Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыханияГорлоспас-табс (Gorlospas-tabs) Горлоспас-табс (Gorlospas-tabs) (343561) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 76,90 грн Без рецепта 20 шт от 76,90 грн В наличии в 282 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Георг Биосистемы Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания