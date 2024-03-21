взрослым и детям в возрасте старше 1 мес для обеспечения миорелаксации в течение 15–35 мин р-р атракурия безилата вводят в/в струйно в дозе 300–600 мкг/кг. Интубацию трахеи обычно можно выполнять через 90 с после в/в введения миорелаксанта в дозе 500–600 мкг/кг. Для пролонгирования полной нейромышечной блокады атракурия безилат вводят дополнительно в/в струйно в дозе 100–200 мкг/кг. Введение дополнительных доз не сопровождается явлениями кумуляции.

После болюсного введения начальной дозы 300–600 мкг/кг для поддержания нейромышечной блокады во время длительных хирургических вмешательств можно проводить непрерывную в/в инфузию со скоростью 300–600 мкг/кг/ч.

При проведении интенсивной терапии после болюсного введения начальной дозы 300–600 мкг/кг атракурия безилат можно использовать для поддержания нейромышечной блокады путем непрерывной инфузии со скоростью от 11 до 13 мкг/кг в 1 мин (650–780 мкг/кг/ч). Спонтанное восстановление нейромышечной передачи после инфузии обычно отмечают в течение 1 ч.

Пациентам с риском значительного снижения АД, например при патологии сердечно-сосудистой системы, гиповолемии, введение миорелаксанта следует проводить в течение 1 мин.

Коррекции дозы при почечной и печеночной недостаточности не требуется. У пациентов пожилого возраста атракурия безилат рекомендуется применять в максимально низких рекомендованных дозах и снижать скорость введения.