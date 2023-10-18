Диосмектит (Diosmectite) (345869) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Диосмектит инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: diosmectite;
1 саше содержит диосмектита (в виде смектита диоктаэдрического) 3 г;
вспомогательные вещества: глюкоза, сахарин натрия, ванилин.
Лекарственная форма
Порошок для оральной суспензии.
Основные физико-химические свойства: содержание саше — порошок от серовато-белого до серовато-желтого цвета, с легким ванильным запахом при приготовлении суспензии.
Фармакотерапевтическая группа
Противодиарейные препараты, применяемые при инфекционно-воспалительных заболеваниях кишечника. Энтеросорбенты.
Код АТС А07В С05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Диосмектит-Здоровье — это двойной силикат алюминия и магния. Благодаря стереометрической структуре и высокой пластической вязкости препарат обладает высокой обволакивающей способностью по отношению к слизистой оболочке пищеварительного тракта.
Путем взаимодействия с гликопротеинами слизистой оболочки увеличивает резистентность слизи к раздражителям. Воздействуя на барьерную функцию слизистой оболочки пищеварительной системы и благодаря высокой способности к связыванию со слизистой оболочкой, защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта. Диосмектит-Здоровье является радиопрозрачным, не окрашивает кал и в обычных дозах не влияет на физиологическое прохождении через кишечник.
Комбинированные результаты двух двойных слепых рандомизированных исследований эффективности диосмектита по сравнению с плацебо при участии 602 пациентов в возрасте 1 — 36 месяцев, которые страдали от острой диареи, показали значительное снижение частоты стула в течение первых 72 часов в группе лечения диосмектитом в сочетании с пероральной регидратацией.
Фармакокинетика.
Благодаря структуре диосмектита препарат не абсорбируется и не метаболизируется.
Показания
- Симптоматическое лечение острой диареи у детей, в т.ч. у новорожденных (в комплексной терапии с раствором для пероральной регидратации), и у взрослых.
- Симптоматическое лечение хронической диареи.
- Симптоматическое лечение боли, связанной с эзофагогастродуоденальными и кишечными заболеваниями.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к диосмектиту или к любому из вспомогательных веществ препарата.
- Кишечная непроходимость.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Адсорбирующие свойства этого лекарственного средства могут влиять на степень и/или скорость всасывания других веществ, поэтому рекомендуется не применять другие лекарственные средства одновременно с препаратом Диосмектит-Здоровье.
Особенности применения
Диосмектит-Здоровье следует принимать с осторожностью пациентам с тяжелым хроническим запором в анамнезе.
Лекарственное средство применяют для лечения детей и младенцев в возрасте старше 1 месяца.
У детей острую диарею следует лечить в комплексе с ранним применением раствора для пероральной регидратации для предотвращения дегидратации.
Для взрослых лечение не исключает регидратацию в случае необходимости.
Объем регидратации с помощью раствора для пероральной или внутривенной регидратации зависит от интенсивности диареи, возраста пациента и особенностей течения заболевания.
Пациента следует сообщить о необходимости:
- регидратации с помощью значительного объема соленых или сладких жидкостей для компенсации потери жидкости, вызванной диареей (средняя суточная потребность организма взрослого в воде составляет 2 литра);
- поддержание приема пищи, пока продолжается диарея: за исключением некоторых продуктов, особенно сырых овощей и фруктов, зеленых овощей, пряных блюд, а также замороженных пищевых продуктов или напитков;
- с предоставлением запеченного мяса и риса.
Лекарственное средство содержит глюкозу. Если у пациента установлено непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Если нарушения не исчезают в течение 7 дней, обратитесь к врачу.
Если боль связана с высокой температурой или рвотой, обратитесь к врачу немедленно.
Способ применения и дозы
Лечение острой диареи
Дети в возрасте от 1 месяца до 1 года: 2 саше в сутки в течение 3 дней, затем 1 саше в сутки.
Дети в возрасте от 1 года: 4 саше в сутки в течение 3 дней, затем 2 саше в сутки.
Взрослые: в среднем 3 саше в сутки.
Дозу лекарственного средства можно удвоить в начале лечения.
Другие показания
Дети в возрасте от 1 месяца до 1 года: 1 саше в сутки.
Дети в возрасте от 1 до 2 лет: от 1 до 2 саше в сутки.
Дети в возрасте от 2 лет: 2 — 3 саше в сутки.
Взрослые: в среднем 3 саше в сутки.
Способ применения
Содержимое саше необходимо смешать до образования суспензии непосредственно перед применением.
Рекомендуется принимать:
- после еды при эзофагитах;
- между приемами пищи при других показаниях.
Дети и младенцы в возрасте старше 1 месяца
Содержание саше можно смешать в бутылочке с 50 мл воды для применения в течение дня или хорошо перемешать с полужидкой пищей, такой как бульон, компот, пюре, детское питание.
Взрослые
Содержание саше можно смешать с половиной стакана воды.
Дети
Применять для лечения детей в возрасте старше 1 месяца.
Побочные реакции
Частота побочных реакций классифицируется следующим образом: часто (≥ 1/100 до ≤ 1/10) нечасто (≥ 1/1000 до ≤ 1/100).
Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто: запор, обычно проходит после снижения дозы, но в некоторых случаях может потребовать прекращения лечения.
Нечасто: метеоризм, рвота.
В течение послерегистрационного периода сообщалось о случаях возникновения реакций повышенной чувствительности (частота неизвестна), включавшие крапивницу, сыпь, зуд и ангионевротический отек.
Также сообщалось о случаях возникновения запора.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 3,76 г препарата в саше; по 10 или 30 саше в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.