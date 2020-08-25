Артеджа эмульгель (Artedzha emulgel) (346813) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Артеджа эмульгель инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующее вещество: хондроитин натрия сульфат;
1 г эмульгеля содержит хондроитина натрия сульфата (в пересчете на 100% сухое вещество) 50 мг;
вспомогательные вещества: имидомочевина, диметилсульфоксид, пропиленгликоль, полиэтиленгликоля (макрогола) цетостеариловый эфир, кокоила каприлокапрат, спирт цетостеариловый, гидроксипропилкрахмала фосфат, кислота лимонная моногидрат, натрия цитрат, диметикон, вода очищенная.
Лекарственная форма
Эмульгель для наружного применения 5%.
Основные физико-химические свойства: эмульгель белого цвета, со слабым специфическим запахом. По внешнему виду должен быть однородным.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат. Хондроитина сульфат.
Код АТС М01А Х25.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
«Артеджа® эмульгель» содержит натуральный компонент хондроитина сульфат, получаемый из хрящевой ткани трахеи крупного рогатого скота. Хондроитина сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридом, который тормозит процессы дегенерации хрящевой ткани. Подавляет ферменты, которые способствуют распаду хрящевой ткани, стимулирует синтез гликозаминогликанов, способствует восстановлению суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, увеличивает выработку внутрисуставной жидкости, стимулирует синтетические процессы в хондроцитах, улучшая их структуру. Способствует восстановлению матрикса хрящевой ткани.
«Артеджа® эмульгель» уменьшает боль в пораженных суставах и способствует увеличению их подвижности, а также замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза.
Фармакокинетика.
Лекарственное средство хорошо всасывается с поверхности кожи, максимальная концентрация хондроитина сульфата в плазме крови достигается через 3–4 часа после применения. Биодоступность составляет 25%. Выводится в основном почками в течение 24 часов.
Показания
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (преимущественно локализованные формы): остеоартроз, остеохондроз.
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Тромбофлебиты, склонность к кровоточивости, острые воспалительные процессы в области нанесения препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При наружном применении препарата его взаимодействия с другими лекарственными средствами не установлено.
Особенности применения
Препарат следует наносить только на неповрежденные участки кожи, избегая попадания на открытые раны, в глаза и на слизистые оболочки.
Лекарственное средство содержит спирт цетостеариловый, который может вызвать местные реакции (например контактный дерматит).
Пропиленгликоль может вызвать кожные реакции.
Диметилсульфоксид может раздражать кожу.
Способ применения и дозы
Эмульгель наносят 2–3 раза в сутки тонким слоем на кожу в области поражения, легко втирая до полного впитывания. Продолжительность курса лечения определяется индивидуально в зависимости от эффективности и переносимости терапии, и, как правило, составляет 2–3 недели. В случае необходимости курс повторить.
Дети
Не применять детям.
Побочные реакции
Препарат обычно хорошо переносится, однако возможны раздражение кожи, аллергические реакции, включая зуд, гиперемия, жжение, сыпь на коже, что требует отмены препарата.
В случае появления любых нежелательных реакций следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 г или 40 г эмульгеля в тубе; по 1 тубе в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «ФИТОФАРМ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
84500, Украина, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.
Заявитель
ЧАО «ФИТОФАРМ».
Местонахождение заявителя
Украина, 02152, г.. Киев, проспект Павла Тычины, дом 1В, офис А 504.