Эвкаспрей (Eucaspray)
Эвкаспрей инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ксилометазолина гидрохлорид;
1 мл раствора содержит 1 мг ксилометазолина гидрохлорида;
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид; динатрия эдетата; натрия дигидрофосфат моногидрат; натрия гидрофосфат додекагидрат; натрия хлорид; масло касторовое полиэтоксилированное гидрогенизированное; сорбит (Е 420); масло эвкалиптовое; вода очищена.
Лекарственная форма
Спрей назальный.
Основные физико-химические свойства: опалесцирующий раствор от бесцветного до беловатого цвета со специфическим запахом эвкалипта.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при заболеваниях полости носа. Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа. Симпатомиметики, простые препараты. Ксилометазолин.
Код АТС R01А А07.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ксилометазолин является симпатомиметическим средством, действующим на α-адренергические рецепторы.
Ксилометазолин при назальном применении вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой носа и близлежащих участков носоглотки, устраняя таким образом отек и гиперемию слизистой носа и носоглотки, а также снижает связанное с этим повышенное выделение слизи и облегчает удаление блокированных выделений из носа, что приводит к очищению носовых проходов и облегчению носового дыхания. Действие препарата начинается в течение 2 минут после применения и сохраняется до 12 часов. Препарат хорошо переносится, в том числе больными с чувствительной слизистой, и не снижает мукоцилиарную функцию. Существуют исследования, показывающие, что ксилометазолин снижает инфекционную активность риновируса человека, ассоциирующегося с обычной простудой. Препарат имеет сбалансированное значение рН в пределах, свойственных носовой полости.
Фармакокинетика.
При местном применении препарат практически не абсорбируется, концентрации ксилометазолина в плазме крови настолько малы, что практически не обнаруживаются (концентрация в плазме крови близка к пределу определения).
Ксилометазолин не обладает мутагенными свойствами. Также в исследованиях на животных не было обнаружено тератогенного влияния ксилометазолина.
Показания
- Симптоматическое лечение заложенности носа при простуде, сенной лихорадке, при других аллергических ринитах и синуситах.
- Для облегчения оттока секрета при заболеваниях придаточных пазух носа.
- Вспомогательная терапия при среднем отите (для устранения отека слизистой).
- Для облегчения проведения риноскопии.
Противопоказания
Гиперчувствительность к ксилометазолину или любому другому компоненту препарата, закрытоугольная глаукома, транссфеноидальная гипофизэктомия и хирургические вмешательства с обнажением мозговой оболочки в анамнезе, сухой ринит (rhinitis sicca) или атрофический ринит. Одновременное применение ингибиторов МАО или их применение в течение 2 нед перед лечением препаратом Эвкаспрей.
Особенности применения
Препарат не следует применять более 10 дней подряд. Слишком длительное или чрезмерное применение может привести к восстановлению заложенности носа и/или атрофии слизистой носа.
Ксилометазолин, как и другие симпатомиметики, следует с осторожностью назначать пациентам, имеющим сильные реакции на адренергические средства, проявляющиеся в виде бессонницы, головокружения, дрожания, сердечной аритмии или повышения АД.
Не следует превышать рекомендованную дозу препарата, особенно при лечении детей и пожилых людей.
Следует с осторожностью назначать препарат пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертензией, больным сахарным диабетом, гиперфункцией щитовидной железы, феохромоцитомой, гипертрофией предстательной железы. Не применять ксилометазолин пациентам, которые получали сопутствующее лечение ингибиторами МАО, и в течение 2 нед после прекращения их применения.
Пациенты с синдромом удлиненного интервала QT, применяющие ксилометазолин, могут иметь повышенный риск серьезных желудочковых нарушений сердечного ритма.
Препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение слизистой оболочки носа и кожные реакции.
Препарат содержит масло рициновое полиэтоксилированное гидрогенизированное, которое может вызвать аллергические реакции.
Также существуют данные, указывающие, что увлажняющий компонент сорбит, входящий в состав Эвкаспрея, помогает при сухости и раздражении слизистой носовых ходов.
Способ применения и дозы
Препарат применять взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 1 впрыску в каждый носовой ход до 3 раз в сутки. Применять не более 3 раз в каждый носовой ход в день. Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и не должна превышать 10 дней подряд.
Применять спрей необходимо следующим образом: край насадки флакона вводить в каждый носовой ход и резко нажимать 1 раз на флакон. Во время впрыска воздух втягивать носом. Не следует отклонять голову назад и переворачивать флакон при впрыске спрея. Для предупреждения распространения инфекции не следует пользоваться одним флаконом нескольким лицам. Последнее применение рекомендуется осуществлять непосредственно перед сном.
Дети
Эвкаспрей применять детям в возрасте старше 12 лет.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы:
редко (<1/10000): реакция гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, сыпь, зуд.
Со стороны нервной системы:
часто (≥1/100, <1/10): головные боли.
Со стороны органов зрения:
редко (<1/10000): временное нарушение зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы:
редко (<1/10000): нерегулярное или учащенное сердцебиение.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения:
часто (≥1/100, <1/10): сухость или дискомфорт со стороны слизистой носа;
нечасто (≥ 1/1000, <1/100): эпистаксис.
Со стороны желудочно-кишечной системы:
часто (≥1/100, <1/10): тошнота.
Общие расстройства и реакции в месте введения:
часто (≥1/100, <1/10): ощущение жжения в месте нанесения.
Срок годности
2 года.
Не следует применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл в контейнере с пробкой-распылителем и крышкой в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Совместное украино-испанское предприятие «Сперко Украина».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
21027, Украина, г. Винница, ул. 600-летия, 25.
Тел.: +38(0432)52–30–36. E-mail: [email protected]
www.sperco.ua