Вобилон (Vobilon) (343193) - инструкция по применению Диетические добавки
Вобилон инструкция по применению
Характеристика
биологически активные вещества, входящие в состав сухого стандартизированного экстракта листьев гинкго билоба (Ginkgo Biloba), способствуют улучшению микроциркуляции крови и снабжения мозга и периферических тканей кислородом и глюкозой; нормализуют обмен веществ в клетках; препятствуют агрегации эритроцитов, способствуют ингибированию агрегации тромбоцитов, оказывают регулирующее воздействие на сосудистую систему, стимулируют синтез эндотелийзависимого вазодилатирующего фактора (оксида азота — NO), расширяют мелкие артерии, повышают тонус вен, тем самым регулируют кровенаполнение сосудов, уменьшают проницаемость сосудистой стенки (противоотечный эффект — как на центральном уровне (головного мозга), так и на периферическом), оказывают антитромботический эффект (за счет стабилизации мембран тромбоцитов и эритроцитов, влияния на синтез простагландинов, уменьшения действия биологически активных веществ и тромбоцитактивирующего фактора), предотвращают образование свободных радикалов и ПОЛ клеточных мембран, нормализуют высвобождение, повторное поглощение и катаболизм нейромедиаторов (норадреналина, дофамина, ацетилхолина) и их способность соединяться с рецепторами, проявляют антигипоксические свойства, улучшают обмен веществ в органах и тканях, способствуют накоплению в клетках макроэргов, повышению утилизации кислорода и глюкозы, нормализации медиаторных процессов в ЦНС.
Рекомендации по употреблению
в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник флавоноидов (флавоновых гликозидов: кверцетина, кемпферола и изорамнетина), терпеновых лактонов (гинкголида A, B, C и билобалидов); с целью общего укрепления и повышения эластичности стенок сосудов, улучшения реологических свойств крови. Биологически активные вещества, входящие в состав диетической добавки Вобилон, способствуют улучшению микроциркуляции крови и повышению снабжения мозга и периферических тканей кислородом и глюкозой; нормализуют обмен веществ в клетках; препятствуют агрегации эритроцитов; способствуют ингибированию агрегации тромбоцитов, расширению мелких артерий, повышению тонуса вен и регуляции кровенаполнения сосудов.
Способ употребления и рекомендованная суточная доза: по рекомендации врача взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — употреблять по 1–2 капсулы 2 раза в сутки во время или после приема пищи, капсулу проглатывать целиком, запивая небольшим количеством питьевой воды.
Курс употребления: не менее 3 мес.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Особые указания
не превышать рекомендуемую суточную дозу. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания. Необходимость употребления в период беременности и кормления грудью определяется индивидуально.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке и недоступном для детей месте.