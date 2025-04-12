Зовиракс для инфузий (Zovirax for infusions)
Зовиракс для инфузий инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ацикловир;
1 флакон содержит ацикловира 250 мг;
вспомогательные вещества: натрия гидроксид.
Лекарственная форма
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий.
Основные физико-химические свойства: белый или беловатого цвета порошок, при разведении водой для инъекций быстро образуется свободный от частиц раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Противовирусные средства для системного применения.
Код АТС J05А B01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ацикловир является синтетическим аналогом пуринового нуклеозида с высокой активностью in vitro и in vivo против вирусов герпеса, включающие вирус простого герпеса I и II типов, вирус Varicella zoster, вирус Эпштейна-Барр и цитомегаловирус. В культуре клеток ацикловир имеет наибольшую активность относительно вируса простого герпеса I типа, дальше, по убыванию активности, в отношении вируса простого герпеса II типа, вируса Varicella zoster, вируса Эпштейна-Барр и цитомегаловируса.
Ингибиторная активность ацикловира в отношении вируса простого герпеса I типа, вируса простого герпеса II типа, вируса Varicella zoster и вируса Эпштейна-Барр высокоселективна. Фермент тимидинкиназа в нормальной неинфицированной клетке не использует ацикловир как субстрат, поэтому он имеет очень низкую токсичность в отношении клеток человека. Однако закодированная в вышеупомянутых вирусах тимидинкиназа превращает ацикловир в монофосфат ацикловира, аналог нуклеозида, который дальше превращается в дифосфат, потом в трифосфат. Ацикловира трифосфат взаимодействует с вирусной ДНК-полимеразою и задерживает репликацию вирусной ДНК.
При длительных или повторных курсах лечения тяжелобольных с пониженным иммунитетом могут возникать случаи уменьшенной чувствительности отдельных штаммов вируса, которые могут не отвечать на лечение ацикловиром. Большинство клинических случаев нечувствительности связанны с дефицитом вирусной тимидинкиназы, однако есть сообщения о повреждении тимидинкиназы и ДНК-полимеразы. In vitro взаимодействие отдельных вирусов простого герпеса с ацикловиром может также приводить к формированию менее чувствительных штаммов. Взаимозависимость между чувствительностью отдельных вирусов простого герпеса in vitro и клиническими результатами лечения ацикловиром до конца не выяснена.
Фармакокинетика.
У взрослых конечный период полувыведения при внутривенном введении ацикловира составляет около 2,9 ч. Большинство выводится в неизмененном виде почками. Почечный клиренс ацикловира существенно выше клиренса креатинина, который указывает на то, что вывод препарата осуществляется почками не только путем гломерулярной фильтрации, а и тубулярной секреции.
9-карбоксиметоксиметилгуанин является единственным важным метаболитом ацикловира и составляет около 10–15% количества, что выводится с мочой. Если ацикловир применяют через час после принятия 1 г пробенецида, конечный период полувыведения и площадь под кривой концентрация/время увеличиваются на 18% и 40%, соответственно.
У взрослых средние уровни максимальной концентрации в плазме крови при стационарном состоянии ацикловира (Сssmax) после 1-часовой инфузии 2,5 мг/кг, 5 мг/кг, 10 мг/кг и 15 мг/кг составляют 22,7 мкмоль (5,1 мкг/мл), 43,6 мкмоль (9,8 мкг/мл), 92 мкмоль (20,7 мкг/мл) и 105 мкмоль (23,6 мкг/мл) соответственно. Соответствующие уровне минимальной концентрации в плазме крови при стационарном состоянии ацикловира (Cssmin) через 7 ч были 2,2 мкмоль (0,5 мкг/мл), 3,1 мкмоль (0,7 мкг/мл), 10,2 мкмоль (2, 3 мкг/мл) и 8,8 мкмоль (2 мкг/мл). У детей в возрасте старше 1 года аналогичные уровни Сssmax и Cssmin наблюдались, когда доза 250 мг/м2 была заменена на 5 мг/кг, а дозу 500 мг/м2 заменено на 10 мг/кг.
У новорожденных и младенцев в возрасте младше 3 месяцев, которых лечили введением 10 мг/кг в течение 1 часа с интервалом 8 часов, Сssmax была 61,2 мкмоль (13,8 мкг/мл) и Cssmin была 10,1 мкмоль (2,3 мкг/мл). Конечный уровень полувыведения у этих больных был 3,8 ч. В отдельной группе новорожденных и младенцев в возрасте младше 3 месяцев, которых лечили введением 15 мг/кг каждые 8 часов, были отмечены примерно пропорциональные повышения дозы с Cmax — 83,5 мкмоль (18,8 мкг/мл) и Сmin — 14,1 мкмоль (3,2 мкг/мл).
У людей пожилого возраста общий клиренс снижался соответственно возрасту, что является следствием уменьшения клиренса креатинина, а также небольших изменений в конечном периоде полувыведения.
У больных с хронической почечной недостаточностью средний конечный уровень полувыведения составляет 19,5 ч. Средний уровень полувыведения ацикловира во время гемодиализа составляет 5,7 ч. Уровень ацикловира в плазме крови во время диализа снижается примерно на 60%.
Концентрация в цереброспинальной жидкости составляет около 50% от соответствующей концентрации в плазме крови. Уровень связывания с белками плазмы крови относительно низкий (9–33%) и не меняется при взаимодействии с другими лекарствами.
Показания
Лечение инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у больных с иммунодефицитом и тяжелой генитального герпеса у больных без иммунодефицита.
Профилактика инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, у больных с иммунодефицитом.
Лечение инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster.
Лечение герпетического энцефалита.
Лечение инфекций, вызванных вирусом простого герпеса у новорожденных и младенцев в возрасте младше 3 месяцев.
Противопоказания
Гиперчувствительность к ацикловиру, валацикловиру или другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Клинически важного взаимодействия ацикловира с другими лекарственными средствами не выявлено.
Ацикловир главным образом выделяется в неизмененном виде почками путем канальцевой секреции, поэтому любые лекарства, имеющие аналогичный механизм выделения, могут увеличивать концентрацию ацикловира в плазме крови.
Пробенецид и циметидин увеличивают период полувыведения ацикловира и увеличивают площадь под кривой концентрация/время, но учитывая широкий терапевтический индекс ацикловира корректировать дозы не нужно.
У пациентов, которые одновременно лечились Зовираксом для внутривенного введения и другими препаратами, имеющими аналогичный механизм выделения, возможно потенциальное увеличение в плазме крови концентрации одного или обоих препаратов, или их метаболитов. При одновременном применении ацикловира с иммуносупрессором, который применяется при лечении больных после трансплантации органов, — мофетила микофенолатом — в плазме крови также повышается уровень ацикловира и неактивного метаболита мофетила микофенолата.
При применении лития одновременно с высокой дозой ацикловира внутривенно, необходимо тщательно контролировать концентрацию лития в плазме крови из-за риска токсичности лития.
Осторожность (с контролем функции почек) нужна также при назначении Зовиракса для внутривенного введения с препаратами, влияющими на функцию почек (такими как циклоспорин, такролимус).
Экспериментальное исследование пяти мужчин указывает на то, что сопутствующая терапия ацикловиром увеличивает AUC полностью введенного теофиллина примерно на 50%. Рекомендуется измерять концентрацию в плазме крови при одновременной терапии ацикловиром.
Особенности применения
Адекватный уровень гидратации необходимо поддерживать пациентам, которые получают ацикловир внутривенно или высокие дозы ацикловира перорально.
Внутривенные дозы следует вводить путем инфузии в течение одного часа, чтобы избежать оседания ацикловира в почках. Необходимо избегать быстрой или болюсной инъекции.
Риск поражения почек увеличивается при применении других нефротоксических препаратов. Необходимо быть внимательными при применении ацикловира внутривенно вместе с другими нефротоксичными препаратами.
Пациенты с почечной недостаточностью и пациенты пожилого возраста
Ацикловир выводится из организма главным образом путем почечного клиренса, поэтому больным с почечной недостаточностью следует дозу уменьшать (см. «Дозы и способ применения»). У больных пожилого возраста также большая вероятность нарушения функции почек, поэтому для этой группы пациентов также возможно уменьшение дозы. Обе эти группы (больные с почечной недостаточностью и пациенты пожилого возраста) являются группами риска возникновения неврологических побочных реакций и поэтому должны находиться под пристальным контролем. По полученным данным, такие реакции является в общем оборотными в случае прекращения лечения (см. раздел «Побочные реакции»).
Длительные или повторные курсы лечения ацикловиром лиц с очень ослабленным иммунитетом могут привести к выделению вирусных штаммов с пониженной чувствительностью, которые могут не отвечать на длительное лечение ацикловиром.
У больных, получающих высокие дозы препарата внутривенно, например для лечения герпетического энцефалита, следует принимать во внимание показатели функции почек, особенно в случаях дегидратации или почечной недостаточности.
Разведенный Зовиракс для внутривенных инфузий имеет рН примерно 11,0 и не должен назначаться для перорального приема. Препарат содержит натрий (26 мг, около 1,13 ммоль). Это должно быть принято во внимание у пациентов, находящихся на натрий контролируемой диете.
Способ применения и дозы
Применяют путем медленной инфузии в течение не менее 1 часа.
Курс лечения Зовираксом для внутривенного введения обычно длится 5 дней, но он может быть изменен в зависимости от состояния пациента и соответствующей реакции на терапию. Лечение герпетического энцефалита длится обычно 10 дней. Лечение инфекций у новорожденных, вызванных вирусом простого герпеса, длится обычно 14 дней при поражении кожи и слизистых оболочек и 21 день — при диссеминации и поражении центральной нервной системы.
Продолжительность профилактического применения Зовиракса для внутривенного введения определяется продолжительностью периода риска инфицирования.
Для лечения инфекций, вызванных вирусом простого герпеса (за исключением герпетического энцефалита) или вирусом Varicella zoster, Зовиракс для внутривенного введения следует назначать в дозе 5 мг/кг каждые 8 часов при условии нормальной функции почек.
Для лечения инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster, у больных с иммунодефицитом или больных герпетическим энцефалитом Зовиракс для внутривенного введения следует назначать в дозе 10 мг/кг массы тела каждые 8 часов при условии нормальной функции почек.
Пациентам с ожирением, следует назначать дозу из расчета на идеальную, а не на реальную массу тела.
Дети
Дозы для детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет рассчитываются на единицу поверхности тела.
Для лечения инфекций, вызванных вирусом простого герпеса (за исключением герпетического энцефалита) или вирусом Varicella zoster, Зовиракс для внутривенного введения следует назначать в дозе 250 мг/м2 каждые 8 часов при условии нормальной функции почек.
Для лечения инфекций, вызванных вирусом Varicella zoster, у детей с иммунодефицитом или с герпетическим энцефалитом Зовиракс для внутривенного введения назначают в дозе 500 мг/м2 каждые 8 часов при условии нормальной функции почек.
Доза Зовиракса для внутривенного введения новорожденным и младенцам в возрасте младше 3 месяцев рассчитывается на основе массы тела ребенка.
Рекомендуемый режим лечения для новорожденных и младенцев в возрасте младше 3 месяцев с инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса, является 20 мг/кг/массы тела каждые 8 часов в течение 21 дней при диссеминированной форме и поражении центральной нервной системы или 14 дней при заболевании, которое ограничивается кожей и слизистыми оболочками.
Детям и младенцам с нарушением функции почек дозу следует модифицировать согласно степени нарушения этой функции (см. Больные с почечной недостаточностью).
Больные пожилого возраста
Следует иметь в виду возможность нарушения функции почек у больных пожилого возраста, и дозу препарата нужно соответственно изменить (см. Больные с почечной недостаточностью). Следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Больные с почечной недостаточностью
Внутривенно Зовиракс нужно с осторожностью применять для лечения больных с почечной недостаточностью. Следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.
Нижеприведенные изменения в дозировании необходимо сделать в зависимости от показателей клиренса креатинина.
Взрослые:
|Клиренс креатинина
|Рекомендуемая доза
|25 — 50 мл/мин
|5–10 мг/кг массы тела каждые 12 часов
|10 — 25 мл/мин
|5–10 мг/кг массы тела каждые 24 часа
|0 (анурия) — 10 мл/мин
|Для больных, находящихся на длительном амбулаторном перитонеальном диализе или на гемодиализе, 2,5–5 мг/кг каждые 24 часа и после сеанса гемодиализа
Дети:
|Клиренс креатинина
|Рекомендуемая доза
|25 — 50 мл/мин/1,73 м2
|250–500 мг/кг/м2 или 20 мг/кг массы тела каждые 12 часов
|10 — 25 мл/мин/1,73 м2
|250–500 мг/кг/м2 или 20 мг/кг массы тела каждые 24 часа
|0 (анурия) — 10 мл/мин/1,73 м2
|Для больных, находящихся на длительном амбулаторном перитонеальном диализе или гемодиализе, 125–250 мг/кг/м2 или 10 мг/кг массы тела каждые 24 часа и после сеанса гемодиализа
Способ введения
Необходимую дозу Зовиракса вводят путем медленной внутривенной инфузии в течение не менее 1 часа независимо от вводимой дозы.
Сначала содержимое флакона Зовиракса для внутривенного введения нужно растворить в соответствующем объеме воды для инъекций или в 0,9% растворе хлорида натрия. Для получения раствора, 1 мл которого будет содержать 25 мг ацикловира, 250 мг препарата растворяют в 10 мл воды.
После добавления жидкости следует слегка встряхнуть флакон, пока его содержание полностью не растворится.
Для получения раствора для внутривенного введения приготовленный, как указано выше, раствор дальше разводят до получения концентрации не более 5 мг/мл (0,5%): раствор, образовавшийся после растворения 250 мг ацикловира в 10 мл воды для инъекций (или 0,9% растворе натрия хлорида), добавляется к выбранному раствору для инфузий, как будет указано ниже.
Для детей и младенцев, когда необходимо свести к минимуму объем вводимой жидкости, рекомендуется, чтобы 4 мл разбавленного раствора (100 мг ацикловира) добавлялись к 20 мл жидкости для инфузий.
Для взрослых рекомендованный объем жидкости для инфузий должен быть не менее 100 мл, даже если концентрация ацикловира будет ниже 0,5%. Поэтому 100 мл жидкости для инфузий необходимо использовать для ввода Зовиракса в дозах 250 мг и 500 мг (10 или 20 мл разбавленного раствора). При необходимости применения больших доз препарата (500 — 1000 мг ацикловира) объем жидкости для инфузий нужно увеличить до 200 мл.
После растворения, как рекомендовано выше, Зовиракс для внутривенного введения совместим с нижеприведенными жидкостями для приготовления инфузионных растворов и сохраняет стабильность в течение 12 часов при комнатной температуре (15 °С-25 °С):
- 0,45% или 0,9% раствор натрия хлорида;
- 0,18% раствор натрия хлорида и 4% раствор глюкозы;
- 0,45% раствор натрия хлорида и 2,5% раствор глюкозы;
- раствор Хартмана.
При приготовлении растворов для внутривенных инфузий, как указано выше, образуется концентрация ацикловира не более 0,5%.
В связи с тем, что Зовиракс для внутривенного введения не содержит каких-либо антимикробных консервантов, растворение и разведение препарата следует проводить в асептических условиях непосредственно перед применением, неиспользованные остатки раствора следует утилизировать.
Если появляется помутнение или кристаллизация, такие растворы непригодны для применения и уничтожаются.
Дети
Применяют с рождения.
Побочные реакции
Побочные действия, сведения о которых приведены ниже, классифицированы по органам и системам и по частоте возникновения. Категории по частоте возникновения: очень часто ≥ 1/10, часто ≥ 1/100 и <1/10, нечасто ≥ 1/1000 и <1/100, редко ≥ 1/10000 и <1/1000, очень редко <1/10000.
Кровь и лимфатическая система
Нечасто: снижение гематологических показателей (анемия, тромбоцитопения, лейкопения).
Иммунная система
Очень редко: анафилаксия.
Психические расстройства и расстройства со стороны нервной системы
Очень редко: головная боль, головокружение, возбуждение, спутанность сознания, тремор, атаксия, дизартрия, галлюцинации, психотические симптомы, судороги, сонливость, энцефалопатия, кома.
Вышеприведенные неврологические реакции является в общем обратными и обычно наблюдаются при применении для лечения больных с почечной недостаточностью и другими факторами риска (см. раздел «Особенности применения»).
Сердечно-сосудистая система
Часто: флебит.
Респираторная система и органы грудной клетки
Очень редко: одышка.
Гастроэнтерологическая система
Часто: тошнота, рвота.
Очень редко: диарея, боль в животе.
Гепатобилиарная система
Часто: обратимое повышение уровня печеночных ферментов.
Очень редко: обратимое повышение уровня билирубина, желтуха, гепатит.
Кожа и подкожные ткани
Часто: зуд, крапивница, сыпь (включая светочувствительность).
Нечасто: учащенное диффузное выпадение волос. Поскольку выпадение волос может быть связано с большим количеством болезней и лекарств, четкой связи с ацикловиром не выявлено.
Очень редко: ангионевротический отек.
Почки и мочевыделительная система
Часто: повышение уровня мочевины и креатинина в крови.
Это может быть связано с нарушением водно-электролитного обмена.
Для того чтобы избежать этого эффекта, препарат не следует вводить путем внутривенного болюса, а лишь путем медленной инфузии продолжительностью не менее 1 часа.
Очень редко: нарушение функции почек, острая почечная недостаточность, боль в почках.
Нужно поддерживать адекватную гидратацию этих больных. Нарушение функции почек, как правило, быстро проходит после регидратационной терапии и/или уменьшения дозы или полной отмены препарата. Развитие острой почечной недостаточности, однако, может наблюдаться в исключительных случаях.
Боль в почках может быть ассоциирован с почечной недостаточностью и кристаллурией.
Общие расстройства
Очень редко: утомляемость, лихорадка, местные воспалительные реакции.
Тяжелые местные воспалительные реакции, которые иногда приводят к повреждению кожи, наблюдаются при введении Зовиракса, когда он по неосторожности попадает в околососудистые ткани.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Готовый раствор не замораживать.
Упаковка
Лиофилизат в стеклянных флаконах. По 5 флаконов в контурной картонной упаковке в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ГлаксоСмитКляйн Мануфактуринг С.п.А. (Италия)/GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. (Italy).