Гриндолис® (Greendolis®) (347799) - инструкция по применению Диетические добавки
Гриндолис инструкция по применению
Характеристика
Гриндолис® — европейский оригинальный комплекс флавоноидов на основе экстракта гринделии с противовоспалительными и антиастматическими свойствами, который способствует нормализации вязкости секрета, уменьшению першения и боли в горле, успокоению сухого кашля при острых респираторных заболеваниях, гриппе и простуде.
Гринделия (Grindelia robusta) содержит флавоноиды (метиловые и диметиловые эфиры кверцетина и кемпферола) гринделиевую, эпоксигринделиевую, ацетоксигринделиевую кислоты и другие органические смолы; сапонины — сапогенин Д, байогенин и другие; а также эфирные масла. Действие этих соединений связывают со способностью гринделии содействовать отхаркиванию мокроты, уменьшению спазма, угнетению роста и развития некоторых штаммов бактерий и грибов.
В европейском формуляре лекарственных растений ESCOP гринделия представлена как антиастматическое и бронхолитическое средство.
В исследованиях экстракта гринделии было продемонстрировано содействие уменьшению выраженности воспаления вследствие снижения уровня медиаторов воспаления и активности некоторых ферментов. Снижение секреции простагландинов (интерлейкина-6 (ИЛ-6) и простагландинов Е2) было доказанным в европейских исследованиях и дозозависимым. Перечисленные свойства обусловили добавление гринделии при воспалении верхних дыхательных путей, простудных заболеваниях, БА, бронхите и устойчивом кашле. Влияние эфиров кверцитина в экстракте гринделии на медиаторы воспаления — простагландины — способствует уменьшению выраженности боли в горле, отечности слизистой оболочки носоглотки.
Ацерола (Malpighia punicifolia) благодаря значительному содержанию витамина С, наличию β-каротина и минеральных солей демонстрирует мощные антиоксидантные свойства, кроме того, имеются доказательства способности ацеролы подавлять размножение некоторых микроорганизмов.
Прополис содержит комплекс биологически активных веществ — более 50 веществ. Их можно разделить на 3 основные группы: растительные смолы (38–60%), бальзамы (3–30%), воск (7,8–36%, в среднем 22%). В состав прополиса входят флаваноиды и фенокислоты, определяющие биологические свойства прополиса. Феруловая, кофейная, бензойная и другие кислоты являются биологически активными веществами прополиса. Эти кислоты обладают антибактериальными свойствами. Например, феруловая кислота сдерживает рост грамположительных и грамотрицательных бактерий, способствует заживлению различных ран и язв, также проявляет желчегонные, мочегонные, капилляроукрепляющие и противовоспалительные свойства. Также содержатся в прополисе минералы: калий, натрий, кальций, фосфор, железо, магний, хлор, алюминий, сера, ванадий, цинк, марганец, медь, ртуть, кремний, селен, цирконий, сурьма, фтор, кобальт и другие. Их соотношение в прополисе оказывает положительное влияние на организм человека, так как активизирует действие главных биологических центров организма, обеспечивая их ритмичное функционирование. Например, марганец, цинк, медь влияют на процессы роста, развития и размножения. Они регулируют обмен веществ в организме, положительно влияют на функционирование половых желез. Цинк увеличивает продолжительность действия инсулина (гормона поджелудочной железы), положительно влияет на зрение. Эти вещества вместе с кобальтом выполняют важные функции в процессе кроветворения. Прополис богат витаминами В1, В2, В6, А, Е, никотиновой, пантотеновой кислотами и др.
Мята перечная (Mentha piperita) содержит ментол, метиловый эфир а также производные монотерпенов, благодаря чему добавление эфирного масла перечной мяты способствует противовирусному, антибактериальному и противогрибковому действию, а также противоотечныму эффекту и уменьшению формирования биологических пленок на слизистой оболочке ротовой полости и поверхности зубов.
Эвкалипт (Eucalyptus globulus) содержит эвкалиптол, монотерпены и другие биологически активные вещества, обладающие антисептическими, антибактериальными, антиоксидантными, анальгезирующими и противовоспалительными свойствами, благодаря этому эфирное масло эвкалипта используют при воспалении верхних дыхательных путей, простудных заболеваниях, заложенности и отеке слизистой оболочки пазух носа.
Рекомендации по употреблению
может быть рекомендована врачом в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биологически активных веществ природного происхождения: флавоноидов, органических кислот, эфирных масел, витамина С, фенолов, танинов, других веществ для содействия общему укреплению организма в период сезонных простуд, при заболевании дыхательных путей, в том числе для облегчения симптомов (насморк, кашель) и ускорения выздоровления при острых респираторных заболеваниях, гриппе и простуде.
Способ употребления и рекомендованная суточная доза. Взрослым с вирусным фарингитом и трахеитом — по 1 пастилке 4 р/сут до еды, держать пастилку во рту до ее полного растворения.
Рекомендуется не принимать пищу и/или напитки в течение 15–20 мин после употребления добавки. Употреблять в случае необходимости. Благодаря местному противовоспалительному действию способствует уменьшению першения, боли в горле, сухого кашля и предотвращению развития бронхита, назначения антибиотиков.
Перед началом употребления рекомендуется консультация врача. Не превышать рекомендуемое количество для ежедневного употребления.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам продукта. Не рекомендуется употреблять продукт детям, в период беременности и кормления грудью, при наличии аллергических реакций на продукты пчеловодства.
Особые указания
не использовать как замену полноценного рациона питания. При чрезмерном употреблении продукта может наблюдаться слабительный эффект. При одновременном употреблении с любым лекарственным средством рекомендована консультация врача.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре до 25 °С в сухом и недоступном для детей месте.