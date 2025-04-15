Зубная паста Колгейт целебные травы (Toothpaste Colgate healing herbs)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Запорожье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,77
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,11
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,78
Экономия при брони: -6,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,22
Экономия при брони: -6,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
4.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
98,68
Экономия при брони: -5,15 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
4.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
89,81
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
4.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,11
Экономия при брони: -5,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
90,65
Экономия при брони: -4,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,95
Экономия при брони: -5,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,70
Экономия при брони: -6,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
8.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,95
Экономия при брони: -6,74 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 19
8.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
84,49
Экономия при брони: -6,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
9.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
91,09
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
92,18
Экономия при брони: -8,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
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Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
11.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
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Экономия при брони: -6,27 грн
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ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
117,07
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
62.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА COLGATE "ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ" 150 мл №1
Colgate-Palmolive
83,71
Экономия при брони: -3,21 грн