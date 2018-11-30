Атракурий Кальцекс (Atracurium Kalceks) (343666) - инструкция по применению ATC-классификация
Атракурий Кальцекс инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
Состав
действующее вещество: atracurium besilate;
1 мл раствора содержит атракурия бесилата 10 мг;
вспомогательные вещества: раствор бензолсульфоновой кислоты, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный или с желтоватым оттенком раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Миорелаксанты с периферическим механизмом действия. Другие соединения четвертичного аммония. Код АТХ M03A C04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Высокоселективный миорелаксант периферического действия недеполяризующего конкурентного типа со средней продолжительностью действия. Блокирует н-холинорецепторы концевых пластинок скелетных мышечных волокон и препятствует деполяризующему действию ацетилхолина, в результате чего возникает угнетение нервно-мышечной передачи на уровне постсинаптической мембраны.
Дети.
В литературе существуют ограниченные данные о возможной вариабельности развития и продолжительности действия атракурия у новорожденных (детей до 1 месяца) по сравнению с детьми старшего возраста (см. раздел «Дети»).
Фармакокинетика.
После внутривенного введения атракурия бесилат спонтанно метаболизируется путем элиминации Хофмана (неферментативный процесс, который протекает при физиологических значениях рН и температуры тела), а также путем эфирного гидролиза при участии неспецифических эстераз плазмы крови. Элиминация атракурия не зависит от функции почек или печени. Продуктами распада атракурия является лауданозин и другие метаболиты. Метаболиты не имеют миорелаксирующих свойств. Связывание атракурия бесилата с белками плазмы крови составляет приблизительно 82%, период полувыведения – 20 минут. Метаболиты выводятся с мочой и желчью.
Концентрация метаболитов выше в крови у пациентов отделений интенсивной терапии с нарушениями функции почек и/или печени (см. раздел «Особенности применения»). Эти метаболиты не принимают участие в блокаде нервно-мышечной передачи.
Показания
Для миорелаксации при хирургических вмешательствах и диагностических процедурах (при наличии средств для проведения эндотрахеальной интубации и искусственной вентиляции легких).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к атракурию, цисатракурию или бензолсульфоновой кислоте.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Нервно-мышечная блокада, вызванная препаратом Атракурий Калцекс, может усиливаться при одновременном применении ингаляционных анестетиков, таких как галотан, изофлуран и энфлуран.
Возможно усиление интенсивности и продолжительности нервно-мышечной блокады, вызванной недеполяризующими миорелаксантами, в том числе препаратом Атракурий Калцекс, при одновременном применении с:
- антибиотиками, включая аминогликозиды, полимиксин, спектиномицин, тетрациклин, линкомицин и клиндамицин;
- антиаритмическими препаратами: пропранололом, блокаторами кальциевых каналов, лидокаином, прокаинамидом, хинидином;
- диуретиками: фуросемидом и, возможно, маннитолом, тиазидными диуретиками, ацетазоламидом;
- магния сульфатом;
- кетамином;
- солями лития;
- ганглиоблокаторами: триметафаном, гексаметонием.
Изредка при одновременном применении с некоторыми препаратами, которые могут усиливать проявления миастении (в том числе при латентном течении) и провоцировать развитие миастенического синдрома, возможно повышение чувствительности к атракурия бесилату. К таким препаратам относятся антибиотики, бета-блокаторы (пропранолол, окспренолол), антиаритмические препараты (прокаинамид, хинидин), антиревматические препараты (хлорохин, D-пеницилламин), триметафан, хлорпромазин, стероиды, фенитоин и литий.
На фоне длительного лечения противосудорожными препаратами возможно более позднее начало и меньшая продолжительность нервно-мышечной блокады, вызванной препаратом Атракурий Калцекс.
Совместное применение недеполяризующих миорелаксантов вместе с атракурия бесилатом может вызвать более интенсивную нервно-мышечную блокаду, чем та, которая может возникнуть при введении эквивалентной общей дозы атракурия бесилата. Синергический эффект может меняться в зависимости от комбинации этих препаратов.
Деполяризующие миорелаксанты (например, суксаметония хлорид) нельзя применять для пролонгирования нервно-мышечной блокады, вызванной недеполяризующими миорелаксантами, в том числе атракурия бесилатом, поскольку возможно развитие длительной и комплексной глубокой блокады, которую трудно устранить применением антихолинэстеразных средств.
Антихолинэстеразные препараты, широко применяемые для лечения болезни Альцгеймера, например донепезил, могут уменьшать продолжительность и выраженность нервно-мышечной блокады, вызванной атракурием.
Особенности применения
Как и все другие блокаторы нервно-мышечной передачи, атракурий вызывает паралич дыхательных мышц так же, как и других скелетных мышц, но не влияет на сознание. Поэтому препарат следует применять только на фоне адекватной общей анестезии и только под. тщательным наблюдением опытного анестезиолога и при наличии соответствующих средств для эндотрахеальной интубации и искусственной вентиляции легких.
У сенсибилизированных пациентов существует потенциальная возможность выброса гистамина при применении атракурия, поэтому препарат следует с осторожностью применять больным с повышенной чувствительностью к гистамину. В частности, у пациентов с аллергией и астмой в анамнезе существует возможность возникновения бронхоспазма.
Имеются сообщения о высоком уровне (более 50%) перекрестной чувствительности между блокаторами нервно-мышечной передачи. Поэтому перед назначением атракурия, по возможности, следует исключить гиперчувствительность к другим блокаторам нервно-мышечной передачи. Пациентам с реакцией гиперчувствительности следует применять атракурий исключительно по абсолютным показаниям. Пациентам с реакциями гиперчувствительности при общей анестезии в анамнезе следует провести тестирование на чувствительность к другим блокаторам нервно-мышечной передачи.
Пациентам с астмой, получающим высокие дозы кортикостероидов и блокаторов нервно-мышечной передачи в отделении интенсивной терапии, желательно проводить контроль серии показателей креатинфосфокиназы.
При применении в рекомендованных дозах атракурий не имеет существенных вагусных и ганглиоблокирующих свойств. Следовательно, атракурий существенно не влияет на частоту сердечных сокращений при применении его в рекомендованных дозах и не предотвращает брадикардию, которая может быть вызвана препаратами для анестезии и стимуляцией вагусного нерва во время операции.
Как и при применении других недеполяризующих миорелаксантов, у больных миастенией гравис и другими нервно-мышечными заболеваниями, при тяжелых кислотно-щелочных и/или электролитных расстройствах возможно появление повышенной чувствительности к атракурию.
Как и при применении других недеполяризующих миорелаксантов, гипофосфатемия может продлить время восстановления. Время восстановления можно ускорить. Пациентам, которые могут быть необычно чувствительными к снижению артериального давления, например с гиповолемией, атракурий следует вводить в течение не менее 60 секунд.
Атракурий инактивируется при высоком рН раствора, поэтому его нельзя смешивать в одном шприце с тиопенталом или любым другим щелочным раствором.
Если препарат вводится путем пункции небольшой вены, после его ввода следует ввести достаточное количество 0,9% раствора натрия хлорида. В случае совместного применения с другими препаратами иглу или канюлю следует каждый раз промывать 0,9% раствором натрия хлорида.
Атракурий Калцекс является гипотоническим раствором и его нельзя применять в одной инфузионной системе с препаратами крови или в одной инфузионной системе при переливании крови. У больных, склонных к злокачественной гипотермии, было установлено, что атракурий не вызывает появления этого синдрома.
Как и при применении других недеполяризующих миорелаксантов, у больных с ожогами может развиться резистентность к атракурию. У таких больных может возникнуть необходимость применения больших доз препарата в зависимости от времени, прошедшего после поражения и размера ожогов.
Пациенты отделения интенсивной терапии: по данным клинических исследований на животных, при применении высоких доз препарата лауданозин, метаболит атракурия, может вызвать обратную гипотензию и у некоторых лиц – эффект церебрального возбуждения. Хотя судороги наблюдались также у пациентов отделения интенсивной терапии, которые лечились препаратом Атракурий Калцекс, достоверной причинной взаимосвязи с лауданозином установлено не было (см. раздел «Побочные реакции»).
Способ применения и дозы
Путь введения.
Внутривенная инъекция или длительная инфузия.
Взрослые.
Введение путем инъекции.
Атракурий Калцекс применяют путем болюсной инъекции. Режим дозирования для взрослых составляет от 0,3 до 0,6 мг/кг массы тела в зависимости от необходимой продолжительности полной нервно-мышечной блокады и обеспечивает адекватную релаксацию в течение 15–35 минут.
Эндотрахеальную интубацию можно проводить в течение первых 90 секунд после введения препарата в дозе 0,5–0,6 мг/кг массы тела.
В случае необходимости продления блокирующего действия препарат дополнительно вводят в дозах 0,1–0,2 мг/кг массы тела. Правильное дополнительное дозирование не увеличивает кумулятивного эффекта нервно-мышечной блокады.
Восстановление нормальной нервно-мышечной передачи происходит через 35 минут, что установлено по восстановлению тетанического сокращения до 95 % от нормальной нервно-мышечной функции.
Нервно-мышечную блокаду, вызванную применением препарата Атракурий Калцекс, можно быстро устранить применением стандартных доз антихолинэстеразных препаратов.
Введение путем инфузии.
После начального введения болюсной дозы препарата 0,3–0,6 мг/кг массы тела дальнейшее поддержание нервно-мышечной блокады во время длительного хирургического вмешательства осуществляется путем длительной инфузии препарата в режиме 0,3–0,6 мг/кг массы тела на 1 час.
Препарат можно применять путем внутривенных инфузий во время аортокоронарного шунтирования. При необходимости гипотермии тела до температуры 25–26 °С уменьшается уровень инактивации атракурия, поэтому для поддержания полной нервно-мышечной блокады в этом случае скорость инфузионного введения препарата можно уменьшить наполовину.
Совместимость с другими растворами для проведения инфузии/инъекции и период стабильности препарата:
При разведении в указанных выше растворах и достижении концентрации атракурия бесилата 0,5 мг/мл и выше полученный раствор будет сохранять стабильность при дневном освещении в указанный период времени при температуре не выше 30 °С.
Пациенты пожилого возраста.
Применять в стандартном дозировании, однако рекомендуется назначать самую низкую начальную дозу и вводить препарат медленнее.
Пациенты с почечной и печеночной недостаточностью.
Препарат назначать в стандартных дозах при любых уровнях почечной или печеночной недостаточности, включая терминальные стадии.
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Пациентам с клинически значимыми проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний начальную дозу препарата необходимо вводить в течение периода не менее 60 секунд.
Пациенты, находящиеся в палатах интенсивной терапии.
После введения необходимой начальной болюсной дозы препарата в пределах от 0,3 до 0,6 мг/кг массы тела дальнейшее поддержание нервно-мышечной блокады обеспечивается постоянной внутривенной инфузией препарата со скоростью от 11 до 13 мкг/кг/мин (0,65–0,78 мг/кг/ч). Однако существует широкая индивидуальная вариабельность в дозовом режиме введения препарата, что может также меняться со временем. Некоторым больным может быть необходима более низкая скорость введения препарата – 4,5 мкг/кг/мин (0,27 мг/кг/ч), тогда как другим – более высокая – 29,5 мкг/кг/мин (1,77 мг/кг/ч).
Скорость восстановления нервно-мышечной передачи у больных не зависит от длительности применения препарата и, по данным клинических исследований, составляет от 32 до 108 минут.
Мониторинг.
С целью индивидуализации режима дозирования рекомендуется контролировать функционирование нервно-мышечной передачи, как и при применении других препаратов, которые ее блокируют.
Побочные реакции
Чаще всего сообщали о таких побочных реакциях: гипотензия (умеренная, транзиторная) и гиперемия кожи. Эти реакции связаны с высвобождением гистамина. Очень редко сообщали о тяжелых анафилактоидных или анафилактических реакциях у пациентов, получавших атракурий одновременно с одним или несколькими препаратами для анестезии.
Приведенные ниже побочные действия классифицированы по органам и системам и по частоте возникновения. Частота возникновения побочных действий: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 и ); нечасто (≥1/1000 и <1/100); редко (≥1/10 000 и <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным). Данные «очень часто», «часто» и «редко» были получены в клинических исследованиях. Данные «редко» и «очень редко» обычно получали при спонтанных наблюдениях. Определение «частота неизвестна» касается тех побочных действий, где установить частоту из имеющихся источников невозможно. Побочное действие, обусловленное высвобождением гистамина, обозначено звездочкой (*).
Данные, полученные по клиническим исследованиям.
Со стороны сосудов
Часто: гипотензия (умеренная, транзиторная)*, гиперемия кожи*.
Со стороны дыхательной системы и органов грудной клетки
Нечасто: бронхоспазм*.
Данные, полученные при пострегистрационном применении.
Со стороны иммунной системы
Очень редко: анафилактическая реакция, анафилактоидная реакция, включая шок, циркуляторную недостаточность и остановку сердца.
При применении препарата Атракурий Калцекс с другими препаратами для анестезии есть единичные сообщения о возникновении тяжелых анафилактоидных или анафилактических реакций.
Со стороны нервной системы
Частота неизвестна: судороги.
Есть отдельные сообщения о возникновении судорог у пациентов, пребывающих на интенсивном лечении, при применении атракурия бесилата с другими препаратами. У этих больных обычно были один или более факторов предрасположенности к судорогам (травма головы, отек мозга, вирусный энцефалит, гипоксическая энцефалопатия, уремия). Причинная взаимосвязь с лауданозином не установлена. По данным клинических исследований корреляции между уровнем лауданозина в плазме и появлением судорог установлено не было.
Со стороны кожи и подкожной ткани
Редко: крапивница.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани
Частота неизвестна: миопатия, мышечная слабость.
При длительном применении миорелаксантов у тяжелобольных пациентов, которые лечились в отделениях интенсивной терапии, сообщалось о случаях возникновения мышечной слабости и/или миопатии. Большинство из этих пациентов получали сопутствующее лечение кортикостероидами. Такие сообщения были нечастыми и причинной взаимосвязи с применением атракурия бесилата установлено не было.
Срок годности
2 года.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в холодильнике при температуре от 2 °С до 8 °С. Не замораживать.
Хранить в оригинальной упаковке для защиты от действия света.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2,5 мл или 5 мл в ампуле из бесцветного стекла I гидролитического класса с маркировочными кольцами и с точкой разлома.
По 5 ампул в контурной ячейковой упаковке (поддоне) из поливинилхлоридной пленки; по 1 контурной ячейковой упаковке (поддона) в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Производитель, ответственный за выпуск серии:
АО «Калцекс».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия.
Заявитель
АО «Калцекс».