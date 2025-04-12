армодафинил — это энантиомер рацемического модафинила. Два энантиомера модафинила обладают разной фармакокинетикой. У взрослых людей T ½ армодафинила (R)-энантиомера приблизительно в 3 раза больше T ½ (S)-энантиомера. Значение этого различия фармакокинетики между двумя средствами для продолжительности клинического действия остается неизвестным. In vitro или in vivo каких-либо признаков взаимной трансформации (R)- и (S)-энантиомеров модафинила не отмечено, поэтому армодафинил и модафинил не биоэквивалентны, а следовательно, не являются взаимозаменяемыми (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Тяжелые формы сыпи или синдром Стивенса — Джонсона. Поступали сообщения о наличии у взрослых пациентов тяжелой сыпи, требующей госпитализации и прекращения лечения, в связи с приемом препарата Нувиджил (армодафинила) и модафинила — рацемической смеси (S)- и (R)-энантиомеров.

Нувиджил не изучали при любом показании у пациентов детского возраста, и поэтому средство не утверждено для применения у детей при каком-либо из показаний.

В клинических исследованиях модафинила частота сыпи, вызвавшей прекращение лечения, составляла ≈0,8% (13 из 1585 пациентов) у пациентов детского возраста (<17 лет); эта сыпь включала 1 случай возможного синдрома Стивенса — Джонсона и 1 случай вероятной полиорганной реакции гиперчувствительности.

Несколько случаев были ассоциированы с лихорадкой и другими аномалиями (например рвотой, лейкопенией).

Среднее время до появления сыпи, вызвавшей прекращение лечения, составляло 13 сут. Среди 380 пациентов-детей, получавших плацебо, таких случаев не отмечено. В клинических исследованиях модафинила у взрослых случаев тяжелой сыпи также не выявлено (0 случаев у 4264 пациентов). По данным опыта постмаркетингового применения препарата во всем мире, у взрослых и детей были отмечены редкие случаи тяжелой или жизнеугрожающей сыпи, включая синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и кожную сыпь с эозинофилией и системными симптомами (DRESS). На протяжении периода постмаркетингового наблюдения применения препарата Нувиджил у взрослых выявлены случаи тяжелой сыпи, как и при применении модафинила, включая буллезное поражение кожи и ротовой полости.

Факторы-предикторы риска развития или тяжести сыпи, связанной с применением армодафинила или модафинила, неизвестны. Почти все случаи тяжелой сыпи, ассоциированные с этими средствами, наблюдались в течение 1–5 нед после начала лечения. Тем не менее после долгосрочного лечения (например 3 мес) также сообщали об отдельных случаях. Следовательно, продолжительность лечения не может быть способом прогнозирования потенциального риска, о котором свидетельствует первое появление сыпи. Несмотря на то что при приеме Нувиджила наблюдается также доброкачественная сыпь, невозможно предсказать, какая форма сыпи окажется тяжелой. Соответственно, прием Нувиджила следует прекратить при появлении первых признаков сыпи, за исключением случаев, когда сыпь не связана с применением лекарственного средства. Прекращение лечения может не предупредить трансформацию сыпи в жизнеугрожающую или вызывающую стойкую инвалидизизацию или меняющую внешность пациента формы.

Ангионевротический отек и анафилактоидные реакции. При применении Нувиджила наблюдался ангионевротический отек и гиперчувствительность (с наличием сыпи, дисфагией и бронхоспазмом). Пациентам следует рекомендовать прекратить лечение и немедленно сообщить врачу о любых признаках или симптомах, свидетельствующих о наличии ангионевротического отека или анафилаксии (например отеке лица, глаз, губ, языка или гортани: затруднении при глотании или дыхании: охриплости голоса).

Реакции полиорганной гиперчувствительности. Реакции полиорганной гиперчувствительности, включавшие не менее 1 летального случая во время проведения постмаркетингового надзора, наблюдались в соотношении по времени с началом применения модафинила (медиана времени до выявления реакции составляет 13 сут; временной диапазон: от 4 до 33 сут). Аналогичный риск развития реакций полиорганной гиперчувствительности для армодафинила исключить нельзя.

Несмотря на ограниченное количество сообщений, реакции полиорганной гиперчувствительности могут вызвать госпитализацию или угрожать жизни пациента. Факторы-предикторы риска возникновения или тяжести реакций полиорганной гиперчувствительности неизвестны. Признаки и симптомы данного нарушения различны, однако у пациентов обычно проявлялись лихорадкой и сыпью, ассоциированными с поражением других систем органов. Другие ассоциированные проявления включали миокардит, гепатит, отклонения от нормы функциональных печеночных тестов, отклонения от нормы показателей крови (например эозинофилию, лейкопению, тромбоцитопению), зуд и астению. Поскольку полиорганная гиперчувствительность проявляется различными признаками, могут отмечаться не описанные здесь признаки и симптомы со стороны других систем органов.

При подозрении реакции полиорганной гиперчувствительности применение Нувиджила следует прекратить. Несмотря на отсутствие сообщений о случаях перекрестных аллергических реакций с другими лекарственными средствами, вызывающими этот синдром, опыт его возникновения при приеме лекарственных средств, ассоциированных с реакцией полиорганной гиперчувствительности, может указывать на наличие такой возможности.

Постоянная сонливость. Пациентам с аномальной сонливостью, принимающим Нувиджил, следует сообщать, что их уровень бодрствования может не вернуться к норме. У пациентов с чрезмерной сонливостью, включая тех, которые принимают Нувиджил, следует часто оценивать степень сонливости и, если целесообразно, рекомендовать воздерживаться от управления транспортными средствами или другой потенциально опасной деятельности. Врачи, имеющие право назначать лекарственные средства, также должны осознавать, что их пациенты могут не признавать свою чрезмерную сонливость до момента прямого вопроса о сонливости во время определенных видов деятельности.

Психиатрические симптомы. В предрегистрационных контролируемых исследованиях применения Нувиджила при нарколепсии, СОАГС и ХНСПР тревожность, возбуждение, нервозность и раздражительность являлись причинами прекращения лечения чаще у пациентов, принимавших Нувиджил, по сравнению с принимавшими плацебо больными (1,2% при приеме Нувиджила и 0,3% — плацебо). Депрессия также была частой причиной прекращения лечения пациентов, принимавших Нувиджил, по сравнению с принимавшими плацебо больными (0,6% при приеме Нувиджила и 0,2% — плацебо). В клинических исследованиях отмечали случаи суицидальных мыслей.

Следует проявлять осторожность при назначении Нувиджила пациентам с наличием в анамнезе психозов, депрессии или мании. Если при применении Нувиджила возникнут психиатрические симптомы, следует рассмотреть возможность отмены препарата.

Побочные реакции со стороны психики наблюдали у пациентов, получавших модафинил. Модафинил и армодафинил (Нувиджил) представляют собой крайне схожие соединения. Соответственно, частота и тип психиатрических симптомов, ассоциированных с применением Нувиджила, как ожидается, будут аналогичны частоте и типу этих проявлений, ассоциированных с приемом модафинила. Наблюдаемые в постмаркетинговый период побочные реакции, ассоциированные с приемом модафинила, включали манию, бредовые идеи, галлюцинации, суицидальное мышление и агрессию, что в некоторых случаях приводило к госпитализации. У многих (но не всех) из этих пациентов в анамнезе наблюдали психические расстройства. У одного здорового волонтера мужского пола развились параноидальные бредовые представления и слуховые галлюцинации после многократного применения суточных доз модафинила 600 мг, ассоциированных с депривацией сна. Через 36 ч после прекращения приема препарата признаки психоза исчезли.

Сердечно-сосудистая система. Нувиджил не исследовали и не применяли в достаточной мере у пациентов с недавним инфарктом миокарда в анамнезе или нестабильной стенокардией, поэтому таких пациентов следует лечить с осторожностью.

В клинических исследованиях модафинила отмечались побочные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы, включавшие боль в груди, пальпитацию, одышку и транзиторные ишемические изменения зубца Т на ЭКГ. которые у 3 субъектов были ассоциированы с пролапсом митрального клапана или гипертрофией левого желудочка. Таблетки Нувиджил не рекомендуют применять у пациентов с гипертрофией левого желудочка в анамнезе или у пациентов с пролапсом митрального клапана, у которых отмечался синдром пролапса митрального клапана при предыдущем приеме стимуляторов ЦНС. О наличии пролапса митрального клапана свидетельствуют такие результаты (включая другие), как ишемические изменения на ЭКГ, боль в груди или аритмия. При появлении новых эпизодов любого из этих симптомов следует рассмотреть возможность кардиологической оценки.

Мониторинг АД в краткосрочных (<3 мес) предрегистрационных контролируемых исследованиях применения препарата при СОАГС, ХНСПР и нарколепсии продемонстрировал незначительное среднее повышение среднего систолического и диастолического АД у пациентов, принимавших Нувиджил, по сравнению с больными, принимавшими плацебо (от 1,2 до 4,3 мм рт. ст. в разных экспериментальных группах). Также незначительно большей части пациентов, получавших Нувиджил, было необходимо назначение антигипертензивных средств или повышение их дозы (2,9%) по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо (1,8%). В предрегистрационных контролируемых исследованиях было выявлено незначительное, тем не менее стабильное среднее повышение ЧСС у больных, получавших Нувиджил, по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо. Это повышение находилось в диапазоне от 0,9 до 3,5 уд/мин. У пациентов, принимавших Нувиджил, может быть целесообразным мониторинг ЧСС и АД. Следует проявлять осторожность при назначении Нувиджила пациентам с известным сердечно-сосудистым заболеванием.

Пациентки, использующие контрацепцию. Перед началом применения Нувиджила сексуально активные и способные к деторождению женщины должны начать программу по применению контрацепции.

Эффективность гормональных контрацептивов может быть снижена на фоне приема Нувиджила и в течение 1 мес после прекращения лечения (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). При сочетанном лечении препаратом Нувиджил и в течение 1 мес после его отмены пациенткам, принимающим гормональные контрацептивы (например этинилэстрадиол), рекомендуют использовать альтернативные или сопутствующие методы контрацепции.

Генотоксичность. Армодафинил продемонстрировал отрицательный результат в тесте оценок обратных мутаций у бактерий in vitro и при анализе хромосомных аберраций in vitro в лимфоцитах человека. Модафинил продемонстрировал отрицательный результат в серии тестов in vitro (например в тесте оценок обратных мутаций у бактерий, тесте оценки прямых мутаций в локусе тимидинкиназы (ТК) клеток мышиной лимфомы, анализе хромосомных аберраций в лимфоцитах человека, тесте трансформации мышиных эмбриональных клеток BALB/3T3) и in vivo (микронуклеарный тест в клетках костного мозга мышей). Эти исследования демонстрируют, что армодафинил обладает низким генотоксическим потенциалом.

Потенциал злоупотребления и зависимости. Хотя потенциал злоупотребления армодафинилом специально не изучали, вероятно, что он аналогичен таковому для модафинила.

У человека модафинил может вызывать психоактивные и эйфорические эффекты, изменения настроения, восприятия, мышления и чувств, характерные для других стимуляторов ЦНС. Модафинил обладает укрепляющими свойствами, о чем свидетельствует его самоприменение обезьянами, которых предварительно научили самостоятельно принимать кокаин. В некоторых исследованиях модафинил также частично считали веществом, подобным стимулятору. Врачам необходимо внимательно наблюдать за пациентами, особенно теми, в анамнезе которых отмечали злоупотребление лекарственными средствами и/или стимуляторами (например метилфенидатом, амфетамином или кокаином). Пациентов следует наблюдать в отношении наличия признаков неправильного применения или злоупотребления (например повышения дозы или поиски лекарственного средства).

Потенциал злоупотребления модафинилом (200, 400 и 800 мг) оценивали по отношению к метилфенидату (45 и 90 мг) в исследовании, проводившемся в условиях стационара у лиц с опытом злоупотребления лекарственными средствами. Результаты этого клинического исследования продемонстрировали, что модафинил может вызвать психоактивные и эйфорические эффекты, как и другие известные стимуляторы ЦНС (метилфенидат).

Влияние на результаты лабораторных анализов. В исследованиях выполняли мониторинг показателей биохимического анализа крови, общего анализа крови и анализа мочи. Средние уровни гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) и ЩФ в плазме крови повышались после применения Нувиджила, в отличие от плацебо. У нескольких субъектов уровни ГТТ и ЩФ превысили пределы нормы. Какой-либо разницы в уровнях АлАТ, АсАТ, общего белка, альбумина или общего билирубина не выявлено, хотя наблюдались редкие случаи изолированного повышения уровня АсАТ и/или АлАТ. Спустя 35 сут лечения наблюдали один случай легкой панцитопении, которая исчезла после прекращения приема препарата. В клинических исследованиях выявлено слабое среднее снижение исходной концентрации мочевой кислоты в плазме крови по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо. Клиническое значение этих данных неизвестно.

Нарушение функции печени. Дозу Нувиджила необходимо снизить у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени, с циррозом или без него (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Имеется недостаточно данных относительно применения различных доз Нувиджила (армодафинила) в зависимости от степени поражения печени.

Нарушение функции почек. Для определения безопасности и эффективности Нувиджила (армодафинила) у пациентов с легким, умеренным или тяжелым нарушением функции почек данных недостаточно (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Применение у пациентов пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста экскреция армодафинила и его метаболитов может быть снижена. В связи с этим следует рассмотреть возможность применения низких доз и проводить тщательный мониторинг у этой группы пациентов (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Применение в период беременности и кормления грудью.

Беременность. Адекватные и хорошо контролируемые исследования применения Нувиджила у беременных отсутствуют, поэтому применение препарата противопоказано в случае беременности. Сообщалось о задержке внутриутробного развития и спонтанных абортах при применении армодафинила и модафинила у человека. Неизвестно, связаны ли отмеченные для армодафинила случаи с приемом этого средства.

Пациенток необходимо предупредить о возможном повышении риска беременности при одновременном применении гормональных контрацептивов и Нувиджила, а также в течение 1 мес после окончания лечения (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Кормление грудью. Неизвестно, проникаютли армодафинил или его метаболиты в грудное молоко. Кормление грудью не рекомендуется во время приема препарата Нувиджил.

Дети. Данных об эффективности и безопасности применения препарата у детей недостаточно. У пациентов-детей, принимавших модафинил, наблюдались случаи тяжелой сыпи.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Хотя Нувиджил не вызывает функциональных расстройств, любые лекарственные средства, влияющие на ЦНС, могут изменить навыки критического суждения, мышления или моторики. Пациентам следует настоятельно рекомендовать воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами до обретения уверенности, что лечение Нувиджилом не будет оказывать негативного влияния на их способность выполнить эти действия.