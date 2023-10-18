Фармакодинамика.

Диосмектит-Здоровье — это двойной силикат алюминия и магния. Благодаря стереометрической структуре и высокой пластической вязкости препарат обладает высокой обволакивающей способностью по отношению к слизистой оболочке пищеварительного тракта.

Путем взаимодействия с гликопротеинами слизистой оболочки увеличивает резистентность слизи к раздражителям. Воздействуя на барьерную функцию слизистой оболочки пищеварительной системы и благодаря высокой способности к связыванию со слизистой оболочкой, защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта. Диосмектит-Здоровье является радиопрозрачным, не окрашивает кал и в обычных дозах не влияет на физиологическое прохождении через кишечник.

Комбинированные результаты двух двойных слепых рандомизированных исследований эффективности диосмектита по сравнению с плацебо при участии 602 пациентов в возрасте 1 — 36 месяцев, которые страдали от острой диареи, показали значительное снижение частоты стула в течение первых 72 часов в группе лечения диосмектитом в сочетании с пероральной регидратацией.

Фармакокинетика.

Благодаря структуре диосмектита препарат не абсорбируется и не метаболизируется.