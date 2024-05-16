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Абифол порошок саше 2 г, №30 - Киев (870638) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
Всего: упаковка (2)
629,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
540,22 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
629,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 16
Всего: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 19
Всего: упаковка (1)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 3-А
Всего: саше (10)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
580,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 14
Всего: упаковка (1)
538,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
540,22 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 15-К
Всего: упаковка (1)
624,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 12
Всего: саше (5)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ушинского, 23
Всего: упаковка (1)
582,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: саше (20)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 10
Всего: саше (15)
540,22 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 6-А
Всего: саше (20)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 39-В
Всего: саше (10)
537,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
Всего: упаковка (1)
537,74 грн