ГАДОТЕРОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM GADOTERICUM) Действующее вещество
гадотеровая кислота имеет парамагнитные свойства, которые усиливают контрастирование при МРТ. Гадотеровая кислота не имеет специфической фармакодинамической активности и является биологически високоинертной.
После в/в инъекции гадотеровая кислота распространяется во внеклеточных жидкостях организма и не связывается с альбумином плазмы крови.
Т½ — 90 мин. При почечной недостаточности плазменный клиренс замедляется.
взрослые.
Контрастное усиление при МРТ.
МРТ головного и спинного мозга (выявление опухолей мозга, позвоночника, окружающих тканей, пролапсов межпозвоночных дисков, инфекционных заболеваний).
МРТ всего тела, включая визуализацию патологии почек, сердца, матки, яичников, органов грудной и брюшной полости, костно-суставной патологии.
Ангиография.
Дети (0–18 лет)
Контрастное усиление при МРТ.
МРТ головного и спинного мозга: выявление опухолей мозга, позвоночника, окружающих тканей, пролапсов межпозвоночных дисков, инфекционных заболеваний.
МРТ всего тела, включая визуализацию патологии почек, сердца, матки, яичников, органов грудной и брюшной полости, костно-суставной патологии.
взрослые, включая лиц пожилого возраста
МРТ головного и спинного мозга. В большинстве случаев рекомендуемая доза составляет 0,1 ммоль/кг, то есть 0,2 мл/кг.
При сохранении клинического подозрения на наличие поражения, несмотря на нормальные результаты МРТ обследования, следующая инъекция 0,2 ммоль/кг, то есть 0,4 мл/кг, в течение 30 мин может облегчить визуализацию опухоли и помочь в выборе методов лечения.
МРТ всего тела и ангиография
Рекомендовано введение 0,1 ммоль/кг, то есть 0,2 мл/кг, для обеспечения диагностически надлежащего контрастирования.
Ангиография: в исключительных случаях (например, невозможность получить изображение надлежащего качества большого сосудистого участка) может быть оправданным введение второй последовательной инъекции 0,1 ммоль/кг, то есть 0,2 мл/кг. Однако, если перед началом ангиографии отдельных участков (как артерии ног или легкого) предусматривается применение 2 последовательных доз, возможно применение 0,05 ммоль/кг, то есть 0,1 мл/кг, препарата в каждой дозе, в зависимости от доступного оборудования для обработки изображений.
гиперчувствительность к гадотеровой кислоте, меглюмину или к любому лекарственному средству, содержащему гадолиний.
гиперчувствительность, анафилактическая реакция, анафилактоидная реакция, тревога, ажитация, головная боль, дисгезия, головокружение, сонливость, парестезия, отек век, конъюнктивит, гиперемия глаз, тахикардия, остановка сердца, аритмия, гипотензия, гипертензия, крапивница, зуд, гипергидроз, рвота, диарея, эритема, ангионевротический отек, экзема, судороги мышц, мышечная слабость, боль в спине, ощущение жара, ощущение холода, шум в ушах, боль в ушах, острый некроз канальцев, ОПН.
взаимодействие с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Надлежащее исследование взаимодействия между препаратами не проводилось.
Сопутствующие лекарственные средства, которые нужно принимать во внимание. блокаторы β–адренорецепторов, вазоактивные вещества, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, антагонисты рецепторов ангиотензина II — эти лекарственные средства снижают эффективность механизма сердечно-сосудистой компенсации при нарушениях АД. Перед введением соединений гадолиния необходимо информировать врача-рентгенолога о том, что пациент принимает перечисленные препараты, а оборудование для реанимационных мероприятий следует подготовить заранее.
гадотеровая кислота может быть удалена путем гемодиализа. Однако нет никаких доказательств того, что гемодиализ целесообразен для профилактики нефрогенного системного фиброза (НСФ).