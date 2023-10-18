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Диосмектит (Diosmectite) (345869) - инструкция по применению ATC-классификация

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Диосмектит (Diosmectite)
Цена в городе Киев
Без рецепта
10 шт, 3 г Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Порошок для оральной суспензии
Дозировка
3 г
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
A07B C05 Диосмектит
Регистрационное удостоверение
UA/17181/01/01 от 18.10.2023
Международное название
DIOSMECTITUM* (ДИОСМЕКТИТ *)

Диосмектит инструкция по применению

Состав

действующее вещество: diosmectite;

1 саше содержит диосмектита (в виде смектита диоктаэдрического) 3 г;

вспомогательные вещества: глюкоза, сахарин натрия, ванилин.

Лекарственная форма

Порошок для оральной суспензии.

Основные физико-химические свойства: содержание саше — порошок от серовато-белого до серовато-желтого цвета, с легким ванильным запахом при приготовлении суспензии.

Фармакотерапевтическая группа

Противодиарейные препараты, применяемые при инфекционно-воспалительных заболеваниях кишечника. Энтеросорбенты.

Код АТС А07В С05.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Диосмектит-Здоровье — это двойной силикат алюминия и магния. Благодаря стереометрической структуре и высокой пластической вязкости препарат обладает высокой обволакивающей способностью по отношению к слизистой оболочке пищеварительного тракта.

Путем взаимодействия с гликопротеинами слизистой оболочки увеличивает резистентность слизи к раздражителям. Воздействуя на барьерную функцию слизистой оболочки пищеварительной системы и благодаря высокой способности к связыванию со слизистой оболочкой, защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта. Диосмектит-Здоровье является радиопрозрачным, не окрашивает кал и в обычных дозах не влияет на физиологическое прохождении через кишечник.

Комбинированные результаты двух двойных слепых рандомизированных исследований эффективности диосмектита по сравнению с плацебо при участии 602 пациентов в возрасте 1 — 36 месяцев, которые страдали от острой диареи, показали значительное снижение частоты стула в течение первых 72 часов в группе лечения диосмектитом в сочетании с пероральной регидратацией.

Фармакокинетика.

Благодаря структуре диосмектита препарат не абсорбируется и не метаболизируется.

Показания

  • Симптоматическое лечение острой диареи у детей, в т.ч. у новорожденных (в комплексной терапии с раствором для пероральной регидратации), и у взрослых.
  • Симптоматическое лечение хронической диареи.
  • Симптоматическое лечение боли, связанной с эзофагогастродуоденальными и кишечными заболеваниями.

Противопоказания

  • Повышенная чувствительность к диосмектиту или к любому из вспомогательных веществ препарата.
  • Кишечная непроходимость.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Адсорбирующие свойства этого лекарственного средства могут влиять на степень и/или скорость всасывания других веществ, поэтому рекомендуется не применять другие лекарственные средства одновременно с препаратом Диосмектит-Здоровье.

Особенности применения

Диосмектит-Здоровье следует принимать с осторожностью пациентам с тяжелым хроническим запором в анамнезе.

Лекарственное средство применяют для лечения детей и младенцев в возрасте старше 1 месяца.

У детей острую диарею следует лечить в комплексе с ранним применением раствора для пероральной регидратации для предотвращения дегидратации.

Для взрослых лечение не исключает регидратацию в случае необходимости.

Объем регидратации с помощью раствора для пероральной или внутривенной регидратации зависит от интенсивности диареи, возраста пациента и особенностей течения заболевания.

Пациента следует сообщить о необходимости:

  • регидратации с помощью значительного объема соленых или сладких жидкостей для компенсации потери жидкости, вызванной диареей (средняя суточная потребность организма взрослого в воде составляет 2 литра);
  • поддержание приема пищи, пока продолжается диарея: за исключением некоторых продуктов, особенно сырых овощей и фруктов, зеленых овощей, пряных блюд, а также замороженных пищевых продуктов или напитков;
  • с предоставлением запеченного мяса и риса.

Лекарственное средство содержит глюкозу. Если у пациента установлено непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Если нарушения не исчезают в течение 7 дней, обратитесь к врачу.

Если боль связана с высокой температурой или рвотой, обратитесь к врачу немедленно.

Способ применения и дозы

Лечение острой диареи

Дети в возрасте от 1 месяца до 1 года: 2 саше в сутки в течение 3 дней, затем 1 саше в сутки.

Дети в возрасте от 1 года: 4 саше в сутки в течение 3 дней, затем 2 саше в сутки.

Взрослые: в среднем 3 саше в сутки.

Дозу лекарственного средства можно удвоить в начале лечения.

Другие показания

Дети в возрасте от 1 месяца до 1 года: 1 саше в сутки.

Дети в возрасте от 1 до 2 лет: от 1 до 2 саше в сутки.

Дети в возрасте от 2 лет: 2 — 3 саше в сутки.

Взрослые: в среднем 3 саше в сутки.

Способ применения

Содержимое саше необходимо смешать до образования суспензии непосредственно перед применением.

Рекомендуется принимать:

  • после еды при эзофагитах;
  • между приемами пищи при других показаниях.

Дети и младенцы в возрасте старше 1 месяца

Содержание саше можно смешать в бутылочке с 50 мл воды для применения в течение дня или хорошо перемешать с полужидкой пищей, такой как бульон, компот, пюре, детское питание.

Взрослые

Содержание саше можно смешать с половиной стакана воды.

Дети

Применять для лечения детей в возрасте старше 1 месяца.

Побочные реакции

Частота побочных реакций классифицируется следующим образом: часто (≥ 1/100 до ≤ 1/10) нечасто (≥ 1/1000 до ≤ 1/100).

Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто: запор, обычно проходит после снижения дозы, но в некоторых случаях может потребовать прекращения лечения.

Нечасто: метеоризм, рвота.

В течение послерегистрационного периода сообщалось о случаях возникновения реакций повышенной чувствительности (частота неизвестна), включавшие крапивницу, сыпь, зуд и ангионевротический отек.

Также сообщалось о случаях возникновения запора.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 3,76 г препарата в саше; по 10 или 30 саше в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.