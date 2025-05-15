Ингалипт RS (Inhalipt RS)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Киев
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
68,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
67,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
67,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
67,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
Домашняя аптечка
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
В городах рядом
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
14.9 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
63,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 54 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
66,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
69,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Александрия, просп. Соборный, 111
273.7 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
69,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
303.1 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
64,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
68,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
68,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
362.2 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
67,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.8 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
68,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
412.2 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
67,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
72,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
444.3 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
67,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 6
446.3 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
67,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
450.7 км
СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЛЯ УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ "ИНГАЛИПТИН RS" спрей 30 мл №1
Красота и Здоровье
67,00
Экономия при брони: -3,00 грн