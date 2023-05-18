Ацемик (Acemic) (347146) - инструкция по применению ATC-классификация
Ацемик инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующее вещество: транексамовая кислота
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит транексамовую кислоту 500 мг
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, натрия кроскармеллоза, стеариновая кислота, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат
оболочка таблетки: Opadry White (гидроксипропилметилцеллюлоза, титана диоксид (Е171), полиэтиленгликоль, полисорбат 80).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, белого или почти белого цвета, капсулоподобные, с насечкой с одной стороны и тиснением 500 с другой.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Транексамовая кислота — антифибринолитическое средство, являющееся мощным конкурентным ингибитором активации плазминогена в плазмин. При более высоких концентрациях он является неконкурентным ингибитором плазмина. Отмечено, что ингибирующий эффект транексамовой кислоты при активации плазминогена с помощью урокиназы в 6–100 раз больше, а с помощью стрептокиназы — в 6–40 раз больше, чем ингибирующий эффект у аминокапроновой кислоты. Антифибринолитическое действие транексамовой кислоты примерно в 10 раз превышает антифибринолитическох действие аминокапроновой кислоты.
Фармакокинетика.
Абсорбция. При внутривенном введении транексамовой кислоты в дозе 500 мг максимальная концентрация в плазме крови Сmax достигается сразу, потом концентрация уменьшается в течение 6 часов. Период полувыведения составляет около 3 часов.
Распределение. Транексамовая кислота, введенная парентерально, распределяется в два направления: всасывается с задержкой в спинномозговую жидкость и в направлении клеток. Объем распределения составляет около 33% от массы тела.
Транексамовая кислота может проникать через плацентарный барьер, в грудное молоко кормящих женщин. Её концентрация может достигать приблизительно 1/100 Сmax.
Выведение. Транексамовая кислота выводится с мочой в неизмененном виде. 90% введенной дозы выводится почками в первые 12 часов после введения (гломерулярная экскреция без канальцевой реабсорбции).
После перорального применения, 1,13% и 39% введенной дозы восстанавливалось через 3 и 24 часа соответственно.
У пациентов с почечной недостаточностью концентрация плазмы увеличивается.
Показания
Кровотечение или риск кровотечения при усилении местного фибринолиза:
-меноррагия;
-кровотечение после простатэктомии или вмешательства на мочевом пузыре;
-конизация шейки матки;
-носовые кровотечения
-посттравматическая гифема.
Наследственный ангионевротический отек.
Экстракции зуба у больных гемофилией.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к транексамовой кислоте и к компонентам, которые входят в состав препарата, тяжелая почечная недостаточность, макроскопическая гематурия, высокий риск тромбообразования, тромбофлебит, инфаркт миокарда, субарахноидальное кровоизлияние, активная тромбоэмболическая болезнь, венозный или артериальный тромбоз в анамнезе, острый венозный или артериальный тромбоз, фибринолитические состояния после коагулопатии, вследствие истощения, за исключением чрезмерной активации фибринолитической системы при остром тяжелом кровотечении, судороги в анамнезе, нарушение восприятия цветов.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Транексамовая кислота несовместима с урокиназой, норадреналином битартрат, дезоксиепинефрином гидрохлорид, метармином битартрат, дипиридамолом, диазепамом.
Фибринолитические препараты.
Высокоактивные протромбиновые комплексы и антифибринолитические агенты, антиингибиторные коагуляционные комплексы не следует применять одновременно с транексамовой кислотой.
Хлорпромазин.
Необходимо избегать применения комбинации хлорпромазина и транексамовой кислоты пациентам с субарахноидальным кровоизлиянием; это может привести к спазму мозговых сосудов и церебральной ишемии и, возможно, к снижению церебрального тока крови.
Пероральные контрацептивы.
С осторожностью применять транексамовую кислоту пациентам, принимающим пероральные контрацептивы, так как повышается риск возникновения тромбозов.
Особенности применения
При почечной недостаточности (в зависимости от степени повышения креатинина сыворотки) дозу и количество введений уменьшают. В случае гематурии почечного происхождения (особенно при гемофилии) существует риск механической анурии в результате образования сгустков в мочеточниках. Зафиксированы случаи венозного и артериального тромбоза или тромбоэмболии у пациентов, принимавших транексамовую кислоту. Кроме того, сообщалось о случаях закупорки центральной артерии сетчатки и центральной ретинальной вены. Пациентам, принимающим препарат дольше нескольких дней, рекомендуется пройти офтальмологический осмотр, включающий проверку остроты зрения, цветного зрения, глазного дна, поля зрения, и оценить функцию печени.
Пациентам с нарушениями зрения применение препарата необходимо прекратить.
У пациентов с тромбоэмболической болезнью возможен повышенный риск венозных или артериальных тромбозов.
Пациенты с предыдущим тромбоэмболическим заболеванием и семейной историей тромбоэмболических заболеваний (пациенты с тромбофилией) должны применять транексамовую кислоту только при наличии прямого медицинского показания и под строгим медицинским контролем.
При применении транексамовой кислоты зафиксированы случаи судорог, большинство из которых появлялись после внутривенного применения транексамовой кислоты в больших дозах при проведении аортокоронарного шунтирования.
Транексамовую кислоту не следует принимать одновременно с фактор IХ комплексом или антиингибиторными коагуляционными комплексами, в связи с возможным увеличением риска образования тромбозов.
Применение транексамовой кислоты в случаях повышенного фибринолиза, вследствие диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, не рекомендуется.
Транексамовая кислота была обнаружена в сперме в фибринолитической концентрации, но не влияла на подвижность сперматозоидов. Клинические исследования не выявили влияния на фертильность.
Пациенткам с нерегулярными менструальными кровотечениями не следует применять транексамовую кислоту до установления причины таких кровотечений. Если применение транексамовой кислоты не уменьшает интенсивность менструальных кровотечений, в таком случае следует рассмотреть возможность альтернативного лечения.
Клинический опыт применения транексамовой кислоты для лечения меноррагий в возрасте до 15 лет отсутствует.
Способ применения и дозы
Взрослым препарат назначают во внутрь. Применяют независимо от приема пищи. Таблетки глотают целиком, запивая водой. Таблетки не следует разжевывать и измельчать.
Местный фибринолиз: рекомендуемая доза — 15–25 мг/кг массы тела, то есть 2–3 таблетки по 500 мг 2–3 раза в сутки.
Простатэктомия: для профилактики и лечения геморрагии у пациентов с повышенным риском до или после операций, транексамовую кислоту назначают в виде инъекций, после чего назначают в виде таблеток по 1 г (2 таблетки по 500 мг) 3–4 раза в сутки до исчезновения макроскопической гематурии.
Менорагия: рекомендуемая доза составляет 2 таблетки по 500 мг 3 раза в сутки, не более 4 дней. При длительном менструальном кровотечении дозу увеличивают, не превышая максимальной дозы (8 таблеток по 500 мг в сутки). Не следует начинать лечение препаратом до начала менструального кровотечения.
Носовые кровотечения: при периодических кровотечениях назначают по 2 таблетки по 500 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней.
Конизация шейки матки: назначают по 3 таблетки по 500 мг 3 раза в сутки.
Посттравматическая гифема: 2–3 таблетки по 500 мг 3 раза в сутки. Доза составляет 25 мг/кг 3 раза в сутки.
Экстракция зубов у пациентов с гемофилией: рекомендуемая доза составляет 25 мг/кг транексамовой кислоты во внутрь через каждые 8 часов, начиная за 1 день до операции и продолжая в течение 2–8 дней после нее.
Наследственный ангионевротический отек: некоторым пациентам, ознакомленным о ходе обострений болезни, обычно достаточно 2–3 таблеток по 500 мг 2–3 раза в сутки в течение нескольких дней. Другим пациентам следует принимать препарат в той же дозе в течение длительного времени в зависимости от течения заболевания.
При нарушении выделительной функции почек необходима коррекция дозы для пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью.
Дети: назначать детям в дозе 25 мг/кг. Данные об эффективности, дозировки и безопасности применения транексамовой кислоты у детей ограничены.
Пациентам пожилого возраста при отсутствии нарушений выделительной функции почек коррекция дозы не требуется.
У пациентов с почечной недостаточностью необходимо корректировать дозу согласно уровню креатинина плазмы.
|Креатинин плазмы, мкмоль / л
|дозировка
|120–249
|15 мг / кг 2 раза в сутки
|250–500
|15 мг / кг 1 раз в сутки
Дети
Клинического опыта применения транексамовой кислоты детям в возрасте до 15 лет с меноррагией нет, поэтому не следует применять препарат данной категории пациентов.
Побочные реакции
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, изжога, диарея, боль в животе, снижение аппетита.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, крапивница, аллергические кожные реакции.
Со стороны нервной системы: сонливость, головокружение, судороги.
Со стороны органа зрения: нарушение цветовосприятия, нарушение зрения, застойная ретинопатия, окклюзия вен / артерий сетчатки глаза.
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, включая анафилаксию.
Сосудистые расстройства: тромбоз любой локализации, тромбоэмболия, артериальная гипотензия.
Со стороны почек: острый некроз коркового слоя почек.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере. По 1 блистеру в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Тулип Лаб Пвт. Лтд.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
F -20/21, Ранджангаон, МИДС, Тал. Ширур, Дист. Пун, Индия.
Заявитель
Ананта Медикеар Лтд.
Местонахождение заявителя
Сьют 1, 2 Стейшн Корт, Империал Варф, Таунмед Роуд, Фулхам, Лондон, Великобритания.