Гемоактив (Hemoactiv) (342771) - инструкция по применению ATC-классификация
Гемоактив инструкция по применению
Состав
действующее вещество: транексамовая кислота;
1 мл раствора для инъекций содержит транексамовую кислоту 100 мг;
вспомогательное вещество: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: бесцветный прозрачный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Антигеморрагические средства. Ингибиторы фибринолиза.
Код АТС B02A A02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Транексамовая кислота оказывает антигеморрагическое действие путем ингибирования фибринолитических свойств плазмина. Происходит формирование комплекса с участием транексамовой кислоты и плазминогена; транексамовая кислота связывается с плазминогеном при превращении с участием плазмина. Действие комплекса транексамовой кислоты и плазмина на активность фибрина ниже, чем действие только одного плазмина. Данные исследований in vitro показали, что высокие дозы транексамовой кислоты уменьшали показатели активности указанного комплекса.
Педиатрическая популяция (дети в возрасте старше 1 года)
В научной литературе описано 12 исследований эффективности в детской кардиохирургии с привлечением 1073 детей; из них 631 пациент получал транексамовую кислоту. Состояние большинства из них оценивалось по сравнению с контрольной группой плацебо. Исследуемая популяция была гетерогенна по отношению к возрасту, типу хирургического вмешательства, дозе. Результаты исследования применения транексамовой кислоты свидетельствуют о снижении потери крови и снижении потребности применения препаратов крови в педиатрической кардиохирургии при использовании искусственного кровообращения/ИК/ (кардиопульмональное искусственное кровообращение) во время операций с высоким риском кровотечения, особенно в «цианотических» (с существенным нарушением кровообращения) пациентов или пациентов, которым проводят повторную операцию. Как было установлено, наиболее адаптированный режим дозирования может быть следующим:
- первое введение (нагрузочная доза) — болюсная инфузия 10 мг/кг, вводится в период после начального наркоза и до разреза кожи;
- непрерывное введение путем инфузии 10 мг/кг/ч или инъекционное введение в адаптер насоса искусственного кровообращения в дозе, скорректированной для процедуры указанного хирургического вмешательства или в дозе, рассчитанной в соответствии с массой тела пациентов — 10 мг/кг, или введение в адаптер искусственного насоса кровообращение и заключительная инъекция в дозе 10 мг/кг в конце хирургического вмешательства с применением ИК.
Некоторые данные позволяют предположить, что непрерывная инфузия более приемлема, поскольку она будет поддерживать терапевтическую концентрацию в плазме крови в течение операции. Не было проведено никаких специфических исследований соотношения доза/эффекта или фармакокинетических исследований с участием детей.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Пиковая концентрация транексамовой кислоты в плазме крови быстро достигается после краткосрочной инфузии, после чего показатели концентрации в плазме крови начинают снижаться мультиэкспоненциально.
Распределение
При терапевтических уровнях в плазме крови показатель связывания транексамовой кислоты с белками плазмы составляет около 3%; как считается, показатели связывания полностью объясняются связыванием с плазминогеном. Транексамовая кислота не связывается с сывороточным альбумином. Начальный объем распределения составляет около 9 — 12 литров.
Транексамовая кислота проникает через плаценту. После внутривенной инъекции 10 мг/кг у беременных концентрация транексамовой кислоты в плазме крови находится в диапазоне 10–53 мкг/мл, тогда как концентрация в пуповинной крови — в диапазоне 4–31 мкг/мл. Транексамовая кислота быстро проникает в суставную жидкость и ткани синовиальной оболочки. После внутривенной инъекции 10 мг/кг у пациентов, перенесших операции на колене, показатели концентрации в суставной жидкости были подобны таковым в плазме крови. Показатели концентрации транексамовой кислоты в ряде других тканей и жидкостей соответствуют показателям, которые наблюдаются в крови (в грудном молоке — 1/100, в спинномозговой жидкости — 1/10, в водянистой влаге глаза — 1/10). Транексамовая кислота была обнаружена в сперме, где она ингибирует фибринолитическую активность, но практически не влияет на миграцию (подвижность) сперматозоидов.
Выведение
Лекарственное средство выделяется в основном с мочой в виде неизмененного соединения. Уринарная экскреция через механизм клубочковой фильтрации является основным путём элиминации. Почечный клиренс практически эквивалентен плазменному клиренсу (110 — 116 мл/мин). Около 90% транексамовой кислоты выводится в течение первых 24 ч после введения дозы 10 мг/кг массы тела. Период полувыведения транексамовой кислоты составляет около 3 часов.
Особые группы пациентов
Плазменная концентрация увеличивается у пациентов с почечной недостаточностью. С участием детей не было проведено никаких специфических фармакокинетических исследований.
Показания
Кровотечение или риск кровотечения при усилении фибринолиза, как генерализованного, так и местного, у взрослых и детей в возрасте старше 1 года.
Специфические показания включают кровотечения, обусловленные повышенным общим или местным фибринолизом, такие как:
- меноррагия и метрорагия;
- желудочно-кишечные кровотечения;
- геморрагические расстройства мочевыводящего тракта, возникшие в связи с хирургическим вмешательством на предстательной железе или вследствие оперативного вмешательства или процедур на мочевыводящих путях;
- отоларингологические (удаление аденоидов, тонзиллэктомия) и стоматологические (удаление зубов) оперативные вмешательства;
- гинекологические операции или осложнения в акушерской практике;
- торакальные, абдоминальные и другие крупные хирургические оперативные вмешательства, например сердечно-сосудистая хирургия;
- контроль кровоизлияний в связи с введением фибринолитического лекарственного средства.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу или любому из компонентов препарата.
Острый венозный или артериальный тромбоз. Фибринолитические состояния с острым тяжелым кровотечением из-за введения коагулопатических средств (антикоагулянтов), за исключением тех препаратов, которые преимущественно осуществляют активацию фибринолитической системы. Тяжелая почечная недостаточность (существует риск накопления лекарственного средства). Судороги в анамнезе. Интратекальное и внутрижелудочковое инъекционное введение, интрацеребральное введение (риск отека головного мозга с дальнейшим развитием судорог).
Особенности применения
Следует строго соблюдать указанные показания и способ применения:
- внутривенные инъекции следует делать очень медленно;
- транексамовую кислоту нельзя вводить внутримышечно.
Судороги: у пациентов были зарегистрированы случаи судорог, связанные с лечением транексамовой кислотой. Во время операций аортокоронарного шунтирования (АКШ) большинство из указанных случаев было зарегистрировано после введения транексамовой кислоты в высоких дозах. В случае применения рекомендованных низких доз транексамовой кислоты частота послеоперационных судорог была такой же, как у пациентов, не применявших это лекарственное средство.
Нарушение зрения: должно быть уделено внимание возможным офтальмологическим осложнениям, включая нарушение зрения, ухудшение зрения, нарушение цветового зрения. В указанных случаях лечение следует прекратить. При постоянном длительном применении транексамовой кислоты (инъекции) должны быть назначены регулярные офтальмологические обследования (в том числе проверка остроты зрения, цветового зрения, глазного дна, поля зрения и т.д.). В случае наличия и возникновения патологических офтальмологических изменений, связанных в частности с заболеваниями сетчатки, после соответствующей консультации специалиста врач должен решить вопрос о необходимости и возможности долгосрочного применения транексамовой кислоты (инъекции) в каждом отдельном случае индивидуально.
Гематурия: при гематурии с вовлечением верхних мочевых путей может возникнуть опасность обструкции уретры.
Тромбоэмболические осложнения: перед назначением транексамовой кислоты следует рассмотреть факторы риска тромбоэмболических осложнений. Пациентам с наличием в анамнезе тромбоэмболических заболеваний и больным, у которых по данным семейного анамнеза есть риск тромбоэмболических осложнений (пациенты с высоким риском тромбофилии), транексамовую кислоту (раствор для инъекций) следует вводить только в случаях, когда есть прямые жизненные показания, при этом лечение следует начинать после консультации специалиста, имеющего опыт в гемостазеологии, и проводить под строгим наблюдением врача.
Из-за наличия повышенного риска развития тромбоза транексамовую кислоту следует назначать с осторожностью пациентам, получающим пероральные контрацептивы.
Диссеминированная внутрисосудистая коагуляция (ДВК): пациенты с синдромом ДВК обычно не должны получать лечение с применением транексамовой кислоты. Если необходимо применение транексамовой кислоты, она должна быть назначена исключительно при наличии преимущественной активации фибринолитической системы с острым тяжелым кровотечением. Установлено, что характерный гематологический профиль при этих состояниях близится к следующему: уменьшается время формирования эуглобулинового сгустка; наблюдается удлиненное протромбиновое время; фиксируются снижение уровня в плазме крови фибриногена, факторов V и VIII, плазминогена фибринолизина и альфа-2 макроглобулина; нормальные плазменные уровни Р и Р — комплекса; то есть факторы II (протромбин), VIII и X; повышенные уровни в плазме крови продуктов распада фибриногена; обычный уровень тромбоцитов. Вышеприведенное предполагает, что при наличии основного болезненного состояния не могут сами по себе измениться разные элементы в этом профиле. В таких острых случаях для остановки кровотечения разовая доза 1 г транексамовой кислоты часто достаточно. Возможность применения транексамовой кислоты при синдроме ДВК у пациента следует рассматривать только тогда, когда имеются соответствующая гематологическая лабораторная база и накопленный клинический опыт.
Способ применения и дозы
Гемоактив-МБ вводить внутривенно (капетельно, струйно).
Взрослые
При генерализованном фибринолизе транексамовую кислоту вводить внутривенно, медленно, в дозе 1 г (2 ампулы по 5 мл) или 15 мг/кг массы тела каждые 6–8 часов, скорость введения — 1 мл/мин.
При местном фибринолизе рекомендуется применять препарат начиная с дозы 500 мг (1 ампула по 5 мл) до 1 г (2 ампулы по 5 мл) внутривенно, медленно (около 1 мл/мин) 2–3 раза в сутки.
Дозирование для пациентов с нарушением функции почек. При почечной недостаточности применение транексамовой кислоты противопоказано пациентам с тяжелой почечной недостаточностью. Для пациентов, имеющих легкую или умеренную почечную недостаточность, дозу транексамовой кислоты следует уменьшить в соответствии с показателями уровня сывороточного креатинина:
Таблица 1
|Сывороточный креатинин
|Доза (внутривенно)
|Введение
|мкмоль/л
|мг/10 мл
|120–249
|1,35–2,82
|10 мг/кг
|Каждые 12 часов
|250–500
|2,82–5,65
|10 мг/кг
|Каждые 24 часа
|500
|5,65
|5 мг/кг
|Каждые 24 часа
Дозирование для пациентов с нарушением функции печени. Пациентам с нарушениями функции печени коррекция дозы не требуется.
Применение детям
Детям в возрасте старше 1 года применяют по показаниям (см. раздел «Показания»), дозирование — около 20 мг/кг/сут. Однако данные по эффективности, безопасности, особенностям дозирования при применении детям по указанным показаниям ограничены.
Аспекты эффективности, особенности дозирования и безопасности применения транексамовой кислоты детям, перенесшим операции на сердце, не были исследованы в полном объеме.
Применение пациентам пожилого возраста. Обычно коррекция дозы не требуется, если нет признаков почечной недостаточности.
Способ применения
Введение имеет строго ограниченный режим — медленное внутривенное введение (инъекция/инфузия).
Транексамовую кислоту не следует вводить внутримышечно.
Внутривенная инъекция: транексамовую кислоту следует вводить путем медленной болюсной инъекции в течение не менее 5 минут.
Внутривенная инфузия: транексамовую кислоту нужно смешать непосредственно с такими растворами для инъекций/инфузий:
натрия хлорид 0,9%, раствор для инъекций; раствор для инъекций Рингера;
декстроза, раствор для инъекций, 5%; декстрин-40 в растворе декстрозы для инъекций (5%) и декстрин-40 в растворе хлорида натрия 0,9% для инъекций; аминокислотный раствор.
Дети
Максимальная разовая доза для детей в возрасте старше 1 года — 10 мг/кг массы тела. Максимальная суточная доза составляет 20 мг/кг массы тела.
Побочные реакции
Ниже отмечены побочные реакции, систематизированные в соответствии с классификатором MedDRA (основные классы систем органов). В пределах каждого класса систем органов побочные реакции упорядочены по частоте. В каждой группе по частоте побочные реакции представлены в порядке уменьшения серьезности. Частота была определена следующим образом: очень часто (>1/10); часто (>1/100 до <1/10); нечасто (>1/1000 до <1/100), неизвестно (нельзя оценить по имеющимся данным).
Таблица 2
|Класс MedDRA (системы и органы)
|Частота
|Нежелательные эффекты
|Со стороны кожи и подкожной ткани
|Нечасто
|Аллергические дерматиты
|Со стороны пищеварительной системы
|Часто
|Диарея, рвота, тошнота
|Со стороны нервной системы
|Неизвестно
|Судороги, в частности, в случае неправильного применения
|Со стороны органов зрения
|Неизвестно
|Нарушения зрения, включая нарушение цветового зрения
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Неизвестно
|Недомогание, вызванное гипотонией, с потерей сознания или без (как правило, после слишком быстрой внутривенной инъекции, как исключение после перорального приема). Артериальная или венозная тромбоэмболия на любых участках
|Со стороны иммунной системы
|Неизвестно
|Реакции гиперчувствительности, включая реакции анафилактического типа
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 мл в ампуле; по 5 ампул в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ИММАКУЛ ЛАЙФСАЙЕНСИЗ ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД.
IMMACULE LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED.
Заявитель
М.Биотек Лимитед.
M.Biotech Limited.
Местонахождение заявителя
Гледстоун Хауз, 77–79 Хай Стрит, Эгам ТВ20 9ГИ, Суррей, Великобритания.
Gladstone House, 77–79 High Street, Эгхам TW20 9HY, Surrey, United Kingdom.