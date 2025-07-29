Косметические средства для здоровья

Ингалипт RS (Inhalipt RS)

СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Цены в Киев
от 59,00 грн
в 8 аптеках
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Характеристики
Производитель
Красота и Здоровье
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-1/41249 от 27.09.2018