIT PREMIUM) (350158) - инструкция по применению Диетические добавки
АЕВИТ ПРЕМИУМ инструкция по применению
Характеристика
витамины А, Е — антиоксиданты, предотвращающие повреждение клеточных структур свободными радикалами и преждевременное старение.
Биотин — источник серы, участвует в синтезе белка коллагена, таким образом, положительно влияет на структуру кожи, волос и ногтей.
Омега-3 — класс полиненасыщенных жирных кислот, которые наш организм не может синтезировать самостоятельно. Доказано, что ежедневное употребление омега-3 кислот служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений суставов, улучшает зрение, состояние кожи и волос.
Коэнзим Q10 — надежная защита от УФ-излучения с целью снижения пигментации и профилактики появления морщин.
Цинк обладает антибактериальными свойствами, что немаловажно для ухода за кожей после косметологических процедур. Регулирует деятельность сальных желез, помогает справиться с жирным блеском и улучшить состояние кожи.
Селен — минерал с антиоксидантным действием. Необходим для многих процессов в организме.
Рекомендации по употреблению
АЕвит Премиум использовать в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник антиоксидантов, биотина, коэнзима Q10, омега-3 кислот и микроэлементов с целью поддержания нормального состояния и защиты кожи, ногтей и волос от вредного воздействия свободных радикалов.
Взрослым внутрь по 1 капсуле в сутки, во время или после еды, в течение 30 сут, не разжевывая, при необходимости запивать водой.
Повторный курс проводить при необходимости через 3–6 мес.
Не превышать указанное рекомендованное количество для ежедневного потребления.
Перед употреблением проконсультироваться с врачом.
Особые указания
предостережения: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам продукта, период беременности и лактации. Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.