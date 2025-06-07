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Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен
Зубная паста Колгейт целебные травы (Toothpaste Colgate healing herbs)
2 препарата
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ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ"
150 мл №1
Colgate-Palmolive
от
67,84
грн
в 20 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ"
100 мл №1
Colgate-Palmolive
от
59,26
грн
в 6 аптеках других городов
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Упаковка
100 мл
150 мл
Цены в
Киев
от
67,84
грн
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Характеристики
Производитель
Colgate-Palmolive
Условия продажи
Без рецепта
Объем
150 мл
Косметические средства
4.1.1.1. Гигиенические зубные пасты
4.1.1.2.3. Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен
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