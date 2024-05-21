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Абифол (Abifol) (348039) - инструкция по применению Диетические добавки

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Абифол (Abifol)
Цена в городе Киев
от 376,80 грн
Без рецепта
30 шт от 376,80 грн 30 шт от 537,74 грн
В наличии в 385 аптеках
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Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.2. Диетические добавки — источники витаминных комплексов 10.7 Диетические добавки, способствующие нормализации овуляции и влияющие на качество ооцитов.