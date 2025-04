фармакодинамика. Осельтамивира фосфат — пропрепарат активного метаболита (осельтамивира карбоксилата), который является селективным ингибитором фермента нейраминидазы вирусов гриппа и представляет собой гликопротеин, выявленный на поверхности вириона. Активность фермента нейраминидазы вируса гриппа важна для проникновения вируса в неинфицированные клетки эпителия дыхательных путей и высвобождения вновь вирусных частиц из инфицированных клеток и дальнейшего распространения вируса в организме. Осельтамивира карбоксилат ингибирует нейраминидазу вирусов гриппа типов А и В in vitro. Осельтамивира фосфат ингибирует вирус гриппа и репликацию вируса гриппа in vitro. В случае перорального применения осельтамивир подавляет репликацию вируса гриппа типов А и В и его патогенность in vivo на моделях гриппозной инфекции у животных при противовирусных концентрациях, подобным тем, которые достигаются у человека при дозе 75 мг 2 раза в сутки. Антивирусная активность осельтамивира была подтверждена в отношении вирусов гриппа типов А и В в ходе экспериментальных исследований с участием здоровых добровольцев. Значения IC 50 осельтамивира для фермента нейраминидазы клинических изолятов вирусов гриппа А колебались в диапазоне 0,1–1,3 нмоль, а для вирусов гриппа В составляли 2,6 нмоль. В данных опубликованных исследований отмечались высокие значения IC 50 для вирусов гриппа В с медианой 8,5 нмоль.

Фармакокинетика

Всасывание . После приема осельтамивира фосфат (пропрепарат) легко всасывается в ЖКТ и в значительной степени превращается в активный метаболит (осельтамивира карбоксилат) преимущественно под действием печеночных эстераз. Не менее 75% принятой внутрь дозы попадает в системный кровоток в виде активного метаболита, менее 5% — в виде пропрепарата. Плазменные концентрации как пропрепарата, так и активного метаболита пропорциональны дозе, поэтому не зависят от одновременного применения с пищей.

Распределение . У человека средний объем распределения осельтамивира карбоксилата в равновесном состоянии — около 23 л, что эквивалентно объему внеклеточной жидкости организма. Поскольку активность нейраминидазы является внеклеточной, осельтамивира карбоксилат достигает всех основных мест локализации гриппозной инфекции.

Связывание осельтамивира карбоксилата с белками плазмы крови низкое (около 3%).

Метаболизм . Осельтамивир в значительной степени превращается в осельтамивира карбоксилат под действием эстераз, находящихся преимущественно в печени. Ни осельтамивир, ни активный метаболит не являются субстратами или ингибиторами изоферментов системы цитохрома Р450 в исследованиях in vitro. Конъюгатов 2-й фазы для обоих соединений не выявлено in vivo.

Выведение . Всосавшийся осельтамивир выводится главным образом (>90%) путем преобразования в осельтамивира карбоксилат, который не поддается дальнейшей трансформации и выводится с мочой. У большинства пациентов C max осельтамивира карбоксилат в плазме крови снижается с Т ½ 6–10 ч. Активный метаболит полностью (>99%) выделяется почками. Почечный клиренс (18,8 л/ч) превышает скорость клубочковой фильтрации (7,5 л/ч), что указывает на то, что препарат выводится еще и путем канальцевой секреции. С калом выводится менее 20% принятого внутрь радиоактивно меченного препарата.

Отдельные группы пациентов

Дети в возрасте от 1 года . Фармакокинетику осельтамивира изучали у детей в возрасте 1–16 лет в ходе фармакокинетического исследования с однократным приемом препарата и клинического исследования эффективности у небольшого количества детей при многократном применении. У детей младшего возраста выведение пропрепарата и активного метаболита происходило быстрее, чем у взрослых, что приводило к более низкой экспозиции, выраженной в мг/кг массы тела дозы. Прием препарата в дозе 2 мг/кг массы тела дает такую же экспозицию осельтамивира карбоксилата, которая достигается у взрослых после однократного приема дозы 75 мг (что эквивалентно около 1 мг/кг массы тела). Фармакокинетика осельтамивира у детей и подростков в возрасте от 12 лет такая же, как и у взрослых.

Пациенты пожилого возраста . Экспозиция активного метаболита в равновесном состоянии была на 25–35% выше у лиц пожилого возраста (в возрасте 65–78 лет), чем у взрослых в возрасте до 65 лет, которые получали сравнительные дозы осельтамивира. Т ½ у лиц пожилого возраста подобно таковому у молодых пациентов. Учитывая экспозицию препарата и переносимость, коррекции дозы не требуется для пациентов пожилого возраста при отсутствии умеренной или тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина <60 мл/мин) (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Нарушение функции почек . Прием 100 мг осельтамивира фосфата 2 раза в сутки в течение 5 дней пациентами с различной степенью почечной недостаточности продемонстрировал, что экспозиция осельтамивира карбоксилат является обратно пропорциональной снижению функции почек. Режим дозирования см. ПРИМЕНЕНИЕ.

Нарушение функции печени . Исследования in vitro продемонстрировали, что не ожидается ни значительного увеличения экспозиции осельтамивира, ни значительного снижения экспозиции активного метаболита у пациентов с нарушением функции печени (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Беременные . Объединенный популяционный фармакокинетический анализ свидетельствует о том, что режим дозирования осельтамивира фосфата, описанный в разделе ПРИМЕНЕНИЕ, вызывает меньшую экспозицию (в среднем 30% в течение всех триместров) активного метаболита у беременных по сравнению с небеременными женщинами. Меньше прогнозируемая экспозиция, однако, остается выше ингибирующих концентраций (IC 95 ) и для терапевтического уровня для диапазона штаммов вируса гриппа. Кроме того, существуют данные, полученные в исследованиях наблюдения, которые показывают пользу такого режима дозирования в этой популяции пациентов. Поэтому беременным коррекции дозы для лечения или профилактики гриппа не требуется (см. Применение в период беременности или кормления грудью).