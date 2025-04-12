способ применения . Для перорального применения.

Режим дозирования . Дозы 75 мг можно принимать как 1 капсула по 75 мг, или 1 капсула по 30 мг + 1 капсула 45 мг.

Взрослые и подростки в возрасте от 13 лет

Лечение. Рекомендуемый режим дозирования препарата Флукап — по 1 капсуле 75 мг 2 раза в сутки на протяжении 5 дней взрослым и подросткам (≥13–<18 лет) с массой тела >40 кг. Лечение следует начинать в 1-й или 2-й день появления симптомов гриппа.

Профилактика после контакта с больным гриппом. Рекомендуемая доза Флукап для профилактики гриппа после контакта с больным гриппом — по 75 мг 1 раз в сутки на протяжении 10 дней взрослым и подросткам (≥13–<18 лет) с массой тела >40 кг. Прием препарата следует начинать не позднее чем в первые 2 дня после контакта.

Профилактика во время сезонной эпидемии гриппа. Рекомендуемая доза для профилактики во время сезонной эпидемии гриппа — по 75 мг 1 раз в сутки в течение 6 нед.

Дети в возрасте ≥1–<13 лет

Рекомендуемая доза для профилактики во время сезонной эпидемии гриппа — по 75 мг 1 раз в сутки в течение 6 нед.

Лечение. Рекомендуемые дозы осельтамивира в зависимости от массы тела приведены в табл. 1.

Таблица 1.



Масса тела, кг Рекомендованная доза в течение 5 дней 10–15 30 мг 2 раза в сутки >15–23 45 мг 2 раза в сутки >23–40 60 мг 2 раза в сутки >40 75 мг 2 раза в сутки



Лечение нужно начинать как можно скорее в 1-й или 2-й день появления симптомов гриппа.

Профилактика после контакта. Рекомендуемая доза осельтамивира для профилактики после контакта с больным гриппом в зависимости от массы тела приведена в табл. 2.

Таблица 2.



Масса тела, кг Рекомендованная доза в течение 10 дней 10–15 30 мг 1 раз в сутки >15–23 45 мг 1 раз в сутки >23–40 кг 60 мг 1 раз в сутки >40 75 мг 1 раз в сутки



Профилактика во время сезонной эпидемии гриппа. Профилактика во время сезонной эпидемии гриппа у детей в возрасте до 12 лет не исследовалась.

Режим дозирования в особых случаях

Пациенты с нарушением функции печени. Нет необходимости в коррекции дозы для лечения или профилактики у пациентов с нарушением функции печени. Безопасность и фармакокинетику осельтамивира у детей с нарушением функции печени не изучали.

Пациенты с нарушением функции почек

Лечение гриппа. Коррекция дозы осельтамивира, которая необходима взрослым и подросткам (≥13–<18 лет) с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью, приведена в табл. 3.

Таблица 3.



Клиренс креатинина, мл/мин Рекомендованная доза для лечения >60 75 мг 2 раза в сутки >30–60 30 мг 2 раза в сутки >10–30 30 мг 1 раз в сутки ≤10 Не рекомендуется (данные отсутствуют) Пациенты, находящиеся на гемодиализе 30 мг после каждого сеанса гемодиализа Пациенты, находящиеся на перитонеальном диализе* 30 мг однократно



*Данные, полученные в результате исследований у больных, находящихся на постоянном амбулаторном перитонеальном диализе (АПД); клиренс осельтамивира карбоксилата, как ожидается, будет выше при использовании автоматизированного постоянного циклического перитонеального диализа (ПЦПД). Режим лечения может меняться с ПЦПД на АПД, если нефролог посчитает это необходимым.

Профилактика гриппа. Коррекция дозы осельтамивира, которая необходима взрослым и подросткам (≥13–<18 лет) с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью, приведена в табл. 4.

Таблица 4.



Клиренс креатинина, мл/мин Рекомендованная доза для профилактики >60 75 мг 1 раз в сутки >30–60 30 мг 1 раз в сутки >10–30 30 мг через сутки ≤10 Не рекомендуется (данные отсутствуют) Пациенты, находящиеся на гемодиализе 30 мг после каждого второго сеанса гемодиализа Пациенты, находящиеся на перитонеальном диализе* 30 мг 1 раз в неделю



*Данные, полученные в результате исследований у больных, находящихся на постоянном амбулаторном перитонеальном диализе (АПД); клиренс осельтамивира карбоксилата, как ожидается, будет выше при использовании автоматизированного постоянного циклического перитонеального диализа (ПЦПД). Режим лечения может меняться с ПЦПД на АПД, если нефролог посчитает это необходимым.

Недостаточно данных для предоставления рекомендаций по режиму дозирования для детей в возрасте до 12 лет с нарушением функции почек.

Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы не требуется, за исключением наличия нарушения функции почек средней или тяжелой степени.

Пациенты с ослабленным иммунитетом. Рекомендуется сезонная профилактика гриппа в течение 12 нед у пациентов с ослабленным иммунитетом (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Дети. Применять у детей в возрасте от 1 года с массой тела >10 кг, которые способны проглотить капсулу.