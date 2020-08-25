Фармакодинамика.

«Артеджа® эмульгель» содержит натуральный компонент хондроитина сульфат, получаемый из хрящевой ткани трахеи крупного рогатого скота. Хондроитина сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридом, который тормозит процессы дегенерации хрящевой ткани. Подавляет ферменты, которые способствуют распаду хрящевой ткани, стимулирует синтез гликозаминогликанов, способствует восстановлению суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, увеличивает выработку внутрисуставной жидкости, стимулирует синтетические процессы в хондроцитах, улучшая их структуру. Способствует восстановлению матрикса хрящевой ткани.

«Артеджа® эмульгель» уменьшает боль в пораженных суставах и способствует увеличению их подвижности, а также замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза.

Фармакокинетика.

Лекарственное средство хорошо всасывается с поверхности кожи, максимальная концентрация хондроитина сульфата в плазме крови достигается через 3–4 часа после применения. Биодоступность составляет 25%. Выводится в основном почками в течение 24 часов.