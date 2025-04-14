Горлоспас-табс (Gorlospas-tabs)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
146,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
146,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
143,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
143,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
146,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
146,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
146,80 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
146,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
146,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
146,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
146,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
146,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
146,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
ГОРЛОСПАС-ТАБС таблетки №20
Георг Биосистемы
146,80 грн