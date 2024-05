Фармакодинамика.

Механизм действия

Даклатасвир является ингибитором неструктурного белка 5А (NS5A), многофункционального белка, являющегося важным компонентом комплекса репликации вируса гепатита С (HCV). Даклатасвир ингибирует как репликацию вирусной РНК, так и сборку вириона.

Противовирусная активность в клеточной культуре

Даклатасвир является ингибитором репликации генотипов 1а и 1b вируса в клеточные анализы репликонов с эффективной концентрацией (снижение 50%, EC50) соответственно в пределах 0,003–0,050 и 0,001–0,009 нМ в зависимости от метода анализа. Значение EC50 даклатасвира в системе репликона составляло 0,003–1,25 нм для генотипов 3а, 4а, 5а, 6а и 0,034–19 нм для генотипа 2а, а также 0,020 нМ- для вируса инфекционного генотипа 2а (JFH-1).

Комбинационные исследования с использованием клеточной системы репликонов HCV показали усиление противовирусного действия даклатасвира при совместном применении с интерфероном α, ингибиторами протеазы NS3, ненуклеозидными ингибиторами вируса гепатита С NS5B, нуклеозидными аналогами NS5B. Антагонизм антивирусной активности не наблюдался.

Никакой клинически важной антивирусной активности не наблюдалось в отношении различных РНК и ДНК-вирусов, включая ВИЧ. Это подтверждает, что даклатасвир, ингибирующий специфическую для HCV мишень, очень селективен для HCV.

Перекрестная резистентность

Репликоны HCV, экспрессирующие связанные с даклатасвиром резистентные заместители, оставались полностью чувствительными к интерферону α и другим анти-ВГС-агентам с различными механизмами действия, такими как ингибиторы протеазы NS3 и полимеразы NS5B (нуклеозидные и ненуклеозные).

Фармакокинетика.

Фармакокинетические свойства даклатасвира оценивали у здоровых взрослых добровольцев и больных хроническим ВГС. После нескольких пероральных доз даклатасвира по 60 мг 1 раз в сутки в комбинации с пегинтерфероном α и рибавирином у пациентов без предварительного опыта лечения, с генотипом 1 хронического HCV, среднее геометрическое значение (CV%) максимальной концентрации в плазме крови (Cmах) 1534 (58) нг/мл, AUC0–24h - 14122 (70) нг*ч/мл, и Cmin - 232 (83) нг/мл.

Абсорбция

Даклатасвир, таблетки, легко всасывается после нескольких пероральных доз, Cmах достигается в течение 1–2 часов.

Cmax, AUC и Cmin даклатасвира увеличиваются пропорционально дозе. Стационарное состояние достигается после применения 1 раз в сутки в течение 4 дней. При применении дозы 60 мг влияние даклатасвира было сходным у здоровых добровольцев и HCV-инфицированных пациентов.

Исследования in vitro и in vivo показали, что даклатасвир является субстратом Р-гликопротеинового транспортера (P-gp). Абсолютная биодоступность таблетированной формы составляет 67%.

Эффект еды на пероральную абсорбцию

У здоровых добровольцев применение таблеток даклатасвира в дозе 60 мг после употребления пищи с высоким содержанием жира уменьшало Cmax и AUC даклатасвира соответственно на 28% и 23% по сравнению с применением препарата натощак. Применение даклатасвира в дозе 60 мг после употребления легкой пищи не привело к уменьшению экспозиции даклатасвира.

Распределение

В стационарном состоянии связывание белков с даклатасвиром у HCV-инфицированных пациентов составляет примерно 99% и не зависит от дозы в исследуемом диапазоне доз (1–100 мг). У пациентов, которым применяли даклатасвир перорально 60 мг, после чего внутривенно 100 мкг [13C,15N]-даклатасвир, расчетный объем распределения в стационарном состоянии составлял 47 литров. Исследования in vitro показывают, что даклатасвир активно и пассивно переносится в гепатоциты. Активный транспорт опосредован OCT1 и другими неидентифицированными транспортными агрегатами, но не органическим транспортером аниона (OAT)2 , полипептидом-котранспортером натрия-таурохолата (NTCP) или OATP.

Даклатасвир является ингибитором P-gp, OATP 1B1 и BCRP. In vitro даклатасвир является ингибитором транспортера поглощения почек, OAT1 и 3 и OCT2, но не оказывает клинического влияния на фармакокинетику субстратов этих транспортеров.

Биотрансформация

In vitro и in vivo исследования показывают, что даклатасвир является субстратом CYP3A, причем CYP3A4 является основной изоформой CYP, ответственной за метаболизм. Метаболиты с содержанием более 5% от концентрации исходного вещества отсутствуют. Даклатасвир in vitro не ингибирует (IC50 > 40 мкМ) ферменты CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19 или 2D6.

Выведение

После однократного перорального применения 14C-даклатасвира у здоровых добровольцев 88% всего радиоактивно меченого препарата было обнаружено в фекалиях (53% в неизмененном виде) и 6,6% в моче (преимущественно в неизмененном виде). Эти данные указывают на то, что печень является основным органом выведения даклатасвира у людей. Исследования in vitro показывают, что даклатасвир активно и пассивно переносится в гепатоциты. Активный транспорт опосредован OCT1 и другими неидентифицированными транспортными агрегатами. После применения нескольких доз даклатасвира у пациентов с HCV-инфекцией конечный период полувыведения даклатасвира составлял 12–15 часов. У пациентов, которым применяли даклатасвир перорально 60 мг, после чего внутривенно 100 мкг [13C,15N]-даклатасвир, общий клиренс составлял 4,24 л/ч.

Особые группы пациентов.

Почечная недостаточность

Фармакокинетика даклатасвира после применения однократной пероральной дозы 60 мг была изучена у неинфицированных HCV пациентов с нарушениями функции почек. AUC несвязанного даклатасвира был на 18%, 39% и 51% выше для пациентов с клиренсом креатинина (CLcr) соответственно 60, 30 и 15 мл/мин относительно пациентов с нормальной функцией почек. У пациентов с терминальной стадией заболевания почек, требующей проведения гемодиализа, наблюдалось повышение AUC даклатасвира на 27% и повышение AUC несвязанного даклатасвира на 20% по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек.

Печеночная недостаточность

Фармакокинетика даклатасвир после однократной пероральной дозы 30 мг изучалась у неинфицированных HCV пациентов с легкой (класс А по классификации Чайлда-Пью), средней (класс В по Чайлд-Пью) и тяжелой (класс С по Чайлд-Пью) печеночной недостаточностью по сравнению с пациентами без нарушений функции печени. Cmax и AUC общего количества даклатасвира (свободного и связанного с белком препарата) были меньше у пациентов с нарушениями функции печени, однако печеночная недостаточность не оказывала клинически значимого влияния на свободную концентрацию даклатасвира.

Пациенты пожилого возраста

Фармакокинетический анализ данных клинических исследований показал, что возраст не влияет на фармакокинетику даклатасвира.