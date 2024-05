Фармакодинамика.

Механизм действия

Алектиниб является высокоселективным и мощным ингибитором тирозинкиназ ALK и RET. Во время доклинических исследований ингибирование активности тирозинкиназы ALK приводило к блокированию нисходящих сигнальных путей, в частности STAT 3 и PI3K/AKT, и индуцированию гибели клеток опухоли (апоптозу).

В условиях in vitro и in vivo алектиниб проявлял активность против мутантных форм фермента ALK, в частности мутаций, отвечающих за резистентность к кризотинибу. Основной метаболит алектиниба (М4) проявлял подобную активность в условиях in vitro.

Согласно доклиническими данным, алектиниб не является субстратом р-гликопротеина или белка резистентности рака молочной железы, которые являются эфлюксными транспортерами в ГЭБ, а следовательно, способен проникать и задерживаться в центральной нервной системе.

Фармакокинетика.

Всасывание

После приема 600 мг алектиниба 2 раза в сутки после еды у пациентов с ALK-положительным НМКРЛ Tmax достигалось примерно через 4–6 часов. В случае постоянного ежедневного применения 600 мг алектиниба 2 раза в сутки равновесное состояние достигается в течение 7 дней. Накопление в случае применения 600 мг 2 раза в сутки было примерно 6-кратным. Фармакокинетический анализ (ФК) свидетельствует о пропорциональности дозы алектиниба в диапазоне доз от 300 до 900 мг в случае применения после еды.

Абсолютная биодоступность алектиниба в форме капсул составила 36,9% (90% ДИ: 33,9%, 40,3%) в случае применения здоровым добровольцам после еды.

После разового перорального приема 600 мг с пищей с высоким содержанием жира, высококалорийными блюдами экспозиция алектиниба и М4 увеличивалась примерно в 3 раза по сравнению с приемом натощак (см. раздел «Способ применения и дозы»).

Распределение

Алектиниб и его основной метаболит М4 в значительной степени связываются с белками плазмы крови человека (> 99%) независимо от концентрации действующего вещества. Среднее соотношение концентрации алектиниба и М4 в крови и плазме in vitro составляет 2,64 и 2,50 соответственно при клинически значимых концентрациях.

Средний геометрический объем распределения алектиниба в равновесном состоянии (Vss) после внутривенного применения составил 475 л, что свидетельствует о широком распределении препарата в тканях.

Данные исследований in vitro свидетельствуют, что алектиниб не является субстратом P-gp. Алектиниб и М4 не является субстратами БРРМЗ или транспортного полипептида органических анионов (OATP) 1В1/В3.

Биотрансформация

Исследования метаболизма in vitro показали, что CYP3A4 является основным изоферментом CYP, который катализирует метаболизм алектиниба и его основного метаболита М4, и с его участием происходит 40–50% метаболизма алектиниба. Результаты масс-балансового исследования у людей показали, что алектиниб и М4 были основными соединениями, которые циркулировали в плазме крови и составляли 76% общей радиоактивности в плазме. Среднее геометрическое соотношение метаболит/исходное соединение в равновесном состоянии составляло 0,399.

В условиях in vitro и в плазме крови здоровых добровольцев был обнаружен второстепенный метаболит М1b. Образование метаболита M1b и его второстепенного изомера M1a, вероятно, катализируется комбинацией изоферментов CYP (в частности изоферменты, кроме CYP3A) и фермента альдегиддегидрогеназы (AЛДГ).

Исследования in vitro свидетельствуют о том, что ни алектиниб, ни его основной активный метаболит (М4) не ингибируют CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 и CYP2D6 в клинически значимых концентрациях. Алектиниб не ингибировал OATP1B1/OATP1B3, OAT1, OAT3 и OCT2 в клинически значимых концентрациях в условиях in vitro.

Выведение

После приема внутрь разовой дозы 14С-меченого алектиниба здоровым добровольцам большая часть радиоактивной дозы выводилась с калом (в среднем 97,8%), а минимальное количество дозы выводилось с мочой (в среднем 0,46%). С калом в неизмененном виде выводилось 84% и 5,8% алектиниба и М4 соответственно.

По результатам популяционного ФК анализа, воображаемый клиренс (CL/F) алектиниба составил 81,9 л/час. Среднее геометрическое значение индивидуально рассчитанного периода полувыведения алектиниба составило 32,5 часа. Соответствующие значения для M4 составляли 217 л/ч и 30,7 часа соответственно.

Особые группы пациентов.

Нарушение функции почек

Незначительное количество алектиниба и активного метаболита М4 выводится в неизмененном виде почками (< 0,2% дозы). На основе популяционного фармакокинетического анализа установлено, что экспозиция алектиниба и М4 была подобной у пациентов с нарушением функции почек легкой и средней степени и у пациентов с нормальной функцией почек. Фармакокинетику алектиниба у пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени не изучали.

Нарушение функции печени

Поскольку выведение алектиниба осуществляется, главным образом, печенью, нарушение функции печени может приводить к повышению концентрации алектиниба и/или его основного метаболита М4. На основе популяционного фармакокинетического анализа установлено, что экспозиция алектиниба и М4 была подобной у пациентов с нарушением функции печени легкой степени и с нормальной функцией печени.

После применения однократной пероральной дозы алектиниба 300 мг у пациентов с нарушением функции печени тяжелой степени (класс С по Чайлд-Пью) по сравнению со здоровыми добровольцами, максимальная концентрация алектиниба (Cmax) была одинаковой, AUCinf — в 2,2 раза выше. У M4 показатели Cmax и AUCinf были на 39% и 34% меньше, в результате комбинированная экспозиция алектиниба и M4 (AUCinf) была в 1,8 раза больше у пациентов с тяжелым нарушением функции печени по сравнению с соответствующим показателем у здоровых лиц.

В исследование также были включены пациенты с нарушением функции печени средней степени (класс В по Чайлд-Пью), у которых наблюдалась умеренно более высокая экспозиция алектиниба по сравнению со здоровыми лицами. Однако в целом у пациентов с нарушением функции печени класса В по Чайлд-Пью не наблюдается патологических изменений уровня билирубина, альбумина и протромбинового времени, что свидетельствует о том, что показатели исследуемой группы пациентов, возможно, не полностью характеризуют пациентов с нарушением функции печени средней степени и пониженным метаболизмом.

Влияние возраста, массы тела, расовой принадлежности и пола

Возраст, масса тела, расовая принадлежность и возраст пациента не имели клинически значимого влияния на системную экспозицию алектиниба и М4. Диапазон массы тела пациентов, участвовавших в клинических исследованиях, составлял 36,9–123 кг. Данные по пациентам с массой тела > 130 кг отсутствуют (см. раздел «Способ применения и дозы»).