Спирт этиловый 96% (Ethanol aethylicus 96%)
Спирт этиловый 96% инструкция по применению
Состав
действующее вещество: этанол;
не менее 95,1% об./об. (92,6% м/м) и не более 96,9% об./об. (95,2% м/м) этанола, а также вода.
Лекарственная форма
Раствор для наружного применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопичная.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТС D08A X08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Оказывает "дубильное" действие на кожу и слизистые оболочки.
Фармакокинетика.
При местном применении не всасывается через кожу.
Показания
Дезинфекция кожи рук.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность. Нельзя применять при острых воспалительных процессах кожи. Детский возраст до 14 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.
Способ применения и дозы
Наружно — наносят на кожу с помощью ватных тампонов, салфеток.
Дети
Не применять детям в возрасте до 14 лет.
Побочные реакции
При местном применении — раздражение кожи или слизистых оболочек.
В случае появления каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от огня.
Упаковка
По 100 мл во флаконах стеклянных.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».