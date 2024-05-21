Гриндолис® — европейский оригинальный комплекс флавоноидов на основе экстракта гринделии с противовоспалительными и антиастматическими свойствами, который способствует нормализации вязкости секрета, уменьшению першения и боли в горле, успокоению сухого кашля при острых респираторных заболеваниях, гриппе и простуде.

Гринделия (Grindelia robusta) содержит флавоноиды (метиловые и диметиловые эфиры кверцетина и кемпферола) гринделиевую, эпоксигринделиевую, ацетоксигринделиевую кислоты и другие органические смолы; сапонины — сапогенин Д, байогенин и другие; а также эфирные масла. Действие этих соединений связывают со способностью гринделии содействовать отхаркиванию мокроты, уменьшению спазма, угнетению роста и развития некоторых штаммов бактерий и грибов.

В европейском формуляре лекарственных растений ESCOP гринделия представлена как антиастматическое и бронхолитическое средство.

В исследованиях экстракта гринделии было продемонстрировано содействие уменьшению выраженности воспаления вследствие снижения уровня медиаторов воспаления и активности некоторых ферментов. Снижение секреции простагландинов (интерлейкина-6 (ИЛ-6) и простагландинов Е 2 ) было доказанным в европейских исследованиях и дозозависимым. Перечисленные свойства обусловили добавление гринделии при воспалении верхних дыхательных путей, простудных заболеваниях, БА, бронхите и устойчивом кашле. Влияние эфиров кверцитина в экстракте гринделии на медиаторы воспаления — простагландины — способствует уменьшению выраженности боли в горле, отечности слизистой оболочки носоглотки.

Ацерола (Malpighia punicifolia) благодаря значительному содержанию витамина С, наличию β-каротина и минеральных солей демонстрирует мощные антиоксидантные свойства, кроме того, имеются доказательства способности ацеролы подавлять размножение некоторых микроорганизмов.

Прополис содержит комплекс биологически активных веществ — более 50 веществ. Их можно разделить на 3 основные группы: растительные смолы (38–60%), бальзамы (3–30%), воск (7,8–36%, в среднем 22%). В состав прополиса входят флаваноиды и фенокислоты, определяющие биологические свойства прополиса. Феруловая, кофейная, бензойная и другие кислоты являются биологически активными веществами прополиса. Эти кислоты обладают антибактериальными свойствами. Например, феруловая кислота сдерживает рост грамположительных и грамотрицательных бактерий, способствует заживлению различных ран и язв, также проявляет желчегонные, мочегонные, капилляроукрепляющие и противовоспалительные свойства. Также содержатся в прополисе минералы: калий, натрий, кальций, фосфор, железо, магний, хлор, алюминий, сера, ванадий, цинк, марганец, медь, ртуть, кремний, селен, цирконий, сурьма, фтор, кобальт и другие. Их соотношение в прополисе оказывает положительное влияние на организм человека, так как активизирует действие главных биологических центров организма, обеспечивая их ритмичное функционирование. Например, марганец, цинк, медь влияют на процессы роста, развития и размножения. Они регулируют обмен веществ в организме, положительно влияют на функционирование половых желез. Цинк увеличивает продолжительность действия инсулина (гормона поджелудочной железы), положительно влияет на зрение. Эти вещества вместе с кобальтом выполняют важные функции в процессе кроветворения. Прополис богат витаминами В 1 , В 2 , В 6 , А, Е, никотиновой, пантотеновой кислотами и др.

Мята перечная (Mentha piperita) содержит ментол, метиловый эфир а также производные монотерпенов, благодаря чему добавление эфирного масла перечной мяты способствует противовирусному, антибактериальному и противогрибковому действию, а также противоотечныму эффекту и уменьшению формирования биологических пленок на слизистой оболочке ротовой полости и поверхности зубов.

Эвкалипт (Eucalyptus globulus) содержит эвкалиптол, монотерпены и другие биологически активные вещества, обладающие антисептическими, антибактериальными, антиоксидантными, анальгезирующими и противовоспалительными свойствами, благодаря этому эфирное масло эвкалипта используют при воспалении верхних дыхательных путей, простудных заболеваниях, заложенности и отеке слизистой оболочки пазух носа.