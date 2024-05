даклатасвир является ингибитором неструктурного белка 5А (NS5A), многофункционального белка, который является важным компонентом комплекса репликации вируса гепатита С (HCV). Даклатасвир ингибирует как репликацию вирусной РНК, так и сборку вириона.

Даклатасвир легко всасывается после нескольких пероральных доз, C mах достигается в течение 1-2 ч.

C max , AUC и C min даклатасвира увеличиваются пропорционально дозе.

Связывания белков с даклатасвиром составляет приблизительно 99% и не зависит от дозы.

Даклатасвир является ингибитором P-gp, OATP 1B1 и BCRP.

Т ½ — 12-15 ч.