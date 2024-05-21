Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик протеиновый 4энерджи (Protein bar 4energy)

Батончик протеиновый 4энерджи (Protein bar 4energy) (349478) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Батончик протеиновый 4энерджи (Protein bar 4energy)
Цена в городе Киев
от 20,61 грн
Без рецепта
1 шт от 20,61 грн 1 шт от 22,39 грн
В наличии в 20 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Вес
40 г
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия