Армодафинил — это (R)-энантиомер модафинила, который является смесью 1:1 (R)- и (S)-энантиомеров. Армодафинил — это непрямой агонист дофаминовых рецепторов. Армодафинил, связывается с транспортером дофамина и подавляет обратный захват дофамина. Механизм, благодаря которому армодафинил поддерживает состояние бодрствования, неизвестен. Фармакологические свойства армодафинила аналогичны свойствам модафинила.

Кроме эффекта бодрствования и повышения локомоторной активности у животных, армодафинил может оказывать психоактивное действие и вызывать состояние эйфории, изменения настроения, чувств, мышления и эмоций, характерные для других стимуляторов ЦНС у человека.

После однократного и многократного перорального применения армодафинил демонстрирует независимую от времени линейную кинетику.

Армодафинил быстро всасывается после перорального применения. Абсолютная биодоступность на определяется.

Объем распределения — ≈42 л.

Армодафинил подвергается гидролитическому дезаминированию, S-окислению и гидроксилированию ароматического кольца с последующей конъюгацией гидроксилированных соединений с глюкуроновой кислотой.

T ½ ≈15 ч.