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Список производителейККРЕО ФАРМ ПРОМОУШН

Производитель: КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН

ООО «Крео Фарм Промоушн» (Creo Pharm Promotion LLC)
01054, Киев, ул. Ярославів Вал, 13/2Б
(044) 501-02-01
http://creopharm.com.ua
Продукция
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Найдено: 10 препаратов
ВАЛЕО-ДОРМ ДУО капсулы, № 20; Polisano Pharmaceuticals
ВАЛЕО-ДОРМ ДУО Капсулы, № 20 Polisano Pharmaceuticals
В 189 аптеках
от 184,26 грн
Цены в аптеках
Валео-стресс капсулы, 300 мг, блистер, № 20; Крео Фарм Промоушн
Валео-стресс Капсулы, 300 мг, блистер, № 20 Крео Фарм Промоушн
В 285 аптеках
от 213,32 грн
Цены в аптеках
Гриндолис пастилки, № 30; Polisano Pharmaceuticals
Гриндолис Пастилки, № 30 Polisano Pharmaceuticals
В 631 аптеке
от 137,16 грн
Цены в аптеках
Пембина-Биотик капсулы, № 15; КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
Пембина-Биотик Капсулы, № 15 КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
В 313 аптеках
от 302,96 грн
Цены в аптеках
ПЕМБИНА-БЛЮ капсулы, № 20; Polisano Pharmaceuticals
ПЕМБИНА-БЛЮ Капсулы, № 20 Polisano Pharmaceuticals
В 773 аптеках
от 255,90 грн
Цены в аптеках
Цеброфит капсулы, блистер, № 30; КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
Цеброфит Капсулы, блистер, № 30 КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
В 185 аптеках
от 405,48 грн
Цены в аптеках
Церебро-Биотик раствор питьевой, стик, № 14; Крео Фарм Промоушн
Церебро-Биотик Раствор питьевой, стик, № 14 Крео Фарм Промоушн
В 283 аптеках
от 342,70 грн
Цены в аптеках
ВАЛЕО-ДОРМ таблетки, блистер, № 20; Polisano Pharmaceuticals
ВАЛЕО-ДОРМ Таблетки, блистер, № 20 Polisano Pharmaceuticals
Нет в наличии
ПЕМБИНА-БЛЮ капсулы, № 10; Polisano Pharmaceuticals
ПЕМБИНА-БЛЮ Капсулы, № 10 Polisano Pharmaceuticals
Нет в наличии
Рапинерол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 30; Bioscience
Рапинерол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 30 Bioscience
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
01054, Киев, ул. Ярославів Вал, 13/2Б
(044) 501-02-01
http://creopharm.com.ua
Найдено: 10 препаратов
ВАЛЕО-ДОРМ ДУО капсулы, № 20; Polisano Pharmaceuticals
ВАЛЕО-ДОРМ ДУО Капсулы, № 20 Polisano Pharmaceuticals
В 189 аптеках
от 184,26 грн
Цены в аптеках
Валео-стресс капсулы, 300 мг, блистер, № 20; Крео Фарм Промоушн
Валео-стресс Капсулы, 300 мг, блистер, № 20 Крео Фарм Промоушн
В 285 аптеках
от 213,32 грн
Цены в аптеках
Гриндолис пастилки, № 30; Polisano Pharmaceuticals
Гриндолис Пастилки, № 30 Polisano Pharmaceuticals
В 631 аптеке
от 137,16 грн
Цены в аптеках
Пембина-Биотик капсулы, № 15; КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
Пембина-Биотик Капсулы, № 15 КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
В 313 аптеках
от 302,96 грн
Цены в аптеках
ПЕМБИНА-БЛЮ капсулы, № 20; Polisano Pharmaceuticals
ПЕМБИНА-БЛЮ Капсулы, № 20 Polisano Pharmaceuticals
В 773 аптеках
от 255,90 грн
Цены в аптеках
Цеброфит капсулы, блистер, № 30; КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
Цеброфит Капсулы, блистер, № 30 КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
В 185 аптеках
от 405,48 грн
Цены в аптеках
Церебро-Биотик раствор питьевой, стик, № 14; Крео Фарм Промоушн
Церебро-Биотик Раствор питьевой, стик, № 14 Крео Фарм Промоушн
В 283 аптеках
от 342,70 грн
Цены в аптеках
ВАЛЕО-ДОРМ таблетки, блистер, № 20; Polisano Pharmaceuticals
ВАЛЕО-ДОРМ Таблетки, блистер, № 20 Polisano Pharmaceuticals
Нет в наличии
ПЕМБИНА-БЛЮ капсулы, № 10; Polisano Pharmaceuticals
ПЕМБИНА-БЛЮ Капсулы, № 10 Polisano Pharmaceuticals
Нет в наличии
Рапинерол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 30; Bioscience
Рапинерол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 30 Bioscience
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції