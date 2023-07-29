Де-Спан (De-Span) (343016) - инструкция по применению ATC-классификация
Де-Спан инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Декскетопрофена трометамол — это соль пропионовой кислоты (что обусловливает анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие), относится к классу НПВП. Механизм ее действия основан на снижении синтеза простагландинов за счет угнетения ЦОГ. В частности, тормозится превращение арахидоновой кислоты в циклические эндопероксиды PGG2 и PGH2, из которых образуются простагландины PGE1, PGE2, PGF2α, PGD2, а также простациклин PGI2 и тромбоксаны ТхА2 и ТхВ2. Кроме этого, угнетение синтеза простагландинов может влиять на другие медиаторы воспаления, такие как кинины, что может также косвенно влиять на основное действие препарата. Выявлено угнетающее действие декскетопрофена трометамола на активность ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Клинические исследования при различных видах боли продемонстрировали, что декскетопрофена трометамол оказывает выраженное анальгезирующее действие. Обезболивающее действие декскетопрофена трометамола при в/м и в/в введении пациентам с болью средней и сильной интенсивности было изучено при различных видах боли при хирургических вмешательствах (ортопедические и гинекологические операции, операции на брюшной полости), а также при боли в опорно-двигательном аппарате (острая боль в пояснице) и почечных коликах. В ходе проведенных исследований анальгезирующее действие препарата быстро начиналось и достигало максимума в течение первых 45 мин. Продолжительность обезболивающего действия после применения 50 мг декскетопрофена трометамола обычно составляет 8 ч. Клинические исследования показали, что применение декскетопрофена трометамола позволяет значительно сократить дозу опиатов при их одновременном применении с целью купирования послеоперационной боли. Если пациентам, которым для купирования послеоперационной боли применяли с помощью прибора для контролируемого обезболивания морфий, назначали также декскетопрофена трометамол, то им требовалось гораздо меньше морфия (на 30–45%), чем пациентам, получавшим плацебо.
Фармакокинетика. После в/м введения декскетопрофена трометамола Cmax достигается через 20 мин (10–45 мин). Доказано, что при однократном в/м или в/в введении 25–50 мг AUC пропорциональна дозе. Фармакокинетические исследования многократного применения препарата доказали, что AUC и Cmax после последнего в/м и в/в введения не отличаются от показателей после однократного применения, что свидетельствует об отсутствии кумуляции лекарственного средства. Аналогично другим лекарственным средствам с высокой степенью связывания с белками плазмы крови (99%), Vd декскетопрофена составляет в среднем 0,25 л/кг массы тела. Период полураспределения составляет около 0,35 ч, а Т½ — 1–2,7 ч. Метаболизм декскетопрофена в основном происходит путем конъюгации с глюкуроновой кислотой и последующим выделением почками. После введения декскетопрофена трометамола в моче определяется только оптический изомер S–(+), что свидетельствует об отсутствии трансформации препарата в оптический изомер R–(–). После введения одно- и многократных доз степень влияния препарата на здоровых добровольцев пожилого возраста (от 65 лет), участвовавших в исследовании, была значительно выше (до 55%), чем на молодых добровольцев, однако статистически значимой разницы в Cmax и Тmax не отмечено. Средний Т½ увеличивался (до 48%), а определенный суммарный клиренс сокращался.
Показания Де-Спан
симптоматическое лечение при острой боли средней и высокой интенсивности в случаях, когда пероральное применение препарата нецелесообразно, например при послеоперационной боли, почечных коликах и боли в пояснице (боли в спине).
Применение Де-Спан
взрослые
Рекомендуемая доза составляет 50 мг с интервалом 8–12 ч. При необходимости повторную дозу следует вводить через 6 ч. Максимальная суточная доза не должна превышать 150 мг. Препарат предназначен для кратковременного применения, поэтому его следует назначать только в период острой боли (не более 2 сут). Пациентов следует переводить на пероральное применение анальгетиков, если это возможно. Побочные реакции можно сократить за счет применения минимальной эффективной дозы в течение как можно более короткого времени, необходимого для улучшения состояния. При послеоперационной боли средней или сильной степени тяжести препарат можно применять по показаниям в тех же рекомендуемых дозах в сочетании с опиоидными анальгетиками.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы обычно не требуется. Однако в связи с физиологическим снижением функции почек рекомендуется более низкая доза, максимальная суточная доза составляет 50 мг при легком нарушении функции почек.
Нарушения со стороны печени. Для пациентов с патологией печени легкой или средней степени тяжести (5–9 баллов по шкале Чайлда — Пью) следует снизить максимальную суточную дозу до 50 мг и тщательно контролировать функцию печени. При тяжелых заболеваниях печени (10–15 баллов по шкале Чайлда — Пью) препарат противопоказан.
Нарушения со стороны почек. Для пациентов с нарушениями функции почек легкой степени (клиренс креатинина 50–80 мл/мин) максимальную суточную дозу следует снизить до 50 мг. При нарушении функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина <50 мл/мин) препарат противопоказан.
Дети (в том числе подростки). Препарат не следует применять у детей (в том числе подростков) в связи с отсутствием данных об его эффективности и безопасности применения.
В/м введение. Р-р для инъекций следует медленно вводить глубоко в мышцу.
В/в инфузии. Для проведения в/в инфузии содержимое ампулы 2 мл развести в 30–100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, р-ре глюкозы или р-ре Рингер-лактата. Р-р для инфузий следует готовить в асептических условиях, не допуская воздействия естественного дневного света. Готовый р-р должен быть прозрачен. Инфузию необходимо проводить в течение 10–30 мин. Не допускать воздействия естественного дневного света на приготовленный р-р.
Де-Спан, разведенный в 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или в р-ре глюкозы, можно смешивать с допамином, гепарином, гидроксизином, лидокаином, морфином, петидином и теофиллином.
Препарат нельзя смешивать в р-ре для инфузий с прометазином и пентазоцином.
В/в инъекция (болюсное введение). При необходимости содержимое одной ампулы (2 мл р-ра для инъекций) следует вводить в/в в течение не менее 15 с.
Препарат можно смешивать в малых объемах (например в шприце) с р-рами для инъекций гепарина, лидокаина, морфина и теофиллина.
Де-Спан нельзя смешивать в малых объемах (например в шприце) с р-рами допамина, прометазина, пентазоцина, петидина и гидрокортизона, так как образуется белый осадок.
Препарат можно смешивать только с вышеприведенными лекарственными средствами.
При в/м или в/в инъекционном применении препарат следует немедленно ввести после того, как он был набран из ампулы. Р-р для в/в инфузии необходимо применять сразу после его приготовления.
При хранении разведенных р-ров препарата в полиэтиленовых пакетах или в приспособленных для введения изделиях из этилвинилацетата, пропионата целлюлозы, полиэтилена низкой плотности и поливинилхлорида изменений содержания действующего вещества вследствие сорбции не наблюдалось.
Препарат Де-Спан предназначен для однократного применения, поэтому остатки готового р-ра следует вылить. Перед введением препарата необходимо убедиться, что р-р прозрачный и бесцветный. Р-р, содержащий твердые частицы, применять нельзя.
Противопоказания
– повышенная чувствительность к декскетопрофену, любому другому НПВП или вспомогательным веществам препарата;
– если вещества аналогичного действия, например ацетилсалициловая кислота или другие НПВП, провоцируют развитие приступов БА, бронхоспазма, острого ринита или вызывают развитие носовых полипов, появление крапивницы или ангионевротического отека;
– в активной фазе язвенной болезни или при кровотечении, подозрении на них или при рецидивирующей язвенной болезни или кровотечении в анамнезе (не менее двух подтвержденных фактов язвы или кровотечения), или хроническая диспепсия;
– при желудочно-кишечном кровотечении, другом кровотечении в активной фазе или повышенной кровоточивости;
– при желудочно-кишечном кровотечении или перфорации в анамнезе, связанных с предшествующей терапией НПВП;
– при болезни Крона или неспецифическом язвенном колите;
– при БА в анамнезе;
– при тяжелой сердечной недостаточности;
– при нарушении функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина <50 мл/мин);
– при тяжелом нарушении функции печени (10–15 баллов по шкале Чайлда — Пью);
– при геморрагическом диатезе и других нарушениях свертывания крови;
– в III триместр беременности и период кормления грудью;
– применение с целью нейроаксиального, интратекального или эпидурального введения (в связи с содержанием этанола).
Побочные эффекты
в нижеследующей таблице указаны распределенные по органам и системам органов и частоте возникновения побочные реакции, связь которых с декскетопрофена трометамолом, по данным клинических исследований, признана как минимум возможной, а также побочные реакции, сообщения о которых получены в пострегистрационный период.
|MedDRA
Классы систем органов
|Часто (≥1/100, <1/10)
|Нечасто (≥1/1000, <1/100)
|Редко
(≥1/10 000, <1/1000)
|Очень редко
(<1/10 000)
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|–
|Анемия
|–
|Нейтропения, тромбоцитопения
|Со стороны иммунной системы
|–
|–
|Отек гортани
|Анафилактические реакции, в том числе анафилактический шок
|Нарушения метаболизма и обмена веществ
|–
|–
|Гипергликемия, гипогликемия, гипертриглицеридемия, анорексия,
отсутствие аппетита
|–
|Со стороны психики
|–
|Бессонница, беспокойство
|–
|–
|Со стороны нервной системы
|–
|Головная боль, головокружение, сонливость
|Парестезии, обморок
|–
|Со стороны органа зрения
|–
|Нечеткость зрения
|–
|–
|Со стороны органа слуха
|–
|Вертиго
|Звон в ушах
|–
|Со стороны сердца
|–
|Пальпитация
|Экстрасистолия, тахикардия
|–
|Со стороны сосудистой системы
|–
|Артериальная гипотензия, приливы
|АГ, тромбофлебит поверхностных вен
|–
|Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения
|–
|–
|Брадипноэ
|Бронхоспазм, одышка
|Со стороны ЖКТ
|Тошнота, рвота
|Боль в животе, диспепсия, диарея, запор, рвота с примесью крови, сухость во рту
|Язвенная болезнь, кровотечение или перфорация
|Панкреатит
|Со стороны гепатобилиарной системы
|–
|–
|Гепатит, желтуха
|Гепатоцеллюлярная патология
|Со стороны кожи и подкожной ткани
|–
|Дерматит, зуд, сыпь, повышенное потоотделение
|Крапивница, угри
|Синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), ангионевротический отек, отек лица, фотосенсибилизация
|Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани
|–
|–
|Ригидность мышц, тугоподвижность в суставах, мышечные судороги, боль в спине
|–
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|–
|–
|ОПН, полиурия, почечная боль, кетонурия, протеинурия
|Нефрит, нефротический синдром
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|–
|–
|Менструальные нарушения, нарушения функции предстательной железы
|–
|Общие расстройства
|Боль в месте инъекции, реакции в месте инъекции, в том числе воспаление, гематома, кровотечение
|Лихорадка, повышенная утомляемость, боль, озноб, астения, недомогание
|Дрожь, периферические отеки
|–
|Исследования
|–
|–
|Отклонения в печеночных пробах
|–
Нарушения со стороны пищеварительного тракта отмечали чаще всего.
Возможно развитие язвенной болезни, перфорации или желудочно-кишечного кровотечения, иногда с летальным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста. По имеющимся данным, на фоне применения препарата могут возникать тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспептические явления, боль в животе, мелена, рвота с примесью крови, язвенный стоматит, обострение колита и болезни Крона. Реже выявляли гастрит. Также отмечались отеки, АГ и сердечная недостаточность, которые могут быть вызваны применением НПВП. Как и в случае применения других НПВП, возможны такие побочные реакции: асептический менингит, который, как правило, возникает у пациентов с системной красной волчанкой или со смешанными заболеваниями соединительной ткани, и реакции со стороны крови (пурпура, апластическая и гемолитическая анемия, редко — агранулоцитоз и гипоплазия костного мозга). Возможны буллезные реакции, в том числе синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (очень редко).
Согласно результатам клинических исследований и эпидемиологических данных применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может сопровождаться некоторым повышением риска развития патологии, вызванной тромбозом артерий, например инфаркт миокарда и инсульт.
Особые указания
с осторожностью следует применять препарат пациентам с аллергическими состояниями в анамнезе. Необходимо избегать применения препарата в комбинации с другими НПВП, в том числе селективными ингибиторами ЦОГ-2. Побочные реакции можно сократить за счет применения минимальной эффективной дозы в течение как можно более короткого времени, необходимого для улучшения состояния.
Желудочно-кишечные кровотечения, образование язвы или ее перфорация, в некоторых случаях с летальным исходом, зафиксированы при применении НПВП на разных этапах лечения независимо от наличия симптомов-предвестников или наличия в анамнезе серьезной патологии со стороны ЖКТ. При развитии желудочно-кишечного кровотечения препарат следует отменить. Риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, образования язвы или ее перфорации возрастает с повышением дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, а также у пациентов пожилого возраста. У лиц пожилого возраста повышена частота побочных реакций НПВП, особенно возникновение желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, иногда с летальным исходом. Лечение этих пациентов следует начинать с наиболее низкой возможной дозы. НПВП следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями ЖКТ в анамнезе, поскольку существует риск их обострения. Применение НПВП может приводить к рецидивам неспецифического язвенного колита, а также болезни Крона у пациентов, находящихся в фазе ремиссии. Перед началом применения декскетопрофена трометамола пациентами с эзофагитом, гастритом и/или язвенной болезнью в анамнезе следует быть уверенным, что эти заболевания — в фазе ремиссии. У пациентов с имеющимися симптомами патологии ЖКТ и с заболеваниями ЖКТ в анамнезе при применении препарата необходимо контролировать состояние ЖКТ относительно возникновения возможных нарушений, особенно это касается желудочно-кишечного кровотечения.
Для таких пациентов и лиц, применяющих ацетилсалициловую кислоту в низких дозах или другие средства, повышающие риск возникновения побочных реакций со стороны ЖКТ, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии препаратами-протекторами, например мизопростолом или ингибиторами протонной помпы.
Пациентам, особенно пожилого возраста, имеющим в анамнезе побочные реакции со стороны ЖКТ, необходимо известить врача обо всех необычных симптомах, связанных с пищеварительной системой, в частности о желудочно-кишечном кровотечении, особенно на начальных этапах лечения.
Следует с осторожностью назначать пациентам, одновременно применяющим средства, которые могут повысить риск возникновения язвы или кровотечения: пероральные ГКС, антикоагулянтные средства (например варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагрегантные средства, такие как ацетилсалициловая кислота.
Неселективные НПВП способны снижать агрегацию тромбоцитов и увеличивать время кровотечения за счет подавления синтеза простагландинов. Одновременное применение декскетопрофена трометамола и низкомолекулярного гепарина в профилактических дозах в послеоперационный период изучалось в клинических исследованиях, влияния на показатели коагуляции не выявлено. Однако пациентам, которые применяют декскетопрофена трометамол одновременно с препаратами, влияющими на гемостаз, например с варфарином, другими кумариновыми препаратами или гепарином, необходимо находиться под тщательным наблюдением врача.
Пациентам с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или средней степени тяжести следует находиться под тщательным наблюдением врача в связи с возможной задержкой жидкости в организме и появлением периферических отеков.
Согласно имеющимся клиническим и эпидемиологическим данным применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного периода, может сопровождаться некоторым повышением риска возникновения состояний, вызванных тромбозом артерий, например инфаркта миокарда или инсульта. Данных для исключения декскетопрофена трометамола недостаточно.
При неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточности, подтвержденной ИБС, заболеваниях периферических артерий и/или сосудов головного мозга декскетопрофена трометамол следует применять только после тщательной оценки состояния пациента. То же следует делать перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение).
Были сообщения об очень редких случаях развития серьезных кожных реакций (некоторые с летальным исходом) на фоне применения НПВП, в том числе эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса — Джонсона и токсического эпидермального некролиза. Вероятно, самый высокий риск их возникновения наблюдается у пациентов в начале лечения; у большинства пациентов они возникали в течение 1-го месяца терапии. При появлении кожной сыпи, признаков поражения слизистых оболочек или других симптомов повышенной чувствительности препарат Де-Спан следует отменить. Как и все НПВП, препарат способен повышать уровень азота мочевины и креатинина в плазме крови. Подобно другим ингибиторам синтеза простагландинов применение препарата может сопровождаться побочными реакциями со стороны почек, что может привести к развитию гломерулонефрита, интерстициального нефрита, папиллярного некроза, нефротического синдрома и ОПН.
Как и другие НПВП, препарат может вызвать временное и незначительное повышение показателей некоторых печеночных проб, а также значительное повышение уровня АсАТ и АлАТ. При соответствующем повышении этих показателей лечение следует прекратить.
Необходимо с осторожностью назначать препарат пациентам с нарушениями функции печени и/или почек, а также пациентам с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью, поскольку у них на фоне применения НПВП возможно ухудшение функции почек, задержка жидкости в организме и появление периферических отеков. В связи с повышенным риском нефротоксичности препарат следует с осторожностью применять при лечении диуретиками, а также пациентам, у которых возможно развитие гиповолемии.
Особую осторожность следует соблюдать при лечении пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, в частности с предыдущими эпизодами сердечной недостаточности, поскольку на фоне применения препарата повышается риск возникновения сердечной недостаточности.
Больше всего нарушений функции почек, сердечно-сосудистой системы и печени возникает у пациентов пожилого возраста.
Де-Спан следует с осторожностью назначать пациентам с нарушениями кроветворения, системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани.
Как и другие НПВП, декскетопрофена трометамол способен маскировать симптомы инфекционных заболеваний во время его применения. В отдельных случаях при применении НПВП были сообщения об активизации инфекционных процессов, локализующихся в мягких тканях. Таким образом, если при применении появляются или усиливаются симптомы бактериальной инфекции, пациентам рекомендуется немедленно обратиться к врачу.
Как и все другие НПВП, декскетопрофена трометамол может снижать женскую фертильность, поэтому не рекомендуется применять женщинам, планирующим беременность. Женщинам, которые имеют проблемы с зачатием или проходят обследование по бесплодию, следует рассмотреть возможность отмены препарата. Применение препарата в I и II триместр беременности возможно в случае крайней необходимости.
Одна ампула препарата Де-Спан содержит 200 мг этанола, что соответствует 5 мл пива или 2,08 мл вина на дозу. Препарат может негативно влиять на лиц, больных алкоголизмом. Содержание этанола следует учитывать при применении препарата в I и II триместр беременности, детям и пациентам группы риска, например при заболеваниях печени, а также больным эпилепсией. Лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, поэтому почти не содержит свободного натрия.
Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата Де-Спан противопоказано в III триместр беременности и в период кормления грудью.
Подавление синтеза простагландинов может негативно повлиять на беременность и/или развитие плода. Согласно результатам эпидемиологических исследований применение препаратов, подавляющих синтез простагландинов, на ранних сроках беременности повышает риск выкидыша, возникновения у плода пороков сердца и незаращения передней брюшной стенки. Так, абсолютный риск развития аномалий сердечно-сосудистой системы повышался с <1 до 1,5%. Считается, что опасность возникновения таких явлений возрастает с повышением дозы препарата и продолжительности терапии. Применение ингибиторов синтеза простагландинов у животных вызвало увеличение пре- и постимплантационных потерь и повышение эмбриофетальной смертности. Кроме того, у животных, которым применяли ингибиторы синтеза простагландинов в период органогенеза, повышалась частота возникновения пороков развития плода, в том числе аномалий сердечно-сосудистой системы. Однако в исследованиях декскетопрофена трометамола на животных не выявили токсичности в отношении репродуктивных органов. Применение декскетопрофена трометамола в I и II триместр беременности возможно только в случае крайней необходимости. При назначении декскетопрофена трометамола женщинам, планирующим беременность, или в I и II триместр беременности следует применять минимальную эффективную дозу в течение как можно более короткого периода лечения.
В III триместр все ингибиторы синтеза простагландинов вызывают следующее:
– риски для плода: кардиопульмональный токсический синдром (с закрытием артериального протока и легочной гипертензией); нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с развитием маловодия;
– риски для матери и ребенка в конце беременности: удлинение времени кровотечения (эффект подавления агрегации тромбоцитов), что возможно даже при применении препарата в низких дозах; задержка сокращений матки с соответствующей задержкой родов и затяжными родами.
Данных о проникновении декскетопрофена в грудное молоко нет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. На фоне применения препарата Де-Спан возможно возникновение головокружения, сонливости и повышенной утомляемости, поэтому не исключается слабое или умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами или обслуживать другие механизмы. Пациенты должны это учитывать и объективно оценивать свою способность к выполнению таких работ.
Дети. Препарат не следует применять у детей (в том числе подростков) в связи с отсутствием данных об его эффективности и безопасности.
Взаимодействия
одновременное применение таких средств с НПВП не рекомендуется
Другие НПВП, в том числе салицилаты в высоких дозах (≥3 г/сут). При одновременном применении нескольких НПВП вследствие их взаимно усиливающего действия повышается риск возникновения язвы в ЖКТ и желудочно-кишечного кровотечения.
Антикоагулянты. НПВП усиливают действие антикоагулянтов, например варфарина, вследствие высокой степени связывания декскетопрофена с белками плазмы крови, а также угнетение функции тромбоцитов и повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Если одновременное применение необходимо, его следует проводить под тщательным контролем врача и соответствующих лабораторных показателей.
Гепарин. Повышается риск развития кровотечений (за счет угнетения функции тромбоцитов и повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки). Если одновременное применение необходимо, его следует проводить под тщательным контролем врача и соответствующих лабораторных показателей.
ГКС. Повышается риск развития язвы в ЖКТ и желудочно-кишечного кровотечения.
Литий (были сообщения относительно нескольких НПВП). НПВП повышают уровень лития в крови, что может привести к интоксикации (снижается выделение лития почками). Поэтому в начале применения декскетопрофена при коррекции дозы или отмене препарата необходимо контролировать уровень лития в крови.
Метотрексат в высоких дозах (не менее 15 мг/нед). За счет снижения почечного клиренса метотрексата на фоне применения НПВП в целом усиливается его негативное влияние на систему крови.
Производные гидантоина и сульфаниламиды: возможно усиление токсичности этих веществ.
Одновременное применение таких средств с НПВП требует осторожности
Диуретики, ингибиторы АПФ, аминогликозиды и антагонисты рецепторов ангиотензина II. Декскетопрофен снижает эффективность диуретиков и других антигипертензивных средств. У некоторых пациентов с нарушениями функции почек (например при обезвоживании или у лиц пожилого возраста) применение средств, угнетающих ЦОГ, одновременно с ингибиторами АПФ, антагонистами рецепторов ангиотензина II или аминогликозидами может ухудшить функцию почек, что обычно является обратимым процессом. При применении декскетопрофена вместе с любым диуретическим средством следует убедиться в отсутствии обезвоживания у пациента, а в начале лечения необходимо контролировать функцию почек.
Метотрексат в низких дозах (<15 мг/нед): за счет снижения почечного клиренса метотрексата на фоне применения НПВП усиливается его негативное влияние на систему крови в целом. В первые недели одновременного применения необходимо еженедельно проводить анализ крови. Даже при незначительном нарушении функции почек, а также у пациентов пожилого возраста лечение следует проводить под строгим наблюдением врача.
Пентоксифиллин: существует риск кровотечения. Необходимо усилить контроль и чаще проверять показатели времени кровотечения.
Зидовудин: существует риск увеличения выраженности токсического воздействия на эритроциты за счет влияния на ретикулоциты, что после 1-й недели применения НПВП приводит к тяжелой анемии. В течение 1–2 нед после начала применения НПВП следует сделать анализ крови и проверить содержание ретикулоцитов.
Препараты сульфонилмочевины. НПВП способны усилить гипогликемическое действие этих средств за счет замещения препаратов сульфонилмочевины в соединениях с белками плазмы крови.
Следует учесть возможные взаимодействия при применении таких средств
Блокаторы β-адренорецепторов. НПВП способны ослабить их гипотензивное действие за счет подавления синтеза простагландинов.
Циклоспорин и такролимус: возможно усиление нефротоксичности за счет влияния НПВП на почечные простагландины. При комбинированной терапии следует контролировать функцию почек.
Тромболитические средства: повышается риск кровотечения.
Антиагрегантные средства и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: повышается риск желудочно-кишечного кровотечения.
Пробенецид: возможно повышение концентрации декскетопрофена в плазме крови, что, вероятно, обусловлено угнетением почечной канальцевой секреции и конъюгации препарата с глюкуроновой кислотой и требует коррекции дозы декскетопрофена.
Сердечные гликозиды: НПВП способны повысить концентрацию гликозидов в плазме крови.
Мифепристон: в связи с вероятностью снижения эффективности мифепристона под влиянием ингибиторов простагландинсинтетазы НПВП следует назначать только через 8–12 сут после терапии мифепристоном.
Хинолон: результаты исследований на животных показали, что при применении производных хинолона в высоких дозах в сочетании с НПВП повышается риск развития судорог.
Передозировка
симптоматика передозировки неизвестна. Аналогичные лекарственные средства вызывают нарушения со стороны ЖКТ (рвота, анорексия, боль в животе) и нервной системы (сонливость, головокружение, дезориентация, головная боль). При случайной передозировке следует немедленно начать симптоматическое лечение в соответствии с состоянием пациента. Декскетопрофена трометамол выводится из организма с помощью диализа.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке. После разведения р-р сохраняют в течение 24 ч при температуре 2–8 °С в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.