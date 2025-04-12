Подготовка шприц-ручки ФлексПен®. Проверьте название и цвет на этикетке, чтобы убедиться, что в шприц-ручке ФлексПен® содержится необходимый тип инсулина. Это особенно важно, если Вы применяете более чем один тип инсулина. Если ввести нерекомендованный тип инсулина, Ваш уровень сахара в крови может резко повыситься или понизиться. Начало применения новой шприц-ручки:

А. Перед использованием инсулин должен нагреться до комнатной температуры. Это облегчает ресуспендирование. Снимите колпачок с шприц-ручки.

В. Перед первой инъекцией новой шприц-ручкой необходимо ресуспендировать инсулин. Переворачивайте шприц-ручку 20 раз вверх и вниз между двумя положениями, таким образом, чтобы стеклянный шарик двигался с одного конца картриджа к другому. Повторяйте, пока жидкость не станет равномерно белой и мутной. Перед каждой следующей инъекцией переворачивать шприц-ручку вверх и вниз между двумя положениями не менее 10 раз, пока жидкость не станет равномерно белой и мутной. Перед каждой инъекцией необходимо убедиться в том, что инсулин ресуспендирован. Это может снизить риск резкого повышения или снижения уровня сахара в крови. После ресуспендирования сразу же выполнить следующие действия для проведения инъекции.

Убедиться в том, что в картридже оставалось как минимум 12 единиц инсулина, что даст возможность ресуспендировать содержимое. Если в картридже осталось менее 12 единиц, следует использовать новый Микстард® 30 НМ ФлексПен ® . 12 единиц отмечено на шкале количества оставшегося инсулина.

Присоединение иглы. C. Удалить защитную мембрану с новой одноразовой иглы. Плотно навинтить иглу на шприц-ручку ФлексПен®.

D. Снять большой внешний колпачок иглы. Не выбрасывать его.

E. Снять внутренний колпачок иглы и выбросить его. Никогда не пробуйте снова надеть снятый внутренний колпачок иглы, так как можно пораниться иглой.

* Всегда использовать новую иглу для каждой инъекции. Это уменьшит риск контаминации, инфицирования, истечения инсулина, блокировки иглы и неточного дозирования. * Будьте осторожны, чтобы не согнуть и не повредить иглу перед использованием.

Проверка течения инсулина. Перед каждой инъекцией при нормальном использовании в картридже может накапливаться небольшой объем воздуха. Чтобы предотвратить инъекции воздуха и обеспечить введение необходимой дозы, следует выполнить нижеуказанное:

F. Выставить селектором дозы 2 единицы.

G. Удерживая шприц-ручку ФлексПен ® вертикально иглой вверх, постучать осторожно пальцем по картриджу несколько раз, чтобы пузырьки воздуха собрались в верхней части картриджа.

H. Удерживая шприц-ручку вертикально иглой вверх, нажать пусковую кнопку. При этом селектор дозы вернется к нулевой отметке. На кончике иглы должна появиться капля инсулина. Если этого не произошло, следует заменить иглу и повторить эту процедуру не более 6 раз. Если капля инсулина все же не появляется, это указывает на то, что шприц-ручка испорчена и следует использовать новую шприц-ручку.

* Перед проведением инъекции всегда необходимо убедиться, что капля появилась на кончике иглы. Это подтвердит, что инсулин поступает через иглу. Если капля не появилась, Вы не сможете ввести инсулин, даже если селектор дозы будет двигаться. Это указывает на то, что игла заблокирована или повреждена. * Всегда проверяйте движение инсулина через иглу перед инъекцией. Если Вы этого не сделаете, Вы можете ввести мало инсулина или совсем его ввести. Это может привести к повышению уровня сахара в крови.

Выставление дозы. Убедиться, что селектор дозы установлен на «0». I. Повернуть селектор дозы, чтобы выбрать необходимое количество единиц для инъекции. Доза может быть откорректирована как в сторону увеличения, так и уменьшения вращением селектора дозы в соответствующем направлении. При вращении селектора следить за тем, чтобы случайно не нажать пусковую кнопку, поскольку это приведет к утечке инсулина. Невозможно выставить дозу, которая превышает количество единиц, оставшееся в картридже.

* Всегда используйте селектор дозы и указатель, чтобы увидеть, сколько единиц Вы набрали перед инъекцией инсулина. * Не считайте щелчок шприц-ручки для выбора дозы. Если Вы выбрали и ввели неправильную дозу инсулина, то уровень сахара в крови может повыситься или понизиться. Не используйте шкалу оставшегося количества инсулина, потому что она показывает только приблизительное количество инсулина, которое осталось в Вашей шприц-ручке.

Введение инсулина. Ввести иглу под кожу. Придерживайтесь техники выполнения инъекции, которой Вас научил врач или медсестра.

J. Ввести дозу, надавливая до конца пусковую кнопку, пока «0» не сравнится с указателем дозы. Будьте внимательны, чтобы во время выполнения инъекции нажимать только пусковую кнопку. Вращение селектора дозы не приведет к введению инсулина.

K. Удерживать пусковую кнопку полностью нажатой, оставляя иглу под кожей не менее 6 секунд. Это обеспечивает введение полной дозы препарата. Вытянуть иглу из-под кожи и отпустить пусковую кнопку. Всегда нужно убедиться в том, что индикатор дозы вернулся к «0» после инъекции. Если индикатор дозы остановился перед тем, как вернулся к «0», полная доза не была введена, что может повлиять на повышение уровня сахара в крови.

L. Закрыть иглу большим внешним колпачком, не касаясь ее. Когда игла будет полностью накрыта большим внешним колпачком, осторожно прижать колпачок, а затем открутить иглу. Осторожно утилизировать иглу и надеть колпачок на шприц-ручку.

Удалять иглу после каждой инъекции и хранить Микстард® 30 НМ ФлексПен ® без присоединенной иглы. Это уменьшит риск контаминации, инфицирования, истечения инсулина, блокировки иглы и неточности дозировки.