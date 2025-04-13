Батончик протеиновый 4энерджи (Protein bar 4energy)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ С ВИШНЕЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ 4ENERGY ДОБАВКА ДИЕТИЧ. К РАЦИОНУ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 40 г №1
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Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ С ВИШНЕЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ 4ENERGY ДОБАВКА ДИЕТИЧ. К РАЦИОНУ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 40 г №1
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Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ СО ВКУСОМ ЛЕСНЫХ ЯГОД ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТ. ГЛАЗУРЬЮ 4ENERGY ДОБАВКА ДИЕТИЧ. К РАЦИОНУ СПОРТСМЕНОВ 40 г №1
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Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ С ВИШНЕЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ 4ENERGY ДОБАВКА ДИЕТИЧ. К РАЦИОНУ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 40 г №1
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29,80
Экономия при брони: -7,73 грн
БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ СО ВКУСОМ ЛЕСНЫХ ЯГОД ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТ. ГЛАЗУРЬЮ 4ENERGY ДОБАВКА ДИЕТИЧ. К РАЦИОНУ СПОРТСМЕНОВ 40 г №1
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30,80
Экономия при брони: -7,97 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ С ВИШНЕЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ 4ENERGY ДОБАВКА ДИЕТИЧ. К РАЦИОНУ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 40 г №1
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Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ С ВИШНЕЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ 4ENERGY ДОБАВКА ДИЕТИЧ. К РАЦИОНУ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 40 г №1
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Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ С ВИШНЕЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ 4ENERGY ДОБАВКА ДИЕТИЧ. К РАЦИОНУ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 40 г №1
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Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ СО ВКУСОМ ЛЕСНЫХ ЯГОД ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТ. ГЛАЗУРЬЮ 4ENERGY ДОБАВКА ДИЕТИЧ. К РАЦИОНУ СПОРТСМЕНОВ 40 г №1
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Фармация
Киев, ул. Предславинская, 9
2.6 км
БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ С ВИШНЕЙ ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ 4ENERGY ДОБАВКА ДИЕТИЧ. К РАЦИОНУ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 40 г №1
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30,00
Экономия при брони: -7,74 грн
БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ СО ВКУСОМ ЛЕСНЫХ ЯГОД ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТ. ГЛАЗУРЬЮ 4ENERGY ДОБАВКА ДИЕТИЧ. К РАЦИОНУ СПОРТСМЕНОВ 40 г №1
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30,40
Экономия при брони: -7,82 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
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Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
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Аптека оптовых цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
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Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
БАТОНЧИК ПРОТЕИНОВЫЙ СО ВКУСОМ ЛЕСНЫХ ЯГОД ГЛАЗИРОВАННЫЙ КОНДИТ. ГЛАЗУРЬЮ 4ENERGY ДОБАВКА ДИЕТИЧ. К РАЦИОНУ СПОРТСМЕНОВ 40 г №1
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Фармация
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
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21,12
Экономия при брони: -0,77 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
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Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
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Аптека оптовых цен
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
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Аптека оптовых цен
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
4.1 км
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Аптека оптовых цен
Киев, ул. Соломенская, 36
4.1 км
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Киев, ул. Соломенская, 21
4.2 км
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