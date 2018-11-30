Как и все другие блокаторы нервно-мышечной передачи, атракурий вызывает паралич дыхательных мышц так же, как и других скелетных мышц, но не влияет на сознание. Поэтому препарат следует применять только на фоне адекватной общей анестезии и только под. тщательным наблюдением опытного анестезиолога и при наличии соответствующих средств для эндотрахеальной интубации и искусственной вентиляции легких.

У сенсибилизированных пациентов существует потенциальная возможность выброса гистамина при применении атракурия, поэтому препарат следует с осторожностью применять больным с повышенной чувствительностью к гистамину. В частности, у пациентов с аллергией и астмой в анамнезе существует возможность возникновения бронхоспазма.

Имеются сообщения о высоком уровне (более 50%) перекрестной чувствительности между блокаторами нервно-мышечной передачи. Поэтому перед назначением атракурия, по возможности, следует исключить гиперчувствительность к другим блокаторам нервно-мышечной передачи. Пациентам с реакцией гиперчувствительности следует применять атракурий исключительно по абсолютным показаниям. Пациентам с реакциями гиперчувствительности при общей анестезии в анамнезе следует провести тестирование на чувствительность к другим блокаторам нервно-мышечной передачи.

Пациентам с астмой, получающим высокие дозы кортикостероидов и блокаторов нервно-мышечной передачи в отделении интенсивной терапии, желательно проводить контроль серии показателей креатинфосфокиназы.

При применении в рекомендованных дозах атракурий не имеет существенных вагусных и ганглиоблокирующих свойств. Следовательно, атракурий существенно не влияет на частоту сердечных сокращений при применении его в рекомендованных дозах и не предотвращает брадикардию, которая может быть вызвана препаратами для анестезии и стимуляцией вагусного нерва во время операции.

Как и при применении других недеполяризующих миорелаксантов, у больных миастенией гравис и другими нервно-мышечными заболеваниями, при тяжелых кислотно-щелочных и/или электролитных расстройствах возможно появление повышенной чувствительности к атракурию.

Как и при применении других недеполяризующих миорелаксантов, гипофосфатемия может продлить время восстановления. Время восстановления можно ускорить. Пациентам, которые могут быть необычно чувствительными к снижению артериального давления, например с гиповолемией, атракурий следует вводить в течение не менее 60 секунд.

Атракурий инактивируется при высоком рН раствора, поэтому его нельзя смешивать в одном шприце с тиопенталом или любым другим щелочным раствором.

Если препарат вводится путем пункции небольшой вены, после его ввода следует ввести достаточное количество 0,9% раствора натрия хлорида. В случае совместного применения с другими препаратами иглу или канюлю следует каждый раз промывать 0,9% раствором натрия хлорида.

Атракурий Калцекс является гипотоническим раствором и его нельзя применять в одной инфузионной системе с препаратами крови или в одной инфузионной системе при переливании крови. У больных, склонных к злокачественной гипотермии, было установлено, что атракурий не вызывает появления этого синдрома.

Как и при применении других недеполяризующих миорелаксантов, у больных с ожогами может развиться резистентность к атракурию. У таких больных может возникнуть необходимость применения больших доз препарата в зависимости от времени, прошедшего после поражения и размера ожогов.

Пациенты отделения интенсивной терапии: по данным клинических исследований на животных, при применении высоких доз препарата лауданозин, метаболит атракурия, может вызвать обратную гипотензию и у некоторых лиц – эффект церебрального возбуждения. Хотя судороги наблюдались также у пациентов отделения интенсивной терапии, которые лечились препаратом Атракурий Калцекс, достоверной причинной взаимосвязи с лауданозином установлено не было (см. раздел «Побочные реакции»).