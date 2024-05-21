в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник флавоноидов (флавоновых гликозидов: кверцетина, кемпферола и изорамнетина), терпеновых лактонов (гинкголида A, B, C и билобалидов); с целью общего укрепления и повышения эластичности стенок сосудов, улучшения реологических свойств крови. Биологически активные вещества, входящие в состав диетической добавки Вобилон, способствуют улучшению микроциркуляции крови и повышению снабжения мозга и периферических тканей кислородом и глюкозой; нормализуют обмен веществ в клетках; препятствуют агрегации эритроцитов; способствуют ингибированию агрегации тромбоцитов, расширению мелких артерий, повышению тонуса вен и регуляции кровенаполнения сосудов.

Способ употребления и рекомендованная суточная доза: по рекомендации врача взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — употреблять по 1–2 капсулы 2 раза в сутки во время или после приема пищи, капсулу проглатывать целиком, запивая небольшим количеством питьевой воды.

Курс употребления: не менее 3 мес.

Перед употреблением рекомендуется консультация врача.