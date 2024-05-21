Валео-Дорм таблетки содержат мелатонин (агонист МТ 1 - и МТ 2 -рецепторов), который способствует улучшению сна.

Мелатонин — природный гормон человека, продуцируемый шишковидной железой головного мозга (эпифизом), сетчаткой глаз и некоторыми другими тканями здорового человека. Синтез и секреция мелатонина усиливаются во время темноты и снижаются под воздействием света. Около 80% мелатонина синтезируется ночью. Секреция мелатонина начинается вскоре после захода солнца, достигает пика в середине ночи (между 2 и 4 ч) и постепенно снижается во второй половине ночи. Мелатонин реализует эффекты через специфические мелатониновые рецепторы 1-го и 2-го типа (соответственно МТ 1 и МТ 2 ).

Мелатонин регулирует циркадные ритмы (ритм сон/пробуждение, активность/отдых), влияет на регуляцию температуры тела, пульса, функции печени, почек, а также некоторые эндокринные ритмы.

Дополнительное употребление мелатонина способствует увеличению продолжительности сна, улучшению его качества, укорочению времени, необходимого человеку для засыпания и балансировки (перезагрузки) циркадных ритмов сон/пробуждение и других, в том числе в связи с изменением часовых поясов.

Мелатонин влияет на регуляцию расхода энергии, изменение массы тела и функционирование иммунной системы. Исследования продемонстрировали связь концентрации мелатонина со снижением настроения человека, сезонной зимней депрессией и тревожностью.

Среди прочего, мелатонин влияет на регуляцию энергозатрат и изменение массы тела, известно его взаимодействие с МТ 2 -рецепторами жировой ткани и способность противодействовать увеличению массы тела, связанному с возрастом человека; мелатонин проявляет прямой иммуномодулирующий эффект и стимулирует продукцию некоторых иммуноактивных соединений (цитокинов и интерлейкинов) организма человека; мелатонин обладает антиоксидантными свойствами и способен активно поглощать свободные радикалы. Мелатонин всасывается в пищеварительном тракте не полностью (согласно различным данным не более чем 37%), поэтому содержащийся в таблетках изомальт специально подобран для лучшего его высвобождения.

Эффект от употребления мелатонина возможно уже ощутить при употреблении 1 мг перед сном. Также положительный эффект наблюдается при употреблении минимальной дозы мелатонина (0,5 мг) перед сном в первый день путешествия и последующие несколько дней после прибытия в пункт назначения.

Валео-Дорм Дуо создан для облегчения засыпания и уменьшения признаков нервозности, тревожности, раздражительности, приводящих к расстройствам сна и бессоннице!

Валео-Дорм Дуо — комбинация двух компонентов в различных блистерах Relax (Релакс) и Sleep (Сон). Комплекс растительных экстрактов, содержащих фитофлавоноид кризин (модулятор ГАМК-рецепторов) в капсуле Релакс способствует снижению тревоги. Мелатонин в капсуле Сон способствует восстановлению циркадных ритмов и эффективному здоровому сну.

Валео-Дорм Дуо состоит из двух компонентов: капсулы Релакс — комбинация из растительных экстрактов пассифлоры (Passiflora incarnata), мелиссы (Melissa officinalis), валерианы (Valeriana officinalis) и хмеля (Humulus lupulus), используемых для уменьшения выраженности симптомов умственного напряжения, тревоги, нервозности и подготовки ко сну; капсулы Сон, в составе которых содержится мелатонин, способствуют улучшению качества сна и перезагрузке циркадного ритма.

Passiflora incarnata содержит алкалоиды, а также флавоноиды кризин, ориентин, гомоориентин, витексин и другие соединения растительного происхождения, с которыми связывают успокаивающее действие растения и способность влиять на фазы сна. Именно флавоноид кризин обеспечивает дозозависимую модуляцию ГАМК-рецепторов и быстрое уменьшение выраженности тревоги. Исследование флавоноидов пассифлоры продемонстрировало способность влиять на рецепторы головного мозга, смягчать симптомы психического стресса, такие как нервозность, тревожность или раздражительность, а также легкие расстройства сна.

Melissa officinalis содержит разнообразные полифенольные соединения, производные гидроксикоричной кислоты, танины, флавоноиды и другие вещества с нейропротекторным и ноотропным действием. Нейропротекторное действие связывают с антиоксидантным эффектом полифенольных соединений, снижением активности фермента ацетилхолинэстеразы, влиянием на моноамины головного мозга. Противотревожные свойства связывают с воздействием на обмен ГАМК, снижение уровня кортизола, ноотропное — с холинергическим влиянием на головной мозг. Мелисса хорошо исследована и используется как отдельное средство уменьшения выраженности психического стресса, особенно при легких расстройствах сна.

Valeriana officinalis содержит комплекс органических соединений, среди которых алкалоиды, флавоноиды, аминокислоты, борнеол, изовалериановая, свободная валериановая, другие органические кислоты и эфирные масла. Валериану изучили и используют для облегчения легких проявлений психического стресса и ускорения засыпания. Действие валерианы связывают с ее комплексным влиянием на обмен ГАМК и моноаминов в головном мозге.

Humulus lupulus содержит множество соединений, в том числе терпены и горькие кислоты, флавоноидные гликозиды и катехины, обусловливающие способность хмеля влиять на рецепторы серотонина, ГАМК и мелатонина и демонстрировать успокаивающее действие, способность снижать ночную активность в цикле сон/бодрствование циркадного ритма и содействовать засыпанию. Хмель исследован и используется в качестве отдельного успокаивающего средства и в комбинации с валерианой и/или пассифлорой.

Мелатонин — природный гормон человека, продуцируемый шишковидной железой головного мозга (эпифизом), сетчаткой глаз и некоторыми другими тканями здорового человека. Синтез и секреция мелатонина усиливаются во время темноты и снижаются под воздействием света. Около 80% мелатонина синтезируется ночью. Секреция мелатонина начинается вскоре после захода солнца, достигает пика в середине ночи (между 2 и 4 ч) и постепенно снижается во второй половине ночи. Мелатонин реализует эффекты через специфические мелатониновые рецепторы 1-го и 2-го типа (соответственно МТ 1 и МТ 2 ).

Мелатонин регулирует циркадные ритмы (ритм сон/пробуждение, активность/отдых), влияет на регуляцию температуры тела, пульса, функции печени, почек, а также некоторые эндокринные ритмы.

Дополнительное употребление мелатонина способствует увеличению продолжительности сна, улучшению его качества, укорочению времени, необходимого человеку для засыпания и балансировки (перезагрузки) циркадных ритмов сон/пробуждение и других, в том числе в связи с изменением часовых поясов.

Мелатонин влияет на регуляцию расхода энергии, изменение массы тела и функционирование иммунной системы. Исследования продемонстрировали связь концентрации мелатонина со снижением настроения человека, сезонной зимней депрессией и тревожностью.

Валео-Дорм Дуо благодаря компонентам капсулы Релакс способствует подготовке к ночному отдыху, а с помощью капсулы Сон — сокращению времени, необходимого для засыпания. Кроме того, Валео-Дорм Дуо способствует облегчению последствий синдрома смены часовых поясов.