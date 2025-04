фармакодинамика. Армодафинил — это (R)-энантиомер модафинила, который является смесью 1:1 (R)- и (S)-энантиомеров. Механизм, благодаря которому армодафинил поддерживает состояние бодрствования, неизвестен. Фармакологические свойства армодафинила аналогичны свойствам модафинила, как следует из результатов исследований на животных и in vitro. У животных (R)- и (S)-энантиомеры оказывают одинаковое фармакологическое действие.

Действие армодафинила и модафинила поддерживает состояние бодрствования аналогично действию симпатомиметических средств, включая амфетамин и метилфенидат, хотя их фармакологический профиль отличается от профиля этих симпатомиметических аминов. Армодафинил — это непрямой агонист дофаминовых рецепторов. Как армодафинил, так и модафинил in vitro связываются с транспортером дофамина и подавляют обратный захват дофамина. Для модафинила эта активность in vivo была связана с ростом внеклеточных уровней дофамина в некоторых зонах мозга животных. У генетически модифицированных мышей, у которых отсутствовал дофаминовый переносчик (DAT), модафинил не вызывал состояния бодрствования, что свидетельствует о том, что указанное действие зависит от DAT. Тем не менее эффект поддержания бодрствования, обусловленный модафинилом, в отличие от эффекта амфетамина у крыс, не нивелировался антагонистом дофаминовых рецепторов галоперидолом. Кроме того, ингибитор синтеза дофамина альфа-метил-n-гирозин блокирует действие амфетамина, однако не блокирует локомоторную активность, вызванную модафинилом.

Кроме эффекта бодрствования и повышения локомоторной активности у животных, модафинил может оказывать психоактивное действие и вызывать состояние эйфории, изменения настроения, чувств, мышления и эмоций, характерные для других стимуляторов ЦНС у человека. Модафинил обладает подкрепляющими свойствами, что демонстрирует самостоятельный прием препарата обезьянами, которых предварительно научили самостоятельно принимать кокаин; модафинил частично определен как стимулятор.

Фармакокинетика. После однократного и многократного перорального применения армодафинил демонстрирует независимую от времени линейную кинетику. Повышение системной экспозиции является пропорциональным в диапазоне доз от 50 до 400 мг. После 12 нед применения лекарственного средства не наблюдали зависимого от времени изменения кинетики. Явное равновесное состояние армодафинила достигнуто после 7 дней применения препарата. При равновесном состоянии системная экспозиция армодафинила в 1,8 раза превышает экспозицию после приема однократной дозы.

Профили концентрация–время для (R)-энантиомера после приема однократной дозы 50 мг Нувиджила или 100 мг модафинила, 1:1 смеси (R) и (S)-энантиомеров, практически совпадали. Тем не менее C max и AUC 0-∞ армодафинила в равновесном состоянии были выше соответственно на 37 и 70%. после приема 200 мг Нувиджила по сравнению с соответствующими значениями для модафинила после применения 200 мг модафинила вследствие более быстрого клиренса (S)-энантиомера (T ½ ≈4 ч) по сравнению с (R)-энантиомером.

Всасывание. Нувиджил быстро всасывается после перорального применения. Определить абсолютную оральную биодоступность не удалось из-за отсутствия возможности растворить армодафинил в воде, что делает невозможным в/в введение.

Влияние пищи. Влияние пищи на оральную биодоступность Нувиджила считается минимальным, тем не менее после приема пищи время достижения C max (Tmax) может быть отсрочено на ≈2–4 ч. Поскольку Tmax также связано с более поздними повышенными концентрациями в плазме крови, прием пищи потенциально может повлиять на начало и продолжительность фармакологического действия Нувиджила.

Распределение. Кажущийся объем распределения Нувиджила ≈42 л. Данные о связывании армодафинила с белками плазмы крови отсутствуют. Тем не менее модафинил умеренно связывается с белками плазмы крови (≈60%), преимущественно с альбуминами. Потенциал взаимодействия Нувиджила с лекарственными средствами, которые активно связываются с белками крови, считается минимальным.

Метаболизм. Данные in vitro и in vivo демонстрируют, что армодафинил подвергается гидролитическому дезаминированию, S-окислению и гидроксилированию ароматического кольца с последующей конъюгацией гидроксилированных соединений с глюкуроновой кислотой.

Амидный гидролиз является единственным наиболее важным путем метаболизма, а вторым по значимости является образование сульфона с помощью цитохрома P450 (CYP) 3A4/5. Другие продукты окисления образуются in vitro крайне медленно, чтобы определить ответственные за их образование ферменты. Только два метаболита достигают значительной концентрации в плазме крови ((R)-модафиниловая кислота и модафинила сульфон).

Данные о распределении, метаболизме и выведении Нувиджила отсутствуют. Тем не менее модафинил преимущественно элиминируется путем метаболизма в печени и <10% исходного соединения выводится с мочой. Спустя 11 дней после применения дозы, в целом, 81% исходной радиоактивности определялось в моче (по сравнению с 1,0% в кале).

Выведение. После перорального применения Нувиджила армодафинил демонстрирует очевидное моноэкспоненциальное снижение C max в плазме крови. Очевидный конечный T ½ ≈15 ч. Оральный клиренс Нувиджила составляет ≈33 мл/мин.

Особые группы пациентов.

Дети. Фармакокинетику армодафинила у детей не исследовали.

Возраст. В клиническом исследовании системная экспозиция армодафинила была выше на ≈15% у пациентов пожилого возраста (в возрасте >65 лет, N=24). что соответствовало снижению орального клиренса (CL/F) примерно на 12% по сравнению с более молодыми субъектами (в возрасте 18–45 лет, N=25). Системная экспозиция армодафиниловой кислоты (метаболита) была выше на ≈61 и ≈73% для C max и AUC 0-∞ соответственно по сравнению с более молодыми субъектами. Системная экспозиция сульфонового метаболита была ниже на ≈20% у пациентов пожилого возраста по сравнению с молодыми. В анализе подгрупп субъектов пожилого возраста продемонстрировано, что у пожилых субъектов в возрасте >75 лет и 65–74 лет наблюдали уровень орального клиренса, который был ниже на ≈21 и ≈9% соответственно по сравнению с более молодыми субъектами. Средняя концентрация в крови была выше на ≈10% у субъектов в возрасте 65–74 лет (N=17) и на 27% у субъектов в возрасте >75 лет (N=7) по сравнению с более молодыми субъектами. Данные изменения не считаются клинически значимыми для пациентов пожилого возраста, тем не менее, поскольку у некоторых пациентов пожилого возраста наблюдается более высокая средняя концентрация армодафинила в крови, у них следует рассмотреть возможность применения более низких доз.

Пол. Популяционный анализ фармакокинетики не свидетельствует о влиянии пола на фармакокинетику армодафинила.

Расовая принадлежность. Влияние расы на фармакокинетику армодафинила не изучали.

Нарушение функции почек. В исследовании однократной дозы 200 мг модафинила тяжелая хроническая почечная недостаточность (клиренс креатинина ≤20 мл/мин) значимо не влияла на фармакокинетику модафинила, тем не менее экспозиция модафиниловой кислоты (метаболита) повысилась в 9 раз. Имеется недостаточно данных для определения безопасности и эффективности Нувиджила (армодафинила) у пациентов с легким, умеренным и тяжелым нарушением функции почек.

Нарушение функции печени. Оральный клиренс модафинила был ниже на ≈60% у пациентов с циррозом печени (класс В или С по Чайлд — Пью), а равновесная концентрация была вдвое выше показателей обычных пациентов. Соответственно, следует снижать дозу Нувиджила у пациентов с тяжелым нарушением функции печени (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), относительно применения Нувиджила (армодафинила) в зависимости от степени поражения печени данных недостаточно.

Клинические исследования. Эффективность Нувиджила для улучшения состояния бодрствования была установлена при таких нарушениях: синдром обструктивного апноэ сна/гипопноэ сна (СОАГС), нарколепсии и хроническом нарушении сна (вследствие нарушения цикла «сон–бодрствование») при посменной работе (ХНСПР).

Для каждого клинического исследования параметром статистической значимости считали значение р<0,05.

Синдром обструктивного апноэ сна/гипопноэ сна (СОАГС). Эффективность Нувиджила для поддержания состояния бодрствования у пациентов с чрезмерной сонливостью вследствие СОАГС установлена в 12-недельных многоцентровых плацебо-контролируемых двойных слепых исследованиях в параллельных группах амбулаторных пациентов, которые соответствовали критериям Международной классификации нарушений сна (ICSD) для СОАГС (соответствовавшие также критериям Американской психиатрической ассоциации DSM IV-TR).

В первом исследовании 3021 в общей сложности 395 пациентов с СОАГС были рандомизированы для получения Нувиджила в дозе 150 мг/сут, Нувиджила в дозе 250 мг/сут или соответствующего плацебо. Пациенты, принимавшие Нувиджил, продемонстрировали статистически значимое улучшение способности поддерживать состояние бодрствования по сравнению с принимавшими плацебо пациентами согласно показателей теста поддержания бодрствования (ТПБ) во время последнего визита.

Во втором исследовании 3025 в общей сложности 263 пациента с СОАГС были рандомизированы для получения Нувиджила в дозе 150 мг/сут или плацебо. У пациентов, принимавших Нувиджил, было выявлено статистически значимое улучшение способности поддерживать состояние бодрствования по сравнению с принимавшими плацебо больными согласно показателям ТПБ.

Во всех исследованиях Нувиджил не влиял на ночной сон, который оценивали с помощью полисомнографии.

Нарколепсия. Эффективность Нувиджила относительно улучшения состояния бодрствования у пациентов с чрезмерной сонливостью, ассоциированной с нарколепсией, установили в 12-недельном многоцентровом плацебо-контролируемом двойном слепом исследовании в параллельных группах амбулаторных пациентов, которые соответствовали критериям Международной классификации нарушений при нарколепсии. В общей сложности 196 пациентов были рандомизированы для получения Нувиджила в дозе 150 мг/сут или 250 мг/сутки или соответствующего плацебо. Пациенты, принимавшие Нувиджил, продемонстрировали статистически значимое улучшение способности поддерживать состояние бодрствования по сравнению с принимавшими плацебо больными согласно показателям ТПБ.

Нувиджил не влиял на ночной сон, который оценивали с помощью полисомнографии.

ХНСПР. Эффективность Нувиджила для улучшения состояния бодрствования у пациентов с чрезмерной сонливостью, ассоциированной с ХНСПР, продемонстрировали в 12-недельном многоцентровом плацебо-контролируемом двойном слепом исследовании в параллельных группах. В общей сложности 254 пациента с ХНСПР были рандомизированы для получения Нувиджила в дозе 150 мг/сут или плацебо. Нувиджил не влиял на дневной сон, который оценивали с помощью полисомнографии.