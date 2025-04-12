Фармакодинамика.

Ацикловир является синтетическим аналогом пуринового нуклеозида с высокой активностью in vitro и in vivo против вирусов герпеса, включающие вирус простого герпеса I и II типов, вирус Varicella zoster, вирус Эпштейна-Барр и цитомегаловирус. В культуре клеток ацикловир имеет наибольшую активность относительно вируса простого герпеса I типа, дальше, по убыванию активности, в отношении вируса простого герпеса II типа, вируса Varicella zoster, вируса Эпштейна-Барр и цитомегаловируса.

Ингибиторная активность ацикловира в отношении вируса простого герпеса I типа, вируса простого герпеса II типа, вируса Varicella zoster и вируса Эпштейна-Барр высокоселективна. Фермент тимидинкиназа в нормальной неинфицированной клетке не использует ацикловир как субстрат, поэтому он имеет очень низкую токсичность в отношении клеток человека. Однако закодированная в вышеупомянутых вирусах тимидинкиназа превращает ацикловир в монофосфат ацикловира, аналог нуклеозида, который дальше превращается в дифосфат, потом в трифосфат. Ацикловира трифосфат взаимодействует с вирусной ДНК-полимеразою и задерживает репликацию вирусной ДНК.

При длительных или повторных курсах лечения тяжелобольных с пониженным иммунитетом могут возникать случаи уменьшенной чувствительности отдельных штаммов вируса, которые могут не отвечать на лечение ацикловиром. Большинство клинических случаев нечувствительности связанны с дефицитом вирусной тимидинкиназы, однако есть сообщения о повреждении тимидинкиназы и ДНК-полимеразы. In vitro взаимодействие отдельных вирусов простого герпеса с ацикловиром может также приводить к формированию менее чувствительных штаммов. Взаимозависимость между чувствительностью отдельных вирусов простого герпеса in vitro и клиническими результатами лечения ацикловиром до конца не выяснена.

Фармакокинетика.

У взрослых конечный период полувыведения при внутривенном введении ацикловира составляет около 2,9 ч. Большинство выводится в неизмененном виде почками. Почечный клиренс ацикловира существенно выше клиренса креатинина, который указывает на то, что вывод препарата осуществляется почками не только путем гломерулярной фильтрации, а и тубулярной секреции.

9-карбоксиметоксиметилгуанин является единственным важным метаболитом ацикловира и составляет около 10–15% количества, что выводится с мочой. Если ацикловир применяют через час после принятия 1 г пробенецида, конечный период полувыведения и площадь под кривой концентрация/время увеличиваются на 18% и 40%, соответственно.

У взрослых средние уровни максимальной концентрации в плазме крови при стационарном состоянии ацикловира (Сssmax) после 1-часовой инфузии 2,5 мг/кг, 5 мг/кг, 10 мг/кг и 15 мг/кг составляют 22,7 мкмоль (5,1 мкг/мл), 43,6 мкмоль (9,8 мкг/мл), 92 мкмоль (20,7 мкг/мл) и 105 мкмоль (23,6 мкг/мл) соответственно. Соответствующие уровне минимальной концентрации в плазме крови при стационарном состоянии ацикловира (Cssmin) через 7 ч были 2,2 мкмоль (0,5 мкг/мл), 3,1 мкмоль (0,7 мкг/мл), 10,2 мкмоль (2, 3 мкг/мл) и 8,8 мкмоль (2 мкг/мл). У детей в возрасте старше 1 года аналогичные уровни Сssmax и Cssmin наблюдались, когда доза 250 мг/м2 была заменена на 5 мг/кг, а дозу 500 мг/м2 заменено на 10 мг/кг.

У новорожденных и младенцев в возрасте младше 3 месяцев, которых лечили введением 10 мг/кг в течение 1 часа с интервалом 8 часов, Сssmax была 61,2 мкмоль (13,8 мкг/мл) и Cssmin была 10,1 мкмоль (2,3 мкг/мл). Конечный уровень полувыведения у этих больных был 3,8 ч. В отдельной группе новорожденных и младенцев в возрасте младше 3 месяцев, которых лечили введением 15 мг/кг каждые 8 часов, были отмечены примерно пропорциональные повышения дозы с Cmax — 83,5 мкмоль (18,8 мкг/мл) и Сmin — 14,1 мкмоль (3,2 мкг/мл).

У людей пожилого возраста общий клиренс снижался соответственно возрасту, что является следствием уменьшения клиренса креатинина, а также небольших изменений в конечном периоде полувыведения.

У больных с хронической почечной недостаточностью средний конечный уровень полувыведения составляет 19,5 ч. Средний уровень полувыведения ацикловира во время гемодиализа составляет 5,7 ч. Уровень ацикловира в плазме крови во время диализа снижается примерно на 60%.

Концентрация в цереброспинальной жидкости составляет около 50% от соответствующей концентрации в плазме крови. Уровень связывания с белками плазмы крови относительно низкий (9–33%) и не меняется при взаимодействии с другими лекарствами.