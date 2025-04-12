Ксилометазолин

Эвкаспрей (Eucaspray)

Эвкаспрей спрей назальный 1 мг/мл контейнер с пробкой-распылителем 10 мл с контролем вскрытия №1
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Характеристики
Производитель
Сперко Украина
Форма выпуска
Спрей назальный
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1 мг/мл
Объем
10 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/17018/01/01 от 17.07.2023
Международное название

Эвкаспрей инструкция по применению

Состав

действующее вещество: ксилометазолина гидрохлорид;

1 мл раствора содержит 1 мг ксилометазолина гидрохлорида;

вспомогательные вещества: бензалкония хлорид; динатрия эдетата; натрия дигидрофосфат моногидрат; натрия гидрофосфат додекагидрат; натрия хлорид; масло касторовое полиэтоксилированное гидрогенизированное; сорбит (Е 420); масло эвкалиптовое; вода очищена.

Лекарственная форма

Спрей назальный.

Основные физико-химические свойства: опалесцирующий раствор от бесцветного до беловатого цвета со специфическим запахом эвкалипта.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях полости носа. Противоотечные и другие препараты для местного применения при заболеваниях полости носа. Симпатомиметики, простые препараты. Ксилометазолин.

Код АТС R01А А07.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Ксилометазолин является симпатомиметическим средством, действующим на α-адренергические рецепторы.

Ксилометазолин при назальном применении вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой носа и близлежащих участков носоглотки, устраняя таким образом отек и гиперемию слизистой носа и носоглотки, а также снижает связанное с этим повышенное выделение слизи и облегчает удаление блокированных выделений из носа, что приводит к очищению носовых проходов и облегчению носового дыхания. Действие препарата начинается в течение 2 минут после применения и сохраняется до 12 часов. Препарат хорошо переносится, в том числе больными с чувствительной слизистой, и не снижает мукоцилиарную функцию. Существуют исследования, показывающие, что ксилометазолин снижает инфекционную активность риновируса человека, ассоциирующегося с обычной простудой. Препарат имеет сбалансированное значение рН в пределах, свойственных носовой полости.

Фармакокинетика.

При местном применении препарат практически не абсорбируется, концентрации ксилометазолина в плазме крови настолько малы, что практически не обнаруживаются (концентрация в плазме крови близка к пределу определения).

Ксилометазолин не обладает мутагенными свойствами. Также в исследованиях на животных не было обнаружено тератогенного влияния ксилометазолина.

Показания

  • Симптоматическое лечение заложенности носа при простуде, сенной лихорадке, при других аллергических ринитах и синуситах.
  • Для облегчения оттока секрета при заболеваниях придаточных пазух носа.
  • Вспомогательная терапия при среднем отите (для устранения отека слизистой).
  • Для облегчения проведения риноскопии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к ксилометазолину или любому другому компоненту препарата, закрытоугольная глаукома, транссфеноидальная гипофизэктомия и хирургические вмешательства с обнажением мозговой оболочки в анамнезе, сухой ринит (rhinitis sicca) или атрофический ринит. Одновременное применение ингибиторов МАО или их применение в течение 2 нед перед лечением препаратом Эвкаспрей.

Особенности применения

Препарат не следует применять более 10 дней подряд. Слишком длительное или чрезмерное применение может привести к восстановлению заложенности носа и/или атрофии слизистой носа.

Ксилометазолин, как и другие симпатомиметики, следует с осторожностью назначать пациентам, имеющим сильные реакции на адренергические средства, проявляющиеся в виде бессонницы, головокружения, дрожания, сердечной аритмии или повышения АД.

Не следует превышать рекомендованную дозу препарата, особенно при лечении детей и пожилых людей.

Следует с осторожностью назначать препарат пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертензией, больным сахарным диабетом, гиперфункцией щитовидной железы, феохромоцитомой, гипертрофией предстательной железы. Не применять ксилометазолин пациентам, которые получали сопутствующее лечение ингибиторами МАО, и в течение 2 нед после прекращения их применения.

Пациенты с синдромом удлиненного интервала QT, применяющие ксилометазолин, могут иметь повышенный риск серьезных желудочковых нарушений сердечного ритма.

Препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызвать раздражение слизистой оболочки носа и кожные реакции.

Препарат содержит масло рициновое полиэтоксилированное гидрогенизированное, которое может вызвать аллергические реакции.

Также существуют данные, указывающие, что увлажняющий компонент сорбит, входящий в состав Эвкаспрея, помогает при сухости и раздражении слизистой носовых ходов.

Способ применения и дозы

Препарат применять взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 1 впрыску в каждый носовой ход до 3 раз в сутки. Применять не более 3 раз в каждый носовой ход в день. Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и не должна превышать 10 дней подряд.

Применять спрей необходимо следующим образом: край насадки флакона вводить в каждый носовой ход и резко нажимать 1 раз на флакон. Во время впрыска воздух втягивать носом. Не следует отклонять голову назад и переворачивать флакон при впрыске спрея. Для предупреждения распространения инфекции не следует пользоваться одним флаконом нескольким лицам. Последнее применение рекомендуется осуществлять непосредственно перед сном.

Дети

Эвкаспрей применять детям в возрасте старше 12 лет.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы:

редко (<1/10000): реакция гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, сыпь, зуд.

Со стороны нервной системы:

часто (≥1/100, <1/10): головные боли.

Со стороны органов зрения:

редко (<1/10000): временное нарушение зрения.

Со стороны сердечно-сосудистой системы:

редко (<1/10000): нерегулярное или учащенное сердцебиение.

Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения:

часто (≥1/100, <1/10): сухость или дискомфорт со стороны слизистой носа;

нечасто (≥ 1/1000, <1/100): эпистаксис.

Со стороны желудочно-кишечной системы:

часто (≥1/100, <1/10): тошнота.

Общие расстройства и реакции в месте введения:

часто (≥1/100, <1/10): ощущение жжения в месте нанесения.

Срок годности

2 года.

Не следует применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 мл в контейнере с пробкой-распылителем и крышкой в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Совместное украино-испанское предприятие «Сперко Украина».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

21027, Украина, г. Винница, ул. 600-летия, 25.

Тел.: +38(0432)52–30–36. E-mail: [email protected]

www.sperco.ua