Вирдак 60 (Virdac 60) (347406) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Вирдак 60 инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Дети
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: даклатасвир;
1 таблетка содержит даклатасвира дигидрохлорид, эквивалентно даклатасвиру 60 мг;
вспомогательные вещества: лактоза безводная, целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармелоза, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, Opadry yellow 03B520090 (гипромелоза (E 464), титана диоксид (Е 171), макрогол (Е 1521), железа оксид желтый (Е 172)).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, светло-желтого цвета, круглой формы, со скошенным краем, двояковыпуклые, с надписью «D 19» с одной стороны и «H» и разделительной чертой — с другой.
Фармакотерапевтическая группа
Противовирусные средства прямого действия для лечения инфекций, вызванных вирусом гепатита С.
Код ATС J05A P07.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Даклатасвир является ингибитором неструктурного белка 5А (NS5A), многофункционального белка, являющегося важным компонентом комплекса репликации вируса гепатита С (HCV). Даклатасвир ингибирует как репликацию вирусной РНК, так и сборку вириона.
Противовирусная активность в клеточной культуре
Даклатасвир является ингибитором репликации генотипов 1а и 1b вируса в клеточные анализы репликонов с эффективной концентрацией (снижение 50%, EC50) соответственно в пределах 0,003–0,050 и 0,001–0,009 нМ в зависимости от метода анализа. Значение EC50 даклатасвира в системе репликона составляло 0,003–1,25 нм для генотипов 3а, 4а, 5а, 6а и 0,034–19 нм для генотипа 2а, а также 0,020 нМ- для вируса инфекционного генотипа 2а (JFH-1).
Комбинационные исследования с использованием клеточной системы репликонов HCV показали усиление противовирусного действия даклатасвира при совместном применении с интерфероном α, ингибиторами протеазы NS3, ненуклеозидными ингибиторами вируса гепатита С NS5B, нуклеозидными аналогами NS5B. Антагонизм антивирусной активности не наблюдался.
Никакой клинически важной антивирусной активности не наблюдалось в отношении различных РНК и ДНК-вирусов, включая ВИЧ. Это подтверждает, что даклатасвир, ингибирующий специфическую для HCV мишень, очень селективен для HCV.
Перекрестная резистентность
Репликоны HCV, экспрессирующие связанные с даклатасвиром резистентные заместители, оставались полностью чувствительными к интерферону α и другим анти-ВГС-агентам с различными механизмами действия, такими как ингибиторы протеазы NS3 и полимеразы NS5B (нуклеозидные и ненуклеозные).
Фармакокинетика.
Фармакокинетические свойства даклатасвира оценивали у здоровых взрослых добровольцев и больных хроническим ВГС. После нескольких пероральных доз даклатасвира по 60 мг 1 раз в сутки в комбинации с пегинтерфероном α и рибавирином у пациентов без предварительного опыта лечения, с генотипом 1 хронического HCV, среднее геометрическое значение (CV%) максимальной концентрации в плазме крови (Cmах) 1534 (58) нг/мл, AUC0–24h - 14122 (70) нг*ч/мл, и Cmin - 232 (83) нг/мл.
Абсорбция
Даклатасвир, таблетки, легко всасывается после нескольких пероральных доз, Cmах достигается в течение 1–2 часов.
Cmax, AUC и Cmin даклатасвира увеличиваются пропорционально дозе. Стационарное состояние достигается после применения 1 раз в сутки в течение 4 дней. При применении дозы 60 мг влияние даклатасвира было сходным у здоровых добровольцев и HCV-инфицированных пациентов.
Исследования in vitro и in vivo показали, что даклатасвир является субстратом Р-гликопротеинового транспортера (P-gp). Абсолютная биодоступность таблетированной формы составляет 67%.
Эффект еды на пероральную абсорбцию
У здоровых добровольцев применение таблеток даклатасвира в дозе 60 мг после употребления пищи с высоким содержанием жира уменьшало Cmax и AUC даклатасвира соответственно на 28% и 23% по сравнению с применением препарата натощак. Применение даклатасвира в дозе 60 мг после употребления легкой пищи не привело к уменьшению экспозиции даклатасвира.
Распределение
В стационарном состоянии связывание белков с даклатасвиром у HCV-инфицированных пациентов составляет примерно 99% и не зависит от дозы в исследуемом диапазоне доз (1–100 мг). У пациентов, которым применяли даклатасвир перорально 60 мг, после чего внутривенно 100 мкг [13C,15N]-даклатасвир, расчетный объем распределения в стационарном состоянии составлял 47 литров. Исследования in vitro показывают, что даклатасвир активно и пассивно переносится в гепатоциты. Активный транспорт опосредован OCT1 и другими неидентифицированными транспортными агрегатами, но не органическим транспортером аниона (OAT)2 , полипептидом-котранспортером натрия-таурохолата (NTCP) или OATP.
Даклатасвир является ингибитором P-gp, OATP 1B1 и BCRP. In vitro даклатасвир является ингибитором транспортера поглощения почек, OAT1 и 3 и OCT2, но не оказывает клинического влияния на фармакокинетику субстратов этих транспортеров.
Биотрансформация
In vitro и in vivo исследования показывают, что даклатасвир является субстратом CYP3A, причем CYP3A4 является основной изоформой CYP, ответственной за метаболизм. Метаболиты с содержанием более 5% от концентрации исходного вещества отсутствуют. Даклатасвир in vitro не ингибирует (IC50 > 40 мкМ) ферменты CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19 или 2D6.
Выведение
После однократного перорального применения 14C-даклатасвира у здоровых добровольцев 88% всего радиоактивно меченого препарата было обнаружено в фекалиях (53% в неизмененном виде) и 6,6% в моче (преимущественно в неизмененном виде). Эти данные указывают на то, что печень является основным органом выведения даклатасвира у людей. Исследования in vitro показывают, что даклатасвир активно и пассивно переносится в гепатоциты. Активный транспорт опосредован OCT1 и другими неидентифицированными транспортными агрегатами. После применения нескольких доз даклатасвира у пациентов с HCV-инфекцией конечный период полувыведения даклатасвира составлял 12–15 часов. У пациентов, которым применяли даклатасвир перорально 60 мг, после чего внутривенно 100 мкг [13C,15N]-даклатасвир, общий клиренс составлял 4,24 л/ч.
Особые группы пациентов.
Почечная недостаточность
Фармакокинетика даклатасвира после применения однократной пероральной дозы 60 мг была изучена у неинфицированных HCV пациентов с нарушениями функции почек. AUC несвязанного даклатасвира был на 18%, 39% и 51% выше для пациентов с клиренсом креатинина (CLcr) соответственно 60, 30 и 15 мл/мин относительно пациентов с нормальной функцией почек. У пациентов с терминальной стадией заболевания почек, требующей проведения гемодиализа, наблюдалось повышение AUC даклатасвира на 27% и повышение AUC несвязанного даклатасвира на 20% по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек.
Печеночная недостаточность
Фармакокинетика даклатасвир после однократной пероральной дозы 30 мг изучалась у неинфицированных HCV пациентов с легкой (класс А по классификации Чайлда-Пью), средней (класс В по Чайлд-Пью) и тяжелой (класс С по Чайлд-Пью) печеночной недостаточностью по сравнению с пациентами без нарушений функции печени. Cmax и AUC общего количества даклатасвира (свободного и связанного с белком препарата) были меньше у пациентов с нарушениями функции печени, однако печеночная недостаточность не оказывала клинически значимого влияния на свободную концентрацию даклатасвира.
Пациенты пожилого возраста
Фармакокинетический анализ данных клинических исследований показал, что возраст не влияет на фармакокинетику даклатасвира.
Дети
Фармакокинетика даклатасвира у детей не была оценена.
Пол
Наблюдаются различия в общем клиренсе (CL/F) даклатасвира, при этом CL/F у женщин ниже, однако это отличие не является клинически значимым.
Раса
Популяционный фармакокинетический анализ данных клинических исследований, определенных расами, показал, что величина влияния на экспозицию даклатасвира не является клинически важной.
Препарат не рекомендуется применять детям в возрасте младше 18 лет, поскольку для этой группы пациентов безопасность и эффективность не установлены.
Безопасность и эффективность применения даклатасвира у детей в возрасте младше 18 лет до сих пор не установлены. Нет доступных данных.
Показания
ВИРДАК 60 показан в комбинации с другими лекарственными средствами для лечения хронического гепатита C у взрослых.
Информацию о специфическом действии на генотип вируса гепатита С (HCV) см. в разделах «Фармакологические свойства» и «Особенности применения».
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу или любому из вспомогательных веществ препарата.
Одновременное применение с сильными индукторами цитохрома P450 3A4 (CYP3A4) и P-gp (например, фенитоин, карбамазепин, окскарбазепин, фенобарбитал, рифампицин, рифабутин, рифапентин, системный дексаметазон и растительные препараты зверобоя (Hypericum perforatum), которые могут привести к снижению экспозиции и потере эффективности даклатасвира.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Противопоказания к одновременному применению (см. раздел «Противопоказания»)
ВИРДАК 60 противопоказан в сочетании с сильными индукторами CYP3A4 и P-gp (например, фенитоин, карбамазепин, окскарбазепин, фенобарбитал, рифампицин, рифабутин, рифапентин, системный дексаметазон и растительные препараты зверобоя (Hypericum perforatum), которые могут привести к снижению экспозиции и потере эффективности препарата ВИРДАК 60.
Потенциал взаимодействия с другими лекарственными средствами
Даклатасвир является субстратом CYP3A4, P-gp и органического транспортера катиона (ОКТ) 1. Сильные или умеренные индукторы CYP3A4 и P-gp могут снижать уровень плазмы крови и терапевтический эффект даклатасвира. Одновременное применение с сильными индукторами CYP3A4 и P-gp противопоказано, тогда как при одновременном применении с умеренными индукторами CYP3A4 и P-gp рекомендуется корректировка дозы даклатасвира (табл. 1). Сильные ингибиторы CYP3A4 могут увеличивать уровень даклатасвира в плазме. При одновременном применении с сильными ингибиторами CYP3A4 рекомендуется корректировать дозу даклатасвира (табл. 1). Одновременное применение препаратов, ингибирующих активность P-gp или OCT1, будет иметь ограниченное влияние на действие даклатасвира.
Даклатасвир является ингибитором P-gp, органического аниона, транспортирующего полипептид (OATP) 1B1, OCT1 и протеин резистентности к раку молочной железы (BCRP). Введение даклатасвира может увеличить системное влияние на лекарственные средства, являющиеся субстратами P-gp, OATP 1B1, OCT1 или BCRP, что может увеличить или продлить терапевтический эффект и побочные реакции. Осторожно следует применять препарат, если он имеет узкий терапевтический диапазон (табл. 1).
Даклатасвир является очень слабым индуктором CYP3A4 и вызывает уменьшение экспозиции мидазолама на 13%. Однако, поскольку это ограниченный эффект, регулирование дозы одновременно введенных субстратов CYP3A4 не требуется.
Обратитесь к соответствующим инструкциям по медицинскому применению лекарственного средства относительно информации о взаимодействии других лекарственных средств в режиме.
Пациенты, получавшие антагонисты витамина К
Поскольку функция печени может изменяться при лечении даклатасвиром, рекомендуется тщательный контроль значений международного нормализованного отношения (INR).
Табличное резюме взаимодействий
В таблице 1 представлена информация об исследовании взаимодействия препаратов с даклатасвиром, включая клинические рекомендации по установленным или потенциально значимым взаимодействиям лекарственных средств. Клинически достоверное увеличение концентрации обозначается как «↑», клинически значимое снижение — как «↓», отсутствие клинически значимых изменений — как «↔». При наличии показано среднее соотношение с 90% доверительным интервалом в скобках. Исследования, представленные в таблице 1, были проведены у здоровых добровольцев, если не указано иное.
Таблица 1
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и рекомендации по дозировке
|Лекарственные средства по терапевтическим областям
|Взаимодействие
|Рекомендации по одновременному применению
|ПРОТИВОВИРУСНЫЕ АГЕНТЫ, HCV
|Нуклеотидный аналог ингибиторов полимеразы
|Софосбувир 400 мг 1 раз в сутки (даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки). Исследование проводилось у пациентов из хронической инфекцией HCV
↔ даклатасвир*
AUC: 0,95 (0,82; 1,10)
Cmax: 0,88 (0,78; 0,99)
Cmin: 0,91 (0,71; 1,16)
↔ GS-331007**
AUC: 1,0 (0,95; 1,08)
Cmax: 0,8 (0,77; 0,90)
Cmin: 1,4 (1,35; 1,53)
*сравнение даклатасвира с исторической справкой (данные из 3-х исследований даклатасвира 60 мг 1 раз в сутки с пегинтерфероном α и рибавирином);
**GS-331007 является основным циркулирующим метаболитом пропрепарата софосбувира.
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира или софосбувира.
|Ингибиторы протеазы
|Боцепревир
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается из-за ингибирования CYP3A4 боцепревиром: ↑ даклатасвир
|Дозу даклатасвира следует уменьшить до 30 мг 1 раз в сутки при одновременном применении с боцепревирои или другими сильными ингибиторами CYP3A4.
|Симепревир 150 мг 1 раз в сутки (даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки)
↑ даклатасвир
AUC: 1,96 (1,84; 2,10)
Cmax: 1,50 (1,39; 1,62)
Cmin: 2,68 (2,42; 2,98)
↑ симепревир
AUC: 1,44 (1,32; 1,56)
Cmax: 1,39 (1,27; 1,52)
Cmin: 1,49 (1,33; 1,67)
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира или симепревира.
|Телапревир 500 мг через 12 часов (даклатасвир 20 мг 1 раз в сутки) телапревир 750 мг через 8 часов (даклатасвир 20 мг 1 раз в сутки)
↑ даклатасвир
AUC: 2,32 (2,06; 2,62)
Cmax: 1,46 (1,28; 1,66)
↔ телапревир
AUC: 0,94 (0,84; 1,04)
Cmax: 1,01 (0,89; 1,14)
↑ даклатасвир
AUC: 2,15 (1,87; 2,48)
Cmax: 1,22 (1,04; 1,44)
↔ телапревир
AUC: 0,99 (0,95; 1,03)
Cmax: 1,02 (0,95; 1,09)
CYP3A4 ингибиция телапревиром
|Дозу даклатасвира необходимо уменьшить до 30 мг 1 раз в сутки при одновременном применении телапревира или других сильных ингибиторов CYP3A4.
|Другие антивирусные агенты HCV
|Пегинтерферон α 180 мкг 1 раз в неделю и рибавирин 1000 мг или 1200 мг в сутки в двух разделенных дозах (даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки). Исследование проводилось у пациентов с хронической инфекцией HCV
↔ даклатасвир
AUC: ↔∗
Cmax: ↔∗
Cmin: ↔∗
↔ пегинтерферон α
Cmin: ↔∗
↔ рибавирин
AUC: 0,94 (0,80; 1,11)
Cmax: 0,94 (0,79; 1,11)
Cmin: 0,98 (0,82; 1,17)
* ФK параметры для даклатасвира при введении с пегинтерфероном α и рибавирином в этом исследовании были подобными тем, которые наблюдались при исследовании инфицированных ВГС субъектов, которые применяли даклатасвир как монотерапию в течение 14 дней; ФК уровни пегинтерферона α у пациентов, получавших пегинтерферон α, рибавирин и даклатасвир были подобными пациентам, получавшим пегинтерферон α, рибавирин и плацебо.
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира, пегинтерферона α или рибавирина.
|ПРОТИВОВИРУСНЫЕ АГЕНТЫ, HIV или HBV
|Ингибиторы протеазы
|Атазанавир 300 мг/ритонавир 100 мг 1 раз в сутки (даклатасвир 20 мг 1 раз в сутки)
↑ даклатасвир
AUC*: 2,10 (1,95; 2,26)
Cmax*: 1,35 (1,24; 1,47)
Cmin*: 3,65 (3,25; 4,11)
CYP3A4 ингибирование ритонавиром
*результаты дозонормализованы до дозы 60 мг.
|Дозу даклатасвира необходимо уменьшить до 30 мг 1 раз в сутки при одновременном применении с атазанавиром/ритонавиром, атазанавиром/кобицистатом или другими сильными ингибиторами CYP3A4.
|Атазанавир/кобицистат
|Взаимодействие не изучалось. Ожидаемо из-за ингибирования CYP3A4 атазанавиром/кобицистатом: ↑ даклатасвир
|Дарунавир 800 мг/ритонавир 100 мг 1 раз в сутки (даклатасвир 30 мг 1 раз в сутки)
↔ даклатасвир
AUC: 1,41 (1,32; 1,50)
Cmax: 0,77 (0,70; 0,85)
↔ дарунавир
AUC: 0,90 (0,73; 1,11)
Cmax: 0,97 (0,80; 1,17)
Cmin: 0,98 (0,67; 1,44)
|Не требуется изменять дозу даклатасвира 60 мг 1 раз в сутки, дарунавира/ритонавира (800/100 мг 1 раз в сутки или 600/100 мг 2 раза в сутки) или дарунавира/кобицистата.
|Дарунавир/кобицистат
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается: ↔ даклатасвир
|Лопинавир 400 мг/ритонавир 100 мг 2 рази в сутки (даклатасвир 30 мг 1 раз в сутки)
↔ даклатасвир
AUC: 1,15 (1,07; 1,24)
Cmax: 0,67 (0,61; 0,74)
↔ лопинавир*
AUC: 1,15 (0,77; 1,72)
Cmax: 1,22 (1,06; 1,41)
Cmin: 1,54 (0,46; 5,07)
*эффект 60 мг даклатасвира на лопинавир может быть большим.
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира 60 мг 1 раз в сутки или лопинавира/ритонавира.
|Нуклеозид/нуклеотид ингибиторы обратной транскриптазы (NRTIs)
|Тенофовира дизопроксила фумарат 300 мг 1 раз в сутки (даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки)
↔ даклатасвир
AUC: 1,10 (1,01; 1,21)
Cmax: 1,06 (0,98; 1,15)
Cmin: 1,15 (1,02; 1,30)
↔ тенофовир
AUC: 1,10 (1,05; 1,15)
Cmax: 0,95 (0,89; 1,02)
Cmin: 1,17 (1,10; 1,24)
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира или тенофовира.
|Ламивудин, зидовудин, эмтрицитабин, абакавир, диданозин, ставудин
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается: ↔ даклатасвир, ↔ NRTI
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира или NRTI.
|Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (NNRTIs)
|Эфавиренц 600 мг 1 раз в сутки (даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки /120 мг 1 раз на в сутки)
↓ даклатасвир
AUC*: 0,68 (0,60; 0,78)
Cmax*: 0,83 (0,76; 0,92)
Cmin*: 0,41 (0,34; 0,50)
индукция CYP3A4 эфавиренцом
*результаты дозонормализированы до дозы 60 мг.
|Дозу даклатасвира необходимо увеличить до 90 мг 1 раз в сутки при одновременном применении с эфавиренцом.
|Этравирин, невирапин
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается из-за индукции CYP3A4 этравириномили невирапином: ↓ даклатасвир
|Из-за отсутствия данных одновременное применение даклатасвира и этравирина или невирапина не рекомендуется.
|Рилпивирин
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается: ↔ даклатасвир ↔ рилпивирин
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира или рилпивирина.
|Ингибиторы интегразы
|Долутегравир 50 мг 1 раз в сутки (даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки)
↔ даклатасвир
AUC: 0,98 (0,83; 1,15)
Cmax: 1,03 (0,84; 1,25)
Cmin: 1,06 (0,88; 1,29)
↑ долутегравир
AUC: 1,33 (1,11; 1,59)
Cmax: 1,29 (1,07; 1,57)
Cmin: 1,45 (1,25; 1,68)
ингибирование P-gp и BCRP даклатасвиром
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира или долутегравира.
|Ралтегравир
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается: ↔ даклатасвир ↔ ралтегравир
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира или ралтегравира.
|Элвитегравир/кобицистат/ эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат
|Взаимодействие не изучалось для этой фиксированной комбинации таблеток. Ожидается из-за CYP3A4 ингибирования кобицистатом: ↑ даклатасвир
|Дозу даклатасвира следует уменьшить до 30 мг 1 раз в сутки при одновременном применении с кобицистатом или другими сильными ингибиторами CYP3A4.
|Ингибиторы синтеза
|Энфувиртид
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается: ↔ даклатасвир, ↔ энфувиртид
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира или энфувиртида.
|Антагонисты CCR5 рецепторов
|Маравирок
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается: ↔ даклатасвир, ↔ маравирок
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира или маравирока.
|СРЕДСТВА, УГНЕТАЮЩИЕ КИСЛОТООБРАЗОВАНИЕ
|Антагонисты H2-рецепторов
|Фамотидин 40 мг разовая доза (даклатасвир 60 мг разовая доза)
↔ даклатасвир
AUC: 0,82 (0,70; 0,96)
Cmax: 0,56 (0,46; 0,67)
Cmin: 0,89 (0,75; 1,06)
увеличение рН желудка
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира.
|Ингибиторы протонной помпы
|Омепразол 40 мг 1 раз в сутки (даклатасвир 60 мг разовая доза)
↔ даклатасвир
AUC: 0,84 (0,73; 0,96)
Cmax: 0,64 (0,54; 0,77)
Cmin: 0,92 (0,80; 1,05)
увеличение рН желудка
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира.
|АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
|Кларитромицин, телитромицин
|Взаєимодействие не изучалось. Ожидается из-за ингибирования CYP3A4 антибактериальными средствами: ↑ даклатасвир
|Дозу даклатасвира необходимо уменьшить до 30 мг 1 раз в сутки при одновременном применении с кларитромицином, телитромицином и другими сильными ингибиторами CYP3A4.
|Эритромицин
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается из-за ингибирования CYP3A4 антибактериальными средствами: ↑ даклатасвир
|Применение даклатасвира с эритромицином может привести к увеличению концентрации даклатасвира. Рекомендуется осторожность.
|Азитромицин, ципрофлоксацин
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается: ↔ даклатасвир, ↔ азитромицин или ципрофлоксацин
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира или азитромицина или ципрофлоксацина.
|АНТИКОАГУЛЯНТЫ
|Дабигатрана этексилат
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается из-за ингибирования P-gp даклатасвиром: ↑ дабигатрана этексилат
|Рекомендуется проводить мониторинг безопасности при инициировании лечения даклатасвиром у пациентов, которые получают дабигатрана этексилат или другие кишечные субстраты P-gp, имеющие узкий терапевтический диапазон.
|Варфарин или другие антагонисты витамина К
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается: ↔ даклатасвир, ↔ варфарин
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира или варфарина. Конечный мониторинг значений МНО (INR) рекомендуется со всеми антагонистами витамина К. Это связано с функцией печени, которая может измениться во время лечения даклатасвиром.
|АНТИКОНВУЛЬСАНТЫ
|Карбамазепин, окскарбазепин, фенобарбитал, фенитоин
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается из-за индукции CYP3A4 антиконвульсантами: ↓ даклатасвир
|Одновременное применение даклатасвира с карбамазепином, окскарбазепином, фенобарбиталом, фенитоином или другими сильными индукторами CYP3A4 противопоказано (см. раздел «Противопоказания»).
|АНТИДЕПРЕССАНТЫ
|Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
|Эсциталопрам 10 мг 1 раз в сутки (даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки)
↔ даклатасвир
AUC: 1,12 (1,01; 1,26)
Cmax: 1,14 (0,98; 1,32)
Cmin: 1,23 (1,09; 1,38)
↔эсциталопрам
AUC: 1,05 (1,02; 1,08)
Cmax: 1,00 (0,92; 1,08)
Cmin: 1,10 (1,04; 1,16)
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира или эсциталопрама.
|ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА
|Кетоконазол 400 мг 1 раз в сутки (даклатасвир 10 мг разовяа доза)
↑ даклатасвир
AUC: 3,00 (2,62; 3,44)
Cmax: 1,57 (1,31; 1,88)
CYP3A4 ингибирование кетоконазолом
|Дозу даклатасвира необходимо уменьшить до 30 мг 1 раз в сутки при одновременном применении с кетоконазолом или другими сильными ингибиторами CYP3A4.
|Итраконазол, посаконазол, вориконазол,
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается из-за ингибирования CYP3A4 противогрибковыми средствами: ↑ даклатасвир
|Флуконазол
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается из-за ингибирования CYP3A4 противогрибковыми средствами: ↑ даклатасвир ↔ флуконазол
|Ожидается умеренное увеличение концентрации даклатасвира, однако не требуется корректировать дозу даклатасвира или флуконазола.
|АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
|Рифампицин 600 мг 1 раз в сутки (даклатасвир 60 мг разовая доза)
↓ даклатасвир
AUC: 0,21 (0,19; 0,23)
Cmax: 0,44 (0,40; 0,48)
CYP3A4 индукция рифампицином
|Одновременное применение даклатасвира с рифампицином, рифабутином, рифапентином или другими сильными индукторами СYP3A4 противопоказано (см. раздел «Противопоказания»).
|Рифабутин, рифапентин
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается из-за индукции CYP3A4 антимикобактериальными средствами: ↓ Даклатасвир
|СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА
|Антиаритмические средства
|Дигоксин 0,125 мг 1 раз в сутки (даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки)
↑ дигоксин
AUC: 1,27 (1,20; 1,34)
Cmax: 1,65 (1,52; 1,80)
Cmin: 1,18 (1,09; 1,28)
P-gp ингибирование даклатасвиром
|Дигоксин следует применять с осторожностью, когда его вводят вместе с даклатасвиром. Сначала назначают самую низкую дозу дигоксина. Концентрацию дигоксина в сыворотке крови следует контролировать и применять для титрования дозы дигоксина для получения желаемого клинического эффекта.
|Амиодарон
|Взаимодействие не изучалось.
|Применять тогда, когда не существует никакой другой альтернативы. Если эти лекарственные средства вводятся с даклатасвиром в комбинации с софосбувиром, рекомендуется проводить тщательный мониторинг (см. разделы «Особенности применения» и «Побочные реакции»).
|Блокаторы кальциевых каналов
|Дилтиазем, нифедипин, амлодипин
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается из-за ингибирования CYP3A4 блокатором кальциевых каналов: ↑ даклатасвир
|Применение даклатасвира с каким-либо из этих блокаторов кальциевых каналов может привести к увеличению концентрации даклатасвира. Рекомендуется осторожность.
|Верапамил
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается из-за ингибирования CYP3A4 и P-gp верапамилом: ↑ даклатасвир
|Применение даклатасвира с верапамилом может привести к увеличению концентрации даклатасвира. Рекомендуется осторожность.
|КОРТИКОСТЕРОИДЫ
|Системный дексаметазон
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается из-за индукции CYP3A4 дексаметазоном: ↓ даклатасвир
|Одновременное применение даклатасвира с системным дексаметазоном или другими сильными индукторами CYP3A4 противопоказано (см. раздел «Противопоказания»).
|РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
|Зверобой (Hypericum perforatum)
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается из-за индукции CYP3A4 зверобоем: ↓ даклатасвир
|Одновременное применение даклатасвира со зверобоем или другими сильными индукторами CYP3A4 противопоказано (см. раздел «Противопоказания»).
|ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ
|Этинилэстрадиол 35 мкг 1 раз в сутки 21 день + норгестимат 0,180/0,215/0,250 мг 1 раз в сутки 7/7/7 дней (даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки)
↔ этинилэстрадиол
AUC: 1,01 (0,95; 1,07)
Cmax: 1,11 (1,02; 1,20)
↔ норэлгестромин
AUC: 1,12 (1,06; 1,17)
Cmax: 1,06 (0.99; 1,14)
↔ норгестрел
AUC: 1,12 (1,02; 1,23)
Cmax: 1,07 (0,99; 1,16)
|Пероральные контрацептивы, которые содержат этинилэстрадиол 35 мкг и норгестимат 0,180/0,215/0,250 мг, рекомендуються с даклатасвиром. Другие пероральные контрацептивы не изучались.
|ИМУНОСУПРЕССАНТЫ
|Циклоспорин 400 мг разовая доза (даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки)
↔ даклатасвир
AUC: 1,40 (1,29; 1,53)
Cmax: 1,04 (0,94; 1,15)
Cmin: 1,56 (1,41; 1,71)
↔ циклоспорин
AUC: 1,03 (0,97; 1,09)
Cmax: 0,96 (0,91; 1,02)
|Не требуется корректировать дозу или вводить лекарственные средства при одновременном применении даклатасвира с циклоспорином, такролимусом, сиролимусом или микофенолята мофетилом.
|Такролимус 5 мг разовая доза (даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки)
↔ даклатасвир
AUC: 1,05 (1,03; 1,07)
Cmax: 1,07 (1,02; 1,12)
Cmin: 1,10 (1,03; 1,19)
↔ такролимус
AUC: 1,00 (0,88; 1,13)
Cmax: 1,05 (0,90; 1,23)
|Сиролимус, микофенолята мофетил
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается: ↔ даклатасвир, ↔ иммунодепрессанты
|ЛИПИДОСНИЖАЮЩИЕ АГЕНТЫ
|HMG-CoA редуктазы ингибиторы
|Розувастатин 10 мг разовая доза (даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки)
↑ розувастатин
AUC: 1,58 (1,44; 1,74)
Cmax: 2,04 (1,83; 2,26)
Ингибирование OATP 1B1 и BCRP даклатасвиром
|Требуется осторожность при одновременном применении даклатасвира с розувастатином или другими субстратами OATP 1B1 и BCRP.
|Аторвастатин, флувастатин, симвастатин, питавастатин, правастатин
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается из-за ингибирования OATP 1B1и/или BCRP даклатасвиром: ↑ концентрация статина
|НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛГЕТИКИ
|Бупренорфин/налоксон, 8/2 — 24/6 мг 1 раз в сутки индивидуализованная доза* (даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки). * Оценено у опиоидно-зависимых взрослых на стабильной бупренорфин/налоксон поддерживающей терапии.
↔ даклатасвир
AUC: ↔*
Cmax: ↔*
Cmin: ↔*
↑ бупренорфин
AUC: 1,37 (1,24; 1,52)
Cmax: 1,30 (1,03; 1,64)
Cmin: 1,17 (1,03; 1,32)
↑ норбупренорфин
AUC: 1,62 (1,30; 2,02)
Cmax: 1,65 (1,38; 1,99)
Cmin: 1,46 (1,12; 1,89).
* По сравнению с историческими данными.
|Возможно, не требуется корректировать дозу даклатасвира или бупренорфина, однако рекомендуется следить за признаками опиоидной токсичности.
|Метадон, 40–120 мг 1 раз в сутки индивидуализированная доза* (даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки). * Оценено у опиоидно-зависимых на стабильной метадоновой поддерживающей терапии.
↔ даклатасвир
AUC: ↔*
Cmax: ↔*
Cmin: ↔*
↔ R-метадон
AUC: 1,08 (0,94; 1,24)
Cmax: 1,07 (0,97; 1,18)
Cmin: 1,08 (0,93; 1,26).
* По сравнению с историческими данными.
|Не требуется корректировать дозу даклатасвира или метадона.
|СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
|Бензодиазепины
|Мидазолам 5 мг разовая доза (даклатасвир 60 мг 1 раз в сутки)
↔ мидазолам
AUC: 0,87 (0,83; 0,92)
Cmax: 0,95 (0,88; 1,04)
|Не требуется корректировать дозу мидазолама, других бензодиазепинов или других субстратов CYP3A4 при одновременном применении с даклатасвиром.
|Триазолам, алпразолам
|Взаимодействие не изучалось. Ожидается: ↔ триазолам ↔ алпразолам
Никакого клинически значимого влияния на фармакокинетику какого-либо лекарственного средства не ожидается, если даклатасвир применяют вместе с ингибиторами PDE-5, лекарственными средствами класса ингибиторов АПФ (например эналаприл), лекарственными средствами класса антагонистов рецепторов ангиотензина II (например лозартан, ирбесартан, олмесартан, кандесартан, валсартан), дизопирамидом, пропафеноном, флекаинидом, мексилитином, хинидином или антацидами.
Дети
Исследования взаимодействия проводились только у взрослых.
Особенности применения
ВИРДАК 60 не применяют как монотерапию. Препарат следует применять в сочетании с другими лекарственными средствами для лечения хронического гепатита С (см. разделы «Показания» и «Способ применения и дозы»).
Сильная брадикардия и блокада сердца
При применении даклатасвир в комбинации с софосбувиром и сопутствующим амиодароном независимо от применения других препаратов, снижающих частоту сердечных сокращений, наблюдаются случаи сильной брадикардии и блокады сердца. Механизм не установлен.
Сопутствующее применение амиодарона было ограничено из-за клинических событий при применении с софосбувиром и противовирусными средствами прямого действия (ПСПД). Такие случаи потенциально опасны для жизни, поэтому амиодарон следует применять только у пациентов, принимающих ВИРДАК 60 и софосбувир, когда другие альтернативные антиаритмические методы не переносятся или противопоказаны.
Если необходимо сопутствующее применение амиодарона, рекомендуется тщательное наблюдение за пациентами, которые начинают применять ВИРДАК 60 в сочетании с софосбувиром. Пациенты, имеющие высокий риск брадиаритмии, должны находиться под постоянным наблюдением в течение 48 часов в соответствующих клинических условиях.
Из-за длительного периода полувыведения амиодарона следует проводить соответствующий мониторинг для пациентов, которые прекратили прием амиодарона в течение последних нескольких месяцев и должны начать прием даклатасвира в сочетании с софосбувиром.
Все пациенты, получающие даклатасвир и софосбувир в сочетании с амиодароном с другими лекарственными средствами или без них, которые снижают частоту сердечных сокращений, также должны быть предупреждены о симптомах брадикардии и блокады сердца, и им следует посоветовать срочно обратиться к врачу, если они испытывают эти симптомов.
Генотип-специфическая активность
Информацию о рекомендованных режимах с различными генотипами HCV см. в разделе «Способ применения и дозы», информацию, касающуюся генотип-специфической вирусологической и клинической активности — в разделе «Фармакологические свойства».
Данные для поддержания лечения инфекции генотипа 2 даклатасвиром и софосбувиром ограничены.
Данные исследования ALLY-3 (AI444218) подтверждают 12-недельную длительность лечения комбинацией даклатасвир + софосбувир для пациентов без опыта лечения и с опытом лечения с инфекцией генотипа 3 без цирроза. Более низкие показатели SVR наблюдались у пациентов с циррозом печени (см. раздел «Фармакологические свойства»). Данные программ сочувственного использования, включающие пациентов с инфекцией генотипа 3 и циррозом печени, применяют комбинацию даклатасвир + софосбувир в течение 24 недель у этих пациентов. Достоверность добавления рибавирина в этот режим неизвестна (см. раздел «Фармакологические свойства»).
Клинические данные, подтверждающие применение даклатасвира и софосбувира у пациентов, инфицированных генотипами 4 и 6 HCV, ограничены. Нет клинических данных о больных с генотипом 5 (см. раздел «Фармакологические свойства»).
Пациенты с печеночной недостаточностью (класс С по шкале Чайлда–Пью)
Безопасность и эффективность даклатасвира при лечении ВГС-инфекции у пациентов с печеночной недостаточностью (класс С по шкале Чайлда-Пью) были установлены в клиническом исследовании ALLY-1 (AI444215, даклатасвир + софосбувир + рибавирин в течение 12 недель) однако показатели SVR были ниже, чем у пациентов с печеночной недостаточностью (класс А и В по шкале Чайлда-Пью). Таким образом, для пациентов с печеночной недостаточностью, класс C, предлагается консервативная схема лечения: даклатасвир + софосбувир +/- рибавирин в течение 24 недель (см. разделы «Фармакологические свойства» и «Способ применения и дозы»). Рибавирин может быть добавлен на основании клинической оценки состояния отдельного пациента.
HCV/HBV (вирус гепатита B) коинфекция
Зафиксированы случаи реактивации вируса гепатита В (HBV), некоторые из них были летальными, во время или после лечения антивирусными препаратами прямого действия. Скрининг HBV следует проводить у всех пациентов перед началом лечения. Пациенты, инфицированные HBV/HCV, подвергаются риску HBV-реактивации, поэтому их следует контролировать и управлять в соответствии с текущими клиническими рекомендациями.
Повторное лечение даклатасвиром
Эффективность даклатасвира как части схемы повторного лечения пациентов с предварительным влиянием ингибитора NS5A не была установлена.
Требования относительно беременности и контрацепции
Препарат не следует применять в период беременности или у женщин детородного возраста, не применяющих контрацепцию. Использование высокоэффективной контрацепции необходимо продолжить в течение 5 недель после завершения терапии препаратом (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
При применении даклатасвира в комбинации с рибавирином необходимо учитывать противопоказания к применению рибавирина. Значительные тератогенные и/или эмбриоцидные эффекты были продемонстрированы у всех животных, подвергшихся воздействию рибавирина, поэтому, чтобы не допустить беременности у пациентов женщин и женщин-партнеров пациентов мужчин, следует соблюдать осторожность (см. Инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства для рибавирина).
Взаимодействие с лекарственными средствами
Одновременное применение даклатасвира может изменить концентрацию других лекарственных средств, а другие лекарственные средства могут изменить концентрацию даклатасвира (см. раздел «Противопоказания» для перечня лекарственных средств, противопоказанных для применения с даклатасвиром из-за возможной потери терапевтического эффекта). Обратитесь к разделу «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» по поводу установленных и других потенциально значимых взаимодействий между лекарственными средствами.
Применение у пациентов с сахарным диабетом
После начала лечения вирусного гепатита С противовирусными средствами прямого действия пациенты с сахарным диабетом могут ощущать улучшение регулирования уровня глюкозы в крови, что может привести к симптоматической гипогликемии. У пациентов с сахарным диабетом, начинающих прием ПСПД, необходимо более тщательно контролировать уровень содержания глюкозы в крови, особенно в течение первых 3 месяцев, а также в случае необходимости откорректировать лечение диабета. Врача, назначающего терапию пациенту с сахарным диабетом, необходимо проинформировать о назначении препарата ВИРДАК 60.
Дети
Препарат ВИРДАК 60 не рекомендуется применять у детей и подростков младше 18 лет, поскольку для этой группы пациентов безопасность и эффективность не установлены.
Важная информация о некоторых ингредиентах препарата ВИРДАК 60
Препарат содержит лактозу. Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицита лактазы Лаппа или мальабсорбции глюкозо-галактозы не должны принимать этот препарат.
Пациенты, применяющие натрий-контролируемую диету
Препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Способ применения и дозы
Применять препарат следует под контролем врача, имеющего опыт лечения хронического гепатита С.
Позология
Рекомендуемая доза составляет 60 мг 1 раз в сутки. Применяют внутрь независимо от еды.
Препарат ВИРДАК 60 следует применять в комбинации с другими лекарственными средствами. Перед началом терапии препаратом необходимо также пересмотреть Инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства для других препаратов относительно режима лечения.
Таблица 2
Рекомендованное лечение «даклатасвир — комбинированная безинтерфероновая терапия»
|Категория пациентов*
|Режим и длительность
|HCV, генотип 1 или 4
|Пациенты без цирроза
|даклатасвир + софосбувир в течение 12 недель
|Пациенты с циррозом CP A или B CP C
|даклатасвир + софосбувир + рибавирин в течение 12 недель или даклатасвир + софосбувир (без рибавирина) в течение 24 недель даклатасвир + софосбувир +/- рибавирин в течение 24 недель (см. разделы «Фармакологические свойства» и «Особенности применения»)
|HCV, генотип 3
|Пациенты без цирроза
|даклатасвир + софосбувир в течение 12 недель
|Пациенты с циррозом
|даклатасвир + софосбувир +/- рибавирин в течение 24 недель (см. раздел «Фармакологические свойства»)
|Рецидивная HCV-инфекция после трансплантации печени (генотип 1, 3 или 4)
|Пациенты с циррозом
|даклатасвир + софосбувир + рибавирин в течение 12 недель (см. раздел «Фармакологические свойства»)
|Пациенты с циррозом CP А или B генотип 1 или 4 генотип 3
|даклатасвир + софосбувир + рибавирин в течение 12 недель даклатасвир + софосбувир +/- рибавирин в течение 24 недель
|Пациенты с циррозом CP C
|даклатасвир + софосбувир +/- рибавирин в течение 24 недель (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакологические свойства»)
CP: Чайлд-Пью.
* Включает пациентов, коинфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Рекомендации по дозировке ВИЧ-антивирусными агентами указаны в разделе «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий».
Даклатасвир + пегинтерферон α + рибавирин
Этот режим является альтернативным рекомендованным режимом для пациентов с инфекцией генотипа 4, без цирроза или с компенсированным циррозом. Даклатасвир применяют в течение 24 недель в сочетании с пегинтерфероном α и рибавирином в течение 24–48 недель:
- если РНК HCV не определяется на обеих неделях лечения 4 и 12, все три компонента режима следует продолжать общей продолжительностью 24 недели;
- если неопределяемая РНК HCV достигается, но не на обеих неделях лечения 4 и 12, то прием даклатасвира следует прекратить на 24 неделе, а прием пегинтерферона α и рибавирина продолжать в течение 48 недель.
Рекомендации по дозировке рибавирина
Доза рибавирина в комбинации с даклатасвиром зависит от массы тела (1000 или 1200 мг для пациентов <75 кг или ≥75 кг соответственно). Обратитесь к инструкции по медицинскому применению лекарственного средства рибавирин.
Для пациентов с циррозом A, B или C по классификации Чайлда-Пью или рецидивом инфекции HCV после трансплантации печени рекомендованная начальная доза рибавирина — 600 мг ежедневно, применяют во время приема пищи. Если начальная доза хорошо переносится, дозу можно титровать максимально до 1000–1200 мг/сут (точка перелома — 75 кг). Если начальная доза переносится плохо, то дозу следует снизить по клиническим показаниям на основе измерений гемоглобина и клиренса креатинина (см. табл. 3).
Таблица 3
Рекомендации по дозировке рибавирина для одновременного применения с даклатасвиром для пациентов с циррозом печени или после трансплантации.
|Лабораторные показатели/клинические критерии
|Рекомендации относительно дозировки рибавирина
|Гемоглобин
|12 г/дл
|600 мг ежедневно
|10 до ≤12 г/дл
|400 мг ежедневно
|8,5 до ≤10 г/дл
|200 мг ежедневно
|≤8,5 г/дл
|Отменить рибавирин
|Клиренс креатинина
|50 мл/мин
|Придерживайтесь вышеуказанных правил относительно гемоглобина
|30 до ≤50 мл/мин
|200 мг через день
|≤30 мл/мин или гемодиализ
|Отменить рибавирин
Изменение дозы, прерывание и прекращение действия
Модификация дозы даклатасвира для управления побочными реакциями не рекомендуется. Если при возникновении побочных реакций есть необходимость в прекращении применения препаратов, являющихся компонентами схемы, даклатасвир не следует назначать как монотерапию.
Не существует вирусологических правил прекращения лечения, применяемых к сочетанию даклатасвира с софосбувиром.
Прекращение лечения у пациентов с неадекватным вирусологическим ответом на лечение во время лечения даклатасвиром, пегинтерфероном α и рибавирином
Маловероятно, что пациенты с неадекватным вирусологическим ответом на терапию получат стойкий вирусологический ответ (SVR), поэтому для этих пациентов рекомендуется прекращение лечения. Пороги РНК HCV, приводящие к прекращению лечения (т.е. правилам прекращения лечения), приведены в Таблице 4.
Таблица 4
Правила прекращения лечения у пациентов, получающих даклатасвир в комбинации с пегинтерфероном α и рибавирином, при неадекватном вирусологическом ответе на лечение
|HCV РНК
|Действие
|4-я неделя лечения: > 1000 МО/мл
|Отменить даклатасвир, пегинтерферон α и рибавирин
|12-я неделя лечения: ≥ 25 МО/мл
|Отменить даклатасвир, пегинтерферон α и рибавирин
|24-я неделя лечения: ≥ 25 МО/мл
|Отменить пегинтерферон α и рибавирин (лечение даклатасвиром завершается на 24 неделе)
Рекомендуемая доза для сопутствующих лекарственных средств
Сильные ингибиторы фермента 3А4 (CYP3A4) цитохрома Р450
Дозу даклатасвира следует уменьшить до 30 мг 1 раз в сутки при одновременном введении сильных ингибиторов CYP3A4.
Умеренные индукторы CYP3A4
Дозу даклатасвира следует увеличить до 90 мг 1 раз в сутки при одновременном применении умеренных индукторов CYP3A4 (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Пропущенные дозы
Пациентам следует указывать, что при пропуске дозы даклатасвира, ее следует принять как можно скорее, если пациент вспомнит о ней в течение 20 часов запланированного времени приема препарата. Однако если пациент вспомнит о пропущенной дозе более чем через 20 часов после запланированного приема препарата, дозу следует пропустить, а следующую дозу принимать в соответствующее время.
Специальные группы пациентов
Пожилые пациенты
Для пациентов в возрасте ≥ 65 лет не требуется коррекция дозы даклатасвира (см. раздел «Фармакологические свойства»).
Нарушение функции почек
Для пациентов с какой-либо степенью ухудшения функции почек не требуется коррекция дозы даклатасвира (см. раздел «Фармакологические свойства»).
Печеночная недостаточность
Для пациентов с легкой (класс А по классификации Чайлда-Пью, оценка 5–6), средней тяжести (класс B, оценка 7–9) или тяжелой (класс C, оценка ≥10) печеночной недостаточностью не требуется коррекция дозы даклатасвира (см. разделы «Фармакологические свойства» и «Особенности применения»).
Дети
Эффективность и безопасность применения даклатасвира у детей в возрасте младше 18 лет не установлены. Нет доступных данных.
Способ применения
ВИРДАК 60 применяют внутрь независимо от еды. Пациентам следует объяснить, что нужно проглотить таблетку целиком. Таблетку с пленочным покрытием не следует жевать или измельчать из-за неприятного вкуса активного вещества.
Побочные реакции
Резюме профиля безопасности
Общий профиль безопасности даклатасвир базируется на данных 2215 пациентов с хронической инфекцией HCV, которые применяют даклатасвир 1 раз в сутки или в комбинации с софосбувиром с или без рибавирина (n = 679, объединенные данные) или в комбинации с пегинтерфероном α и рибавирином (n = 1536, объединенные данные) из общего количества 14 клинических исследований.
Даклатасвир в комбинации с софосбувиром
Чаще сообщали о таких побочных реакциях: усталость, головная боль и тошнота. Побочные реакции 3-го класса были зарегистрированы менее чем у 1% пациентов, и ни у одного пациента не было побочной реакции 4-го класса. Четыре пациента прекратили применение даклатасвира из-за побочных эффектов, только один из которых считался связанным с исследуемой терапией.
Даклатасвир в комбинации с пегинтерфероном α и рибавирином
Чаще зарегистрированы следующие побочные реакции: усталость, головная боль, зуд, анемия, гриппоподобные заболевания, тошнота, бессонница, нейтропения, астения, сыпь, снижение аппетита, сухость кожи, алопеция, пиретекия, миалгия, раздражительность, кашель, диарея. Чаще зарегистрированы побочные реакции по крайней мере 3 степени тяжести (частота ≥ 1%): нейтропения, анемия, лимфопения и тромбоцитопения. Профиль безопасности даклатасвира в комбинации с пегинтерфероном α и рибавирином был сходен с тем, который наблюдался с пегинтерфероном α и рибавирином, в том числе среди пациентов с циррозом печени.
Табличный список побочных реакций
Побочные реакции перечислены в таблице 5 по схеме, классу и частоте системных органов: очень часто (≥ 1/10), часто (от ≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 до < 1/100), редко (≥ 1/10000 до < 1/1000), очень редко (< 1/10000). В каждой группе частот побочные реакции представлены в порядке уменьшения серьезности.
Таблица 5
Побочные реакции в клинических исследованиях
|Класс систем органов
|Побочные реакции
|Частота
|Даклатасвир + софосбувир + рибавирин N=203
|Даклатасвир + софосбувир N=476
|Со стороны крови и лимфатической системы
|очень часто
|анемия
|Со стороны обмена веществ и питания
|часто
|сниженный аппетит
|Психические расстройства
|часто
|бессонница, раздражительность
|бессонница
|Со стороны нервной системы
|очень часто
|головная боль
|головная боль
|часто
|головокружение, мигрень
|головокружение, мигрень
|Сосудистые нарушения
|часто
|приливы
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|часто
|одышка, одышка во время физических нагрузок, кашель, заложенность носа
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|очень часто
|тошнота
|часто
|диарея, рвота, боль в животе, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, запор, сухость во рту, метеоризм
|тошнота, диарея, боль у животе
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|часто
|сыпь, алопеция, зуд, сухая кожа
|Со стороны скелетно-мышечной и соединительной тканин
|часто
|артралгия, миалгия
|артралгия, миалгия
|Системные нарушения
|очень часто
|утомляемость
|утомляемость
Лабораторные отклонения
В клинических исследованиях даклатасвира в сочетании с софосбувиром с или без рибавирина у 2% пациентов был снижен уровень гемоглобина 3 степени; все эти пациенты применяли даклатасвир + софосбувир + рибавирин. 3/4 степени увеличения общего количества билирубина наблюдали у 5% больных (у всех пациентов с коинфекцией ВИЧ-инфекции, получавших сопутствующий атазанавир, с циррозом A, B или C по классификации Чайлда-Пью или после трансплантации печени).
Описание отдельных побочных реакций
Сердечные аритмии
При применении даклатасвира в комбинации с софосбувиром и сопутствующим амиодароном и/или другими препаратами, снижающими частоту сердечных сокращений, наблюдались случаи сильной брадикардии и блокады сердца (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия» и «Особенности применения»).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 28 таблеток в контейнере; по 1 контейнеру в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Гетеро Лабз Лимитед/Hetero Labs Limited.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Юнит-V, Блок V и VA, ТССИС — Формулейшн СЭЗ, С. №№ 439, 440, 441 и 458, Полепалли Виледж, Джадчерла Мандал, Телангана Стейт, 509301, Индия/Unit-V, Block V and VA Formulation SEZ, S. Nos 439, 440, 441 & 458, Полепачи Village, Jadcherla Mandal, Telangana State, 509301, Индия.