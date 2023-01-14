Дотавист (Dotavist) (340848) - инструкция по применению ATC-классификация
Дотавист инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: гадотеровая кислота;
1 мл раствора содержит гадотеровой кислоты 279,32 мг (0,5 ммоль), что соответствует гадотерату меглюмина 376, 92 мг;
вспомогательные вещества: меглюмин, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный или слегка желтоватый раствор, практически без механических включений.
Фармакотерапевтическая группа
Парамагнитные контрастные средства. Гадотеровая кислота.
Код АТС V08C A02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Гадотеровая кислота имеет парамагнитные свойства, которые усиливают контрастность изображения при магнитно-резонансной томографии (МРТ). Гадотеровая кислота не имеет специфической фармакодинамической активности и является биологически высокоинертной.
Фармакокинетика.
После внутривенной инъекции гадотеровая кислота распространяется во внеклеточных жидкостях организма. Гадотеровая кислота не связывается с альбумином плазмы.
У пациентов с нормальной функцией почек плазменный период полувыведения составляет примерно 90 минут. Гадотеровая кислота выводится путем клубочковой фильтрации в неизмененном виде. При почечной недостаточности плазменный клиренс замедляется.
У животных уровень экскреции гадотеровой кислоты в молоко низкий, а проникновение через плацентарный барьер — медленное.
На сегодняшний день не существует никаких данных в отношении кинетики у людей пожилого возраста, детей, беременных или женщин, кормящих грудью, а также у пациентов с поражениями печени.
Показания
Применяется исключительно с диагностической целью, если применение магнитно-резонансной томографии (МРТ) без контрастного усиления невозможно.
Взрослые
Контрастное усиление при МРТ.
МРТ головного и спинного мозга: выявление опухолей мозга, позвоночника, окружающих тканей, пролапсов межпозвоночных дисков, инфекционных заболеваний.
МРТ всего тела, включая визуализацию патологии почек, сердца, матки, яичников, органов грудной и брюшной полости, костно-суставной патологии.
Ангиография.
Дети (0–18 лет)
Контрастное усиление при МРТ.
МРТ головного и спинного мозга: выявление опухолей мозга, позвоночника, окружающих тканей, пролапс межпозвоночных дисков, инфекционных заболеваний.
МРТ всего тела, включая визуализацию патологии почек, сердца, матки, яичников, органов грудной и брюшной полости, костно-суставной патологии.
Противопоказания
Гиперчувствительность к гадотеревой кислоте, меглюмину или к любому лекарственному средству, содержащему гадолиний.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Взаимодействие с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Надлежащее исследование взаимодействия между препаратами не проводилось.
Сопутствующие лекарственные средства, которые необходимо принимать во внимание. Блокаторы β-адренорецепторов, вазоактивные вещества, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, антагонисты рецепторов ангиотензина II — эти лекарственные средства снижают эффективность механизма сердечно-сосудистой компенсации при нарушениях артериального давления. Перед введением соединений гадолиния необходимо информировать врача-рентгенолога о том, что пациент принимает перечисленные препараты, а оборудование для реанимационных мероприятий следует подготовить заранее.
Особенности применения
Не использовать интратекальный путь введения. Строго соблюдать правила проведения внутривенной инъекции: экстравазация может привести к локальным реакциям непереносимости, требующим обычного местного лечения.
Необходимо принимать обычные меры предосторожности при проведении МРТ-обследования: наличие у пациентов кардиостимуляторов, ферромагнитных сосудистых зажимов, инфузионных насосов, нервных стимуляторов, кохлеарных имплантатов или подозрение на наличие интракорпоральных металлических инородных тел, особенно в глазу, является противопоказанием к проведению МРТ.
Повышенная чувствительность
— Как и при применении других контрастных веществ, содержащих гадолиний, могут возникать реакции гиперчувствительности, в том числе опасные для жизни. Реакции гиперчувствительности могут быть аллергическими (описаны как анафилактические реакции, если они идентифицировались как серьезные) или неаллергическими. Реакции могут быть как немедленными (менее 60 минут), так и отсроченными (до 7 дней). Анафилактические реакции происходят немедленно и могут привести к летальному исходу. Анафилактические реакции не зависят от дозы, могут возникать даже после первой дозы препарата и часто непредсказуемы.
— Независимо от введенной дозы всегда существует риск развития гиперчувствительности.
— Пациенты, у которых уже развивалась реакция во время предварительного введения контрастного средства, содержащего гадолиний, имеют повышенный риск возникновения другой реакции при дальнейшем введении того же препарата или, возможно, других препаратов, поэтому у таких пациентов высокий риск развития аллергических реакций.
— Введение гадотеровой кислоты может усилить симптомы существующей астмы. У пациентов с астмой, течение которой ухудшилось в результате приема препарата, решение о применении гадотеровой кислоты следует принять после тщательной оценки соотношения риск/польза.
— Как известно, у пациентов, принимающих бета-блокаторы, особенно при сопутствующей бронхиальной астме, от применения йодсодержащих контрастных веществ реакции гиперчувствительности могут обостриться. Эти пациенты могут быть рефрактерными к стандартному лечению реакций гиперчувствительности с применением бета-агонистов.
— Перед инъекцией любого контрастного средства у пациента следует выяснить аллергологический анамнез (например, наличие аллергии на морепродукты, сенная лихорадка, крапивница), чувствительность к контрастным средствам и наличие бронхиальной астмы, поскольку сообщалось про более высокую частоту побочных реакций на контрастные вещества у пациентов с этими состояниями. Кроме того, можно провести премедикацию антигистаминными средствами и/или ГКС.
— Обследование необходимо проводить под наблюдением врача. В случае возникновения реакции гиперчувствительности, следует немедленно прекратить введение контрастного средства и при необходимости назначить специфическую терапию. В течение всего периода обследования необходимо обеспечить венозный доступ. Чтобы немедленно начать мероприятия неотложной помощи, соответствующие лекарства (например, адреналин и антигистаминные препараты), эндотрахеальная трубка и респиратор должны быть наготове.
Нарушения функции почек
Перед введением гадотеровой кислоты всех пациентов рекомендуют обследовать на дисфункцию почек с интерпретацией результатов лабораторных исследований.
Зафиксирован нефрогенный системный фиброз (НСФ), связанный с применением некоторых гадолинийсодержащих контрастных средств у пациентов с острыми или хроническими тяжелыми нарушениями функции почек (СКФ <30 мл/мин/1,73м2). Пациенты, которым проводится трансплантация печени, входят в особую группу риска, поскольку частота острой почечной недостаточности в этой группе высока. Поскольку существует вероятность того, что НСФ может также возникнуть при введении гадотеровой кислоты пациентам с тяжелой почечной недостаточностью и пациентам до и после трансплантации печени препарат следует применять только после тщательной оценки соотношения риск/польза, а также если диагностическая информация является важной, но недоступной при проведении МРТ без контрастирования.
После введения гадотеровой кислоты можно использовать гемодиализ для удаления гадотеровой кислоты из организма. Нет никаких доказательств, которые бы рекомендовали инициирование гемодиализа для профилактики или лечения НСФ у пациентов, которые еще не получали процедуры гемодиализа.
Пациенты пожилого возраста
Поскольку у пожилых пациентов почечный клиренс гадотеровой кислоты может быть снижен, особенно важно контролировать состояние лиц в возрасте старше 65 лет на предмет развития нарушений функции почек.
Дети
Новорожденные и дети раннего возраста
Учитывая незрелую функцию почек у новорожденных в возрасте младше 4 недель и детей в возрасте младше 1 года гадотеровую кислоту у этих пациентов следует применять только после тщательного анализа всех рисков.
Расстройства ЦНС
Подобно другим контрастным веществам, содержащим гадолиний, необходимы особые предостережения у пациентов с низким пороговым значением судорожных припадков. Необходимо принимать меры предосторожности, например тщательный мониторинг за состоянием пациента. Все оборудование и лекарственные средства, необходимые для оказания помощи при судорогах, должны быть подготовлены к применению заранее.
Способ применения и дозы
Необходимо применять самую низкую дозу, которая обеспечивает достаточное контрастирование для диагностических целей.
Доза должна быть рассчитана на основе массы тела пациента. Эта доза не должна превышать рекомендуемую дозу на килограмм массы тела, о чем подробно описано в этом разделе.
Взрослые, включая лиц пожилого возраста.
МРТ головного и спинного мозга. В большинстве случаев рекомендуемая доза составляет 0,1 ммоль/кг, то есть 0,2 мл/кг, что достаточно для обеспечения диагностически надлежащего контрастирования.
При сохранении клинического подозрения на наличие поражения, несмотря на нормальные результаты МРТ-обследования, следующая инъекция 0,2 ммоль/кг, то есть 0,4 мл/кг в течение 30 минут может облегчить визуализацию опухоли и помочь в выборе методов лечения.
МРТ всего тела и ангиография.
Рекомендовано введение 0,1 ммоль/кг, то есть 0,2 мл/кг, для обеспечения диагностически надлежащего контрастирования.
Ангиография: в исключительных случаях (например, невозможность получить изображение надлежащего качества большого сосудистого участка) может быть оправданным введение второй последовательной инъекции 0,1 ммоль/кг, то есть 0,2 мл/кг. Однако, если перед началом ангиографии отдельных участков (как артерии ног или легкие) предусматривается применение 2 последовательных доз препарата Дотавист, возможно применение 0,05 ммоль/кг, то есть 0,1 мл/кг препарата в каждой дозе, в зависимости от доступного оборудования для обработки изображений.
Особые популяции.
Нарушение функции почек
У пациентов с легкой или умеренной степенью тяжести почечной недостаточности (СКФ ≥ 30 мл/мин/1,73 м2) применяют дозу для взрослых.
Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ <30 мл/мин/1,73 м2), пациентам до и после операции трансплантации печени Дотавист следует применять только после тщательной оценки соотношения риск/польза, а также если диагностическая информация является важной, но недоступной при проведении МРТ без контрастирования. При необходимости применения препарата Дотавист, доза не должна превышать 0,1 ммоль/кг массы тела. Во время сканирования нельзя применять более одной дозы. Из-за отсутствия информации о повторном введении, инъекции препарата Дотавист не следует повторять, если интервал между инъекциями составляет менее 7 дней.
Пациенты пожилого возраста (в возрасте старше 65 лет)
В коррекции дозы необходимости нет. С осторожностью назначать препарат пациентам пожилого возраста.
Нарушение функции печени
У пациентов с нарушениями функции печени применяют дозу для взрослых. Однако рекомендуется осторожное применение, особенно в периоперационном периоде трансплантации печени.
Дети (0–18 лет)
МРТ головного и спинного мозга/МРТ всего тела
Рекомендуемая максимальная доза гадотеровой кислоты составляет 0,1 ммоль/кг массы тела. Во время сканирования нельзя применять более одной дозы.
Учитывая незрелую функцию почек у новорожденных в возрасте младше 4 недель и детей в возрасте младше 1 года Дотавист следует применять только после тщательного учета всех факторов, в дозе, не превышающей 0,1 ммоль/кг массы тела. Из-за отсутствия информации о повторном введении, инъекции препарата Дотавист не следует повторять, если интервал между инъекциями составляет менее 7 дней.
Ангиография
Гадотеровая кислота не рекомендуется для ангиографии у детей в возрасте младше 18 лет из-за недостаточности данных относительно её эффективности и безопасности при назначении с этой целью.
Способ применения
Препарат предназначен только для внутривенного введения.
Внутривенное введение контрастных веществ, если это возможно, должно выполняться в лежачем положении пациента. После введения пациент должен находиться под наблюдением не менее получаса, поскольку опыт показывает, что большинство побочных эффектов наступает в течение этого периода.
С микробиологической точки зрения, препарат необходимо использовать немедленно. Если препарат не использовать немедленно, время и условия использования в процессе применения являются ответственностью пользователя, обычно время не должно превышать 24 ч при температуре от 2 ° до 8 °С, за исключением случаев открытия в контролируемых и проверенных асептических условиях.
Педиатрическая популяция
В зависимости от количества препарата Дотавист, которое вводится ребенку, лучше использовать флаконы препарата Дотавист, имеющие объем, адаптированный к такому количеству, с целью введения наиболее точного объема препарата.
У новорожденных и младенцев необходимую дозу следует вводить вручную.
Дети
Учитывая незрелую функцию почек у новорожденных в возрасте младше 4 недель и детей в возрасте младше 1 года, гадотеровую кислоту у этих пациентов следует применять только после тщательного анализа всех рисков.
Побочные реакции
Побочные эффекты, связанные с применением гадотеровой кислоты, обычно являются легкими или средними по интенсивности и кратковременными. Чаще всего наблюдаются реакции в месте инъекции, тошнота и головная боль.
Во время клинических исследований чаще всего наблюдались тошнота, головная боль, реакции в месте инъекции, озноб, гипотензия, сонливость, головокружение, ощущение жара, жжения, высыпания, астения, дисгезия и гипертензия, их частота расценена, как нечасто (≥1/1000 — <1/100).
В постмаркетинговых исследованиях наиболее распространенными нежелательными реакциями после введения гадотеровой кислоты были тошнота, рвота, зуд и реакции гиперчувствительности.
Среди реакций гиперчувствительности чаще наблюдались кожные реакции, которые могут быть локальными, распространенными или генерализированными.
Эти реакции чаще всего возникают немедленно (при инъекции или в течение одного часа после начала инъекции), иногда с задержкой (от одного часа до нескольких дней после инъекции), проявляясь в таких случаях изменениями на коже.
Реакции гиперчувствительности немедленного типа включают один или более эффектов, которые появляются одновременно или последовательно, и зачастую являются расстройствами со стороны кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, суставов и/или сердечно-сосудистой системы.
Каждый симптом может быть предупредительным симптомом начала шока и очень редко приводит к летальному исходу.
При применении гадотеровой кислоты зарегистрированы отдельные случаи НСФ, большинство из которых имели место у пациентов, которым одновременно вводили другие гадолинийсодержащие контрастные средства.
В таблице 1 ниже приведены нежелательные реакции по классам систем органов и по частоте с последующей градацией: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 до 1 <1/10), нечасто (≥ 1/1000 до 1 < 1/100), редко (≥ 1/10 000 до <1/1 000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным). Данные представлены из клинических исследований.
Таблица 1.
|Класс системы органов
|Частота: нежелательная реакция
|Со стороны иммунной системы
|Нечасто: гиперчувствительность
Очень редко: анафилактические реакции, анафилактоидные реакции
|Со стороны психики
|Редко: тревога
Очень редко: ажитация
|Со стороны нервной системы
|Нечасто: головная боль, дисгезия, головокружение, сонливость, парестезии (включая жжение)
Редко: пресинкопе
Очень редко: кома, судороги, обмороки, тремор, паросмия
|Со стороны органов зрения
|Редко: отек век
Очень редко: конъюнктивит, гиперемия глаз, нечеткость зрения, усиление слезотечения
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Редко: сердцебиение
Очень редко: тахикардия, остановка сердца, аритмия, брадикардия
|Со стороны сосудов
|Нечасто: гипотензия, гипертензия
Очень редко: бледность, вазодилатация
|Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения
|Редко: чихание
Очень редко: кашель, одышка, заложенность носа, остановка дыхания, бронхоспазм, ларингоспазм, отек глотки, сухость в горле, отек легких
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Нечасто: тошнота, боль в животе
Редко: рвота, диарея, гиперсекреция слюнных желез
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Нечасто: сыпь
Редко: крапивница, зуд, гипергидроз
Очень редко: эритема, ангионевротический отек, экзема
Неизвестно: нефрогенный системный фиброз
|Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|Очень редко: судороги, мышечная слабость, боль в спине
|Общие нарушения и местные осложнения в месте введения препарата
|Нечасто: ощущение жара, ощущение холода, астения, реакции в месте инъекции (экстравазация, боль, дискомфорт, отек, воспаление, холод).
Редко боль в груди, озноб
Очень редко: недомогание, дискомфорт в груди, пирексия, отек лица, некроз в месте инъекции (при экстравазации), поверхностный флебит
|Исследования
|Очень редко: снижение уровня насыщения кислородом
Про следующие побочные реакции сообщали при применении других внутривенных контрастных средств для МРТ:
|Класс системы органов
|Нежелательная реакция
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Гемолиз
|Со стороны психики
|Спутанность сознания
|Со стороны органов зрения
|Преходящая слепота, боль в глазах
|Со стороны органов слуха
|Шум в ушах, боль в ушах
|Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения
|Астма
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|Сухость во рту
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Буллезный дерматит
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|Недержание мочи, острый некроз канальцев, острая почечная недостаточность
|Исследования
|Удлинение PR-интервала на ЭКГ, повышенное содержание железа в крови, повышенный уровень билирубина в крови, повышенный уровень сывороточного ферритина, изменение показателей функциональных тестов печени
Нежелательные реакции у детей
Безопасность препарата у детей анализировали в клинических исследованиях и постмаркетинговых исследованиях. По сравнению со взрослыми, профиль безопасности гадотеровой кислоты не продемонстрировал какой-либо специфики у детей. Большинство реакций — это желудочно-кишечные симптомы или признаки гиперчувствительности.
Сообщение о потенциальных побочных реакциях
Важно сообщать о потенциальных побочных реакциях после выхода лекарственного средства на рынок. Это позволяет проводить постоянный мониторинг соотношения польза/риск для лекарственного средства. Медицинских работников просят сообщать про любые потенциальные нежелательные реакции через национальную систему отчетности или заявителю лекарственного средства.
Срок годности
5 лет.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Не требует специальных условий хранения.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 мл или 10 мл, или 15 мл, или 20 мл, или 60 мл, или 100 мл во флаконах. По 1 флакону в пачке.
По 10 мл, или 15 мл, или 20 мл в предварительно наполненном шприце. По 1 предварительно наполненному шприцу в блистере. По 1 или 5 блистеров в пачке.
По 10 или 15 мл, или 20 мл в предварительно наполненном шприце. По 1 предварительно наполненному шприцу с отдельно вложенной иголкой в контейнере и/или упором для пальцев в блистере. По 1 или 5 блистеров в пачке.
По 10 или 15 мл, или 20 мл в предварительно наполненном шприце. По 1 предварительно наполненному шприцу в блистере с отдельно вложенной иголкой в контейнере и/или упором для пальцев в пачке. По 1 или 5 блистеров в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
АО «Фармак».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.