ДАКЛАТАСВИР (DACLATASVIRUM) Действующее вещество
даклатасвир является ингибитором неструктурного белка 5А (NS5A), многофункционального белка, который является важным компонентом комплекса репликации вируса гепатита С (HCV). Даклатасвир ингибирует как репликацию вирусной РНК, так и сборку вириона.
Даклатасвир легко всасывается после нескольких пероральных доз, Cmах достигается в течение 1-2 ч.
Cmax, AUC и Cmin даклатасвира увеличиваются пропорционально дозе.
Связывания белков с даклатасвиром составляет приблизительно 99% и не зависит от дозы.
Даклатасвир является ингибитором P-gp, OATP 1B1 и BCRP.
Т½ — 12-15 ч.
даклатасвир показан в комбинации с другими лекарственными средствами для лечения хронического гепатита C у взрослых.
рекомендуемая доза составляет 60 мг 1 раз в сутки. Применяют внутрь независимо от приема пищи.
Даклатасвир применять в комбинации с другими лекарственными средствами. Перед началом терапии препаратом нужно также изучить Инструкцию по применению лекарственного средства для других препаратов в отношении режима лечения.
повышенная чувствительность к даклатасвир. Одновременное применение с сильными индукторами цитохрома P450 3A4 (CYP3A4) и P-gp (например, фенитоин, карбамазепин, окскарбазепин, фенобарбитал, рифампицин, рифабутин, рифапентин, системный дексаметазон и растительные препараты зверобоя (Hypericum perforatum)), которые могут привести к снижению экспозиции и потери эффективности даклатасвира.
усталость, головная боль, зуд, анемия, гриппоподобные заболевания, тошнота, бессонница, нейтропения, астения, сыпь, снижение аппетита, сухость кожи, алопеция, пиретекия, миалгия, раздражительность, кашель, диарея, одышка и артралгия.
даклатасвир противопоказан в сочетании с сильными индукторами CYP3A4 и P-gp (напр., фенитоин, карбамазепин, окскарбазепин, фенобарбитал, рифампицин, рифабутин, рифапентин, системный дексаметазон и растительные препараты зверобоя (Hypericum perforatum)), которые могут привести к снижению экспозиции и потери эффективности даклатасвира.
опыт случайной передозировки даклатасвира ограниченный.