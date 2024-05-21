функциональные свойства диетической добавки Анеза/Aneza обусловлены физиологической активностью биологически активных веществ, входящих в состав ее активных ингредиентов растительного происхождения.

Экстракт корней и корневищ лопуха настоящего (Arctium lappa). Корни из корневища лопуха настоящего содержат инулин, эфирное и жирные масла, ситостерин, стигмастерин, гликозиды, лактон Арктин, слизи, смолы, органические кислоты (кофейную, пальмитиновую, линолевую, стеариновую), горькие, дубильные, минеральные и другие вещества. Биологически активные соединения обладают противовоспалительными, мочегонными, желчегонными, потогонными и гипогликемическими свойствами, увеличивают содержание гликогена в печени, улучшают обмен веществ. Применяются при ревматизме, при новообразованиях, в том числе при кистозных заболеваниях почек.

Экстракт травы толокнянки обыкновенной (Arctostaphylos uva-ursi Spreng.). Трава толокнянки обыкновенной содержит гликозид арбутин и метиларбутин, которые гидролизуются в глюкозу, гидрохинон и метилгидрохинон, дубильные вещества пирогаловой группы, флавоноиды (гиперозид, кверцетин, кверцитрин, изокверцитрин, мирицитрин, мирицетин), галотанины, урсоловую, хинную, эллаговую, муравьиную, аскорбиновую кислоты, эфирные масла, азотистые соединения, в том числе незаменимые аминокислоты, макро- и микроэлементы (медь, марганец, кобальт, цинк, молибден, йод). Биологически активные соединения оказывают антисептическое и мочегонное действие. Используются при заболеваниях почек и мочевыводящих путей (пиелонефрит, мочекаменная болезнь, цистит, уретрит, каста почек), при гастритах, поносах, вялом пищеварении, возникающих на фоне повышенной кислотности желудочного сока, а также как успокаивающее средство при нервных расстройствах.

Экстракт плодовых тел березового гриба (Inonotus obliquus). Плодовые тела березового гриба содержат биологически активные соединения, которые проявляют антибактериальные, антифунгиальные, противовоспалительные, гипотензивные и седативные свойства. В традиционной и народной медицине применяются при сердечно-сосудистых заболеваниях, туберкулезе легких, заболеваниях печени и желудка, для улучшения пищеварения, при подагре, острых респираторных инфекциях, кишечных коликах, диарее, нефрите, циститах, неврастении, головокружении и ревматизме, как противоопухолевое средство, улучшает общее состояние больных при новообразованиях.

Экстракт плодов шиповника майского (Rosa majalis Hermm.). Плоды шиповника майского содержат аскорбиновую кислоту, каротин, витамин Р, витамины В 1 , В 2 , В 5 , С, РР, К, D, Е, флавоноиды (гиперозид, астрагалин, кверцитрин, изокверцитрин, кемпферол), катехины (эпигаллокатехин, галлокатехин, эпигаллокатехингаллат, эпикатехингалла), фенолокислоты, фитонциды, пектиновые вещества, углеводы, органические кислоты, в том числе лимонная, яблочная, антоциановые соединения, дубильные вещества, пектины, эфирные масла, соли калия, кальция, железа, марганца, фосфора, магния, меди и алюминия. Биологически активные соединения обладают противоцинго́тными, антисклеротическими, противовоспалительными, мочегонными и желчегонными свойствами, активизируют ферментные системы и окислительно-восстановительные процессы в организме, положительно влияют на углеводный обмен, усиливают синтез гормонов и регенерацию тканей, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, повышают сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, повышают уровень секреции желчи, увеличивают диурез. Используются для повышения сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, при интоксикации процесса, при анацидном гастрите, с целью усиления моторной функции желудка, при вздутии кишечника и других болезнях ЖКТ, при малокровии, кровотечениях, камнях в печени и почках, при воспалительных процессах печени и желчных путей (хронических гепатитах, холециститах, холангитах), заболеваниях мочевого пузыря и почек (нефрите, нефропатии и др.).

Экстракт корнеплодов и листьев петрушки огородной (Petroselinum sativum). Корнеплоды и листья петрушки огородной содержат эфирное масло, в состав которых входит апиол, апиоловая кислота, миристицин, алилтетраметоксибензол, пинен, флавоноиды (апиин, апигенин, лютеолин-7-апиоглюкозид, кверцетин, кемпферол, хризоериол 7-апиофуранозидоглюкозид, изорамнетин-3, 7-диглюкозид, вербиозид, нарингенин), кумарины, пиридоксин, никотиновая и аскорбиновая кислота, жирорастворимые витамины: A и К, макро- и микроэлементы: калий, кальций, железо, фосфор и другими.

Биологически активные соединения усиливают диурез, повышают тонус гладких мышц матки, кишечника и мочевого пузыря, возбуждают аппетит и улучшают пищеварение, подавляют процессы брожения в кишечнике, растворяют камни и песок в мочевыводящих путях, оказывают желчегонное, спазмолитическое и потогонное действие, обладают антимикробной активностью против S.aureus, E.coli, P.aeruginosa, K. Pneumonia.

Экстракт корней с корневищами пырея ползучего (Agropyrum resens). Корни с корневищами пырея ползучего содержат полисахарид тритицин, слизистые вещества, фруктозу, манит, мезоинозит, левулезу, фенольные соединения авенин, жирные и эфирные масла, тритерпеновые, агронирен, яблочную кислоту, витамин С, каротиноиды, кремниевую кислоту и другие вещества. Биологически активные соединения обладают обволакивающими, смягчающими, противовоспалительными и мочегонными свойствами, способствуют восстановлению нарушенного обмена веществ. Используются при заболеваниях мочеполовой системы, подагре, ревматизме, мочекаменной болезни, циститах, нефритах, воспалении предстательной железы, при заболеваниях ЖКТ, коликах, гастритах, энтеритах, холециститах, камнях в желчном пузыре, при заболеваниях кожи, нарушениях обмена веществ, анемиях.

Ликопин (Lycopene) из семян плодов томатов съедобных (Lycopersicon esculentum). Ликопин из семян плодов томатов съедобных — каротин пигмент, в отличие от β-каротина, не является провитамином А. Он обладает выраженными антиоксидантными, радиопротекторными, гиполипидемическими и антипролиферативными свойствами, защищает клеточные мембраны от окисления активными формами кислорода и окиси азота. После употребления ликопин накапливается в предстательной железе, печени, почках, молочных железах, надпочечниках, ЖКТ, легких и коже. Ликопин обладает высокой антиоксидантной активностью, стимулирует образование межклеточных контактов, стабилизирует геном ДНК, подавляя мутагенез и канцерогенез, предотвращает развитие новообразований, атеросклероза, болезней сердечно-сосудистой системы. Используется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, предстательной и молочных желез, для повышения иммунитета.

Экстракт незрелых плодов черного ореха (Juglans nigra). Незрелые плоды черного ореха содержат биофлавоноиды, дубильные вещества, гликозиды, юнозид, эфирные масла, фитонциды, органические кислоты, хинон юглон, витамины C, A, B 1 , B 2 , B 6 , PP, E, макро- и микроэлементы: марганец, железо, калий, кремний, магний, селен, кобальт, фосфор, йод. Биологически активные соединения проявляют антиоксидантные, иммуностимулирующие, спазмолитические, сосудорасширяющие, вяжущие, антибактериальные, антигельминтные, мочегонные, тонизирующие, кровоостанавливающие и противоопухолевые свойства, усиливают моторную функцию желудка и кишечника, избавляют от паразитарных заболеваний, снижают содержание глюкозы в крови. Юглон обладает высокой антибактериальной активностью против большинства болезнетворных микроорганизмов. Используется при заболеваниях щитовидной железы, как общеукрепляющее и тонизирующее средство, при нервных расстройствах, как ранозаживляющее, противовоспалительное и кровоочистительное средство, при гельминтозах, анемии, артериальной гипо- и гипертензии, пиелонефрите, тромбофлебите, туберкулезе, заболеваниях печени, костях, гиперплазии эндометрия яичников с обильными кровотечениями, грибковых и вирусных инфекциях, улучшает общее состояние организма при наличии новообразований.

Продукт не содержит глютена, ГМО и сои.

Комплекс биологически активных соединений, входящих в состав активных ингредиентов Анеза/Aneza, обладает:

- антиоксидантными,

- спазмолитическими,

- противовоспалительными,

- противобактериальными и противогельминтными свойствами,

- проявляет диуретический и противоотечный эффекты,

- способствует предотвращению роста кистозных образований в почках.