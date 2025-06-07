Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен

Зубная паста Колгейт целебные травы (Toothpaste Colgate healing herbs)

2 препаратаНайти в аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ"
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ"
150 мл №1
Colgate-Palmolive
от 67,84 грн
в 20 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ"
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ"
100 мл №1
Colgate-Palmolive
от 59,26 грн
в 6 аптеках других городов
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Цены в Киев
от 67,84 грн
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Характеристики
Производитель
Colgate-Palmolive
Условия продажи
Без рецепта
Объем
150 мл
Косметические средства